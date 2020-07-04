Okullarda erteleme turizme iyi gelmez mi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, bir süre önce resmi eğitim öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos’ta başlayacağını, üç hafta süreceğini bildirdi.
Telafi eğitimi özel okullarda 15 Ağustos tarihinde başlayacak. Okulların da Eylül ayında açılması planlanıyormuş. Ancak bazı bilim insanları salgın belasıyla ilgili son rakamları endişe verici bulup, okulların açılma zamanının yeniden düşünülmesi gerektiğini vurguluyor.
SANKİ GEVŞETTİK GİBİ
Zaten İzmir’de Kordon’da, Karşıyaka ve Bostanlı’da, Göztepe sahilinde özellikle akşamları miting havasındaki, asker uğurlamalarındaki görüntüler, maske zorunlu mesafe önlemlerini beceremediğimiz ya da iyiden iyiye gevşettiğimizi ortaya koyuyor. Geçtiğimiz iki hafta sonu gerçekleşen sınavlarda çocuklarını bekleyen velilerin oluşturduğu tabloların sonuçları da ne olacak belli değil.
AB BİZİ PAS GEÇTİ
Bu arada Avrupa Birliği de kısıtlamayı kaldırdığı 14 ülke arasında Türkiye’yi saymadı, turizmciler çok haklı olarak büyük tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy günü birliğine Almanya’ya giderek Türkiye’de alınan sıkı önlemleri anlattı, sonuç ne olur bilemem.
İKİ TARAFA DA İYİ OLUR
Sonuç olarak virüs salgını belası arasından sonra yeniden çalışmaya başlayan, işletmelerini açan turizmciler için parlak gelişme olmadı. Doğal olarak umut yerli tatilcilerde, iç turizmde. Lafı fazla dolandırmayayım. Aklıma takıldı, bilim insanlarının bazı endişeleri olduğuna göre, okullarla ilgili programlar ekim ayı başına ertelense. Salgın gelişmeleri de gözlenip sonuca göre kesin karar verilse. Bu arada turizmcilere de iki aylık soluklanma olanağı tanınsa. Belki herkes için iyi olur. Ne dersiniz?
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BİR SORUYA DEVAM
65+’lar diledikleri yere
tatile nasıl gidebilecek
65 ve üstü yaştakilere tanınan tatil koşullarına değinmiştim. Seyahat belgesi alabilmek için otel rezervasyonu, yazlık, devremülk, karavan belge, tapu ve kira sözleşmesi istendiğini vurgulamış, “Olmayanlar, kiralayamayanlar, bir yere konuk gidecekler ne yapacak?” diye sormuştum. Sonradan da aklıma geldi çocuğunuzun, yakınınızın, arkadaşınızın yazlığına gitmek isteseniz ne olacak? İzin alsanız bile orada bir ay kalmak zorunlu mu? Adres belirtmek yeterli değil mi? Gelişigüzel gezmek de olanaklı değil herhalde. Ve bir mesaj aldım:
NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL
“65 yaş üstündekilerle ilgili yazınızı okuduk. Günlerden beri, aynı sizin de dile getirdiğiniz gibi, son çıkarılan uygulama bizim de aklımıza takıldı. Biz 65 yaş üstüyüz. İstanbul’dan İzmir’e özel izinle bir ay kalma şartıyla geldik. Bir ay dolunca ne olacağı belli değil. İstanbul’a geri mi gideceğiz, yoksa bir ay sonra artık kısıtlama olmaksızın istediğimiz yere gidebilecek miyiz?
ORALARI İSTEMİYORUZ
Son ‘turistik seyahat’ uygulaması tam bir fiyasko! Biz otele, karavana, devre mülke, kiralık eve gitmek istemiyoruz. Bodrum’da yaşayan yakınlarımıza gidebiliriz, ya da her sene yaptığımız gibi İzmir’den Güney’e doğru Kaş’a kadar konaklaya konaklaya bir gezi yapmak isteriz. Hatta ‘Turistik gezi’ kavramı yurt dışını da kapsayabilir.
