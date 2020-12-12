Moral bozmak yok! ‘Merhaba’ diyerek eğitime destek var

Uzun süren yolculuk meyvesini verdi, 2017 yılında Urla Uzunkuyu’da 20 bin metrekarelik alanda, 6 bin 150 metrekarelik kapalı alanı olan, “Köstem Zeytinyağı Müzesi” açıldı. O dönem Levent Köstem, dünyada bir ilk ve eşsiz olan müzeyi tanıtırken, “Anadolu topraklarında bugüne kadar kullanılan tüm zeytinyağı çıkarma sistemlerini 1/1 ölçekte sergiliyoruz. Müzeyi kurarken Klazomenai antik şehrinin eski kazı başkanı Prof. Dr. Güven Bakır ve ekibinden destek aldık” diyordu.
ANLAŞMA İMZALANDI
Ve o müzeyi izleyen vakıf yine çok önemli bir ilk adım attı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile işbirliği anlaşması yaptı. Anlaşmayı Dr. Köstem’le imzalayan Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, “Enstitümüz Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Köstem Kültür Eğitim ve Müzecilik Vakfı arasında bir işbirliği anlaşması imzaladık. Başta batı Urla olmak üzere bölgesel kalkınmanın sağlanması adına çalışmalar yapılacak, projeler yürütülecektir. Bu örnek işbirliğinin bölgemiz ve ülkemiz için faydalı olmasını diliyoruz” dedi.
20 YILLIK YOLCULUK
İşbirliğini öğrenince, zeytin ve zeytinyağı sevdalısı, müzenin mimarı Levent Köstem’den görüş istedim: “Köstem Zeytinyağı Müzesi’ni kurma fikri ile birlikte, bu kurumu oluşturma çabalarıma başlayalı neredeyse 20 yıl oldu. Bu 20 yıl içinde dünya ve biz çok değiştik. Ama benim baştan itibaren müze ile birlikte yapmak istediklerim çok da değişmedi. Çünkü ‘Müze sadece içinde sergilenecek eserleri sunup insanların gezmesini sağlayacak bir kurum olmamalı’ diye düşünüyordum. Bu amaçla başından beri kurumsal ve mimari planlamayı bu şekilde yapmaya çalıştım.
ÇEVREYE KATKI GEREK
Çünkü, salgın belası yüzünden bu merkezlerde evleri olanlar kışı da buralarda geçirmeye niyetli. İzmir civarındaki yerlerde 30 Ekim depremi de kalacakların sayısını katladı. Tabii ki, kampanyalar, doğurganlık ve yeni bebekleri içermiyor!? Amaç yılın büyük bölümünü bu merkezlerde geçirenlerin ikametgahlarını alarak nüfusun artışına katkıda bulunmaları. Bu kampanyaları anımsatayım istedim:
SEVGİ EMEK İSTER
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 44 bin 500 olan nüfusu 50 bine taşıyabilmek amacıyla, ‘Birinci ikameti Çeşme’ye taşıyoruz’ kampanyası başlattı. Salgın nedeniyle yazlıkçıların büyük bölümünün evlerine dönmediğini, depremin de bu akımı tetiklediğini vurgulayan Oran, şöyle diyor:
“Çeşme’de yazlığı olan ve yılın büyük bölümünü burada geçirmek isteyen hemşerilerimizin ikametlerini buraya alarak kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz. Nüfusumuz arttığında personel kadromuz da daha kaliteli hizmet verebilecek sayıya ulaşacak. Genel bütçe gelirimiz artacak ve ekonomik olarak da güçleneceğiz. Sevgi emek ister, haydi göreve. El ele verelim, nüfusumuzu artıralım!”
BODRUM’U SEVİYORSAN
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yazlık beldelerin genel bütçeden kış nüfusuna göre pay aldığını anımsattı, ilçe nüfusunun 176 bin 500 olduğunu, ancak özellikle salgın yüzünden bu kış 400 bin kişiye hizmet vermeye çalışacaklarını vurgulayan Aras, “Bodrum’u seviyorsan Bodrumlu ol” kampanyası başlattıklarını belirterek, şunları söylüyor:
ÇÖZÜM ÜRETMEK İÇİN
DÜŞÜNCE ÜRETİM MEYDANI
“Karamsarlığı, yoksulluğu, toplumumuzun bölünmüşlüğünü topyekun hayatımızdan çıkaracağız. Özgür, neşeli ve uyum içinde, yeni bir hayatı İzmir’den inşa etmeye başlıyoruz. Gelin, doğa olaylarının yıkıcı felaketlere dönüşmediği bir hayat için İzmir’de bir düşünce, üretim meydanı oluşturalım ve bunu tüm Türkiye’ye taşıyalım. Yalnızca binalarımızı, park ve caddelerimizi değil, ticareti, tarımı, turizmi, kültür ve sanatı, yaşamın tüm alanlarını birlikte tasarlayalım. Akdeniz’in ortak aklı ve vicdanıyla, yaşama dair yeni bir sözü olan herkesi İzmir’le birleşmeye davet ediyoruz.”
