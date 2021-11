Melek Arda’nın anısına çocuklara umut olmak

BÜYÜK Atatürk’ü, ölümünün 83’ncü yıldönümünde, 10 Kasım’da saygıyla ve özlemle andık. Hemen her yerde törenler düzenlendi, saat 09.05’te tüm yurtta yaşam adeta durdu, herkes saygı duruşuyla Atatürk’ü yaşattı kafasında.



SERGİ VE UNUTULMAZ SÖZLER

İzmir Güzelyalı’da da farklı ve güzel bir anma töreni vardı. Mahalle sakinleri, sabah Fuat Göztepe Parkı’nda buluştu. Güzelyalı Muhtarı Nedim Altan, her yıl olduğu gibi, Atatürk’ün birlikte saygıyla anılacağını duyurmuştu. Parkta bu kez Atatürk resimleri sergisi de vardı. Saat 09.05’te parktaki Atatürk büstünün önünde toplananlar, saygıyla O’nu andı. Atatürk’ün, “Ben, bütün İzmir’i ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir’in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim” sözleri anımsandı bir kez daha.

HER ZAMAN YAŞATACAĞIZ

Ve söz Muhtar Nedim Altan’da: “Her yıl Ata’mızı mahalle sakinleriyle anıyoruz. Bu yıl Konak Belediyesi’nden edindiğimiz Atatürk’ümüzün resimlerini de mahalle sakinlerimizle paylaştık Ata’mızın heykeli önünde kendisine minnettarlığımızı dile getirmeye, duygusallığımızı paylaşmaya çalıştık. Ruhu şad olsun! Başkanımız Abdül Batur’a da teşekkür ediyoruz. Ata’mızı unutmayacağız, her zaman yaşatacağız!”



-------------