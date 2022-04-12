Kitap bağışlamak isteyen muhtara da bırakabilsin

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası başlatıp, ziyaretçilerine de seslenmişti: “Lütfen bana çiçek ve hediye yerine kampanyamız için kitap getirin.” Kampanya haberleri de şöyleydi: “Birinci ve ikinci el kitapla destek olunabiliyor. Ansiklopedi kabul edilmiyor. Yıpranmamış, yırtılmamış, okunabilir kitapların, üzerine ‘Her Mahalleye Bir Kütüphane’ yazılı bir koliye koyularak şu noktalara bırakılması isteniyor:
TESLİM NOKTALARI
‘Kent Kütüphanesi (Alsancak), Şato Kütüphanesi (Konak), Tarihi Havagazı Fabrikası Araştırma Kütüphanesi (Alsancak), Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi (Buca), Güzelbahçe Kütüphanesi (Güzelbahçe), Işılay Saygın Kütüphanesi (Buca), Sasalı Tarım Geliştirme Merkezi Kütüphanesi (Çiğli), Vapur Kütüphaneleri (Ahmet Piriştina-Fethi Sekin ve Uğur Mumcu araba vapurları), Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi (Güzelyalı), Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti (Bornova), Yasemin Kafe (Bostanlı), Karşıyaka Eşrefpaşa Polikliniği, Balçova İZSU binası.)’
ÇOK GÜZEL GİRİŞİM
İZBETON ilk etapta Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Güzelbahçe, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak ve Narlıdere’deki muhtarlıklara kütüphane kuracak. Kampanya ilgi de görmüş, bir haftada 3 bin kitap bağışlanmış. Böyle kampanyayı herkes destekler, bana göre de harika...
Soyer, “Bir haftada bu kadar kitabın toplanmış olması aydınlık geleceğe inancımızı perçinliyor” demiş, ilk aşamada 50 mahalleye kütüphane kurmayı hedeflediklerini de açıklamış. Ve Soyer’den çağrı: “Bunun için de çok kitaba ihtiyacımız var. Kurumlarımızı kampanyayı sahiplenmeye ve büyütmeye çağırıyorum. İlçe belediyelerimizden çalışanlarını, meslek odalarımızdan ve sivil toplum kuruluşlarımızdan üyelerini, okullarımızdan öğrencilerini ve öğretmenlerini kampanyamıza destek için teşvik etmelerini rica ediyorum.”
BİR YARIŞTIR BAŞLAR
Şimdi sözü ben alıyorum. Her mahalleye kütüphane kurulması hedefi çok önemli, dilerim gerçekleşir. Soyer’in son çağrısından sonra bağışlar da artacaktır. İlçe belediyeleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, okullar bağış yarışına girecektir. Personel, üyeler, öğretmenler, öğrenciler seferber edilecektir. Ne de olsa Başkan Soyer’in çağrısı söz konusudur. Yüklü miktarda toplu kitap bağışları sürpriz olmaz. Çok da iyi olur, ama bana göre yetmez...
VATANDAŞ ÇOK ÖNEMLİ
Çünkü, vatandaş ilgisi çok gereklidir. İnsanlar, evlerindeki birkaç kitabı bağışlayarak kampanyaya katkı koymak, karınca kararınca kentlilik bilincini göstermek ister. Kampanya o zaman amacına ulaşır, kütüphanelerin vatandaş eliyle kalabalıklaşması önemlidir. Bunun için, muhtarlıklara da kitap teslim edilebilmesi gerektiği görüşündeyim. Hem de, “kampanya adı yazılı koli” olmaksızın... Vatandaş bağışlamak istediği kitapları muhtarlığına teslim eder. Biriken kitaplar alınır, ayrıştırılır, uygun olanlar kütüphane kurulacak muhtarlıklara götürülür. Böylelikle daha çok kitap toplanabilir, bağışçılar da kentine katkı mutluluğunu, onurunu yaşar...
NOT: Benimki yalnızca öneri ve öngörü… Gerisi etkililerin, yetkililerin işi, kolay gelsin!
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SÖZ SİZİN
BİR YAKINMA
Hastane bölgesinde
ambulansa geçit yok
İZMİR’in en yoğun bölgelerinden Alsancak-Kahramanlar, hem işyeri, hem konut olarak çok ilgi görüyor. Birçok özel ve kamu hastaneleriyle sağlık merkezleri de burada... Bu yoğunluk yüzünden bölgedeki sokaklar çift taraflı otopark olarak kullanılıyor, çok önemli bir soruna neden oluyor.