UMARIM NEFES ALDIRIR
Umarım yazınız bu konuda uyarıcı olur ve yakında tüm bu karanlık noktalar, eksik bilgi ve uygulamalar kalkar, bizlere biraz rahat nefes aldırır. Kısıtlamalarla birlikte bu bilinmezler 65 yaş üstünü oldukça yıprattı bu son aylarda.
İyi günler dilerim. (Prof. Dr. Saadet Bozkurt)”
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BİR ÇAĞRI
Yaşadığınız yerde
kaliteli hizmet için
FOÇA Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İller Bankası başta olmak üzere, merkezden daha çok pay, yardım alabilmek için çareyi ilçede yaşayanlara ikametgahlarını taşıma çağırısında bulunmuş: “Kaliteli hizmet almanın en temel yolu, ikametgahımızı yaşadığımız yere aldırmaktır. İkametgahımızı yaşadığımız yere aldırmak, yasal bir zorunluluktur.”
Merak ediyorum, çağrıya kaç kişi uyacak, Gürbüz amacına ulaşılabilecek mi?
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BİR ALKIŞ
O tertemiz plajda artık
engellinin de yeri var
AYVALIK’ta geçenlerde engelli vatandaşları yakından ilgilendiren bir plaj açıldı. Ayvalık Belediyesi’nin ortaklıklarından olan Paşalimanı’ndaki plaj hem mavi bayrağı, hem de engellilere yönelik kolaylıkları ile yeni sezonu başlattı.
ÖZEL SİSTEMLE DENİZE
Plajda kurulan sistemle engelli vatandaş denize rahatlıkla inebiliyor, serinledikten sonra kimsenin yardım ve desteğini almadan iskeleye çıkabiliyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin uygulamanın diğer plajlarda da yaşama geçirilmesi için çalışılacağını söyledi.
NOT: Ayvalık Belediyesi’nin basın danışmanlığını İzmir’de bu konuda deneyimli, usta gazeteci Işık Teoman yürütüyor. Başkan Ergin’in seçimi tam isabet. Teoman’ı kutluyor, başarı diliyorum. Kolay gelsin.
Okullarda erteleme turizme iyi gelmez mi
MİLLİ Eğitim Bakanlığı, bir süre önce resmi eğitim öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos’ta başlayacağını, üç hafta süreceğini bildirdi.
Telafi eğitimi özel okullarda 15 Ağustos tarihinde başlayacak. Okulların da Eylül ayında açılması planlanıyormuş. Ancak bazı bilim insanları salgın belasıyla ilgili son rakamları endişe verici bulup, okulların açılma zamanının yeniden düşünülmesi gerektiğini vurguluyor.
SANKİ GEVŞETTİK GİBİ
Zaten İzmir’de Kordon’da, Karşıyaka ve Bostanlı’da, Göztepe sahilinde özellikle akşamları miting havasındaki, asker uğurlamalarındaki görüntüler, maske zorunlu mesafe önlemlerini beceremediğimiz ya da iyiden iyiye gevşettiğimizi ortaya koyuyor. Geçtiğimiz iki hafta sonu gerçekleşen sınavlarda çocuklarını bekleyen velilerin oluşturduğu tabloların sonuçları da ne olacak belli değil.
AB BİZİ PAS GEÇTİ
Bu arada Avrupa Birliği de kısıtlamayı kaldırdığı 14 ülke arasında Türkiye’yi saymadı, turizmciler çok haklı olarak büyük tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy günü birliğine Almanya’ya giderek Türkiye’de alınan sıkı önlemleri anlattı, sonuç ne olur bilemem.
İKİ TARAFA DA İYİ OLUR
Sonuç olarak virüs salgını belası arasından sonra yeniden çalışmaya başlayan, işletmelerini açan turizmciler için parlak gelişme olmadı. Doğal olarak umut yerli tatilcilerde, iç turizmde. Lafı fazla dolandırmayayım. Aklıma takıldı, bilim insanlarının bazı endişeleri olduğuna göre, okullarla ilgili programlar ekim ayı başına ertelense. Salgın gelişmeleri de gözlenip sonuca göre kesin karar verilse. Bu arada turizmcilere de iki aylık soluklanma olanağı tanınsa. Belki herkes için iyi olur. Ne dersiniz?
