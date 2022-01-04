Ödemiş Gölcük mutlaka korunmalı

Yaşamımızın kalan bölümündeki yeni bir yılın ilk günü... Önce 2021’e bir bakalım. 2020’den devraldığı salgın illetinin etkisi sürdü. Aşılar, dünyaya umut oldu. Ancak insanlığın bu umuttan gerektiğince ve yeterince beslendiği söylenemez. Bazı yerlerde aşı olmayana, karşı durana yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Tam biraz soluk aldığımızı sandığımızda salgın illetinin yeni değişimleri çıkıverdi ortaya.
YALNIZ SALGIN İLLETİ Mİ
Haaa yeri gelmişken, dün gece nasıldı? Çok kalabalıklara girmediniz değil mi? Yeni yılı karşılarken önlemleri unutmadınız umarım. Geçen yıl salgın illetiyle noktalanmadı elbette. Yurdumuzda seller, orman yangınları da anılacak geçen yılla. Ya kadın cinayetleri? İzmir’de bir önceki yılın mirası 30 Ekim depremi de unutulmuş değil...
UĞURLAR OLSUN SANA
Dövize bağlı ekonomideki dalgalanmalar, çeşitli temel maddelere gelen zamlar da tuzu biberiydi... Yitirdiğimiz canları saygıyla, sevgiyle analım. Yerleri dolmaz elbette, huzurla uyusunlar... Sonuç olarak 2021’e fazla da sözüm yok, Çok da üzülmedik gittiğine, uğurlar olsun...
“2021’de Kovid-19 sayesinde bağışıklık sistemimizi daha yakından tanıdık. Tanıdıkça da sevdik. Bağışıklık sistemimizin bizi hayatta tutmaya yaradığını öğrendik. Düşünsenize; Öğrenen, kendisini yenileyebilen, bedenimizi dışarıdan gelen tehditlere karşı koruyan, bizim için bedava çalışan bir sistem.
Bir mucize. Bir hediye.
ÖNCE KENDİNİZİ TANIYIN
Mucizeyi dışarıda aramak yerine ona sahip olduğumuzu anlayabilirsek, kıymetini de anlayabiliriz. 2022 için işte önerim: ‘Hayatta kalmak yetmez; ayakta kalmalıyız.’
İLK RESTORAN VE OTEL
Duymayan, bilmeyen, öğrenmeyen, haberi olmayan yoktur... Ama yine mini bir özet vermekte yarar var. Leyla Figen 1995’te geldiği Alaçatı’ya adeta sevdalanır. Eşi Şevki Figen’i de ortak eder bu sevdaya. Bir ev alırlar, taş ustalarıyla yeniletirler. Leyla Figen daha sonra bu evin karşısına Alaçatı’nın ilk turistik restoranı Agrilia’yı açar. Yakın arkadaşı Zeynep Öziçer’i de cesaretlendirir, Alaçatı’nın ilk oteli açılır.
19 YIL ÖNCE VEDA ETTİ
Leyla Figen’in ön ayak olması ve ilkleri yaşama geçirmesiyle Alaçatı, turizmin gözbebeklerinden olur. 1983’te evlendiği eşiyle Alaçatı’yı Koruma ve Güzelleştirme Derneği’ni de kuran Leyla Figen, 17 Ekim 2002’de 53 yaşındayken amansız hastalığa yenik düştü.
BEKLENTİ SÜRÜYOR
Bugün Leyla Figen’i neden anma gereği duydum? İzmir ve ülke iş dünyasının ağabeylerinden, yılların ilgili meslek örgütlerinde kurucu, yönetici olarak görev almış Şevki Figen’le kısa sohbet olanağı buldum. 19 yıl önce yitirdiği eşine aşkı hiç eskimeyen duayen iş insanı, her zamanki inceliği ve nezaketiyle, önemli bir beklentisini dile getirdi: Leyla Figen isminin Alaçatı’da yaşatılması, örneğin bir parka verilmesi.
KAFA DAĞITMAK İÇİN
Dövizin aşırı yükselmesinin neden olduğu ekonomik dalgalanma da tuzu biberi oldu olumsuzlukların... Başta gıda olmak üzere, çeşitli ürünlere ardı ardına gelen zamlar da gündeme oturdu. Herkesi derin düşünceler aldı. Ekonomiyle ilgili meslek örgütleri endişelerini dile getirmeye, acil önlem gerektiğini vurgulamaya başladı. Ve bu tabloda hepimize en çok ne gerekli? Elbette moral. “Peki nasıl olacak” diyenleri duyar gibiyim. Yaklaşan yeni yılı karşılama hazırlıkları az da olsa kafa dağıtır sanki.
