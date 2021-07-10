Kendinize iyilik yapın: Acıkın, aç kalın, sağlıklı kalın

AHMET ALP’E DESTEK İÇİN
Biga’nın Kemer Köyü’nden SMA Tip 1 hastası Ahmet Alp bebek için neredeyse tüm kent ayakta. Kampanyalar, destek programları düzenleniyor, herkes olanakları ölçüsünde katkı koyuyor. Kimi harçlığını, kimi el işlerinden sağladığı geliri, kimi günlük hasılatını bağışlıyor. Amaç Ahmet Alp’e nefes olabilmek. Sağlığına kavuşmak için yardım bekleyen bebeğin ailesi, bu önemli çabanın başlarında, seslerinin duyurulmasına yardımcı olan gazetecilere sosyal medyadan seslenmişti:
SESİ VE KELİMELERİ OLUN
“Ahmet Alp sesini duyuramayan bir bebekken sizlerin sayesinde artık ismi duyuluyor. Lütfen onu tanıdıktan sonra ellerini bırakmayın. Lütfen her zaman dediğimiz gibi birlik olalım. Çevrenize Ahmet Alp’ten bahsetmeyi asla unutmayın. Ahmet Alp’in çıkaramadığı ses, konuşamadığı kelimeler olalım. Bugün belki de bizim için dönüm noktası olabilir. Çok kişinin az parasıyla başaracağız.”
BELEDİYE DE SEFERBER
Çanakkale Belediyesi de Ahmet Alp bebeğin tedavi olabilmesi amacıyla başlatılan kampanyaya katkı verdi. Çeşitli noktalarda afişlerle kentliler umut olmaya çağrıldı. Başkan Ülgür Gökhan, yardım için internetten canlı yayınlanan programa da katıldı. Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Gökhan Bayram’ın düzenlediği programı izleyenler bağışta bulunmuş, bebeğin anne ve babası Bahar-Recep Güven de katkı sunanlara teşekkür etmişti.
SAĞLIĞI EN GÜZEL HEDİYE
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KISITLAMALAR YOK
İlk maddeyi ele alıyorum. Sokağa çıkma kısıtlamaları kalktı, kapalı birçok işyeri açıldı, yeme-içme yerleri belirli bir saatte kapanmayacak. Müzikli yerlerin gece yarısı yasağı sürüyor, ancak kalkacağını Sağlık Bakanı bile söyledi. Uzun süredir uygulanan Pazar günleri sokağa çıkma yasağı yarın yok. Geceleri de özgürüz artık. 65 yaş ve üstünün toplu taşım araçlarını kullanması da yasak değil.
BEN ENDİŞELİYİM
MAHALLEYE SAHİP ÇIKMAK
*** Muhtarlık, mahallede neler olup bittiğini bilmek, sakinlerinin sorunlarını dinleyip onlardan biri olmak, iç dünyalarına girebilmek, dertlerini gerekli yerlere bildirmektir. Geniş çaplı olarak mahalleye sahip çıkmaktır. Muhtarlığı yaşamak önemli olan, benim de felsefem bu.
*** Güzelyalı, 20 bin nüfuslu. Ön kısımlardaki kafeteryalar ve içinde bulunduğumuz parkın da konumu itibariyle akşamüzerleri 50 binlere ulaşıyor. Mithatpaşa Caddesi’nde, alışveriş yapabildiğimiz çarşımız var, yoğunluk çok fazla.
*** Güzelyalı, Göztepe’den sonra Üçkuyular’a kadar gelen düz bir alan. Fazla yağmurlarda, hatta geçtiğimiz aylarda sel bastı... İki dere arasında kurulmuş. Su taşkınları çoktu. Belediyemizle 2012’de ‘Yağmur Suyu Projesi’ başlattık. Sokaklardaki mazgallarla su yeraltından dereye, oradan da denize gidiyor. Çok büyük ölçüde problemi çözdük.
