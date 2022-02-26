Melek ikizlerden kimsesiz çocuklara

BİR etkinlik düzenlendi geçenlerde, Sayra ve Çınar’ın anısına. Dünyaya birlikte gelen ve yine el ele melek olan ikizlerin doğum günü nedeniyle çikolatalar yapıldı, yurtlardaki kimsesiz çocuklara ikram edildi... Önce anımsayalım:
Tülin Batmaz-Alican Alpgündüz’ün çocukları Sayra ve Çınar, 12 Şubat 2005’te İzmir’de gözlerini dünyaya açtı. Sayra ve Çınar, Bornova Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu, Nokta Koleji ve Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu’nda öğrenim gördü. Sayra, Karşıyaka Necip Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne, Çınar ise Bayraklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’ne devam etti.
SAYRA: DOKTOR/ ÇINAR: PİLOT
Sayra, yabancı dillere meraklıydı, müziksiz yapamazdı. Yüzme, jimnastik ve dans ise tutkusu gibiydi. Yardım etmeyi çok severdi, doktor olmak istiyordu. Çınar da bilim, sanat ve spor sevdalısıydı. Yüzmede, su altı dallarında madalyaları vardı. Bilimsel projeler üretirken, tiyatro sahnelerini de ihmal etmiyordu. Havacılık ise dinmeyen tutkusuydu, gelecekteki hedefi pilot olmaktı.
15 YILLIK YAŞAMA NOKTA
Ve 30 Ekim 2020... Saat 14.51... İzmir sallanmaya başladı. Seferihisar merkezliydi 6.9 şiddetindeki kahreden deprem. İzmir’de özellikle Bayraklı ve çevresinde 117 can aldı, bin 35 yaralı vardı, on binlerce de evsiz... Rızabey Apartmanı da 37 kurban vermişti. İkizler de onların arasındaydı. Sayra ve Çınar 15 yaşında, dünyaya geldikleri gibi yine birlikte kanat çırparak melek oldu.
SESLERİ HEP DUYURULACAK
Ancak ikizlerin bu dünyadaki hoş sedaları sürüyor. Anne Tülin Batmaz, yavrularının adlarını ve anılarını, “İyilik İkizim” adını verdiği projeyle yaşatmaya çabalıyor. Anı ormanı, üç kütüphane, otizmli çocuklar için üç sınıf oluşturuldu. SMA’lı çocuklara, yardım gereken ailelere destek olundu. İkizlerin adları, okudukları liselerin konferans salonları, mezun oldukları okulların sınıfları, Kemalpaşa’da küme evleri ile Bornova Atatürk Kitaplığı’nda çocuk odasına verildi. Afrika’da iki, Asya’da bir su sebili açıldı. Hedef destek ve yardım çalışmalarını dernek ya da vakıf çatısında sürdürmek...
YİNE KALPLERE DOKUNMAK İÇİN
Geliyoruz 19 Şubat 2022’ye... Sayra ve Çınar’ın anısına, yetiştirme yurdundaki kardeşleri için çikolata atölyesine... Benan Bilek ve Esat Erçetingöz de atölyeye katıldı, tanık oldu. Esat’ın görüntülediği etkinliği onlardan dinledim: “30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki İzmir depreminde hayatını kaybeden ikiz kardeşler Sayra ve Çınar, iyilikleri ile dünyada iz bırakmaya devam ediyor. ‘İyilik İkizim’ hareketiyle sevgisini ve onlardan kalan iyiliği daha çok insana yaymaya çalışan Sayra ve Çınar’ın anneleri Tülin Batmaz, bu yıl meleklerinin doğum günü nedeniyle yine pek çok insanın kalbine dokundu. İkizlerin kesemedikleri pasta, çikolata olarak yurtlardaki kimsesiz çocuklara mutluluk oldu. Sayra ve Çınar’ın ailesinin ve sevenlerinin de katıldığı etkinlikte katılımcılar çikolata yapımını öğrenirken, ortaya çıkan ürünler çocukların güzünü güldürdü. Tülin Batmaz, etkinlik sonrası gönüllülerin yaptığı çikolataları yetiştirme yurdundaki çocuklara hediye etti.
İYİLİKLE YAŞATMAYA DEVAM
İkizleri çok özlediklerini vurgulayan Batmaz, ‘Sayra ve Çınar’ın hayat felsefeleri iyilik üzerine kuruluydu. Bugün burada yaptığımız her çikolata, onlardan ve iyiliklerinden birer armağan. Ailesi ve sevenleri olarak onları iyilikle yaşatmaya devam edeceğiz’ diyordu.”
Melek ikizler Sayra ve Çınar, bu denli güzel anılırdı, anılacak da. Atölyeyi düzenleyen, katılıp ikizler adına çocuklara mutluluk katmaya, armağan üretmeye çalışanları kutluyorum. Tülin Batmaz’a sonraki çabalar için kolay gelsin! O anne, ikizlerini asla unutmaz, unutturmaz...
