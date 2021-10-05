Onur veren bir ödül: İzmir’in Gönüllüleri

ÖNCE bir haber özeti sunacağım: “Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Ödülleri 25. kez sahiplerini buldu. Erhan Gölbey’in sunduğu ödül töreni çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi, 110’u aşkın STK yöneticisi ve temsilcisi katılım sağladı.
TÜLAY AKTAŞ GÜÇ BİRLİĞİ
Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu’nun konuşmasıyla başlayan törende, ölüm yıldönümü olan Tülay Aktaş ve STK’lara gönül veren, aramızdan ayrılanlar rahmet ve saygıyla anıldı, hayattakilere teşekkür edildi. ‘Ömür Boyu Gönüllülük ödülleri, merhume Aysın Sıdal, Çiğdem Beşkardeşler ve İnci Mutluer’e verildi. İzmir’in Gönüllüleri ödülü İzmir’e büyük emekleri olan Nedim Bubik, Nedim Uysal ve Jak Eskinazi’ye takdim edildi.
ÖNE ÇIKAN PROJELER
Törende, ödül sunulan STK’lar ve projeleri de şöyle: Teşvik ödülü: Fikrimiz Bornova- Sıfır Atık (Geleceği Paylaş İnisiyatifi), Jüri özel ödülü: Elimin Emeği Torunlar İçin (Urla Kızılay Derneği), Kemal Baysak Ödülü: El Ele Hep Birlikte (Çağdaş Balkan Kadınları Derneği), Sancar Maruflu Ödülü: Salgında Kanser Beklemez (MEMEKANDER; Meme Kanseriyle Savaşım Derneği), Tülay Aktaş Karşılıksız Hizmet Ödülü Üçüncüsü: Sesten Gönüle Gönüllü Koçluk Projesi (TÜRGÖK; Türkiye Görme Özürlüleri Kitaplığı), ikinci: KOD ’İnci Projesi (Cevdet İnce Vakfı), birinci: Hücre İşleme Merkezi Projesi (KİTVAK-Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı).”
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR
Güç Birliği, İzmir’de sosyal projelerin meşalesini yakan Tülay Aktaş’ın sonsuzluğa uğurlanmasından sonra oluşturulmuş. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’nin ilke ve amacı şöyle: “26 yıl önce çıktığımız bu yolda dil, din, etnik köken, yaş veya cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkesin sadece insan olduğu için değerli olduğuna inanarak; insanların fiziksel, sosyo-ekonomik, psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini sağlayarak, bu dayanışmayı gün be gün artırmayı hedefliyoruz. Bizden daha az şanslı olanların maddi-manevi ihtiyaçları karşısında el ele verip, şehrimizin sınırlarını aşarak yaralara merhem olmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ‘Birlikten kuvvet doğar.’
İLETİŞİM VE DAYANIŞMA
Amaçlarımız:
* Sivil toplumun gelişmesi
* Daha geniş kitlelere ulaşılması
* Kuruluşlar arası bilgi ve deneyimin paylaşılması
* Zaman ve enerji kaybının minimuma indirilmesi
* Verimliliğin ise maksimum seviyeye yükseltilmesidir.
İzmir’de çalışmakta olan gönüllü kuruluşların iletişim ve dayanışma içinde olmaları, kendi yıllık aktivitelerinin yanında , ortaklaşa belirlenen projelere destek vererek el birliği ile o projelerin hayata geçirilebilmeleri için güç birliği oluşturmak için kurulmuştur.
300’E YAKIN ÜYESİ VAR
İzmir’de faaliyet gösteren 300’e yakın dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşu Güç Birliği çatısı altında toplanmaktadır. Güç Birliği insana hizmette emeğin sevgiyle desteklenmesini ve emeğe değer kazandırılmasını amaçlayan gönüllü kuruluşların gücünü artıran disiplin toplantılarıdır. ‘Birlikten kuvvet doğar’ ilkesini kendilerine gaye edinip, inançla çalışan bireylerden oluşmaktadır.”
DUYGULANDIRAN PLAKET
Efendim bana da, “İzmir’in Gönüllüleri Ödülü, İzmir için gönüllülük ilkesi ile yapmış olduğunuz hizmetleriniz her zaman onur ve gururla hatırlanacaktır. Fatma Dayıoğlu İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Dönem Sözcüsü” yazılı bir de plaket sunuldu.
İnanın, hiç beklemiyordum. Şaşırdım, duygulandım, yakınlarıma anlatmaya çalışırken ne diyeceğimi bilemedim. Öncelikle beni, bana göre çok önemli bu ödüle değer bulan seçici kurula teşekkür ederim, her bir üyesi sağ olsun, var olsun. Aynı ödüle benimle değer bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sayın Jak Eskinazi ve Norm Holding Onursal Başkanı Sayın Nedim Uysal’ı da gönülden kutluyorum.
ÇOK AMA ÇOK DEĞERLİ
300’e yakın derken, vakıf ve sivil toplum kuruluşunu çatısı altında toplayan İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’nin ödülü bana büyük onur, mutluluk ve duygu kattı. Yaşamımda çok güzel bir anı olacak ödülün, “İzmir’in Gönüllüleri” adı da çok, ama çok değerli. Dedim ya, çok da bir şey söyleyemiyorum, dilim dolaşıyor. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği ve Dönem Sözcüsü Sayın Fatma Dayıoğlu’na çalışmalarında başarı diliyorum. Yolları açık olsun; kolay gelsin!