Müziğin gündemden düşmediği yerlerin başında Çeşme geliyordu. Belediye Başkanı Ekrem Oran göreve geldiğinde uyarmıştı, “Alaçatı’nın gelenek ve göreneklerini koruyacak, bilinçli ve iyi niyetli işletmecilerini mağdur etmeyecek, değerli hemşehrilerimizin sıkıntılarını sona erdirecek bir ‘Alaçatı Manifestosu’ açıklayacağım. Alaçatı’yı birilerinin, birkaç sezonluk kar hevesine teslim etmeyeceğiz. Alaçatı’nın değerlerini koruyan, Alaçatılılar’ın istek ve beklentilerini karşılayacak olan bu manifestonun gereklerini taviz vermeden uygulayacağız.”
GÜRÜLTÜYE İZİN VERMEYİZ
Oran, müzik ve gürültü denetiminin belediyeye verilmesi için de büyük çaba gösterdi ve amacına ulaştı, yetkiyi aldı. Yetki devrinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür eden Oran, “Müziği elbette çok seviyoruz, ama müziğin gürültüye dönüşmüş halini sevmiyoruz. O yüzden bundan sonra izin vermeyeceğiz” demişti.
TEHLİKEYE DÖNÜŞÜYOR
“Ekonomi ve turizm için büyük tehlikeye dönüşen deniz salyası, Marmara denizini kaplamış durumda. Marmara’ya kıyısı olan bölgelerimizde şu an turizm yapılamamaktadır. Deniz salyası yapışkan, suyun üzerinde veya dibinde beyaz, sarı renkte çamur gibi bir yapı oluşturuyor. Denizdeki kirlilik ve deniz suyu sıcaklığındaki artış, müsilaj oluşumunun çoğalmasını sağlıyor.
KİRLİLİĞİN KARIŞMASI
Güzel ülkemizin bizlere sunmuş olduğu sınırlı kaynakların bir gün tükenebileceği gerçeğinden hareketle, tüketim miktarını kontrol altında tutarak geleceğimizi garanti altına almalıyız. Küresel ısınma ile birlikte tarımsal arazilerin, ormanların ve sulak alanların ciddi miktarda azaldığını görmekteyiz. Türkiye’nin gündemine oturan deniz salyası, kalın örtüsü ile aylardır tüm canlılar ve balıkçılara Marmara denizinde büyük problem yaşatıyor. Sebebi, endüstriyel ve kentsel kirlilikle atık suların denize doğrudan karışması.
ALARMI HERKES ANLAMALI
KURAKLIK NEDENİ SOĞUMA
“Son 40 yılın en soğuk aylarından olan marttan beri ciddi soğuma, dolayısıyla kuraklık yaşıyoruz. Isınma dönemlerinde daha fazla buharlaşmayla yağış artar. Soğuma dönemlerinde buharlaşma azalınca azalır. Yani yaşadığımız kuraklığın nedeni soğumadır.
Barajlar kritik seviyelere gelince bu yıl Menderes ovalarındaki tarım ürünlerine iki kez su verileceği açıklanmış, yağmur gecikince çiftçi zorda kalmıştır. Yeraltı suları da çok hoyratça kullanılmaktadır. Yıllık 750 milyon metreküp beslenmesi olan Küçük Menderes Havzası’nda, ortalama 1.150 milyar metreküp su çekilince, çok derinlere inilmeye başlanmış, sonunda yeni kuyu açılması yasaklanmıştır.
ÖNLEM ALINMASI GEREKİRDİ
Bunlar çok önceden öngörülebilir, yerel ve merkezi yönetimlerin tedbir alması gerekirdi. Bu havzalarda kuru tarım desteklenip yeraltı suyu birikmesi sağlanabilirdi. Su barajdan tarlaya kesinlikle borularla getirilip damlamayla verilmeli. İki avantajı vardır. Sanayinin kirli sularından kurtulmak, vahşi sulama ile oluşan erozyonu önleyerek verimli toprak kaybını durdurmak.
