Moral bozmak yok! ‘Merhaba’ diyerek eğitime destek var

İZMİR’in en önemli ortopedi uzmanlarından Doç. Dr. Levent Köstem, yılların merakı, hedefi ve birikimiyle, eşi emekli biyoloji öğretmeni Güler Köstem’le el ele verdi, bir zeytinyağı müzesi kurmak için yola çıktı.

Uzun süren yolculuk meyvesini verdi, 2017 yılında Urla Uzunkuyu’da 20 bin metrekarelik alanda, 6 bin 150 metrekarelik kapalı alanı olan, “Köstem Zeytinyağı Müzesi” açıldı. O dönem Levent Köstem, dünyada bir ilk ve eşsiz olan müzeyi tanıtırken, “Anadolu topraklarında bugüne kadar kullanılan tüm zeytinyağı çıkarma sistemlerini 1/1 ölçekte sergiliyoruz. Müzeyi kurarken Klazomenai antik şehrinin eski kazı başkanı Prof. Dr. Güven Bakır ve ekibinden destek aldık” diyordu.

ANLAŞMA İMZALANDI

Ve o müzeyi izleyen vakıf yine çok önemli bir ilk adım attı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile işbirliği anlaşması yaptı. Anlaşmayı Dr. Köstem’le imzalayan Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, “Enstitümüz Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Köstem Kültür Eğitim ve Müzecilik Vakfı arasında bir işbirliği anlaşması imzaladık. Başta batı Urla olmak üzere bölgesel kalkınmanın sağlanması adına çalışmalar yapılacak, projeler yürütülecektir. Bu örnek işbirliğinin bölgemiz ve ülkemiz için faydalı olmasını diliyoruz” dedi.

20 YILLIK YOLCULUK

İşbirliğini öğrenince, zeytin ve zeytinyağı sevdalısı, müzenin mimarı Levent Köstem’den görüş istedim: “Köstem Zeytinyağı Müzesi’ni kurma fikri ile birlikte, bu kurumu oluşturma çabalarıma başlayalı neredeyse 20 yıl oldu. Bu 20 yıl içinde dünya ve biz çok değiştik. Ama benim baştan itibaren müze ile birlikte yapmak istediklerim çok da değişmedi. Çünkü ‘Müze sadece içinde sergilenecek eserleri sunup insanların gezmesini sağlayacak bir kurum olmamalı’ diye düşünüyordum. Bu amaçla başından beri kurumsal ve mimari planlamayı bu şekilde yapmaya çalıştım.

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