BAŞARININ SIRRI: BERABERLİK
Soyer, İzmir’in 18 ayda tarihindeki en büyük orman yangınlarından birini, salgını, deprem felaketini ve tsunamiyi yaşadığını, bu çok zor sürecin kriz yönetimiyle geçildiğini vurguladı. Ve konuşmadan alıntılar:
“Her şeyin olağan gibi göründüğü durumlarda aramızdaki farklara odaklanıyor ve hiç bitmeyen ‘sen, ben ve öteki’ tartışmasının içine sürükleniyoruz. Oysa pandemi ve afet koşullarında bizi birbirimizden ayıran sebeplerin önemi kalmıyor, ortak değerlerimiz ve özelliklerimiz öne çıkıyor. Birbirimize sımsıkı sarılıyoruz. Dahası birlikte hareket ettiğimizde neleri başardığımızı, ayrıştığımızda ise ne çok şeyi kaybettiğimizi daha iyi anlıyoruz. Çok daha büyük başarılar elde etmenin yegane yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini açıkça görüyoruz. Depremi de, dayanışmamızı da unutmamak ve unutturmamak için gelin, doğa olaylarının yıkıcı felaketlere dönüşmesini beklemeden bu acılar bir daha yaşanmasın diye şimdiden birleşelim.”
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Daha doğrusu bizlerin o korona belasına karşı ne denli kahraman olduğumuzdan. Kahramanlık ne mi? Hani o, “Yeni normal” diye açıldık, saçıldık ve de kıymetini bilemedik ya. “Mümkün olduğunca evlerden çıkmayın, maske takın, mesafeye dikkat edin, başta eller, burun ve ağız olmak üzere temizliği ihmal etmeyin” uyarılarını şaka sandık.
VİRÜS AZDI HASTALIK ARTTI
Yaz aylarında yaşam nasıl olsa dışarıdaydı, virüs de açık havayı sevmezdi ya!? Vur patlasın, çal oynasın... Sonra ne oldu? O üst üste, alt alta kalabalıklar... Önlemlere dikkat edilmeyen yiyecek, içecek, eğlence yerleri... Virüs adeta azdı, hasta sayısı tırmandı da tırmandı... Ne oldu, yeni önlemler geldi.
YENİ ÖNLEMLER YETECEK Mİ
Kahvehaneler kapatıldı, restoran, lokanta, kafelerden yapabilenler, belirli saatlerde yalnızca paket ve gel-al servise geçti. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi. (Ama kim dinlerdi... AVM’lerde yerlerde piknik yapar gibi oturup yiyip, içenler oldu. Bir türlü aklım almadı, ama oldu işte.) Sonunda; zaten depremle sarsılan İzmir’de sahillerde oturarak piknik yasaklandı... AVM’lerde masa, sandalyeler kaldırıldı. Yere oturup yeme-içme yasaklandı. Daha sıkı önlemler de yakındır sanırım.
10-11 DAKİKADA BİR KİŞİ
(Yeter de artar bile. Alt tarafı biraz gezinecekler, belki doktora gidecekler ya da ilaç almaya falan...) 20 yaş ve altı da artık 3 saat dışarıda... İşte salgına en büyük önlem! Restoran, lokanta, kafeler de paket servise bağlandı. Kahvehaneler kapandı. Hafta sonları da gündüz 10 saat sokağa çıkılabilecek.
‘YETMEZ’ DİYEN DE VAR
Şaka bir yana... Dilerim yeni önlemlerin yararı olur, salgın frenlenir. Gerçi bazı bilim insanları, “yetmez” diyor. Elbette ben bilemem, etkililer ve yetkililer karar verecektir. Ama durumun vahim olduğu da gerçek. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ne diyor:
VALİ: PATLAMA GERÇEKLEŞTİ
“Deprem maalesef bütün pozitif ve sağlıklı insanların birbirine karışmasına sebep oldu. Bir patlama gerçekleşti. Vatandaşlarımızdan depremde gösterdikleri duruşu, kararlılığı burada da göstermeleri ve korona vakalarını el birliği ile azaltmalarını istiyorum. En başta kendi sağlığımızı ve canımızı korumamız lazım. İzmirli hemşehrilerimizin duyarlı ve bilinçli olduklarını biliyorum. Bundan sonraki süreçte de yine aynı duyarlılığı göstereceklerine inanıyorum.” (Korona testi pozitif çıkan Vali Köşger’e geçmiş olsun. Acil sağlık diliyorum.)
İZMİRLİ’YE BAŞKAN RİCASI
Canımız, güzelimiz Nedim Demirağ’ı yitirdik... Başımız sağ olsun... Melekler yoldaşı olsun... Yeri dolmaz, yokluğuna alışmak zor...” demişim sosyal medyada, geçen pazartesi akşamı, acı haberi aldıktan sonra. Bir şaşkınlık, bir inanmazlık, bir çaresizlikle gerçeği kabullenmek... Ve de hıçkırıkları boğazda düğümlemeyi bırakarak koy vermek... Sonra da sosyal medyadan duyurma çabası...