Geceler kör dilsiz sanki
Konuşmaz oldu
Hüzünler koyduk üst üste
Ayrılık oldu
Bir avuntu biraz keder
Böyle bize neler oldu
KAHROLASI İLLET ALDI SENİ
O salgın illeti aldı bizden seni. Başından beri dikkat ettin, sakındın, aylardır evden çalıştın durdun. “Aman dikkat” dedin sevdiklerine, herkese... O kahrolası virüs anahtar deliğinden mi girdi? Hemen geçmişe dönemedim. Yaşanan son günlerdi ilk aklıma gelen. Kuşkulanıp test yaptırmıştınız, “Pozitif çıktı, karantinadayız” demiştin. “Geçmiş olsun, dilerim hafif geçer, üstesinden gelirsiniz” deyip, saf saf eklemiştim: “Neco, yaşadığın bu süreci gün gün not al. Sonradan aydınlatıcı yazı konusu olur...”
ÜRÜN TARLADA KALMASIN
“Çok nitelikli ürün ve işgücü var, ama her yer kapalı. Video çekip instagrama yükledik. Dedik ki, ‘Ey bizi görenler, duyanlar! Tarlada enginarımız ve çalışmak isteyen kadınlarımız var. Ürünümüz tarlada kalmasın. Eğer siz de taze ve sağlıklı gıda yemek istiyorsanız lütfen bize başvurun.’ Öyle talep geldi ki, işleri yetiştirememeye başladık. Belediye şirketi URİT, Ziraat ve Ticaret odalarının desteğiyle, online olarak Urla’nın bütün enginarını sattık. Krizi fırsata çevirdik açıkçası.
SALGINDA DEĞERİ ANLAŞILDI
URİT’le 3 ay 80 kadın istihdam edildi. Herkes evine ekmek götürdü. Enginarla yeni tanışan çok insan oldu sayemizde. İnsanlar vazo çiçeği zannederken bunun aslında ne kadar değerli besin kaynağı olduğunu öğrendi. Pandemide sağlık ve beslenmenin birbiriyle ne kadar ilgili olduğu anlaşılınca enginar daha çok öne çıktı. Pek çok üreticimiz vakum makinesi alıp kendi başına satışa başladı. Sayıları artıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Biz örnek olduk. Yeni bir ufuk açıldı. Bizim derdimizse, ürünümüze daha fazla katma değer katabilmekti. Böylece ortaklarımıza daha fazla gelir sağlayabileceğimizi anlamıştık.
REÇELDEN HAZIR YEMEĞE
ÖRNEKLERE BAKALIM
Fatura yüzleşmesi, bir anlamda yaraları depreştirdi. Çarpıcı örnekler, İzmir’in tanıdığı, yılların dostu İrfan Sunay’dan. Alsancak Ali Çetinkaya Bulvarı’nda bir işyeri. İZSU’dan 63 günlük tüketim karşılığında fatura gelmiş. Su birim fiyatı 5.45, atık su birim fiyatı 2.72 lira. Su tüketim bedeli 38.15, atık su bedeli 19.04, toplam 57.19 lira. 52.66 lira katı atık bedeli, vergiler falan eklenince ödenecek tutar 118 lira.
30 KATINDAN FAZLA
Diğer işyeri, Anafartalar Caddesi, yani Kemeraltı’nda. 25 gün için fatura gelmiş. Bu faturada su birim fiyatı 10.90, atık su birim fiyatı 5.45 lira. Su ve atık su tüketim bedelleri, birim fiyatla aynı: 10.90 ve 5.45 lira. Toplam 16.35 lira. Ve burada dikkat! Katı atık bedeli 320.44 lira… Eklemelerle ödenecek tutar 387.80 lira. 10.90 liralık su tüketilen işyeri için 387.80 lira ödenecek.
BELEDİYE AYNI BU NASIL İŞ
İrfan Sunay, “Kemeraltı’ndaki ayakkabı dükkanı. 10.90 su kullanım bedeli yuvarlanarak 387’ye getirilmiş. 320 lira Konak Belediyesi’ne katı atık bedeli yazılmış. Alsancak’taki aynı dükkana katı atık bedeli 52.66. Aynı belediye, Kemeraltı’na altı kat fazla atık bedeli yazıyor. Bu nasıl iş” diyor.