TURİZMCİLER KEYİFLİ GİBİ
YARDIM VE BAĞIŞ İÇİN
“Su faturalarını ödemekte güçlük çeken kentlilerimiz, askıya fatura bırakmak için askidafatura.canakkale.bel.tr adresimizi ziyaret edebilir, mahalle muhtarlıkları ya da belediye hizmet binalarımızdaki iletişim masalarımıza başvurabilir veya 444 17 17 nolu çağrı merkezimizle iletişime geçebilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kentlilerimizin faturaları da yine askidafatura.canakkale.bel.tr adresinden veya 444 17 17 nolu çağrı merkezimiz ile iletişime geçilerek ödenebilir. Bu zor günleri dayanışma ile aşacağız...”
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BİR ÇAĞRI VAR
ÇEYREK ASIR BERABERDİK
Hürriyet Ege Yazi İşleri’nde, o masanın çevresinde, yaklaşık çeyrek asır geçirdik birlikte be Neco. Bir yazı işleri ailesiydik, deneyimli, bilgili, usta tüm arkadaşlarla. Sen, ailenin zamanı gelince haşarı olmasını bilen, eğlenceli, gülen, hatta çıtlayan, dans eden, küpe öncüsü çocuğu, abisiydin. Her türlü sıcaklığı yapardın da sıra işe, sayfalara gelince, olay değişirdi.
SATIRLARDI GÖZYAŞLARIM
Necom, huzurla uyu, melekler yoldaşın olsun. Resmiye’yle iki evladın Gizem ve Berkay’a sensizliğe dayanma gücü ve uzun yaşam diliyorum. Haaa, merak etme, ağlamadım. Gözyaşlarım bu satırlar. Güle güle dostum, arkadaşım, kardeşim... Uğurlar olsun...”
TAM DA DİLEDİĞİ GİBİ
Geçen Haziran ayındaki, “Bir acıyla dağlandık NEJAT” başlıklı yazımdan alıntılar ilettim. Nejat her zaman aklımda, unutulmazlar arasında. Anılarımız hep gözümün önünde. Ve geçenlerde bir haber. Sevgili Resmiye haberin kaynağı. Nejat’ın adını, tam da dilediği gibi, yaşatacak bir girişim. Özetle aktarıyorum:
KONUT FİYATI ARTIŞINDA
Araştırmaya göre dünyada son bir yılda konut fiyatları en çok artan ilk 10 kentten üçü Türkiye’denmiş. İzmir yüzde 30’luk artışla ikinci, İstanbul yüzde 26.4 ile dokuzuncu, Ankara yüzde 25.8 ile onuncu sıradaymış. Yineliyorum; İzmir öyle ya da böyle dünya ikincisi...
ADI YAZILDI BİR KERE
Listenin başında yüzde 30.8 ile Kanada’nın Halifax kenti yer alıyormuş. Anladınız beni değil mi? Hak verdiniz haberi duyduğumdaki şaşkınlığıma. Devam edelim... Emlakçılar İzmir’in sıralamadaki yerini, salgın illeti ve 30 Ekim depremi sonrası artan ilgiye bağlıyormuş. Neden, ne, nasıl olursa olsun, sonuç olarak İzmir’in bir dünya ikinciliği var artık.
ARTIK ONLAR DÜŞÜNSÜN
İLGİ ARTIRMAK İÇİN
Konu, turistik ilçelerin çoğunun sorunu. Nüfusları genelde 50 binin altında. İller Bankası’ndan buna göre pay alıyorlar. Bazılarının yaz nüfusu 1 milyona dayanıyor. 50 binin altında nüfusa göre verilen payla, çok daha büyük kalabalığa hizmet vermeye çalışılıyor. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da yazlığı olanların birinci adreslerini ilçeye taşımalarını, böylelikle nüfusun 50 bini aşmasını ve İller Bankası payının artmasını hedefliyor. Son buluşu da Çeşmekart.
