Melek Arda’nın anısına çocuklara umut olmak

İZMİR’de, geceleri hafiften geniz yakan kömür kokusuna, “Merhaba” demeye başladık. Özellikle gündüz ve gece ısı farkı artmaya başlayınca, geçmişin bu tanıdık kokusu daha da hissediliyor. Bu koku da doğal olarak hava kirliliğini getiriyor akıllara. Üstelik daha da tam soğuk bastırmadı... Kış aylarında hava kirliliği, yalnızca İzmir’in değil, tüm ülkenin gündemindedir. Kimi zaman arttığı ve nedenleri konuşulur. Kimi zaman da özellikle doğal gaz sonrası, eskisi gibi yoğun kirlilik yaşanmadığı...





ÜÇ BÜYÜK KENT LİSTE BAŞINDA

Hafiften kömür kokusu geliyor gibi olunca, konuyla ilgili en yakın tarihli paylaşımlara göz attım: “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve ekibi, fosil yakıtların çevreyi nasıl kirlettiğini uydu verileriyle ortaya çıkaran bir yazılım geliştirmiş. 2018 yılından bugüne günlük veya aylık toplanan veriler ışığında, İstanbul, Ankara ve İzmir’in Türkiye’nin en kirli kentleri olduğu belirlenmiş.”

DENİZLİ VE MANİSA’DA SORUNLU

‘Temiz Hava Hakkı Platformu’nun (THHP) yayınladığı Kara Rapor 2021’e göre, 2020 yılında Türkiye’de sadece Bitlis ve Hakkari’de Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği değerlerin altında temiz hava solunmuş. THHP Koordinatörü Buket Atlı, geçen yıl yeterli derecede ölçüm yapılabilen 175 istasyonun yüzde 97,7’sinde yıllık partikül madde ortalamasının DSÖ’nün sınır değerlerinin üzerinde olduğunu açıklamış. Raporda, hava kirliliğinin tüm yıla yayılan bir sorun olduğu 12 il arasında bölgemizden Denizli de var. Yine rapora göre beş yıldır hava kirliliğinin kronikleştiği beş il arasında Manisa da sayılıyor, bu kentlerde ‘Acil Temiz Hava Eylem Planları’ açıklanması gerektiği vurgulanmış.

SAĞLIK İÇİN AZALTMAK GEREK