BORÇLARA RAĞMEN KESİLMEDİ
Üstelik son yüzyılın belki de en olağanüstü koşullarını yaşamamıza, 1,5 yıldır devam eden pandemi koşullarının bütün hesapları alt üst etmesine, elektrik, doğal gaz, akaryakıt fiyatları ve dövizdeki artışa rağmen, İZSU, tıpkı belediyemizin diğer kuruluşları ve birimleri gibi, hiçbir olumsuzluk karşısında hizmetlerini aksatmadı. Tüm personeliyle canını dişine taktı. Temizlik ve hijyenin öneminin çok hayati olduğu bu dönemde 350 bin abonenin suyunu, ödenmemiş borçlarına rağmen kesmedi.”
‘KEYFİNİ ÇIKARALIM’ DERKEN
Bu haberi herhangi bir yerde okumuş, görmüş ya da duymuşsunuzdur. Özellikle yinelemek istedim. Çünkü bugünlerde, “Zam yok, üstelik daha önce öngörülen yüzde 10’luk zam da iptal” gibi bir habere rastlamak olanaksız gibi. “Doya doya okuyalım, keyfini çıkaralım” diyecektim ki, bir su faturası gördüm, keyif falan kalmadı.
TÜKETİMİN YAKLAŞIK ÜÇ KATI
ÖNLEMLİ AÇILALIM
Yeme-içme yerlerinin yüzde 50 kapasite, HES kodu sorgusu gibi kurallar ve önlemlere uyma koşuluyla, denetimli açılabileceği umut ediliyor. Düğün salonu işletmecileri, müzik insanları, etkinlik düzenleyenler ve birçok işyerleri de aynı beklentide. Salgın illetiyle ilgili tüm verilerin ince ayrıntılarıyla gözden geçirilip, milyonlarca insanın geçimini, karnını doyurabilmesini sağlayacak kararlar alınmasını, kural ve önlemlere mutlaka uyulmasını, zor günlerin, illete kurban gidenlerin unutulmamasını da diliyorum. Her şeyin başı sağlık, kolay gelsin!
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İHALEYLE SARSILDIK
Bugün yine, “Didim’in Gündeminde Neler Var” grubunun yöneticisi, gazeteci Erdoğan Şahin’den alıntılar var. Şahin, “Didim Altınkum’da bulunan vakıflara ait alanın betonlaştırılmak üzere 4 Haziran’da ihaleye çıkarılacağı haberiyle sarsıldık... Altınkum Vakıflar, Didim için hayati önem taşıyor... Altınkum Vakıflar betonlaşırsa Didim biter” diyor. Söz konusu yerle ilgili davalar sürerken uzun süreli kiralama modeliyle ihaleye çıkılacağını belirten Şahin, öneri ve dileklerini sıralıyor:
BELEDİYE KATILABİLİR Mİ?
FARKLI BİR TERCİH
Ve de Sedat uğurlanırken, bir grup arkadaşı bir farklı yol izledi. Daha önce örneği yaşanmış olabilir, ben ilk kez duyduğum için aktarıyorum. Efendim, Zübeyde Hanım Grubu cenaze törenine çiçek göndermek yerine, Karşıyaka Destek Platformu’na bağışı tercih etti:
GEREK DUYANA DESTEK
“Kıymetli gazeteci arkadaşımız Sedat Sözer, özellikle Karşıyaka’da pek çoğumuza dokunmuştur. Unutulmayacak isimlere dahil olmuştur. Zamansız kaybettik onu. Zübeyde Hanım Platformu olarak cenaze merasimine çiçek göndermek yerine Karşıyaka Dayanışma Platformu’nda dosyası olan ihtiyaçlı bir aileye onun anısına destek olduk. Ruhuna değsin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Nurten Akyazılılar, Nevin Bilgen Kalender, Ceren Kalender, Mert Kalender, Aysel Arslan, Ebru Denlet, Feruz Bozaslan, Şirin Özgür Yörük, Mustafa Giray.”