ADRESİM ÇEŞME
Salgın illeti ve İzmir’deki 30 Ekim depreminden sonra Çeşme gibi ilçeler gözde ve yaz-kış yaşanır oldu. Oran geçen yıl, “İkametini Çeşme’ye al” kampanyası başlatmış, “El ele verelim nüfusumuzu artıralım” diye seslenmişti yazlığı olanlara. Sonuç alamamış olacak ki, kampanyayı, “Adresim Çeşme” sloganıyla yineledi:
AMAÇ DAHA İYİ HİZMET
“Kayıtlara göre nüfusumuz 46 bin 375. Geçen kışı 250-300 bin, yazı ise 850 bin ile bir milyon nüfusla geçirdik. Bu kış da 200 binin altında değiliz. Pandemiden bu yana burada yaşayan fakat adrese dayalı nüfus sisteminde Çeşme’de ikameti gözükmeyen vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Çeşme’ye kayıtlarını alarak, destek olsunlar. Sadece belediye olarak değil, hastane, emniyet, kaymakamlık gibi tüm kamu kurumları kadrolarını arttırarak, çok daha iyi hizmet verebileceğiz.”
ÇOK SIKI DENETİM VARMIŞ
Avrupa’da olağanüstü önlemlere dönen ülkeler var. Bazılarında bir süreliğine sokağa çıkma yasağı bile uygulandı. Çoğu ülkenin aşı, test konusunda çok ciddi olduğunu, kesinlikle ödün verilmediğini öğreniyoruz. Özellikle herkese açık gidilen, kalabalık oluşabilen yerlerde çok sıkı denetim varmış. Ve de maske konusunda herkes çok titizmiş, insanlar birbirlerini uyarıyormuş. Bazı ülkelerde aşının zorunlu olması gündemde.
YAŞAMIMIZDA YER ALACAK
Salgın illetine arada sırada değiniyorum, çünkü en azından uzunca bir süre daha yaşamımızda olacağına inanıyorum. “Bu nedenle uyarılara, önlemlere kesinlikle uymamız gerekir” diye düşünüyorum. Bizim bilim insanlarımız da, “Mutlaka aşı” diye başlıyor söze, “Maske, mesafe, temizlik de olmazsa olmazımız” diyor.
13,5 YIL BİRLİKTE ÇALIŞTIK
“Aziz Kocaoğlu ile yolumuz 2006’da kesişti. 1987’den itibaren çeşitli gazetelerde spor, ekonomi, belediye, politika muhabirliği yaptım. İzmir Ticaret Borsası’nın basın müşaviriyken Başkan’ın davetiyle Büyükşehir Belediyesi’ne geçtim. 13,5 yıl Aziz Başkan’la çalıştık. En yakınlarındandım, pek çok önemli olayın tanığıyım.
KİTAP NEDENİ OPERASYON
Kitaba, Büyükşehir’e yapılan iki büyük operasyon sonrası karar verdim, 2017’de yazmaya başladım. Başkan’la da kitap görüşmelerim oldu. Yoğun iş tempom arasında, iki yılda tamamladım. Yayın için 22 Kasım’ı, operasyonun 10’ncu yıldönümünü bekledim...
Aziz Başkan çok özel, alışılmış başkan-siyasetçilere benzemeyen, kendine özgü, farklıydı. Doğuştan CHP’li olmasına rağmen, siyasi fanatizmden uzaktı. Pazar günleri kendisini arayan vatandaşlara telefonla geri dönmeye çalışırdı. İlk sözü, ‘Ben Aziz’ olur, soyadını eklerdi... Zorunlu kalmadıkça unvanını söylemezdi. (Kitap adı oradan geliyor)
HERKESE ‘ABLA’ ‘ABİ’ DER
ADINI KALICI KILMAK
“Anneler hisseder derler ya hani, en başından beri birçok şeyi hissedip kendime söylemediğim… İkna olduğum tek konu, oğlumun adını kalıcı kılmak ve adını aynı yollardan geçen arkadaşlarının gözlerinde görebilmek, umut olmasını hissetmekti.
İKİNCİ YAŞINDA CENETTE
Şimdi bana gelişinin ikinci yılında cennette ikinci yaşın bilmediğim yerleri süslüyor, bilmediğim yerlerde gülümsüyor AşkOğlum. Bana bıraktığın izleri de yeryüzünde senin adınla çocukların gözlerinde görmek içimi serinletecek. Özleminin boşluğunu hiçbir şey doldurmasa da, aynı yollardan geçen arkadaşlarına umut olabilmek, güldüklerinde sen gülüyormuşçasına hissetmek biraz nefes oluyor.
