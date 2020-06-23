Prof’tan ‘Alo derman’ hattı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı, bu korona virüse karşı aşı çalışması yapan ekipteki Prof. Dr. Yüksel Gürüz... Başta sağlık olmak üzere, herkesin derdine derman olabilmek için telefon numaralarını ve elektronik posta adresini kamuoyuyla paylaştı. Prof. Gürüz’ün ayrıntılı öyküsü var, özetlemek gerekir... Küçükleri korumayı, haksızlıkları engellemeyi ilke edinerek büyüdüğünü anlatıyor. Söz Gürüz’de:
BAL’DA YATILI OKUMAK
“Esas gelişim evde başlasa da okul hayatı çok müthiş bir heykeltıraş... Fazlalıkları, egoları, şımarıklıkları öyle bir törpülüyor ki, anlayamıyorsun. BAL’da yatılı okumak, ailemin bana çizdiği en önemli yoldu. Tüm arkadaşlarımız, dünyanın neresinde olursa olsun çok sıkı takipteyiz. Bu yıl mezuniyetimizin 40. yılı, büyük toplantı ve kep giyme törenimiz Kovid-19 nedeniyle yalan oldu. Topladığımız parayı BALEV hesabına bağışladık, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize burs olsun diye.
ANNEMİN DE HAYALİYDİ
Çok sevilen ve tanınan bir baba, mükemmel ötesi akıllı ve saygın bir anne ile büyümek hayatın karşısında beni hep güçlü kıldı. Babam etrafına ışık saçan bir sevgi yumağıydı, herkesin Hakkı ağabeyiydi. Annem bu şirin adamın evlilik teklifini kabul ederek çok istediği doktor olmak hayalinden vazgeçmişti.
KİMSEYİ ÇEVİRMEDİM
Hekim olmak bir vazgeçişti benim için. Hayatımın büyük bir bölümü hastalarıma, kalanı aileme aitti. Gün geldi 24 saat uyumadım, yemek yiyecek vaktim olmadı. Ailemden gördüğüm gibi, kimseyi kapımdan çevirmedim. Çalan telefonu açmamazlık yapmadım, cevapsız çağrılara geri döndüm. Benim bu huyumu bilenler, her sorunlarında (sosyal, tıbbi, ekonomik) hep beni arar. Gücüm yettiğince insanlara cevap vermek en büyük mutluluk kaynağım.
YAŞAMLARA KATKI GÖREVİ
Allah’tan aldığım izin ve bilgi ile diğer insanların yaşamlarına anlamlı katkılar yapmak benim görevim. Hayatım boyunca görev yaptığım hiçbir yerde hastalarımdan tek lira dahi almadım. Kendi alanımda dünyanın iyileri arasında girmek için çok emek verdim. Türkiye’de pek çok ilki yaratmanın, onlarca doçent, profesör ve uzman yetiştirmenin, binlerce doktora rol modeli olmuş birisinin huzurunu yaşıyorum. Aşı Bilimi Derneği’ni kurduk, Aşı Enstitüsü için Ege Üniversitesi’nin başta rektörümüz olmak üzere tüm birimlerinin desteğini aldık. TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı çalışmalarımızın ışığında Kovid-19 DNA aşısı geliştirme görevini benim de içinde bulunduğum ekibe verdi.NUMARALAR VE MAİL ADRESİ
Pandemi sırasında çok kişi büyük korkular ile bana ulaştı, sosyal medyadan da halkımıza doğru bilgileri ulaştırmaya çalıştım. Ama pandemi dışında da insanlarımızın sağlık sorunları var. Bana ulaşan herkesin derdine derman olmak isterim. Mail olarak yuksel.guruz@ege.edu.tr adresinden, iş telefonum 0232 388 90 98-0232 390 47 17, cep telefonum 0532 231 05 93. Sekreterim 0232 390 49 16’dan notlarınızı alıp bana iletir. Sizden ricam lütfen acil değilse öncelikle karasal numaralardan mesai saatleri içinde iletişime geçin. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu güzel günler dilerim.”