BAYRAMDAN SONRAKİ İLK İŞ
Tercan, “Belediyeler bayramdan sonra ilk iş gereken önlemleri almalı. Geçen yıl turizmden umduğumuzu bulamadık. Turizm potansiyeli yüksek ve turizm ekonomisinden geçimini sağlayan ilçelerin belediyeleri sezona hazırlıksız yakalanmamalı. Buralarda yaşayan halkın refahı ve önemli katma değer sağlayan tesislerin beklentileri bu yönde” demiş, devam etmiş:
HAZIRLIK GÖRMÜYORUZ
“Turizmle geçinen ilçelerin belediyelerinin başka şansı, ihmal etme lüksü yok. Özellikle Çeşme, Foça, Kuşadası, Bodrum, Marmaris gibi turizm gözdesi beldelerin yerel yönetimlerinin bu hazırlık sürecinde daha etkin olmaları gerekir. Elbette hükümetin çizdiği sınırlar, belirlediği kurallar çerçevesinde turizm yapılacak, devletten de destek beklenecek. Ama bu; boş oturmak, sezonu verimli geçirmek adına hazırlık yapmamak anlamına gelmiyor. İlçelerin pandemi ile doğru orantılı turizm hazırlıklarını organize etmek gerekiyor. Tren kaçmadan. Maalesef bu yönde hazırlıklar yapıldığını görmüyoruz.
HALKA KARŞI SORUMLULUK
BİR ŞARKIYI ANIMSAMAK
Hayat bayram olsa
insanlar el ele tutuşsa
BAZI GÖZE ÇARPANLAR
Her yerde trafik yoğundu, toplu taşımada ek seferler bile koyuldu. “Özel sektörde milyonlarca işçi çalışıyor, kapanamadı” denildi. PTT’ler önünde sosyal yardım, bankalar önünde emekli ikramiyesi kuyrukları... İki gün pazarların kurulması... İnsanlar hemen her yerde, rahatlıkla ortalıkta. Bazı günler marketler dolup taşıyor. Komik kumar, eğlence baskınları...
DİKKAT, DİKKAT, YİNE DİKKAT
Tüm bunlara bakıp, “Tam kapanmayı beceremedik” denilebilir. Bazı uygulamalar eleştirilebilir. “Kimi erkendi, kiminde geç kalındı” denilebilir... Aman önce Bayram’da, sonra da her gün dikkat, dikkat, yine dikkat! Şimdi sırada, “Normalleşme” var. “Tam mı, yarım mı, kısmen mi” olur bilemem. Dilerim, “Vaka ve vefat rakamları öyle bir düzeye gelmiştir ki, normalleşme sürecine girmişizdir...” Ancak unutmayalım, normalleşmenin en aşırısını biz beceririz! Ve olması gerekene bakalım... Öncelikle başta yeme-içme yerleri olmak üzere, mümkün olduğunca çok esnafın işbaşı yapmasını dileyeceğiz. Tabii ki kural ve önlemlere uyarak...
BİZİ EN İYİ BİZ KORURUZ
Biz ne yapacağız? Öncelikle kendimizden ve yakın çevremizden sorumlu olacağız. “Normalleşiyoruz” diyerek her yere hücum etmeyeceğiz. Örneğin İzmir’de Kordon’u, Bostanlı, Göztepe, Güzelyalı sahilini miting alanlarına dönüştürmeyeceğiz. O maskeyi, zorunlu mesafeyi ve temizlik için musluğu asla unutmayacağız. Tam kapanamadık ama, bize “Normal...” denildiğinde işin suyunu çıkarabileceğimizi kendimize sürekli anımsatacağız. Etkililer, yetkililer birtakım kısıtlamaları kaldıracaktır, ama bu da, “Salgın belasından kurtulduk” anlamına gelmeyecek elbette. Kendimizin ve yakınlarımızın aşılarını izleyeceğiz. Hep dikkatli olacağız. Ve bana göre çok önemli: “Bize en büyük fayda kendimizden gelir... Kendimizi en iyi kendimiz koruruz.”