DOĞUM GÜNÜ BAĞIŞLARI
Oğlumun doğum günü kampanyasını KİTVAK‘a bağışlayarak yılbaşında yine çocuklarımızın yanında olacağız. Bizim adımıza zor geçecek günleri biraz daha kolay kılma yolunu, bu umut yolunda buluyoruz. Artık her şey AşkOğlum ile bağdaşıyor... İyi ki doğdun melek oğlum, iyi ki ailen olarak bizi seçtin. Tüm onkoloji çocuklarına umut olma fırsatı seninle bize görev edildi. Biz de senin ışığında senin doğum gününde onkoloji çocuklarına umut olmaya devam edeceğiz.”
ÜÇ BÜYÜK KENT LİSTE BAŞINDA
Hafiften kömür kokusu geliyor gibi olunca, konuyla ilgili en yakın tarihli paylaşımlara göz attım: “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve ekibi, fosil yakıtların çevreyi nasıl kirlettiğini uydu verileriyle ortaya çıkaran bir yazılım geliştirmiş. 2018 yılından bugüne günlük veya aylık toplanan veriler ışığında, İstanbul, Ankara ve İzmir’in Türkiye’nin en kirli kentleri olduğu belirlenmiş.”
DENİZLİ VE MANİSA’DA SORUNLU
‘Temiz Hava Hakkı Platformu’nun (THHP) yayınladığı Kara Rapor 2021’e göre, 2020 yılında Türkiye’de sadece Bitlis ve Hakkari’de Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği değerlerin altında temiz hava solunmuş. THHP Koordinatörü Buket Atlı, geçen yıl yeterli derecede ölçüm yapılabilen 175 istasyonun yüzde 97,7’sinde yıllık partikül madde ortalamasının DSÖ’nün sınır değerlerinin üzerinde olduğunu açıklamış. Raporda, hava kirliliğinin tüm yıla yayılan bir sorun olduğu 12 il arasında bölgemizden Denizli de var. Yine rapora göre beş yıldır hava kirliliğinin kronikleştiği beş il arasında Manisa da sayılıyor, bu kentlerde ‘Acil Temiz Hava Eylem Planları’ açıklanması gerektiği vurgulanmış.
SAĞLIK İÇİN AZALTMAK GEREK
‘SAYGILI’ EĞLENCE ANLAYIŞI
Başkan Çelikok, Alaçatı’nın sürekli gündeme geldiği bir konuya da kararlılıkla değinmiş: “Alaçatı ruhu, son dönemlerdeki eğlence tarzına uymuyor. Burada bir yaşam olduğunu, bir kültür yaşadığını unutmayalım. Alaçatılı ‘saygılı’ eğlence sever, bir diğerini rahatsız eden eğlence anlayışı Alaçatı ruhuna aykırıdır.”
Başkan Necat Çelikok ve yönetimine başarı diliyor, “Kolay gelsin” diyorum.
BAŞKAN ORAN’LA TOPLANTI
Yeni yönetim, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’la görüşmüş. Sosyal medyada bu toplantı notlarına denk geldim, bazılarına göz atıyorum:
SÜREKLİ GÜLEN FİDANDI
Yıllardır birlikte çalıştığım, acı, tatlı çok şey paylaştığımız, bizim İbrahim Irmak’ın büyük oğlu Çağlayan’dan. Arada karşıma çıkan, bizim ailenin tek tek hatırını sorup selam ileten Füsun’un büyük oğlu Çağlayan’dan. Ve birlikte çalıştığımız bizim deli dolu Tolga’nın ağabeyi Çağlayan’dan. Ve Çağlayan... Her zaman mahcup gibi. Sürekli gülen. Çevresine olumlu hava estiren. Gencecik. Fidan. Yaşamının baharında. Çağlayarak yaşama veda etti.”
SEN DE BİR MUM YAK
İbrahim Irmak, 13 Mart’ın en kara günü olduğunu vurguluyor, 32 yaşındaki Çağlayan’ın on yıl önce o gün yaşamını yitirdiğini anımsatıyor. Irmak, oğlunun adını yaşatmak için köylere, parklara kütüphaneler kurduklarını anlatıyor: “Dostlarımızla orada buluşuyoruz. ‘Aydınlanma yolunda sen de bir mum yak’ diyoruz.
