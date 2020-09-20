Sağlığımız onlara emanet değerlerini bilelim

SOSYAL medyada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu’nun bu resmini gördüm.
Virüs belasına, ölümlere, artan hasta sayısına dikkat çekmek, bu mücadelede yaşamlarına yitiren sağlık çalışanlarını anmaktı amaç: “Anıyoruz, ölüyoruz, tükeniyoruz...”
ÖNLEMLERİ UNUTMAYALIM
Bu salgın belasına yine değinmek, önlemlerin artarak sürmesini vurgulamak istedim yine. Çünkü bir gereksiz rahatlama söz konusu... Sağlık Bakanı bile hasta sayısının arttığını söylüyor, pek de iyimser tablo çizemiyor. En azından şimdilik... Efendim bildiklerimizi anımsayalım. Maskeyi, zorunlu mesafeyi ve de el, ağız, burun temizliğini unutmayacağız. Kalabalık yerlere girmeyeceğiz, dip dibe gelmekten kaçınacağız.
DİZİ VE YARIŞMALARA BAKSAK
Bunların gerçekleşmesi için elbette sıkı denetim ve uyarıların sürmesi gerek. Bu arada aklıma geldi. TV kanallarında çok izlenen diziler, yarışma programları var. Aralarda kamu spotları giriliyor... Peki, dizi ve yarışmalarda 3M’nin yararları (Maske, Mesafe, Musluk) dile getirilebilir mi?
HERKESE KOLAY GELSİN
Ve gelelim bu salgının başında alkışladığımız, yere göğe koyamadığımız sağlıkçılara... Doktor, aile hekimi, hemşire, eczacı, hastabakıcı... Tüm sağlık çalışanlarına... Evlerinden ayrı kaldılar, çoluk çocuk görmeden çabaladılar, en önemlisi canlarını verdiler... Şimdi zordalar... Önlemlere uymayanlara isyandalar... Ve artık hor görülüyorlar duygusu ağır basıyor sanki... Sağlık çalışanlarımızın değerini bilelim... Onları yine alkışlayalım, bir gün herkesin onların çabalarına gerek duyabileceğini unutmayalım. Herkese kolay gelsin... Salgın belasız sağlıklı günler...
BİR TATSIZ OLAY
Hemşireler
şiddet görmüş
SAĞLIK çalışanlarına değer vermekten söz ederken can sıkıcı bir haber gördüm. Ayvalık Sarımsaklı Mahallesi’ndeki 5 No’lu Sağlık Ocağı’nda bir kişi üç hemşireye şiddet uygulayıp, araya giren bir hastayı da bıçaklamış. Balıkesir Tabip Odası, olayı protesto etmek ve salgın döneminde şiddet gören sağlıkçılara destek için Ayvalık’ta basın açıklaması düzenlemiş.
BAŞKAN’DAN TEPKİ
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de sağlık ocağına gidip çalışanlara, “Geçmiş olsun” demiş. Sağlık çalışanlarının virüsün kol gezdiği yerde hizmet etmekten, sorumluluk almaktan kaçınmadığını vurgulamış, “Sağlık çalışanlarımıza öncelikle minnet borcumuz var. Bizler kendimizi korurken onlar bizi iyileştirmek adına gece gündüz çalışıyor, birçoğu da hastalığa yakalanıyor. Böyle bir dönemde, başımızın üzerinde tutmamız gereken sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet affedilemez, insanlığa sığmaz, vicdan el vermez” demiş.
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BİR ÜYE POZİTİF ÇIKTI
Belediye meclisi
karantinadaydı
ÇANAKKALE Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Avukat Erdal Gezen’in koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Gezen, evinde karantinaya alındı. Son olarak 3 Eylül’de gerçekleşen meclis toplantısına katılan 92 üye, bürokrat, gazeteci İl Sağlık Müdürlüğü talimatı ile evlerinde bir haftayı karantinada geçirdi.
KURALLARA UYALIM
Testinin negatif çıkmasına karşın bir haftayı evinde geçiren Başkanı Ülgür Gökhan karantina süresinin sona gerdiğini, herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Gökhan salgının sürdüğünü de anımsatarak maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasını istedi. Herkese geçmiş olsun!
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BİR TEBESSÜM ZAMANI
Yeni atasözleri:
* Mart kapıdan KORONA camdan baktırır.
* Çok okuyan değil, çok gezen KORONA olur.
* Bulaşacak KORONA yerinde durmaz.
* Su uyur KORONA uyumaz.
* Komşunun gribi komşuya KORONA gözükür.
* KORONA’yı gelin etmişler kokusu 14 gün sonra çıkmış.
* Besle KORONA’yı söksün ciğerini.
* Görünen KORONA kılavuz istemez.