BİR RENK DAHA SOLDU
Ben çok da duygusal yazamam... Yukarıdaki sözcükler dökülüverdi o arada... Sonrasında boş boş gezinmek... Yaşları da frenlemek olanaksız... Sıcağı sıcağına en dokunaklı ve de gerçek sözcükler İlyas Özgüven’den: “İzmir’in en güzel abisi Nedim Demirağ veda etti bize. Benim en güzel abim gitti öylece. Ne diyeyim, nasıl diyeyim gitti diye. İzmir’in bir rengi daha soldu. ‘Koca Arnavut’ diye seslendiği Ahmet Piriştina ile gülerler mi artık bize birlikte? Hayatımı yazıdan kazandım sayesinde. Nurlar içinde yat güzel abim. Koca yürekli, yufka yürekli dev adam. Hakkını ödeyemem. Yattığın yer incitmesin.”
TANIMAYANLAR BİLE SEVERDİ
Kafamdaki Nedim Demirağ’ı yazmış: “İzmir’in en güzel abisi...” Gerçekten de yalnızca 21 yıl Ege Temsilcisi olduğu Hürriyet’in değil, İzmir’in abisiydi o... Tanımayanlar bile mutlaka adını duymuş ve benimsemişti, “Nedim Abi” diye... “Nedim Bey” diyen de vardı doğal olarak. Ama benim, bizlerin abisiydi.
ADAM GİBİ DEĞİL, ADAMDI
21 yıl çalıştık birlikte. Çok şey paylaştık. Birlikte heyecanlandık, sevindik, güldük, gülümsedik, kahkaha attık... Güzellikleri paylaştık. Acıları, olumsuzlukları da... Öfkelendik bazen birlikte, bazen buğulandı gözler, yaş damladığı da oldu. Çok şey öğrendik ondan... Yöneticiydi, arkadaştı... Bir bakardık alçak gönüllü bir öğrenci olurdu gerektiğinde. Ama sonuç olarak, büyüklü, küçüklü herkesin abisiydi. Hani, “Adam gibi adam” denir ya, o değildi. Çünkü adamın hasıydı...
GURUR, HEYECAN GÜNLERİ
Salgın, deprem derken fırsat olmadı, sudan, kapımıza kadar gelen susuzluk tehlikesinden konuşalım. Tüm ülkede yağışlar barajları dolduramadı. Umudumuz yeni yağışlarda... Tabii ki sel, su baskını, heyelan gibi felaketlere neden olmamasını da diliyoruz. Malum, bu yıl ülke olarak yeterince olumsuzluk gördük, etkilerini de yaşıyoruz...
BARAJLARIN SON HALİ
“Suya dikkat” derken İzmir’e bir göz atalım... Barajların durumuna... Kaynak, 13 Kasım’daki İZSU verileri... İşte barajlardaki su miktarı ve doluluk oranları:
Tahtalı: 107 milyon 60 metreküp, yüzde 37.30. Balçova: 1 milyon 192 bin metreküp, yüzde 15.64. Gördes: 24 milyon 355 bin metreküp, yüzde 5.32. Ürkmez: 2 milyon 469 bin metreküp, yüzde 65.59. Güzelhisar: 66 milyon 561 bin metreküp, yüzde 46.42. Alaçatı Kutlu Aktaş: 2 milyon 346 bin metreküp, yüzde 14. 66.
GEÇEN YILIN RAKAMLARI
KISITLAMA KARARI
Ve bakıldı ki, virüs belası tırmanıyor. En önemli önlem hazırdı: 65 yaş üstünün 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmasına izin var. Dışarıda 6 saat kalmaları yeterdi. Bazı iller daha tedbirliydi, çıkma saatini 11.00 olarak belirledi. Eeee tabii ya, 5 saat havalanmak elbette yeterdi de artardı bile...
AKLA GELEN SORULAR
Bu salgın belasını yayan 65 yaş ve üstü müdür? 10.00-16.00 saatleri arasında virüs onlara ilişmiyor mu? Virüs, bu yaş grubuna saat 16.00’dan ertesi gün 10.00’a kadar mı bela oluyor? 65 yaşı doldurmayanlar ay ve gün farkıyla mı tehlikeden kurtuluyor? Bu yaş grubu, izin verilen 5-6 saatte dışarı çıkınca yığılma olmaz mı? Diğer yaştakilerle daha fazla temas gerçekleşmez mi?
VALİ DE ÇOK ENDİŞELİ
Bölgemizde bu yaş grubuna kısıtlama geldi. İzmir, Denizli, Balıkesir, Çanakkale, Uşak, Aydın... Haaa, salgın açısından durum iç açıcı değil. Özellikle İzmir’de deprem sonrası hasta sayısı arttı. Çünkü can derdine düşenler, kısa süreli de olsa, önlemleri es geçti. Vali Yavuz Selim Köşger, son günlerde doğal olarak depreme yoğunlaştıklarını vurgulayıp, “Tüm dünyanın değişmeyen gündemi korona, İzmir’de de tırmanışta. Depremin olduğu günkü rakamlara kıyasen bugün iki katından fazla artış gerçekleşmiş durumda” diyordu.
