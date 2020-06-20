Maskesiz dışarı çıkma herkesi tehlikeye sokma

Geçen hafta da yazdım. Maske takmayı sevenimiz var mı? Elbette ve doğal olarak çoğunluğun, daha doğrusu hepimizin yanıtı “hayır” değil mi? Peki bu sıcaklarda neden takıyoruz maskeleri? Çünkü işin uzmanları başta olmak üzere, tüm etkililer, yetkililer; “Maske şart” diyor. Her fırsatta, “maske, mesafe, temizlik üçlüsüne dikkat” diye uyarılıyoruz. Peki dinliyor muyuz? Ehhh, şöyle böyle... Doğru yanıtsa; “Gerektiği gibi takmıyoruz, dikkat etmiyoruz...”
CİDDİYE ALMALIYIZ
İlk fırsatta burnumuzun altına indiriyoruz, sonra da boynumuza... Çıkarıp koluna takan var... Ve maskesizler var... Yani maskeyi ağız ve burunlarına da, kafalarına da takmayanlar... En küçüğünden en büyüğüne, çevrelerindeki herkese zarar verebileceklerinin bilincinde olmayanlar var. Bu maske işini hepimiz çok ciddiye almalıyız. Almayanları uyarmalıyız.
TEK ŞART ZORUNLULUK
Birçok ilde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı. İzmir’de bir aydır belirli cadde, bulvar gibi yerlerde de maskesiz dolaşmak yasak aslında. Ama şu caddede zorunlu, bu sokakta değil gibi yaptırımlarla olmadı. TEK ÇARE: MASKENİN ZORUNLU OLMASI. (Belki yürüyüşlerde zorunlu sağlık mesafesine dikkat edilerek arada sırada nefeslenmek için indirilebilir.)
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BİR DİLEK
Sınav sağlıklı
ve başarılı geçsin
BUGÜN LGS (Liseye geçiş sınavı) var. 1.8 milyon aday, salgın illetinin yarattığı güç koşullarda başarı için çaba gösterecek. Öncelikle sınava giren öğrenciler, yakınları, öğretmenler, görevliler, gözetmenler, güvenlik güçleri için virüse karşı her türlü sağlık önlemin alınmış olduğunu umuyorum. Hepsine sağlık ve başarı diliyorum. Kolay gelsin!
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BİR ETKİNLİK
Didim’de YKS
adaylarına moral
DİDİM Belediyesi, gelecek hafta sonu YKS’ye girecekler için bugün etkinlik düzenledi. Duyuru şöyle: “Başarıya koşuyor! YKS’ye yaklaştığımız bu günlerde Cumhuriyet Meydanı’mızda buluşup, rehber öğretmenlerimiz eşliğinde sınav stresi hakkında sohbet edeceğiz. Hedeflerimizi ‘Gelecek Ağacı’na asacak, hep birlikte sınav için motivasyon depolayacağız. Sınava girecek tüm öğrenci kardeşlerimizi saat 16:00’da başlayacak etkinliğimize bekliyoruz.”
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BİR VEFA
İnsan nasıl bu kadar sevilir
araştırılması gerek bir konu
İZMİR’in efsane Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’nın 16 yıl önce yaşama veda ettiği evin adı, “Ahmet Piriştina Konuk Yazar Evi” oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8 Nisan’da Piriştina’nın doğum gününde mazbatasını aldığını anımsattı, “O gün anısını yaşatmak için söz vermiştim. Bugün onun efsanesini sonsuzluğa taşımak için bir adım atıyoruz” dedi.
BİR BAŞKANDAN FAZLASIYDI
Yazarları burada konuk edeceklerini de belirten Soyer şunları söyledi: “Diliyorum ki bu mekan da, onun adını yaşatacak her türlü girişim de, bu coğrafyadan yeni Ahmet Piriştinaların doğmasına vesile olsun. O bir başkandan fazlasıydı, halkın başkanıydı. Nasıl olur da bir insan bu kadar çok sevilebilir? İnsanlar bu kadar çok kendisini ona bağlı hissedebilir? Bence sosyologların, tarihçilerin araştırması gereken bir konu.”
Başkan Soyer’in bu girişimi alkışlanır.
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BİR DİLEK
BABALAR GÜNÜ KUTLU OLSUN
Maskesiz dışarı çıkma herkesi tehlikeye sokma
TAKTIM bu maske işine.