Sağlığımız onlara emanet değerlerini bilelim
SOSYAL medyada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu’nun bu resmini gördüm.
Virüs belasına, ölümlere, artan hasta sayısına dikkat çekmek, bu mücadelede yaşamlarına yitiren sağlık çalışanlarını anmaktı amaç: “Anıyoruz, ölüyoruz, tükeniyoruz...”
ÖNLEMLERİ UNUTMAYALIM
Bu salgın belasına yine değinmek, önlemlerin artarak sürmesini vurgulamak istedim yine. Çünkü bir gereksiz rahatlama söz konusu... Sağlık Bakanı bile hasta sayısının arttığını söylüyor, pek de iyimser tablo çizemiyor. En azından şimdilik... Efendim bildiklerimizi anımsayalım. Maskeyi, zorunlu mesafeyi ve de el, ağız, burun temizliğini unutmayacağız. Kalabalık yerlere girmeyeceğiz, dip dibe gelmekten kaçınacağız.
DİZİ VE YARIŞMALARA BAKSAK
Bunların gerçekleşmesi için elbette sıkı denetim ve uyarıların sürmesi gerek. Bu arada aklıma geldi. TV kanallarında çok izlenen diziler, yarışma programları var. Aralarda kamu spotları giriliyor... Peki, dizi ve yarışmalarda 3M’nin yararları (Maske, Mesafe, Musluk) dile getirilebilir mi?
HERKESE KOLAY GELSİN
Ve gelelim bu salgının başında alkışladığımız, yere göğe koyamadığımız sağlıkçılara... Doktor, aile hekimi, hemşire, eczacı, hastabakıcı... Tüm sağlık çalışanlarına... Evlerinden ayrı kaldılar, çoluk çocuk görmeden çabaladılar, en önemlisi canlarını verdiler... Şimdi zordalar... Önlemlere uymayanlara isyandalar... Ve artık hor görülüyorlar duygusu ağır basıyor sanki... Sağlık çalışanlarımızın değerini bilelim... Onları yine alkışlayalım, bir gün herkesin onların çabalarına gerek duyabileceğini unutmayalım. Herkese kolay gelsin... Salgın belasız sağlıklı günler...
BİR TATSIZ OLAY
Hemşireler
şiddet görmüş
SAĞLIK çalışanlarına değer vermekten söz ederken can sıkıcı bir haber gördüm. Ayvalık Sarımsaklı Mahallesi’ndeki 5 No’lu Sağlık Ocağı’nda bir kişi üç hemşireye şiddet uygulayıp, araya giren bir hastayı da bıçaklamış. Balıkesir Tabip Odası, olayı protesto etmek ve salgın döneminde şiddet gören sağlıkçılara destek için Ayvalık’ta basın açıklaması düzenlemiş.
BAŞKAN’DAN TEPKİ
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de sağlık ocağına gidip çalışanlara, “Geçmiş olsun” demiş. Sağlık çalışanlarının virüsün kol gezdiği yerde hizmet etmekten, sorumluluk almaktan kaçınmadığını vurgulamış, “Sağlık çalışanlarımıza öncelikle minnet borcumuz var. Bizler kendimizi korurken onlar bizi iyileştirmek adına gece gündüz çalışıyor, birçoğu da hastalığa yakalanıyor. Böyle bir dönemde, başımızın üzerinde tutmamız gereken sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet affedilemez, insanlığa sığmaz, vicdan el vermez” demiş.
---------------
BİR ÜYE POZİTİF ÇIKTI
Belediye meclisi
karantinadaydı
ÇANAKKALE Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Avukat Erdal Gezen’in koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Gezen, evinde karantinaya alındı. Son olarak 3 Eylül’de gerçekleşen meclis toplantısına katılan 92 üye, bürokrat, gazeteci İl Sağlık Müdürlüğü talimatı ile evlerinde bir haftayı karantinada geçirdi.
KURALLARA UYALIM
Testinin negatif çıkmasına karşın bir haftayı evinde geçiren Başkanı Ülgür Gökhan karantina süresinin sona gerdiğini, herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Gökhan salgının sürdüğünü de anımsatarak maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasını istedi. Herkese geçmiş olsun!
---------------
BİR TEBESSÜM ZAMANI
Yeni atasözleri:
* Mart kapıdan KORONA camdan baktırır.
* Çok okuyan değil, çok gezen KORONA olur.
* Bulaşacak KORONA yerinde durmaz.
* Su uyur KORONA uyumaz.
* Komşunun gribi komşuya KORONA gözükür.
* KORONA’yı gelin etmişler kokusu 14 gün sonra çıkmış.
* Besle KORONA’yı söksün ciğerini.
* Görünen KORONA kılavuz istemez.