ÇADIR KENTE MEKTUP
Gerçekten sonradan dövünmenin kimseye yararı yok. İzmir ve tüm yurdu yasa boğan deprem sonrasında, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Evlerini yitirenler için Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı, “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına ilgi büyük. Bin konteynerlik kent kuruluyor. Yüzlerce ev depremzedelere açıldı. “Birlikten İzmir Doğar” kampanyası başarıyla sürüyor. Hep söylüyorum, bu çalışmalar siyasal malzeme konusu olmamalı, partiler üstü, “sen-ben” çekişmesiz yapılmalı. Çünkü hemen herkesin eli taşın altında... (Bu arada insanüstü çabalayanlar da görmezden gelinmemeli.)
TABİP ODASI RAPORU
Deprem kabusu, kısa süreli de olsa, korona salgını belasını biraz unutturdu gibi. Oysa hasta sayısı artıyor. İzmir Tabip Odası’nın, ‘Deprem Değerlendirme Raporu’nun ‘Kovid 19’ bölümünden özet:
“Deprem nedeniyle oluşan nüfus hareketi, geçici yerleşim yerlerinde barınma, kalabalık ortamlar, uygun olmayan yaşam koşulları, beslenmenin olumsuz etkilenmesi, hijyen olanaklarının yetersizliği, altyapı sorunları, fiziki mesafenin korunmasında, maske kullanımında ve sağlık hizmetlerinde aksamalar gibi faktörler, gerek Kovid-19, gerekse grip ve diğer solunum yolları hastalıklarının artışına neden olabilir. Bu durum Kovid-19 açısından ayrı risk ortaya çıkarmaktadır.
HES KODU KONTROLU ŞART
Depremin Kovid-19 vaka sayısında artış eğiliminin sürdüğü dönemde meydana gelmesi, Kovid-19 ve mevsimsel grip ve solunum yolları hastalıkları ile ilgili riskleri artırmakta, yenilerini ortaya çıkarmaktadır. Evi hasar gören ya da çeşitli nedenlerle evinde kalamayan Kovid-19 vaka ve temaslılarının bir kısmının geçici yerleşim alanlarında barınması, uygunsuz barınma koşulları nedeniyle vakaların ve temaslıların izinin kaybedilmesi riskini ortaya çıkarmıştır. İlçe sağlık müdürlüklerinin konuyla ilgili çalışmaları titizlikle sürse de, bu koşullarda vaka ve temaslıların izlenmesi ancak kişinin bilgi vermesiyle mümkün olabilecektir. Bu nedenle geçici yerleşim alanlarında HES kodu kontrolü kritik önem taşımaktadır.
BULAŞ RİSKİ ARTABİLİR
ÖYLE BİR SALLANDIK Kİ
“Geçmiş olsun” diye birbirlerine sarılanlar var. Gözler yaşlı. Kimi korku, kimi sevinç yaşları... Söylentiler yayılıyor. Kimi yakınlarıyla aracına doluşuyor, “Çeşme’ye/Urla’ya/Foça’ya, özetle yazlığa kaçıyoruz” diyor. Evet, 30 Ekim’di, cuma günü saat 14.51’de sallandık. Kim, “Ben korkmadım, etkilenmedim, hazırlıklıyım” diyorsa helal olsun!
BÖYLESİNİ YAŞAMADIM
Bunca yıllık yaşamımda böyle deprem yaşamadım. Sarsıntı ne zaman sona erecek diye bekledim. Korkmak ne kelime? Tırstım... Hani, “Yaşamım film şeridi gibi geçiverdi” denir ya... Ona bile fırsat bulamadım. Sarsıntı durunca karımla haberleştik. Bu gibi durumlarda ilk aşamada bencil oluyor insan, çocukların, yakınların iyilik haberlerini aldık, rahatladık. Sokağa indim ben de. Çok yararı olacakmış gibi. Her taraf bina.
ACININ MERKEZİ BAYRAKLI
Ve haberler, duyumlar... Felaketin merkezi Bayraklı. Yıkılan apartmanlar var. Can pazarı kurulmuş, acil yardım ve kurtarma ekipleri olabilecek hızla orada. Vali uyarıyor: “Uzman olmayanlar enkaza çıkmasın!” Sonradan Bakan Bey geliyor enkazın üstüne, bir görevliden telefonu alıyor, aşağıdaki Buse’yle konuşuyor. Hemen arkasında takım elbiseli, kravatlı bir görevli var.
PROF.’TAN İLGİNÇ YORUM
Yarın başlayacak ve 1 Mayıs 2021’e kadar sürecek ava karşı Didim’de basın açıklamalarıyla başlatılan çalışmalar, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin soru önergesiyle TBMM’ye, şimdi de yargıya taşındı.