BÜYÜK ZORLUK YAŞANIYOR
Ambulanslar hastalara ulaşmada, onları sağlık kuruluşlarına ulaştırmada büyük zorluk yaşıyor. Özellikle Can Kulduk Sokak, araçların yolun her iki yanına bırakılması yüzünden, ambulanslara adeta geçit vermiyor. Sokaklarla hastanelerin çevrelerinin bir bölümü ücretli özel otopark gibi de kullanılıyor. Bölgede oturanlar, hastane ve sağlık kuruluşlarının yöneticileri, soruna ilgi ve yetkililerden çözüm bekliyor. (Okur mektubu)
Kitap bağışlamak isteyen muhtara da bırakabilsin
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası başlatıp, ziyaretçilerine de seslenmişti: “Lütfen bana çiçek ve hediye yerine kampanyamız için kitap getirin.” Kampanya haberleri de şöyleydi: “Birinci ve ikinci el kitapla destek olunabiliyor. Ansiklopedi kabul edilmiyor. Yıpranmamış, yırtılmamış, okunabilir kitapların, üzerine ‘Her Mahalleye Bir Kütüphane’ yazılı bir koliye koyularak şu noktalara bırakılması isteniyor:
TESLİM NOKTALARI
‘Kent Kütüphanesi (Alsancak), Şato Kütüphanesi (Konak), Tarihi Havagazı Fabrikası Araştırma Kütüphanesi (Alsancak), Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi (Buca), Güzelbahçe Kütüphanesi (Güzelbahçe), Işılay Saygın Kütüphanesi (Buca), Sasalı Tarım Geliştirme Merkezi Kütüphanesi (Çiğli), Vapur Kütüphaneleri (Ahmet Piriştina-Fethi Sekin ve Uğur Mumcu araba vapurları), Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi (Güzelyalı), Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti (Bornova), Yasemin Kafe (Bostanlı), Karşıyaka Eşrefpaşa Polikliniği, Balçova İZSU binası.)’
ÇOK GÜZEL GİRİŞİM
İZBETON ilk etapta Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Güzelbahçe, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak ve Narlıdere’deki muhtarlıklara kütüphane kuracak. Kampanya ilgi de görmüş, bir haftada 3 bin kitap bağışlanmış. Böyle kampanyayı herkes destekler, bana göre de harika...
Soyer, “Bir haftada bu kadar kitabın toplanmış olması aydınlık geleceğe inancımızı perçinliyor” demiş, ilk aşamada 50 mahalleye kütüphane kurmayı hedeflediklerini de açıklamış. Ve Soyer’den çağrı: “Bunun için de çok kitaba ihtiyacımız var. Kurumlarımızı kampanyayı sahiplenmeye ve büyütmeye çağırıyorum. İlçe belediyelerimizden çalışanlarını, meslek odalarımızdan ve sivil toplum kuruluşlarımızdan üyelerini, okullarımızdan öğrencilerini ve öğretmenlerini kampanyamıza destek için teşvik etmelerini rica ediyorum.”
BİR YARIŞTIR BAŞLAR
Şimdi sözü ben alıyorum. Her mahalleye kütüphane kurulması hedefi çok önemli, dilerim gerçekleşir. Soyer’in son çağrısından sonra bağışlar da artacaktır. İlçe belediyeleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, okullar bağış yarışına girecektir. Personel, üyeler, öğretmenler, öğrenciler seferber edilecektir. Ne de olsa Başkan Soyer’in çağrısı söz konusudur. Yüklü miktarda toplu kitap bağışları sürpriz olmaz. Çok da iyi olur, ama bana göre yetmez...
VATANDAŞ ÇOK ÖNEMLİ
Çünkü, vatandaş ilgisi çok gereklidir. İnsanlar, evlerindeki birkaç kitabı bağışlayarak kampanyaya katkı koymak, karınca kararınca kentlilik bilincini göstermek ister. Kampanya o zaman amacına ulaşır, kütüphanelerin vatandaş eliyle kalabalıklaşması önemlidir. Bunun için, muhtarlıklara da kitap teslim edilebilmesi gerektiği görüşündeyim. Hem de, “kampanya adı yazılı koli” olmaksızın... Vatandaş bağışlamak istediği kitapları muhtarlığına teslim eder. Biriken kitaplar alınır, ayrıştırılır, uygun olanlar kütüphane kurulacak muhtarlıklara götürülür. Böylelikle daha çok kitap toplanabilir, bağışçılar da kentine katkı mutluluğunu, onurunu yaşar...
NOT: Benimki yalnızca öneri ve öngörü… Gerisi etkililerin, yetkililerin işi, kolay gelsin!
----------
SÖZ SİZİN
BİR YAKINMA
Hastane bölgesinde
ambulansa geçit yok
İZMİR’in en yoğun bölgelerinden Alsancak-Kahramanlar, hem işyeri, hem konut olarak çok ilgi görüyor. Birçok özel ve kamu hastaneleriyle sağlık merkezleri de burada... Bu yoğunluk yüzünden bölgedeki sokaklar çift taraflı otopark olarak kullanılıyor, çok önemli bir soruna neden oluyor.
BÜYÜK ZORLUK YAŞANIYOR
Ambulanslar hastalara ulaşmada, onları sağlık kuruluşlarına ulaştırmada büyük zorluk yaşıyor. Özellikle Can Kulduk Sokak, araçların yolun her iki yanına bırakılması yüzünden, ambulanslara adeta geçit vermiyor. Sokaklarla hastanelerin çevrelerinin bir bölümü ücretli özel otopark gibi de kullanılıyor. Bölgede oturanlar, hastane ve sağlık kuruluşlarının yöneticileri, soruna ilgi ve yetkililerden çözüm bekliyor. (Okur mektubu)