ADINI YAŞATMAK İÇİN
‘Al götür oku getir’ prensibiyle çalışan kütüphanelerle, çocuklarımızın yetişmesini istiyoruz. ‘Ne kadar çok kitap okursa çocuklarımız, o kadar aydınlık olur yolları’ diye düşünüyoruz. Ve oğlum Çağlayan Irmak’ın adını yaşatmak için son nefesimize kadar sürdürmeye kararlıyız. Bu proje benim yaşamak için tek dayanağım. Hayata tutunmak için tek umudum… Ne kadar çok kütüphane açarsak, o kadar çok mutlu oluyorum.”
SERGİ VE UNUTULMAZ SÖZLER
İzmir Güzelyalı’da da farklı ve güzel bir anma töreni vardı. Mahalle sakinleri, sabah Fuat Göztepe Parkı’nda buluştu. Güzelyalı Muhtarı Nedim Altan, her yıl olduğu gibi, Atatürk’ün birlikte saygıyla anılacağını duyurmuştu. Parkta bu kez Atatürk resimleri sergisi de vardı. Saat 09.05’te parktaki Atatürk büstünün önünde toplananlar, saygıyla O’nu andı. Atatürk’ün, “Ben, bütün İzmir’i ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir’in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim” sözleri anımsandı bir kez daha.
HER ZAMAN YAŞATACAĞIZ
Ve söz Muhtar Nedim Altan’da: “Her yıl Ata’mızı mahalle sakinleriyle anıyoruz. Bu yıl Konak Belediyesi’nden edindiğimiz Atatürk’ümüzün resimlerini de mahalle sakinlerimizle paylaştık Ata’mızın heykeli önünde kendisine minnettarlığımızı dile getirmeye, duygusallığımızı paylaşmaya çalıştık. Ruhu şad olsun! Başkanımız Abdül Batur’a da teşekkür ediyoruz. Ata’mızı unutmayacağız, her zaman yaşatacağız!”
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İLLERE GÖRE TABLO
Balıkesir: 360.64, Uşak: 188.13, Manisa: 211.29, Denizli: 162.74, Çanakkale: 222.33, İzmir: 64.81, Aydın: 49.24, Muğla: 50.86.
Bir önceki tabloya göre Çanakkale’de gözle görülür artış var, Uşak’ta da azalma. Diğerlerinde kayda değer olmayan iniş ve çıkışlar var. Ancak genel tabloya bakıldığında, her gün 200 civarında can yitirdiğimizi, yeni hasta sayısının 30 bine yaklaştığını görüyoruz.
Rakamlara bakarken, futbol ve basketbol maçlarında, stat ve salonlara tam kapasite seyirci alınacağını öğrendim. Tiyatro, konser gibi etkinliklerde de seyirci kısıtlaması kalkıyormuş. Başta aşı olmak üzere gerekli tüm denetimler yapılacak, önlemlere dikkat edilecekmiş. Bir yandan içim ferahladı gibi. “Demek ki her şey yolunda” diye düşündüm. Ama gözüm rakamlara gidince bu düşünceyi hemen kovaladım kafamdan.
HERKES KENDİNDEN SORUMLU
GEREKLİ PARA TOPLANDI
“Sonunda mutlu sona ulaşıldı. Biga Ticaret Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan altı saatlik canlı yayında çok büyük bağış topladı. Bigalı iş insanı Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Ahmet Alp için gerekli 2.1 milyon dolar, yani 20 milyon liranın toplandığını duyurdu, ‘Bir ilçe bunu başardı, kaymakamlık, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve Şadan Doğan başta olmak üzere herkese tebrikler’ dedi.
YAŞ SINIRI AŞILMADAN
Ahmet Alp, 3 Aralık’taki doğum gününün öncesinde iki yaşına girmeden önce ilacına kavuşacak, tedavi için en kısa sürede Dubai’ye gidilecek. Baba Recep Güven, başta canlı yayında 2 milyon 200 bin lira topladığını söylediği Şadan Doğan ve tüm katkıda bulunanları teşekkür etti, ‘Çok mutluyuz. Bu şekilde olacağını tahmin edemiyorduk. Çok büyük bir miktardı’ dedi.