-----
BİR SORUYA DEVAM
65+’lar diledikleri yere
tatile nasıl gidebilecek
65 ve üstü yaştakilere tanınan tatil koşullarına değinmiştim. Seyahat belgesi alabilmek için otel rezervasyonu, yazlık, devremülk, karavan belge, tapu ve kira sözleşmesi istendiğini vurgulamış, “Olmayanlar, kiralayamayanlar, bir yere konuk gidecekler ne yapacak?” diye sormuştum. Sonradan da aklıma geldi çocuğunuzun, yakınınızın, arkadaşınızın yazlığına gitmek isteseniz ne olacak? İzin alsanız bile orada bir ay kalmak zorunlu mu? Adres belirtmek yeterli değil mi? Gelişigüzel gezmek de olanaklı değil herhalde. Ve bir mesaj aldım:
NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL
“65 yaş üstündekilerle ilgili yazınızı okuduk. Günlerden beri, aynı sizin de dile getirdiğiniz gibi, son çıkarılan uygulama bizim de aklımıza takıldı. Biz 65 yaş üstüyüz. İstanbul’dan İzmir’e özel izinle bir ay kalma şartıyla geldik. Bir ay dolunca ne olacağı belli değil. İstanbul’a geri mi gideceğiz, yoksa bir ay sonra artık kısıtlama olmaksızın istediğimiz yere gidebilecek miyiz?
ORALARI İSTEMİYORUZ
Son ‘turistik seyahat’ uygulaması tam bir fiyasko! Biz otele, karavana, devre mülke, kiralık eve gitmek istemiyoruz. Bodrum’da yaşayan yakınlarımıza gidebiliriz, ya da her sene yaptığımız gibi İzmir’den Güney’e doğru Kaş’a kadar konaklaya konaklaya bir gezi yapmak isteriz. Hatta ‘Turistik gezi’ kavramı yurt dışını da kapsayabilir.
UMARIM NEFES ALDIRIR
Umarım yazınız bu konuda uyarıcı olur ve yakında tüm bu karanlık noktalar, eksik bilgi ve uygulamalar kalkar, bizlere biraz rahat nefes aldırır. Kısıtlamalarla birlikte bu bilinmezler 65 yaş üstünü oldukça yıprattı bu son aylarda.
İyi günler dilerim. (Prof. Dr. Saadet Bozkurt)”
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BİR ÇAĞRI
Yaşadığınız yerde
kaliteli hizmet için
FOÇA Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İller Bankası başta olmak üzere, merkezden daha çok pay, yardım alabilmek için çareyi ilçede yaşayanlara ikametgahlarını taşıma çağırısında bulunmuş: “Kaliteli hizmet almanın en temel yolu, ikametgahımızı yaşadığımız yere aldırmaktır. İkametgahımızı yaşadığımız yere aldırmak, yasal bir zorunluluktur.”
Merak ediyorum, çağrıya kaç kişi uyacak, Gürbüz amacına ulaşılabilecek mi?
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BİR ALKIŞ
O tertemiz plajda artık
engellinin de yeri var
AYVALIK’ta geçenlerde engelli vatandaşları yakından ilgilendiren bir plaj açıldı. Ayvalık Belediyesi’nin ortaklıklarından olan Paşalimanı’ndaki plaj hem mavi bayrağı, hem de engellilere yönelik kolaylıkları ile yeni sezonu başlattı.
ÖZEL SİSTEMLE DENİZE
Plajda kurulan sistemle engelli vatandaş denize rahatlıkla inebiliyor, serinledikten sonra kimsenin yardım ve desteğini almadan iskeleye çıkabiliyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin uygulamanın diğer plajlarda da yaşama geçirilmesi için çalışılacağını söyledi.
NOT: Ayvalık Belediyesi’nin basın danışmanlığını İzmir’de bu konuda deneyimli, usta gazeteci Işık Teoman yürütüyor. Başkan Ergin’in seçimi tam isabet. Teoman’ı kutluyor, başarı diliyorum. Kolay gelsin.