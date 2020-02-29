“BUGÜN günlerden acı, gözyaşı, dudak-damak kilit...
Bugün yurdun her yerine ve ocaklarına ateş düşen şehitlere rahmet, yaralılara acil sağlık, yakınlarına sabır... Bugün vatan için gözlerini kırpmadan her yere gitmekten sakınmayan gençlere kabir yeri açmaya yeter! Bugün şenlikle uğurladığımız kınalı kuzular sağ salim dönsün dilemek...
ONLAR BIZIM CANIMIZ
Bugün tüm dünyaya, ‘Onlar bizim canımız. Evladımız, onlar her şeye bedel’ demek... Bugün onlara teşekkür etmek, minnet etmek... Onları özlemek, onların ateşiyle yürekleri dağlanan ana, baba ve yakınlarının acısını paylaşmaya çalışmak... Başımız sağ olsun, yaralılar bir an önce sağlıklarına kavuşsun. Bu, son acı haber olsun... Ve de, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ olsun, değil mi?”
İNANMAK İSTEMEDİM
Bir sıra dışı sanatçının sergisini gördükten sonra televizyonu açtım, inanmak istemediğim haberi gördüm, şehit sayısı arttıkça yıllar sonra ilk kez hıçkırdım, yukarıdaki satırlar döküldü... İnanın düzeltmedim bile... Son söz: Acıları tabii ki birlikte göğüsleyelim, göğüslemeliyiz... Ama umudumuz hep, tez zamanda güzellikleri yaşamak, paylaşmak, tabii ki barışla olsun...
Kınalı kuzularımıza minnet ve de bu son olsun bu son
“BUGÜN günlerden acı, gözyaşı, dudak-damak kilit...
Bugün yurdun her yerine ve ocaklarına ateş düşen şehitlere rahmet, yaralılara acil sağlık, yakınlarına sabır... Bugün vatan için gözlerini kırpmadan her yere gitmekten sakınmayan gençlere kabir yeri açmaya yeter! Bugün şenlikle uğurladığımız kınalı kuzular sağ salim dönsün dilemek...
ONLAR BIZIM CANIMIZ
Bugün tüm dünyaya, ‘Onlar bizim canımız. Evladımız, onlar her şeye bedel’ demek... Bugün onlara teşekkür etmek, minnet etmek... Onları özlemek, onların ateşiyle yürekleri dağlanan ana, baba ve yakınlarının acısını paylaşmaya çalışmak... Başımız sağ olsun, yaralılar bir an önce sağlıklarına kavuşsun. Bu, son acı haber olsun... Ve de, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ olsun, değil mi?”
İNANMAK İSTEMEDİM
Bir sıra dışı sanatçının sergisini gördükten sonra televizyonu açtım, inanmak istemediğim haberi gördüm, şehit sayısı arttıkça yıllar sonra ilk kez hıçkırdım, yukarıdaki satırlar döküldü... İnanın düzeltmedim bile... Son söz: Acıları tabii ki birlikte göğüsleyelim, göğüslemeliyiz... Ama umudumuz hep, tez zamanda güzellikleri yaşamak, paylaşmak, tabii ki barışla olsun...