Özel bitki zenginiyiz ama hepsi tehlikede

NOSTALJİ Güzelyalı Grubu’na sosyal medyada göz atarken, okuldaşım “(İK) İzmir Koleji/ (BAL)Bornova Anadolu Lisesi” Cenap Adaş’ın bir çağrısıyla karşılaştım, özetliyorum: “Güzelyalı’lı olup da parkın önünü mesken tutmuş Boyacı İsmet’i, kendi tanımıyla ‘Davulcu İsmet’i tanımayan var mıdır? Mahallemizin simge isimlerindendir İsmet, parkın kıyısında kendi diktiği nar ağacının önünde sandığını görmezsek merak ederiz onu... Ağır ekonomik koşullar hepimizin yaşamını etkiliyor, ama en çok da İsmet gibi dar gelirli emekçilerinkini zorlaştırıyor... Mahallemizin bu renkli kişiliğinin bizlere her zamankinden çok ihtiyacı var. Ne mi yapabilirsiniz İsmet için?





* Market ya da bakkal alışverişine giderken İsmet’e uğrayabilir, önce halini hatırını, sonra bir ihtiyacı olup olmadığını sorabilirsiniz. İsmet’in de ihtiyaçlarını alabilir, böylece hem yaşamını kolaylaştırmış, hem de kendisine ailenizden biri olduğu hissini yaşatmış olursunuz...

* İsmet uygun oldukça parkın yanındaki Cumhur Usta’da yiyor öğle yemeklerini... Dilediğiniz zaman parka dik gelen, caddeye paralel 19. Sokak’taki bu esnaf lokantasına uğrayabilir, Cumhur Usta’ya İsmet için uygun olduğunuz miktarda ödeme yapabilirsiniz... Bir çeşit ‘askıda ekmek’ uygulaması...



PAYLAŞMANIN YOLU ÇOK

* Paylaşmanın sınırı yok... Kendinize iki gevrek alırken bir tane de İsmet için alabilirsiniz, evinize börek alıyorsanız bir porsiyon da İsmet için... Aklınıza ne gelirse, birazı da İsmet için...