Beni bu yaşam tercihine iten olayı anlatan Vatikan’daki Apostol Sarayı’nda yer Sistina Şapeli’ndeki tavan resimlerinden biridir. 1508-1512 arasında Michelangelo’nun yaptığı, ‘Adem’in Yaratılışı’ odamda karşımda durur. Tanrı ile Adem’in ellerinin kavuşması detayı, iki el arasındaki boşluğu yaşam alanı olarak seçmeme neden oldu.
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SÖZ SİZİN
Çamlıbel’e katkı için
bu sese kulak verin
BİR mesajı özetliyorum: “Çamlıbel Köyü’nde atölyemi açtığım günden itibaren ‘insanların yaşadıkları, doydukları yerde dokusunu bozmadan ellerini taşın altına koyması gerekir’ mantığı ile hareket ettim... Kâr/zarar hesabı yapmadım... Eleştirilere rağmen bildiğim doğrudan şaşmadım... Çevremi güzelleştirmek, doyduğum köyü tanıtmak için elimden geleni yaptım... Zaman zaman destek de gördüm...
Tüm bunlara karşılık yerel yönetimden sadece 2 şey istedim...
SANAT EVİ VE TUVALET
1) 2018 Mart ayından beri köyümüze ve zamana yakışır medeni bir umumi tuvalet. (Maalesef yapılmadı)
2) Köyün girişinde bulunan belediyeye ait bu binanın bölge için güzel bir sanat evine dönüştürülmesi. Hayal edin lütfen üst katlarında yeni nesil Sabahattin Ali yazım, Tuncel Kurtiz drama, Ali Ekber Çiçek müzik sınıflarında eğitim görürken alt katta sahaf olsa, yerli üreticinin ürünleri şık ve onaylanmış sağlıklı sunumlarla yer alsa... Bu fikri benimsiyor iseniz lütfen seyirci kalmayın. İster bu postu repost yapın, ister bu posta yorum yapın, isterseniz de @edremitbelediye whatsapp hattına (0552 374 03 74) mesaj yazın.” (Ayşın Aksu)
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DİKKAT! ZORUNLU YERLERDE MASKE TAKMAYANA 900 LİRA CEZA VAR.
Prof’tan ‘Alo derman’ hattı
O bir bilim insanı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı, bu korona virüse karşı aşı çalışması yapan ekipteki Prof. Dr. Yüksel Gürüz... Başta sağlık olmak üzere, herkesin derdine derman olabilmek için telefon numaralarını ve elektronik posta adresini kamuoyuyla paylaştı. Prof. Gürüz’ün ayrıntılı öyküsü var, özetlemek gerekir... Küçükleri korumayı, haksızlıkları engellemeyi ilke edinerek büyüdüğünü anlatıyor. Söz Gürüz’de:
BAL’DA YATILI OKUMAK
“Esas gelişim evde başlasa da okul hayatı çok müthiş bir heykeltıraş... Fazlalıkları, egoları, şımarıklıkları öyle bir törpülüyor ki, anlayamıyorsun. BAL’da yatılı okumak, ailemin bana çizdiği en önemli yoldu. Tüm arkadaşlarımız, dünyanın neresinde olursa olsun çok sıkı takipteyiz. Bu yıl mezuniyetimizin 40. yılı, büyük toplantı ve kep giyme törenimiz Kovid-19 nedeniyle yalan oldu. Topladığımız parayı BALEV hesabına bağışladık, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize burs olsun diye.
ANNEMİN DE HAYALİYDİ
Çok sevilen ve tanınan bir baba, mükemmel ötesi akıllı ve saygın bir anne ile büyümek hayatın karşısında beni hep güçlü kıldı. Babam etrafına ışık saçan bir sevgi yumağıydı, herkesin Hakkı ağabeyiydi. Annem bu şirin adamın evlilik teklifini kabul ederek çok istediği doktor olmak hayalinden vazgeçmişti.
KİMSEYİ ÇEVİRMEDİM
Hekim olmak bir vazgeçişti benim için. Hayatımın büyük bir bölümü hastalarıma, kalanı aileme aitti. Gün geldi 24 saat uyumadım, yemek yiyecek vaktim olmadı. Ailemden gördüğüm gibi, kimseyi kapımdan çevirmedim. Çalan telefonu açmamazlık yapmadım, cevapsız çağrılara geri döndüm. Benim bu huyumu bilenler, her sorunlarında (sosyal, tıbbi, ekonomik) hep beni arar. Gücüm yettiğince insanlara cevap vermek en büyük mutluluk kaynağım.
