Pozitif testli İzmirli doktor: Moralimizi bozmayacağız

BAL 85 (Bornova Anadolu Lisesi) ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, İstanbul’da bir hastanede görevli, kovid 19 testi pozitif çıkıp tedavi gören Dr. Alpay Genç’in, “Sağlık ordusu destan yazıyor, derken doğruları söylüyorduk” diye başlayan çok özel bir mektubunu özetleyeceğim, fazla da söze gerek yok:“Hasta yatağımda telefonum çaldı. Türkçe konuşan bir bey, Almanya’nın en önemli gazetesi adına aradığını söyledi: ‘Acil serviste ön cephedeydiniz, ne diyorsunuz Türk sağlık sistemi, salgında başarılı olacak mı?’
KENETLENEN BİR MİLLETİZ
Dedim ki, ‘Bizi ne Almanya, ne de İtalya ile karıştırmayın. Biz zor zamanlarda kenetlenen bir milletiz. Mühendisler olmayanı üretir, doktorlarımız canla başla çalışır. İş adamlarımız tesislerini eksikleri üretmek için tahsis eder, biz bu salgından güçlenerek çıkarız. Nerden kurtaracağız biliyor musunuz? Avrupa’nın en iyi mekanik ventilatör (solunum cihazı) parkı bizde.’
Dersini çalışmış, ‘Evet, 100 bin kişide 40 tane MV var.’ Dedim ki, ‘Evet, yarısı devlette, yarısı özel sektörde. İhtiyacımız olursa personeli ile o özeldeki MV’leri alırız. Yine de İtalya’daki gibi yaşlılarımızı ventilatörsüz bırakmayız.’ Baktı, ‘yandık, bittik, mahvolduk’ gibi şikayetler alamıyor, ‘Sizi sonra tekrar arayacağım’ dedi, aramadı.
NEDENLERİ SIRALAYALIM
Biz bu salgından elimizdeki kaynaklara dayanarak, devlet ve millet dayanışarak, ulusça güçlenerek çıkacağız. NEDEN?
1) Elimizdeki BT (bilgisayarlı tomografi) parkı muazzam. Hep söylenir, ‘Avrupa’daki cihazın toplamı kadar sadece İstanbul’da var’ diye. Genellikle de gereksiz tetkik istendi diye eleştirilirdi. Teste ulaşmamın zor olduğu günlerde, o BT’lerle şakır şakır virüs bulaşmışları tanıdık, üçlü tedavilere başlandı. Ne kadar erken tedaviye başlanırsa o kadar yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Sadece benim değil, ön cephede savaşan birçok acilci arkadaşımın da gözlemi.
2) MV parkımız Avrupa’nın en iyisi. Almanya’dan bile iyi. İl hıfzısıhha kurullarının MV’leri ve kullanacak personeli ciddi denetime alması gerekiyor. Her yoğun bakım ünitesinde kaç yatak olduğunu, sağlık müdürlükleri biliyor. Adamın 40 yatağı var. Kovid için 2 yer ayırmış. Sağlık müdürlüğünün, ‘20-30 tane yatak ve yeteri kadar da personel ayıracaksın’ diye yumruğunu masaya vurması gerekiyor. Vuracak da, hiç merak etmeyin.
3) Doktorlarımızda çok ciddi bir bilinç sıçraması görüyorum. Bir kovid platformunda ürolog hocamız yazmış. ‘Bizim serviste kovid pnömonisi yatırılabilir mi, ben takip edebilir miyim’ diye. Yorumları görseniz gözleriniz yaşarırdı.
OĞLUM YANLIŞ MİLLETE ÇATTIN
4) İş insanları tesislerini gereken malzemenin üretimi için tahsis ediyor. Koç Grubu ventilatör prototipini çalıştırdı, Tofaş sürüntü alma kabini yaptı, liseler maske üretiyor. Vakko’nun üretim tesisini tulum ve maske dikimine tahsis ettiği haberleri geldi. Hadi yine iyiyiz Vakko’dan giyineceğiz.
5) Bir de bizim zihni sinir hekimlerimizin icatları var, en son turşu bidonundan hudson icat edildiğini gördüm, ‘Oğlum korona yanlış millete çattın’ dedim.
6) Halkımızın nöbetteki doktorlara yemekler yapıp gönderdiklerini okuyoruz. Hayırsever biri kasalar dolusu portakalı sağlık ocaklarına, hastanelere vitamin diye dağıttırıyor.
7) Bu kadar olumlu şeyin içinde tabii ki ayağımıza taş da değiyor. Maalesef Cemil Hocamızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ve maalesef 601 sağlık çalışanımızın pozitif olduğu bilgisi geldi. Biri de bildiğiniz gibi benim.
