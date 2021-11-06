‘Nefes’ imecesinde mutlu son sıra Ahmet Alp’in tedavisinde

İZMİR’deki çalışmalarını sosyal medyadan izliyordum Bir Hayat Kurtar Platformu’nun. Önce İstanbul merkezliymiş. 19 Aralık 2019’da Bir Hayat Kurtar Derneği kurulmuş. “Hayati bağış”, “öğrenim ve eğitim”, “hasta ve yaşlı”, “kadın ve çocuk”, “ engelli”, “ bağımlı”, “yardıma muhtaç hayvanlar”, “ağaçlandırma ve koruma”, “çevre ve iklim”, “doğal afet” konularında çalışma hedeflenmiş. Kuruluşta genel ilke de açıklanmış:





SİYASET ÜSTÜ KİMLİK

“Derneğimiz temel felsefe olarak; ‘tüm başlangıçlarınız nala çakılan bir mıhın ileride bir vatanı kurtarma ihtimali kadar inançlı olur ise sonuç kesindir’ ilkesini benimsemektedir. Bu nedenle sloganımız; #birmıhbirVATANkurtarır. Derneğimiz siyaset üstü bir kimliğe sahip olarak, partilere, tüm etnik ve dini oluşumlara aynı mesafede duracaktır. Derneğimizin kurucu ve çalışanlardan aradığımız tek kriter, ülkemizin kuruluş değerlerine ve kurucularına saygılı, cumhuriyet ve demokrasi taraftarı olmalarıdır.”



İZMİR’DE CANLANACAK

Derneğin kurucusu, üst düzey yöneticilikler de üstlenmiş 40 yıllık iş insanı Nurettin İnal, salgın yasakları yüzünden İstanbul’daki çalışmalarını durduran derneği yeniden canlandırmak için kolları sıvamış. İnal, Eylül 2021’de İzmir merkezli çalışmaları başlatmış! “Doğru amaçlar doğrultusunda bir araya gelmiş planlı ve inançlı kadroların elde edemeyeceği sonuç olamaz. Her teşebbüs bir başarı hikayesidir, Tüm başlangıçlarınız nala çakılan bir mıhın ileride vatanı kurtarma ihtimali kadar inançlı olursa sonuç kesindir.”