YAŞAMLARA KATKI GÖREVİ
Allah’tan aldığım izin ve bilgi ile diğer insanların yaşamlarına anlamlı katkılar yapmak benim görevim. Hayatım boyunca görev yaptığım hiçbir yerde hastalarımdan tek lira dahi almadım. Kendi alanımda dünyanın iyileri arasında girmek için çok emek verdim. Türkiye’de pek çok ilki yaratmanın, onlarca doçent, profesör ve uzman yetiştirmenin, binlerce doktora rol modeli olmuş birisinin huzurunu yaşıyorum. Aşı Bilimi Derneği’ni kurduk, Aşı Enstitüsü için Ege Üniversitesi’nin başta rektörümüz olmak üzere tüm birimlerinin desteğini aldık. TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı çalışmalarımızın ışığında Kovid-19 DNA aşısı geliştirme görevini benim de içinde bulunduğum ekibe verdi.NUMARALAR VE MAİL ADRESİ
Pandemi sırasında çok kişi büyük korkular ile bana ulaştı, sosyal medyadan da halkımıza doğru bilgileri ulaştırmaya çalıştım. Ama pandemi dışında da insanlarımızın sağlık sorunları var. Bana ulaşan herkesin derdine derman olmak isterim. Mail olarak yuksel.guruz@ege.edu.tr adresinden, iş telefonum 0232 388 90 98-0232 390 47 17, cep telefonum 0532 231 05 93. Sekreterim 0232 390 49 16’dan notlarınızı alıp bana iletir. Sizden ricam lütfen acil değilse öncelikle karasal numaralardan mesai saatleri içinde iletişime geçin. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu güzel günler dilerim.”
Beni bu yaşam tercihine iten olayı anlatan Vatikan’daki Apostol Sarayı’nda yer Sistina Şapeli’ndeki tavan resimlerinden biridir. 1508-1512 arasında Michelangelo’nun yaptığı, ‘Adem’in Yaratılışı’ odamda karşımda durur. Tanrı ile Adem’in ellerinin kavuşması detayı, iki el arasındaki boşluğu yaşam alanı olarak seçmeme neden oldu.
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SÖZ SİZİN
Çamlıbel’e katkı için
bu sese kulak verin
BİR mesajı özetliyorum: “Çamlıbel Köyü’nde atölyemi açtığım günden itibaren ‘insanların yaşadıkları, doydukları yerde dokusunu bozmadan ellerini taşın altına koyması gerekir’ mantığı ile hareket ettim... Kâr/zarar hesabı yapmadım... Eleştirilere rağmen bildiğim doğrudan şaşmadım... Çevremi güzelleştirmek, doyduğum köyü tanıtmak için elimden geleni yaptım... Zaman zaman destek de gördüm...
Tüm bunlara karşılık yerel yönetimden sadece 2 şey istedim...
SANAT EVİ VE TUVALET
1) 2018 Mart ayından beri köyümüze ve zamana yakışır medeni bir umumi tuvalet. (Maalesef yapılmadı)
2) Köyün girişinde bulunan belediyeye ait bu binanın bölge için güzel bir sanat evine dönüştürülmesi. Hayal edin lütfen üst katlarında yeni nesil Sabahattin Ali yazım, Tuncel Kurtiz drama, Ali Ekber Çiçek müzik sınıflarında eğitim görürken alt katta sahaf olsa, yerli üreticinin ürünleri şık ve onaylanmış sağlıklı sunumlarla yer alsa... Bu fikri benimsiyor iseniz lütfen seyirci kalmayın. İster bu postu repost yapın, ister bu posta yorum yapın, isterseniz de @edremitbelediye whatsapp hattına (0552 374 03 74) mesaj yazın.” (Ayşın Aksu)
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DİKKAT! ZORUNLU YERLERDE MASKE TAKMAYANA 900 LİRA CEZA VAR.