GÖREVİMİZDEN ŞAŞMAYACAĞIZ
‘Bu yolda dövüşene, düşene bin selam olsun’ diyeceğiz ve asli görevimizden bir milim şaşmayacağız. Morallerimizi bozmayacağız. Ama en önemlisi TESTİ POZİTİF olanı asla, ama asla yalnız bırakmayacağız. (Dr. Genç başta eşi, çocukları, anne ve babası, okul arkadaşları, hekimlerden ve hastalarından aldığı desteği yazmış ama yerim dar, sıralayamıyorum. N.B.)
SIKIYORSA ÜSTESİNDEN GELME
Her gün arayıp soran 20-25 arkadaşım ve büyüğümden biri onkoloji polikliniğinde birlikte çalıştığımız Erkan Topuz. Hocamın 13-15 yıldır takipli hastası Sayın B.O. hanıma poliklinikte bakardık, durumu ağırlaşınca servise yatardı. Asla şikayet etmez. Ki neler yaşadık. Bir ara oksijen tüpüyle yaşıyordu. Ama gülümsemesi eksik olmadı. Aylar önce yürüyerek ve tüpsüz geldiğinde, ‘Başıma böyle bir hastalık gelirse sizi örnek alacağım’ demiştim.
Hasta yatağımdayım, mesaj geldi. ‘Ben B.O... Bir şey olursam sizi örnek alacağım demiştiniz, o gün bugün. Üstesinden geleceğinize inanıyorum. Dualarım sizinle, geçmiş olsun, siz bize çok lazımsınız...’
Hadi bu mesajdan sonra sıkıyorsa hastalığın üstesinden gelme de göreyim. Toparlıyorsam bitmez tükenmez moral destekler ve dualar sayesindedir.
ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ
601 POZİTİF SAĞLIK ÇALIŞANIMIZI ASLA, AMA ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ. DESTEĞİMİZE ÇOK İHTİYAÇLARI VAR. MORAL BOZMAK YOK. Kimse Türk doktorlarını başka ülkelerin doktorları ile karıştırmasın. Bir kaç güne Acil’de görevimin başındayım.
Yine bahar gelecek. Yine kuşlar ötecek.”
Pozitif testli İzmirli doktor: Moralimizi bozmayacağız
BAL 85 (Bornova Anadolu Lisesi) ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, İstanbul’da bir hastanede görevli, kovid 19 testi pozitif çıkıp tedavi gören Dr. Alpay Genç’in, “Sağlık ordusu destan yazıyor, derken doğruları söylüyorduk” diye başlayan çok özel bir mektubunu özetleyeceğim, fazla da söze gerek yok:“Hasta yatağımda telefonum çaldı. Türkçe konuşan bir bey, Almanya’nın en önemli gazetesi adına aradığını söyledi: ‘Acil serviste ön cephedeydiniz, ne diyorsunuz Türk sağlık sistemi, salgında başarılı olacak mı?’
KENETLENEN BİR MİLLETİZ
Dedim ki, ‘Bizi ne Almanya, ne de İtalya ile karıştırmayın. Biz zor zamanlarda kenetlenen bir milletiz. Mühendisler olmayanı üretir, doktorlarımız canla başla çalışır. İş adamlarımız tesislerini eksikleri üretmek için tahsis eder, biz bu salgından güçlenerek çıkarız. Nerden kurtaracağız biliyor musunuz? Avrupa’nın en iyi mekanik ventilatör (solunum cihazı) parkı bizde.’
Dersini çalışmış, ‘Evet, 100 bin kişide 40 tane MV var.’ Dedim ki, ‘Evet, yarısı devlette, yarısı özel sektörde. İhtiyacımız olursa personeli ile o özeldeki MV’leri alırız. Yine de İtalya’daki gibi yaşlılarımızı ventilatörsüz bırakmayız.’ Baktı, ‘yandık, bittik, mahvolduk’ gibi şikayetler alamıyor, ‘Sizi sonra tekrar arayacağım’ dedi, aramadı.
NEDENLERİ SIRALAYALIM
Biz bu salgından elimizdeki kaynaklara dayanarak, devlet ve millet dayanışarak, ulusça güçlenerek çıkacağız. NEDEN?