TEMİZLİK FABRİKASIDIR
Didim Sivil Gelişim Platformu çatısı altındaki Akbük Kültür ve Çevre Derneği (AKÇED), Didim Derneği, Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın deniz patlıcanı avına olanak veren tebliğin iptali için dava açtı. Platform adına açıklama yapan Didim Derneği Başkanı Mehmet Soysalan, “Denizlerimizde yılda 150 ton kumu filtre ederek temizleyen deniz patlıcanı, bir temizlik fabrikası gibi doğada sağlıklı dengenin korunmasını sağlar” dedi.
KABUL EDİLEMEZ
Bakanlık tebliğiyle özellikle halkın yoğun olarak denize girdiği ve turistik tüm sahil kesimlerinde söz konusu canlıların avlanabileceğini belirten Soysalan, bu durumun Didim’in doğal değerlerinin korunması ve gelişimi adına kabul edilemeyeceğini bildirdi.
Devletten onaylı sağlıklıyım... Üstelik tıbbın ne denli ilerlediğini de öğrenmiş oldum… Ankara’da birileri vatandaşlık numarama bakarak beni uzaktan kumanda muayene etti, sağlık açısından riskli olmadığıma hükmetti... Daha da ne isteyeyim? Doktora gitmek, sıra beklemek yok. Telefonla bile bitiveriyor iş.
BAKANLIK YANIT VERİYOR
Neden mi söz ediyorum? Grip aşısından... Malum, grip aşısı olabilme şansını yakalamak için artık e-nabıza TC kimlik numaranızı giriyorsunuz, anında yanıt geliyor. Ben de niyetlendim, şöyle dediler: “Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (2020/8) kapsamında bakanlığımızın belirlediği riskli kronik hastalığınız bulunmamaktadır...” Yani özetle, “Sen grip aşısı olamazsın” diyorlar... Ya da günah almayayım: “Grip aşısı olmana gerek yok, maşallah iyisin...”
UZAKTAN MUAYENE SÜRER Mİ?
Bugüne kadar hiçbir yıl grip aşısını aksatmadım... Bir süre ücretini ödedim, sonra aile hekimi reçetesiyle devlet ısmarladı aşıyı... İyi mi etmişim bilemiyorum. Bu yıl salgın belası da var... Hani doktorların çoğu, yaşa falan bakılmaksızın genelde grip aşısı olmayı öğütlüyorlar ya... Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı yolu izledim, sonuç: “Riskli değilsin...” Ne güzel, yine şükrediyorum... Ve düşünüyorum: “Bundan sonra da aile hekimi, hastane, doktora gitmek yerine e-nabıza girip şikayetimizi iletsek, bakanlık tanı koyup tedavi önerir mi? Reçete de yazarlar mı? Mümkün olursa ne mutlu bize...”
“Başka bir hayat mümkün.” Peki neydi? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, “Aşkla 550 Gün” toplantısı. Bugüne değin yaptıklarını, hedeflerini, felsefesini anlattı. Belli ki çok çalışmıştı. Nitekim o gün öğleden sonrayı provada geçirmiş. Sahnede profesyonel gibiydi. Sunuma da emek verilmişti. Soyer konuştu, arada kenara çekildi, saz eşliğinde görüntüler geldi. Sonunda tüm bürokratlarını sahneye çağırdı, alkışladı.
BU DÜZEN KADERİMİZ DEĞİL
Altyapı, ulaşım, kentin dünya vizyonu gibi birçok konudan söz etti, her yerde göreceksiniz. Ben özet vereceğim. Önce, “İzmir’de başka bir hayat mümkün” başlıklı kitapçıktan: “Yaşadığımız adaletsiz ve eşit olmayan düzen, kaderimiz değil. Kaynakların adil paylaşıldığı, refahın tüm mahalle ve köylere yayıldığı, ‘Başka bir hayat mümkün!’ Her adımımızı bu düşünce ve kararlılıkla atıyor, içtenlikle ve şeffaflıkla İzmirlilerle paylaşıyoruz.
SALGINDA ‘BİZ VARIZ’ DEDİK
Koronavirüs döneminde, ‘Biz varız’ dedik. Tüm hemşehrilerimizi kucaklama hedefiyle, ‘Biz yaparız’ dedik. Tüm bu faaliyetler göreve geldiğimiz ilk günden beri amaçladığımız sosyal ve demokratik belediyecilik anlayışımızı pekiştirdi.”
Okuyamayanlar, gözden kaçıranlar için yineliyorum. Bir belediye başkanı, karşıt parti yöneticilerine çalışmalarını anlatıyor, 21 yıllık siyasal yaşamının en önemli günlerinden birini yaşadığını söylüyor. Karşıt siyasal partinin il başkan yardımcısı bu başkana övgüler yağdırıyor, “Partisi bu başkanla gurur duymalı” diyor. Ne güzel değil mi?
