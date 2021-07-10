Kendinize iyilik yapın: Acıkın, aç kalın, sağlıklı kalın

ÇANAKKALE’nin gündeminde bugünlerde doğal olarak çeşitli konular var. Örneğin deniz salyası... Salgın illeti zaten eksik olmuyor, o kabus rakamlar geride kaldı da derin soluk alındı. Daha da konu sayılabilir herhalde. Ama en önemli, belki de ilk sırada yer alan, tüm kenti ilgilendiren konu Ahmet Alp.

AHMET ALP’E DESTEK İÇİN

Biga’nın Kemer Köyü’nden SMA Tip 1 hastası Ahmet Alp bebek için neredeyse tüm kent ayakta. Kampanyalar, destek programları düzenleniyor, herkes olanakları ölçüsünde katkı koyuyor. Kimi harçlığını, kimi el işlerinden sağladığı geliri, kimi günlük hasılatını bağışlıyor. Amaç Ahmet Alp’e nefes olabilmek. Sağlığına kavuşmak için yardım bekleyen bebeğin ailesi, bu önemli çabanın başlarında, seslerinin duyurulmasına yardımcı olan gazetecilere sosyal medyadan seslenmişti:

SESİ VE KELİMELERİ OLUN

“Ahmet Alp sesini duyuramayan bir bebekken sizlerin sayesinde artık ismi duyuluyor. Lütfen onu tanıdıktan sonra ellerini bırakmayın. Lütfen her zaman dediğimiz gibi birlik olalım. Çevrenize Ahmet Alp’ten bahsetmeyi asla unutmayın. Ahmet Alp’in çıkaramadığı ses, konuşamadığı kelimeler olalım. Bugün belki de bizim için dönüm noktası olabilir. Çok kişinin az parasıyla başaracağız.”

BELEDİYE DE SEFERBER

Çanakkale Belediyesi de Ahmet Alp bebeğin tedavi olabilmesi amacıyla başlatılan kampanyaya katkı verdi. Çeşitli noktalarda afişlerle kentliler umut olmaya çağrıldı. Başkan Ülgür Gökhan, yardım için internetten canlı yayınlanan programa da katıldı. Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Gökhan Bayram’ın düzenlediği programı izleyenler bağışta bulunmuş, bebeğin anne ve babası Bahar-Recep Güven de katkı sunanlara teşekkür etmişti.

SAĞLIĞI EN GÜZEL HEDİYE