Geçen hafta da yazdım. Maske takmayı sevenimiz var mı? Elbette ve doğal olarak çoğunluğun, daha doğrusu hepimizin yanıtı “hayır” değil mi? Peki bu sıcaklarda neden takıyoruz maskeleri? Çünkü işin uzmanları başta olmak üzere, tüm etkililer, yetkililer; “Maske şart” diyor. Her fırsatta, “maske, mesafe, temizlik üçlüsüne dikkat” diye uyarılıyoruz. Peki dinliyor muyuz? Ehhh, şöyle böyle... Doğru yanıtsa; “Gerektiği gibi takmıyoruz, dikkat etmiyoruz...”
CİDDİYE ALMALIYIZ
İlk fırsatta burnumuzun altına indiriyoruz, sonra da boynumuza... Çıkarıp koluna takan var... Ve maskesizler var... Yani maskeyi ağız ve burunlarına da, kafalarına da takmayanlar... En küçüğünden en büyüğüne, çevrelerindeki herkese zarar verebileceklerinin bilincinde olmayanlar var. Bu maske işini hepimiz çok ciddiye almalıyız. Almayanları uyarmalıyız.
TEK ŞART ZORUNLULUK
Birçok ilde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı. İzmir’de bir aydır belirli cadde, bulvar gibi yerlerde de maskesiz dolaşmak yasak aslında. Ama şu caddede zorunlu, bu sokakta değil gibi yaptırımlarla olmadı. TEK ÇARE: MASKENİN ZORUNLU OLMASI. (Belki yürüyüşlerde zorunlu sağlık mesafesine dikkat edilerek arada sırada nefeslenmek için indirilebilir.)
--------------
BİR DİLEK
Sınav sağlıklı
ve başarılı geçsin
BUGÜN LGS (Liseye geçiş sınavı) var. 1.8 milyon aday, salgın illetinin yarattığı güç koşullarda başarı için çaba gösterecek. Öncelikle sınava giren öğrenciler, yakınları, öğretmenler, görevliler, gözetmenler, güvenlik güçleri için virüse karşı her türlü sağlık önlemin alınmış olduğunu umuyorum. Hepsine sağlık ve başarı diliyorum. Kolay gelsin!
--------------------
BİR ETKİNLİK
Didim’de YKS
adaylarına moral
DİDİM Belediyesi, gelecek hafta sonu YKS’ye girecekler için bugün etkinlik düzenledi. Duyuru şöyle: “Başarıya koşuyor! YKS’ye yaklaştığımız bu günlerde Cumhuriyet Meydanı’mızda buluşup, rehber öğretmenlerimiz eşliğinde sınav stresi hakkında sohbet edeceğiz. Hedeflerimizi ‘Gelecek Ağacı’na asacak, hep birlikte sınav için motivasyon depolayacağız. Sınava girecek tüm öğrenci kardeşlerimizi saat 16:00’da başlayacak etkinliğimize bekliyoruz.”
--------------
BİR VEFA
İnsan nasıl bu kadar sevilir
araştırılması gerek bir konu
İZMİR’in efsane Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’nın 16 yıl önce yaşama veda ettiği evin adı, “Ahmet Piriştina Konuk Yazar Evi” oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8 Nisan’da Piriştina’nın doğum gününde mazbatasını aldığını anımsattı, “O gün anısını yaşatmak için söz vermiştim. Bugün onun efsanesini sonsuzluğa taşımak için bir adım atıyoruz” dedi.
BİR BAŞKANDAN FAZLASIYDI
Yazarları burada konuk edeceklerini de belirten Soyer şunları söyledi: “Diliyorum ki bu mekan da, onun adını yaşatacak her türlü girişim de, bu coğrafyadan yeni Ahmet Piriştinaların doğmasına vesile olsun. O bir başkandan fazlasıydı, halkın başkanıydı. Nasıl olur da bir insan bu kadar çok sevilebilir? İnsanlar bu kadar çok kendisini ona bağlı hissedebilir? Bence sosyologların, tarihçilerin araştırması gereken bir konu.”
Başkan Soyer’in bu girişimi alkışlanır.
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BİR DİLEK
BABALAR GÜNÜ KUTLU OLSUN