1) Elimizdeki BT (bilgisayarlı tomografi) parkı muazzam. Hep söylenir, ‘Avrupa’daki cihazın toplamı kadar sadece İstanbul’da var’ diye. Genellikle de gereksiz tetkik istendi diye eleştirilirdi. Teste ulaşmamın zor olduğu günlerde, o BT’lerle şakır şakır virüs bulaşmışları tanıdık, üçlü tedavilere başlandı. Ne kadar erken tedaviye başlanırsa o kadar yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Sadece benim değil, ön cephede savaşan birçok acilci arkadaşımın da gözlemi.
2) MV parkımız Avrupa’nın en iyisi. Almanya’dan bile iyi. İl hıfzısıhha kurullarının MV’leri ve kullanacak personeli ciddi denetime alması gerekiyor. Her yoğun bakım ünitesinde kaç yatak olduğunu, sağlık müdürlükleri biliyor. Adamın 40 yatağı var. Kovid için 2 yer ayırmış. Sağlık müdürlüğünün, ‘20-30 tane yatak ve yeteri kadar da personel ayıracaksın’ diye yumruğunu masaya vurması gerekiyor. Vuracak da, hiç merak etmeyin.
3) Doktorlarımızda çok ciddi bir bilinç sıçraması görüyorum. Bir kovid platformunda ürolog hocamız yazmış. ‘Bizim serviste kovid pnömonisi yatırılabilir mi, ben takip edebilir miyim’ diye. Yorumları görseniz gözleriniz yaşarırdı.
OĞLUM YANLIŞ MİLLETE ÇATTIN
4) İş insanları tesislerini gereken malzemenin üretimi için tahsis ediyor. Koç Grubu ventilatör prototipini çalıştırdı, Tofaş sürüntü alma kabini yaptı, liseler maske üretiyor. Vakko’nun üretim tesisini tulum ve maske dikimine tahsis ettiği haberleri geldi. Hadi yine iyiyiz Vakko’dan giyineceğiz.
5) Bir de bizim zihni sinir hekimlerimizin icatları var, en son turşu bidonundan hudson icat edildiğini gördüm, ‘Oğlum korona yanlış millete çattın’ dedim.
6) Halkımızın nöbetteki doktorlara yemekler yapıp gönderdiklerini okuyoruz. Hayırsever biri kasalar dolusu portakalı sağlık ocaklarına, hastanelere vitamin diye dağıttırıyor.
7) Bu kadar olumlu şeyin içinde tabii ki ayağımıza taş da değiyor. Maalesef Cemil Hocamızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ve maalesef 601 sağlık çalışanımızın pozitif olduğu bilgisi geldi. Biri de bildiğiniz gibi benim.
GÖREVİMİZDEN ŞAŞMAYACAĞIZ
‘Bu yolda dövüşene, düşene bin selam olsun’ diyeceğiz ve asli görevimizden bir milim şaşmayacağız. Morallerimizi bozmayacağız. Ama en önemlisi TESTİ POZİTİF olanı asla, ama asla yalnız bırakmayacağız. (Dr. Genç başta eşi, çocukları, anne ve babası, okul arkadaşları, hekimlerden ve hastalarından aldığı desteği yazmış ama yerim dar, sıralayamıyorum. N.B.)
SIKIYORSA ÜSTESİNDEN GELME
Her gün arayıp soran 20-25 arkadaşım ve büyüğümden biri onkoloji polikliniğinde birlikte çalıştığımız Erkan Topuz. Hocamın 13-15 yıldır takipli hastası Sayın B.O. hanıma poliklinikte bakardık, durumu ağırlaşınca servise yatardı. Asla şikayet etmez. Ki neler yaşadık. Bir ara oksijen tüpüyle yaşıyordu. Ama gülümsemesi eksik olmadı. Aylar önce yürüyerek ve tüpsüz geldiğinde, ‘Başıma böyle bir hastalık gelirse sizi örnek alacağım’ demiştim.
Hasta yatağımdayım, mesaj geldi. ‘Ben B.O... Bir şey olursam sizi örnek alacağım demiştiniz, o gün bugün. Üstesinden geleceğinize inanıyorum. Dualarım sizinle, geçmiş olsun, siz bize çok lazımsınız...’
Hadi bu mesajdan sonra sıkıyorsa hastalığın üstesinden gelme de göreyim. Toparlıyorsam bitmez tükenmez moral destekler ve dualar sayesindedir.
ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ
601 POZİTİF SAĞLIK ÇALIŞANIMIZI ASLA, AMA ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ. DESTEĞİMİZE ÇOK İHTİYAÇLARI VAR. MORAL BOZMAK YOK. Kimse Türk doktorlarını başka ülkelerin doktorları ile karıştırmasın. Bir kaç güne Acil’de görevimin başındayım.
Yine bahar gelecek. Yine kuşlar ötecek.”