Efendim önce tarafları alkışlıyor ve haberi özetliyorum: Çiğli Belediye Başkanı CHP’li Utku Gümrükçü, AK Parti yetkililerine 500 günlük çalışmalarını anlatmış. Toplantıya AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan, il yönetim kurulu üyeleri, Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin ve yönetimi, Çiğli Belediye Meclisi, Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri katılmış.
SİYASETTE EN ÖNEMLİ GÜN
Başkan Gümrükçü, kurumsal ve mali yapının güçlendirilmesi, kentin marka değerinin yükseltilmesi, kadın, genç ve engellilere yönelik hizmetler, alt ve üst yapı çalışmaları ile salgın sürecindeki uygulamalar gibi konularda ayrıntılı bilgi vermiş. 21 yıllık siyasi hayatının en önemli günlerinden biri olduğunu vurgulamış Gümrükçü, devam etmiş:
“Göreve geldiğim ilk gün rozetimi çıkardım. Çiğlimizin önceliklerini her zaman siyaset üstü gördüm ve çalışmalarımı bu doğrultuda sürdürdüm. Hayata geçirdiğimiz hizmet ve projelerde katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını benimsedik. Kurumsal ve mali yapımızı güçlendirdik. Kentimizin tanınırlığını uluslararası seviyeye yükselttik. Kadın, genç, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hayatlarına dokunan projeler geliştirdik. Sanata ve spora yatırım yaptık. Eğitime büyük destek verdik. Çalışmalarımıza devam ederek hep birlikte Çiğlimizi İzmir’in merkezi yapacağız.”
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, salgının üyeleri üzerindeki etkilerini, oluşan sorunları ve beklentilerle ilgili dosya hazırlamıştı. Başkan Zekeriya Mutlu, bu dosyayı açıkladı önceki gün. Esnaf ve sanatkarın işleri yüzde 83 oranında düşmüş, yüzde 20 istihdam kaybı yaşanmış.
Dosyada, bir bölüm esnafın işyerinin kapatıldığı, bir bölümünün çalışma alanlarının sınırlandırıldığı vurgulanmış, “Sosyal izolasyon nedeniyle işlerin azalmasından dolayı esnafımızın büyük çoğunluğu da işyerini açmamakta olup ticaret durma noktasına gelmiştir” denilmişti.
SAĞLIKÇIDAN SONRA BİZ
Esnaf ve sanatkarın mevcut sorunlarının, ödemeler (İşyeri kiraları, çalışan ücretleri, zamanı gelmiş çek ve senet, vergi, kredi, elektrik, doğalgaz, su vb.), tahsilat, hammadde tedariki, satış (talebin düşmesi) olarak sıralanan dosyada, “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgın, sağlık sektöründen sonra en çok esnaf ve sanatkara tehdit” görüşü dile getirilmiş, gelecekte yaşanabilecek sorunlar sıralanmıştı:
OLUMSUZ ETKİLENECEK
* İşten çıkartmalar artacaktır. * Bankalara ve piyasaya gerekli ödemeler yapılmadığından, nakit likidite sorunu artacaktır. * Sürecin devam etmesiyle işletme sermayesi güçlü olan az sayıdakiler dışında birçok işyeri kapanmak zorunda kalacaktır. * Turistik bölgelerde beklenen işlerin gerçekleşmemesi durumunda otel, pansiyon, ulaşım, hediyelik eşya satışı yapan işletmeler kapatmaya gidecektir. * İnşaat faaliyetlerinin azalması ya da durması bir çok esnaf ve sanatkarın işini olumsuz etkileyecektir. * Fuarların yapılamaması, başta imalatçı işletmeler olmak üzere birçok alandaki sektörel işbirliklerini ve ticareti olumsuz etkileyecektir.
İLAÇ OLACAK ÖNERİLER
‘Ağırlıklı olarak Uzakdoğu ülkelerinin tercih ettiği deniz patlıcanı avı, 1 Kasım’dan itibaren acımasız şekilde ve doğayı yok edercesine başlayacak. İzmir Karaabdullah Burnu, Muğla Datça Yarımadası, Çeşme, İskandil Burnu arasında kalan alanlarda yüzlerce (sadece Didim’e 400 tane gelecek) tekne ile bu vahşi avlanma başlayacaktır.
DENİZLER KİRLENECEK
Bu avlanma yasal izne bağlı yapılıyor. Ancak deniz patlıcanı avcılığının tamamen yasaklanması zorunludur. Avlanma sonucu yok edilmeleri bir doğa felaketi, denizlerimizde kirlenmeye neden olacaktır. Çünkü bir deniz patlıcanı yılda 50-200 ton deniz kumunu temizlemektedir. Bu nedenle şu adımlar atılmalıdır:
YASAK ZORUNLUDUR
* Deniz patlıcanlarının avlanması yasak canlılar arasına alınması zorunludur.
