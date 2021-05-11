Normalleşmenin en aşırısını biz beceririz

BAZI kuruluşlar ve yaptıkları işler vardır. Zaman zaman yinelemek ve alkışlamak gerekir bana göre. KİTVAK da (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) bu tanıma girer. Zaman zaman, biriktirdiğim bilgileri ileterek, bilmeyenlere tanıtmak, bilenlerin de belleklerini tazelemek isterim. İşte öykümüz:1996’da lösemili çocuklara ve ailelerine maddi ve manevi destek düşüncesiyle, iyilik için yarışan bir avuç insanla yola çıkan, çeyrek asırlık yaşını kutlamakta olan vakıf, birçok etkinliklerin yanında, topluma dört büyük eser armağan etti.



ÇOK ÖNEMLİ DÖRT ESER

18 Mayıs 2004’te Ege Üniversitesi Kitvak -Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi, 7 Ekim 2011’de Ege Üniversitesi Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, 18 Aralık 2017’de Dokuz Eylül Üniversitesi Kitvak- Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’ni kazandırdılar. Son olarak da Kitvak-Bilge Uysal Hücre İşleme Merkezi, salgına karşın, 26 Şubat 2021’de Ege Üniversitesi’nde hizmete açıldı. Şöyle bir bakalım...

210 BİN GECELEME

Ege Üniversitesi Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, toplam 2 bin 700 metrekare alanda, 40 oda ve 102 yataklı. Çocuk oyun alanı ve kafeteryası da bulunan konukevinde, bugüne değin 150 bin geceleme gerçekleşti.

Kitvak-Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi de 4 bin 400 metrekarelik alana sahip 41 oda ve 82 yatak kapasiteli. Bir çocuk oyun odası, bir kütüphane ve bir kafeteryası var. Konukevi açıldığı günden bu yana 60 bin gecelemeye tanık oldu. Konukevleri, hastanelerde yatmadan tedavi olan, ancak barınacak yeri olmayan hastalara hizmet veriyor. Yatarak ya da yatmadan tedavi olan hastaların yakınları da, barınma yeri bulamazlarsa konukevlerinde kalabiliyor. Genelde oldukça uygun bir ücret belirleniyor.

BAZI GİDERLER VAKIF’TAN