Onur veren bir ödül: İzmir’in Gönüllüleri
ÖNCE bir haber özeti sunacağım: “Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Ödülleri 25. kez sahiplerini buldu. Erhan Gölbey’in sunduğu ödül töreni çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi, 110’u aşkın STK yöneticisi ve temsilcisi katılım sağladı.
TÜLAY AKTAŞ GÜÇ BİRLİĞİ
Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu’nun konuşmasıyla başlayan törende, ölüm yıldönümü olan Tülay Aktaş ve STK’lara gönül veren, aramızdan ayrılanlar rahmet ve saygıyla anıldı, hayattakilere teşekkür edildi. ‘Ömür Boyu Gönüllülük ödülleri, merhume Aysın Sıdal, Çiğdem Beşkardeşler ve İnci Mutluer’e verildi. İzmir’in Gönüllüleri ödülü İzmir’e büyük emekleri olan Nedim Bubik, Nedim Uysal ve Jak Eskinazi’ye takdim edildi.
ÖNE ÇIKAN PROJELER
Törende, ödül sunulan STK’lar ve projeleri de şöyle: Teşvik ödülü: Fikrimiz Bornova- Sıfır Atık (Geleceği Paylaş İnisiyatifi), Jüri özel ödülü: Elimin Emeği Torunlar İçin (Urla Kızılay Derneği), Kemal Baysak Ödülü: El Ele Hep Birlikte (Çağdaş Balkan Kadınları Derneği), Sancar Maruflu Ödülü: Salgında Kanser Beklemez (MEMEKANDER; Meme Kanseriyle Savaşım Derneği), Tülay Aktaş Karşılıksız Hizmet Ödülü Üçüncüsü: Sesten Gönüle Gönüllü Koçluk Projesi (TÜRGÖK; Türkiye Görme Özürlüleri Kitaplığı), ikinci: KOD ’İnci Projesi (Cevdet İnce Vakfı), birinci: Hücre İşleme Merkezi Projesi (KİTVAK-Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı).”
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR
Güç Birliği, İzmir’de sosyal projelerin meşalesini yakan Tülay Aktaş’ın sonsuzluğa uğurlanmasından sonra oluşturulmuş. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’nin ilke ve amacı şöyle: “26 yıl önce çıktığımız bu yolda dil, din, etnik köken, yaş veya cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkesin sadece insan olduğu için değerli olduğuna inanarak; insanların fiziksel, sosyo-ekonomik, psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini sağlayarak, bu dayanışmayı gün be gün artırmayı hedefliyoruz. Bizden daha az şanslı olanların maddi-manevi ihtiyaçları karşısında el ele verip, şehrimizin sınırlarını aşarak yaralara merhem olmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ‘Birlikten kuvvet doğar.’
İLETİŞİM VE DAYANIŞMA
Amaçlarımız:
* Sivil toplumun gelişmesi
* Daha geniş kitlelere ulaşılması
* Kuruluşlar arası bilgi ve deneyimin paylaşılması
* Zaman ve enerji kaybının minimuma indirilmesi
* Verimliliğin ise maksimum seviyeye yükseltilmesidir.
İzmir’de çalışmakta olan gönüllü kuruluşların iletişim ve dayanışma içinde olmaları, kendi yıllık aktivitelerinin yanında , ortaklaşa belirlenen projelere destek vererek el birliği ile o projelerin hayata geçirilebilmeleri için güç birliği oluşturmak için kurulmuştur.
300’E YAKIN ÜYESİ VAR
İzmir’de faaliyet gösteren 300’e yakın dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşu Güç Birliği çatısı altında toplanmaktadır. Güç Birliği insana hizmette emeğin sevgiyle desteklenmesini ve emeğe değer kazandırılmasını amaçlayan gönüllü kuruluşların gücünü artıran disiplin toplantılarıdır. ‘Birlikten kuvvet doğar’ ilkesini kendilerine gaye edinip, inançla çalışan bireylerden oluşmaktadır.”
DUYGULANDIRAN PLAKET
Efendim bana da, “İzmir’in Gönüllüleri Ödülü, İzmir için gönüllülük ilkesi ile yapmış olduğunuz hizmetleriniz her zaman onur ve gururla hatırlanacaktır. Fatma Dayıoğlu İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Dönem Sözcüsü” yazılı bir de plaket sunuldu.
İnanın, hiç beklemiyordum. Şaşırdım, duygulandım, yakınlarıma anlatmaya çalışırken ne diyeceğimi bilemedim. Öncelikle beni, bana göre çok önemli bu ödüle değer bulan seçici kurula teşekkür ederim, her bir üyesi sağ olsun, var olsun. Aynı ödüle benimle değer bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sayın Jak Eskinazi ve Norm Holding Onursal Başkanı Sayın Nedim Uysal’ı da gönülden kutluyorum.
ÇOK AMA ÇOK DEĞERLİ
300’e yakın derken, vakıf ve sivil toplum kuruluşunu çatısı altında toplayan İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’nin ödülü bana büyük onur, mutluluk ve duygu kattı. Yaşamımda çok güzel bir anı olacak ödülün, “İzmir’in Gönüllüleri” adı da çok, ama çok değerli. Dedim ya, çok da bir şey söyleyemiyorum, dilim dolaşıyor. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği ve Dönem Sözcüsü Sayın Fatma Dayıoğlu’na çalışmalarında başarı diliyorum. Yolları açık olsun; kolay gelsin!