SÖZ BAŞKAN GÖKHAN’DA
“5 Ekim 2020 gecesi son dakika gelişmesi olarak gündeme düşen; ‘Kanada’nın Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiasıyla ülkesinin bazı teknolojiler için Türkiye’ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduğuna’ ilişkin haber son derece düşündürücüdür.
ZORUNLU VE HAKLI KARAR
Akıl ve vicdan sahibi hiçbir insan, hiçbir hukuk devleti, sivillerin öldürülmesine destek veremez ve sessiz kalamaz. 27 Eylül günü Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıya karşı yurttaşlarını korumak için, Azerbaycan Meclisi’nin ‘savaş hali’ ilanı almakla zorunlu bir olduğu haklı bir karardır.
Geçen 26 Eylül Dil Bayramı’ydı. Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1932’de düzenlenen ‘Birinci Türk Dil Kurultayı’nın açılış günü, her yıl ‘Dil Bayramı’ olarak kutlanıyor. Yani bu yıl 88’nci yıldönümüydü. Atatürk, 2 Eylül 1930’da Prof. Sadri Maksudi (Arsal) Bey’in ‘Türk Dili İçin’ adlı kitabının iç kapağına, “Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır” diye yazmış.
ÖRNEKLERE BAKALIM
Dil Bayramı’nı anımsattıktan sonra gelelim bugünkü konumuza. Kendimizle ne denli övünsek azdır. Neden mi? Türkçe’ye, özellikle yazım dilimize katkılarımız yüzünden. Neler mi katmışız? Hemen örnekler veriyorum. Çoğunu duymuşsunuz ve kullanıyorsunuzdur belki. Duymadıysanız örneklere dikkatle bakın:
HER TELDEN VAR
“Fiçur ettiği... Yeni single’ı... 4’üncü single’ını... Yeni çalışmasının mix-mastering’ini... Ünlü fenomenler... Paranormal olaylar... Performans sergiledi... Anti fit beden... Her sabah wellness dersi verilmesi için... Scuba dalışı yaptığını söyleyen... Beach club’lar... Eni iyi sommelier yarışması... Manipüle edilmiş suni lezzetler... Rengarenk illüstrasyonlar... Lansman fiyatları... Catwalk sırasında... Ufak tefek ‘retouch’ler vardır... Photoshop’un dibine vurdum... Sevgiline WhatsApp’tan yazarsın bunları ama Instagram’da yazıyorsun... Drink almak... Styling’e dikkat... Off-road yaptı... Blueray ve DVD’leri... Happy hour’a katıldık... Startup’çılar... Cover’lanmış...”
DEVAM EDİYORUZ
Saymaya devam: “Haute couture elbiseler... Couture koleksiyonu... ‘Ragu’ fettuccive... Pesto soslu gnocchi... Showroom’un... Giter riff’leriyle ritim ve Groove yakalayan... Drum machine esintili... Analog synthesizer efektleri... Daha büyük dans becit’leri... Lime cheescake, passion fruit gibi çeşitler... Like etti/yaptı... En çok tweet alan hashtag... Shuttle araçlarıyla gelin... Workshop’u kaçırmayın... Ice latte caramel ile beyaz çikolatalı brownie... İki shot espresso... After party’e katıldım... Headliner gibi... Daha az cover... Toplantı set edelim... Sound’la yorumladık... Etik hacker’i... Startup... Influencer... (takımın coachu’na...) It girl’ler... Influencer’ler... Fine-dining... Vloggerlerin başarısı... Styling’in başarılı değil... Kendimi update ettim... Mentörlük... Podcast, entry’ler... İzolasyon, exit, printer, security, center, ambiyans, full, legal, full-time... Workshop, sturtup, influencer, hipster... Pandemi, filyasyon, entube...”
NASIL ZENGİNLİK AMA
ÇORBA PARASI BİLE YOK
“28 Eylül 2020 tarihinden itibaren Mutfak Girit olarak askıda yemek uygulamasını başlattık. Dünyadaki ve ülkemizdeki pandemik süreçte pek çok kişi maddi, manevi zarar gördü ve süreç belirsiz. Birçok iş yeri kapandı. Pek çok işsiz ve iflas eden, bunu belli etmemeye çalışan insan var. Görüntüde senin benim gibi, fakat cebinde, cüzdanında çorba içecek parası olmayan insanlar biliyorum.
PAYLAŞMAYI UNUTMA
Biz Mutfak Girit olarak elimizden geldiğince hastalara, öğrencilere, kapımıza ‘yemek’ diye gelen herkese yardımcı oluyoruz. Amacımız, insanımıza benlik değil, birlik bilincini hatırlatmak, unutulmaya yüz tutan paylaşma ve bunu gizli yapma geleneğini yaşatmak için bir farkındalık yaratmak.
