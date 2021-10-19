Metro ve tramvayda greve acil fren gerek

BUGÜN yeni bir etkinlik merkezinden söz edeceğim. Bu merkezin en önemli özelliği, gelirlerinin öğrenciler için kullanılması. İkinci Kordon’daki merkezin adı BonVivant, genel müdürü de Damla Arkan. Merkezle ilgili habere bir göz atalım:



YAŞAMDAN KARELER

“İzmir’in tarihi dokusunu taşıyan, zamanın etkisiyle yıpranmış iki komşu Rum evinin aslına uygun restore edilmesiyle başlayan yolculuk, kaliteli ve iyi yaşam felsefesi ile birleşti. Sergiler, söyleşiler, toplantılar, arkadaş görüşmeleri ve çeşitli etkinliklerin merkezi olmayı hedefleyen, İzmir’in ilham veren ayrıcalıklı yeni buluşma noktası BonVivant, ‘Gümrük’ten Punta’ya Yaşamdan Kareler’ konulu fotoğraf sergisiyle açıldı.

DEĞERLİ KOLEKSİYONLAR

Kentin kültürel mirasının doyasıya hissedildiği sergide; Atatürk Kütüphanesi, İzmir Ticaret Odası, Library Of Congress Washington DC, Lucien Arkas, Fabio Tito, Selim Bonfil, Erkan Serçe, Mustafa Besimzade gibi çok değerli koleksiyonlar İzmir’i sevenlerle buluşuyor. Yıl sonuna kadar açık kalacak sergi, pazar dışında her gün 11.00 - 16.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.

MUTLULUK VE GURUR

Satılacak eserlerin geliri, İnci Vakfı’nın üniversite öğrencilerine sağlayacağı, ‘Genç Gelişim Eğitim ve Burs Programı’nda kullanılacak. Projeyi ekibiyle yaşama geçiren Perihan İnci, İzmir’in tarihi değerlerini ortaya çıkararak, kente kazandırmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını vurguladı. Yoga atölyeleri, resim ve heykel kursları, film okumaları gibi farklı konular ve disiplinlerde etkinliklerin gerçekleşeceği BonVivant, Avlu’daki lezzetli menüsüyle de hizmet veriyor.”