Melek ikizlerden kimsesiz çocuklara
BİR etkinlik düzenlendi geçenlerde, Sayra ve Çınar’ın anısına. Dünyaya birlikte gelen ve yine el ele melek olan ikizlerin doğum günü nedeniyle çikolatalar yapıldı, yurtlardaki kimsesiz çocuklara ikram edildi... Önce anımsayalım:
Tülin Batmaz-Alican Alpgündüz’ün çocukları Sayra ve Çınar, 12 Şubat 2005’te İzmir’de gözlerini dünyaya açtı. Sayra ve Çınar, Bornova Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu, Nokta Koleji ve Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu’nda öğrenim gördü. Sayra, Karşıyaka Necip Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne, Çınar ise Bayraklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’ne devam etti.
SAYRA: DOKTOR/ ÇINAR: PİLOT
Sayra, yabancı dillere meraklıydı, müziksiz yapamazdı. Yüzme, jimnastik ve dans ise tutkusu gibiydi. Yardım etmeyi çok severdi, doktor olmak istiyordu. Çınar da bilim, sanat ve spor sevdalısıydı. Yüzmede, su altı dallarında madalyaları vardı. Bilimsel projeler üretirken, tiyatro sahnelerini de ihmal etmiyordu. Havacılık ise dinmeyen tutkusuydu, gelecekteki hedefi pilot olmaktı.
15 YILLIK YAŞAMA NOKTA
Ve 30 Ekim 2020... Saat 14.51... İzmir sallanmaya başladı. Seferihisar merkezliydi 6.9 şiddetindeki kahreden deprem. İzmir’de özellikle Bayraklı ve çevresinde 117 can aldı, bin 35 yaralı vardı, on binlerce de evsiz... Rızabey Apartmanı da 37 kurban vermişti. İkizler de onların arasındaydı. Sayra ve Çınar 15 yaşında, dünyaya geldikleri gibi yine birlikte kanat çırparak melek oldu.
SESLERİ HEP DUYURULACAK
Ancak ikizlerin bu dünyadaki hoş sedaları sürüyor. Anne Tülin Batmaz, yavrularının adlarını ve anılarını, “İyilik İkizim” adını verdiği projeyle yaşatmaya çabalıyor. Anı ormanı, üç kütüphane, otizmli çocuklar için üç sınıf oluşturuldu. SMA’lı çocuklara, yardım gereken ailelere destek olundu. İkizlerin adları, okudukları liselerin konferans salonları, mezun oldukları okulların sınıfları, Kemalpaşa’da küme evleri ile Bornova Atatürk Kitaplığı’nda çocuk odasına verildi. Afrika’da iki, Asya’da bir su sebili açıldı. Hedef destek ve yardım çalışmalarını dernek ya da vakıf çatısında sürdürmek...
YİNE KALPLERE DOKUNMAK İÇİN
Geliyoruz 19 Şubat 2022’ye... Sayra ve Çınar’ın anısına, yetiştirme yurdundaki kardeşleri için çikolata atölyesine... Benan Bilek ve Esat Erçetingöz de atölyeye katıldı, tanık oldu. Esat’ın görüntülediği etkinliği onlardan dinledim: “30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki İzmir depreminde hayatını kaybeden ikiz kardeşler Sayra ve Çınar, iyilikleri ile dünyada iz bırakmaya devam ediyor. ‘İyilik İkizim’ hareketiyle sevgisini ve onlardan kalan iyiliği daha çok insana yaymaya çalışan Sayra ve Çınar’ın anneleri Tülin Batmaz, bu yıl meleklerinin doğum günü nedeniyle yine pek çok insanın kalbine dokundu. İkizlerin kesemedikleri pasta, çikolata olarak yurtlardaki kimsesiz çocuklara mutluluk oldu. Sayra ve Çınar’ın ailesinin ve sevenlerinin de katıldığı etkinlikte katılımcılar çikolata yapımını öğrenirken, ortaya çıkan ürünler çocukların güzünü güldürdü. Tülin Batmaz, etkinlik sonrası gönüllülerin yaptığı çikolataları yetiştirme yurdundaki çocuklara hediye etti.
İYİLİKLE YAŞATMAYA DEVAM
İkizleri çok özlediklerini vurgulayan Batmaz, ‘Sayra ve Çınar’ın hayat felsefeleri iyilik üzerine kuruluydu. Bugün burada yaptığımız her çikolata, onlardan ve iyiliklerinden birer armağan. Ailesi ve sevenleri olarak onları iyilikle yaşatmaya devam edeceğiz’ diyordu.”
Melek ikizler Sayra ve Çınar, bu denli güzel anılırdı, anılacak da. Atölyeyi düzenleyen, katılıp ikizler adına çocuklara mutluluk katmaya, armağan üretmeye çalışanları kutluyorum. Tülin Batmaz’a sonraki çabalar için kolay gelsin! O anne, ikizlerini asla unutmaz, unutturmaz...