İHTİYACI OLANA YEMEK
Ülkemizde özellikle fırınlarda askıda ekmek olduğunu biliyorum. Ama her hangi bir lokantada buna rastlamadım. Örneğin, siz lokantanızda 50 liralık yemek yediniz ve kasada ‘askıda yemek’ yazısını gördünüz. Eğer isterseniz bize 50 değil, 70 lira ödüyorsunuz. Biz fark olan 20 lirayı askıda yemek tahtasına yazıyoruz. Orada biriken paralarla gelen ihtiyaç sahipleri yemek yiyebiliyor.
UMARIM YAYGINLAŞIR
Moral bozmak yok! ‘Merhaba’ diyerek eğitime destek var
BUGÜNLERDE Didim’de farklı bir heyecan var. ‘Merhaba’ heyecanı... Zülfü Livaneli’den dinlediğimiz ünlü türkü... Daha da ileri gidelim, bu heyecanla hem ilçe tanıtılırken, hem de eğitime destek için kollar sıvanıyor. Artık açıklama zamanı:
“Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği, gazeteci Umut Kaşan’ın projesiyle, sözleri Yaşar Kemal, müziği Zülfü Livaneli’nin olan ‘Merhaba’ türküsünü müzisyen Başar Sayılgan’ın düzenlemesi, yerel seslerle yeniden yorumlayarak Youtube kanalı üzerinden eğitime de destek olmayı amaçlıyor. Projenin yönetmenliğini de Umut Kaşan üstlendi.
KATKILARLA ÇEKİLDİ
Vokal ve enstrümanlarda Başar Sayılgan, Ömercan Özüaydın, Engin Ağrı, Cem Sezgin, Doç. Dr. Yakup Kıvrak, Melek Çağla Yavuncu, Kenan Ceylan, Özlem Ağrı, Vedat Demirhan, Veysel Başboğa, Samet Temiz, Zeynep Nurcan Bakmaz, Derya Aslan Demir, Ali Durmuş, Ceren Aydıncı, Aşık Veysel Korosu, Pir Sultan Abdal Grubu olan, çocuk oyuncu Ulaş Bulut Ağrı’nın yer aldığı proje Didimli firmaların destek ve katkıları ile çekildi.
HER ABONELİK ÖNEMLİ KATKI
Umut Kaşan, salgın günlerinin herkes için zor geçtiğini vurgularken projeyi anlattı:
“Sosyal yardımlaşmaya imkân veren konser ve etkinlikler durdu. Uzaktan eğitim, maddi imkânsızlıklar yaşayan bazı öğrenciler için de oldukça zor. Ama bizler bu günlerde her zamankinden daha çok yardımlaşacağız. Moral bozmak yok. Moral en büyük sağlık. Didim’den vereceğimiz bir ‘Merhaba’ ile güzel ilçemiz Didim’i tanıtırken, hem de eğitime destek sağlanacak. Youtube kanalımıza her abonelik eğitime destektir.”
DİDİM CEMEVİ İÇİN SÖYLE
Projenin dayanışma, eğitim ve tanıtım seferberliği olduğunu ifade eden Didim Cemevi Derneği Başkanı Hüseyin İlhan da, “Tarihi ve doğal güzellikleri ile cennet vatanın en güzel yerlerinden birisi olan Didim’in tanıtımının da yer aldığı ‘Didim Cemevi için Söyle’ projemizin olası tüm Youtube kanal gelirini eğitime bağışladık” diyor.
Emek harcanan bu güzel tanıtımı izlemek ve eğitime katkı için derneğin Youtube sayfasına abone olmak gerekiyor. Kolay gelsin!
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BİR DUYURUç
Kaymakamlık sahada
kurallara dikkat!
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BİR GÖREV BÖLÜMÜ
Muhtar başkan
seçti: Soydemir
YENİ kurulan Didim Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu görev bölümünü gerçekleştirdi. Çamlık Muhtarı Filiz Soydemir dernek başkanlığına seçildi. Başkan yardımcılığına Mustafa Tıkın, saymanlığa Mehmet Çamlı, genel sekreterliğe Ramazan Öksem getirildi. Mehmet Emin Öztürk, yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak. Hisar Mahalle Muhtarı Bahri Aşık’ın onursal başkan olması kararlaştırıldı.
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BİR ÖZEL EKİP
‘Hanımeli’
işbaşında
DİDİM Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak kadınlardan kurulan “Hanımeli Ekibi” ilçenin cadde ve sokaklarını temizliyor. Ekip, son olarak Yeni Mahalle Kurtuluş Caddesi’ni temizleyerek dezenfekte etti. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, sokağa çıkma kısıtlamasında da belli bölgelerde çalışmalara devam edeceklerini, salgına karşı sürdürdükleri dezenfekte çalışmasını ara vermeden gerçekleştirdiklerini bildirdi.
DETERJAN ZARARLI MI
Buna karşın bilim insanları ve iklim uzmanlarının, bu dezenfeksiyon adıyla yapılan yıkama sonucu deterjanların ağaç köklerini kuruttuğunu, çok sayıda bakteri ve mikroorganizmayı öldürdüğünü savunduğu ileri sürüldü. (Alıntılar: Didim’in Gündeminde Neler Var)
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