NEFESE NEFES OLMAK
SİYASET ÜSTÜ KİMLİK
“Derneğimiz temel felsefe olarak; ‘tüm başlangıçlarınız nala çakılan bir mıhın ileride bir vatanı kurtarma ihtimali kadar inançlı olur ise sonuç kesindir’ ilkesini benimsemektedir. Bu nedenle sloganımız; #birmıhbirVATANkurtarır. Derneğimiz siyaset üstü bir kimliğe sahip olarak, partilere, tüm etnik ve dini oluşumlara aynı mesafede duracaktır. Derneğimizin kurucu ve çalışanlardan aradığımız tek kriter, ülkemizin kuruluş değerlerine ve kurucularına saygılı, cumhuriyet ve demokrasi taraftarı olmalarıdır.”
İZMİR’DE CANLANACAK
Derneğin kurucusu, üst düzey yöneticilikler de üstlenmiş 40 yıllık iş insanı Nurettin İnal, salgın yasakları yüzünden İstanbul’daki çalışmalarını durduran derneği yeniden canlandırmak için kolları sıvamış. İnal, Eylül 2021’de İzmir merkezli çalışmaları başlatmış! “Doğru amaçlar doğrultusunda bir araya gelmiş planlı ve inançlı kadroların elde edemeyeceği sonuç olamaz. Her teşebbüs bir başarı hikayesidir, Tüm başlangıçlarınız nala çakılan bir mıhın ileride vatanı kurtarma ihtimali kadar inançlı olursa sonuç kesindir.”
BÖYLESİNİ YAŞAMADIM
Böyle deprem yaşamadım. Sarsıntı ne zaman sona erecek diye bekledim. Korkmak ne kelime? Tırstım... Hani, ‘Yaşamım film şeridi gibi geçiverdi’ denir ya... Ona bile fırsat bulamadım. Sarsıntı durunca karımla haberleştik. Bu gibi durumlarda ilk aşamada bencil oluyor insan, çocukların, yakınların iyilik haberlerini aldık, rahatladık. Sokağa indim ben de. Ve haberler, duyumlar... Felaketin merkezi Bayraklı. Yıkılan apartmanlar var. Can pazarı kurulmuş, acil yardım ve kurtarma ekipleri olabilecek hızla orada.
BU İŞİN SİYASETİ OLMAZ
Yitirilen canlar yerine gelmez... Tümüne rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil sağlık diliyorum. Umarım İzmir faciasından ders alınır, ‘Acil kentsel dönüşüm’ için elden gelen yapılır, sorumluların peşine düşülür. Sonuç olarak yastayız dostlar. Bu işin siyasal çekişme, parti farkı, ‘En iyi biz çalıştık’ tartışması olmaz. Gün birlik, dayanışma, yaraları sarma görevi günüdür. Geçmiş olsun İzmir’e ve herkese.”
NERDE YANLIŞ YAPTIK
Sonra da, “Biz nerde yanlış yaptık, nerede, nerede” diye seslenmişim: “Seferihisar açıklarında oluşan ve 70-80 kilometre uzaklıktaki Bayraklı’yı vurup 114 canımızı alan depreme gelelim. Hani, ‘Bornova veya Bayraklı merkez olaydı’ diye kabus sorular sorulan... TBMM’de tüm partilerin katılımıyla araştırma komisyonu kurulmuş. Dilerim, Kayahan’ın şarkısındaki gibi, ‘Biz nerde yanlış yaptık, nerede, nerede, nerede’ sorusuyla başlanır işe.
Ödemiş Gölcük mutlaka korunmalı
BUGÜN yılın ilk konuğundan izlenim ve endişe aktarıyordum. İzmir’in önemli objektiflerinden, yılların deneyimli gazetecisi Esat Erçetingöz’ü konuk ediyorum. Erçetingöz, geçenlerde Ödemiş’in Gölcük yaylasına gitmiş, gördüklerinden etkilenmiş daha doğrusu endişelenmiş. Elbette, konuyu araştırmış yetkili ağızdan bilgi de almış. Söz Esat Erçetingöz’de:
GÖRDÜKLERİMİZ ÇOK ÜZDÜ
“Geçtiğimiz hafta sonu şehrin karmaşasından uzaklaşıp biraz nefes almak için dostlarla birlikte Ödemiş Gölcük Yaylası’na çıktık. Ülkemizin sayılı güzelliklerinden biri olan Gölcük’te gördüklerim beni ve fotoğrafları çeken sevgili dostum Talat Aydilek’i çok ama çok üzdü.
