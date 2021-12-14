NEJAT’ın adını genç gazeteciler yaşatacak

DUYUNCA içim içime sığmadı. Ne yapacağımı bilemedim. Balkondan, “Ey ahali duyduk duymadık demeyin” diye başlayıp avaz avaz bağırsam mı? Zıplayıp, taklaya mı kalkışsam? “Offf ülen offf” diye nara mı atsam? Ne mi oluyor? Boru değil yahu, İzmir dünya ikincisi... Nasıl, nerede mi? Duymadınız mı? Efendim İngiliz emlak şirketi Knight Frank, 55 ülke ve 150 kenti kapsayan bir araştırma yapmış.



KONUT FİYATI ARTIŞINDA

Araştırmaya göre dünyada son bir yılda konut fiyatları en çok artan ilk 10 kentten üçü Türkiye’denmiş. İzmir yüzde 30’luk artışla ikinci, İstanbul yüzde 26.4 ile dokuzuncu, Ankara yüzde 25.8 ile onuncu sıradaymış. Yineliyorum; İzmir öyle ya da böyle dünya ikincisi...

ADI YAZILDI BİR KERE

Listenin başında yüzde 30.8 ile Kanada’nın Halifax kenti yer alıyormuş. Anladınız beni değil mi? Hak verdiniz haberi duyduğumdaki şaşkınlığıma. Devam edelim... Emlakçılar İzmir’in sıralamadaki yerini, salgın illeti ve 30 Ekim depremi sonrası artan ilgiye bağlıyormuş. Neden, ne, nasıl olursa olsun, sonuç olarak İzmir’in bir dünya ikinciliği var artık.

ARTIK ONLAR DÜŞÜNSÜN