HAVUZA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ
Göl kenarındaki eski Gölcük Oteli, ‘Tadilat yapılacak’ diye başlayan bir ihale sürecinde tamamen yıkılmış, yerine koca bir otel inşaatı başlamış. Dahası gölün tüm çevresi beton bir setle çevrilmiş, bir doğa harikası olmaktan çıkarılıp resmen bir havuza dönüştürülmüş. Aklımıza hemen Uzungöl’de yaşananlar geldi doğal olarak. ‘Gölcük’te Uzungöl gibi doğa katliamından nasibini alacak mı’ diye sorduk birbirimize. Fotoğraflara bakınca, üzüntümüzün nedeni anlaşılıyor zaten.
BAŞKAN NELER OLUYOR
Hemen Ödemiş Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü sevgili meslektaşım Cemile Özgüllü ile görüştüm konuyu. İzinde olmasına rağmen sağ olsun çok ilgilendi, kısa bir süre sonra da Başkan Mehmet Eriş aradı. Kendisine fotoğrafları gönderip, ‘Başkanım Gölcük’te neler oluyor’ diye sordum, işte cevapları:
TEMELLER TAMAMEN ÇÜRÜMÜŞ
‘Gölün kenarındaki belediyeye ait Gölcük Otel’in, temmuz ayında çıkılan tadilat ihalesiyle yenileneceğini duyurduk. Amaç esaslı bir tadilat yapmaktı. Ancak kazma vurulduğunda gördük ki temelleri tamamen çürümüş. Artık üzerine bina yapmak mümkün değildi. Bu nedenle projeye sadık kalmak koşuluyla tamamen yıkılmasına karar verildi.
ERİYEN KAR SULARI İNİNCE
Tepkileri anlıyorum ama başka çare yoktu. Gelelim gölün çevresindeki sete. Gönderdiğiniz fotoğraflara bakınca göl bir havuz gibi görünüyor. Ama yeni yapılan bir çalışma yok. O çalışma göldeki su kaybını önlemek için uzun süre önce yapıldı. Sanırım gölde su çekilince fotoğraflardaki görüntü ortaya çıkmış. Yakında eriyen kar suları göle indiğinde bu görüntü ortadan kalkacak.’
Sevgili dostlar ben gazetecilik görevimi yaptım. Gördüklerimi, eleştirilerimi Başkan Mehmet Eriş’le de paylaşıp görüşlerini aldım. Artık takdir sizin...”
BEKLEYİP GÖRECEĞİZ
Gerçekten de Esat Erçetingöz, Gölcük’teki son durumu görünce gerekeni yapmış, en yetkilinin görüşünü de almış. Bundan sonra otelin tamamlanmasını ve kar sularının göle gelmesini beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi. Tabii, Gölcük’ün güzelliklerinin yok olmamasını da umuyor ve diliyoruz…
BİR ALKIŞ
İZSU çalışanlarına
KOLAY GELSİN
“HER zaman eleştirecek değiliz ya” diyorum ve tanık olduğumuz bir çalışmayı iletiyorum. Geçen yılın sonlarına doğruydu. İzmir’de İZSU çalışanları Güzelyalı’da iki sokağın birleştiği yerdeki kanallarına geldi geceleri. Genelde saat 24.00’ü aşmış oluyordu. Kanal kapakları açılıyor, aşağı hortumlar sarkıtılıyor, görevliler iniyordu. Sonra o İZSU’nun turuncu kocaman kanal araçları geliyor, hortumlarını sarkıtıp motorları çalıştırıyordu.
ENGEL OLMAMAK İÇİN
Üç-dört gece, bir saati aşan aynı tempoya tanık olunca, bilgi almak için 185 numaralı telefonu aradık. Görevli, İZSU Kanal Bakım’a yönlendirdi. Buradan da, gündüzleri trafiğe engellememek için en rahat zaman diliminde çalışıldığını, kanalların temizlenip açıldığını öğrendik. Tüm çaba, aşırı yağışta su baskınlarına karşı önlem almaktı. Son sağanaklarda söz konusu sokakların birleştiği yerde taşkına varacak denli su birikmediğini anımsadık. Dudak büküp, “Canım işlerini yapıyorlar” diyen çıkacaktır belki. Ben yine de gece yarısı ayazında gelip kanallara inip uzun süre çalışanların çabasını yansıtmak istedim. Kolay gelsin!