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ÇOK ÖNEMLİ DÖRT ESER
18 Mayıs 2004’te Ege Üniversitesi Kitvak -Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi, 7 Ekim 2011’de Ege Üniversitesi Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, 18 Aralık 2017’de Dokuz Eylül Üniversitesi Kitvak- Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’ni kazandırdılar. Son olarak da Kitvak-Bilge Uysal Hücre İşleme Merkezi, salgına karşın, 26 Şubat 2021’de Ege Üniversitesi’nde hizmete açıldı. Şöyle bir bakalım...
210 BİN GECELEME
Ege Üniversitesi Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, toplam 2 bin 700 metrekare alanda, 40 oda ve 102 yataklı. Çocuk oyun alanı ve kafeteryası da bulunan konukevinde, bugüne değin 150 bin geceleme gerçekleşti.
Kitvak-Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi de 4 bin 400 metrekarelik alana sahip 41 oda ve 82 yatak kapasiteli. Bir çocuk oyun odası, bir kütüphane ve bir kafeteryası var. Konukevi açıldığı günden bu yana 60 bin gecelemeye tanık oldu. Konukevleri, hastanelerde yatmadan tedavi olan, ancak barınacak yeri olmayan hastalara hizmet veriyor. Yatarak ya da yatmadan tedavi olan hastaların yakınları da, barınma yeri bulamazlarsa konukevlerinde kalabiliyor. Genelde oldukça uygun bir ücret belirleniyor.
BAZI GİDERLER VAKIF’TAN
AHMET’İN ADI DUYULUYOR
“Ahmet Alp 13 aydır sesini duyuramayan bir bebekken sizlerin sayesinde artık ismi duyuluyor. Lütfen onu tanıdıktan sonra ellerini bırakmayın. Lütfen her zaman dediğimiz gibi birlik olalım. Çevrenize Ahmet Alp’ten bahsetmeyi asla unutmayın. Ahmet Alp’in çıkaramadığı ses, konuşamadığı kelimeler olalım. Bugün belki de bizim için dönüm noktası olabilir. Çok kişinin az parasıyla başaracağız.”
BELEDİYE KATKIYA ÇAĞIRIYOR
Ahmet Alp bebeğin tedavi olabilmesi amacıyla başlatılan kampanyaya katkı veren Çanakkale Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında raket ve billboardlara asılan afişlerle kentlileri umut olmaya çağırdı.
Ahmet Alp’e nefes olmak isteyenler için; IBAN: TR240006701000000093820879 Alıcı: Recep Güven – Yapı Kredi Açıklama: Ahmet Alp. Destek kampanyasıyla ilgili bilgi almak için (0543) 334 52 87 numaralı telefondan Ahmet Alp’in babası Recep Güven’e ulaşabilirsiniz.
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Kendinize iyilik yapın: Acıkın, aç kalın, sağlıklı kalın
BUGÜN biraz “sağlık” diyelim, sıradışı bir doktorun dediklerine göz atalım. Türkiye’de ilk kez, “Titreşim Tıbbı” kitabını yazan, ardından “Açlık Diyeti” yayımlanan Dr. Murat Balanlı, iç hastalıkları uzmanı olmasına karşın, hastalarını ilaçsız tedavi ediyor. Hastalıkları iyileştirmek için hekimin kendisinin ilaç gibi olması gerektiğine inanıyor.
Dr. Balanlı, dahiliye uzmanı ve yönetici olarak çeşitli hastanelerle kamu kuruluşlarında çalışmış, şimdi İzmir’de, “Bütüncül İyileşme ve Sağlıklı Yaşam” temalarıyla hizmet veriyor. Sevgili Sibel Önbaş’ın İzmir Life dergisinde söyleştiği Dr. Murat Balan’dan özet alıntılar:
VÜCUTTAN BOZUK SES GELİRSE
“Hipokrat’ın ‘Hastalık yoktur, hasta vardır’ mottosunu uyguluyorum. Bir hekim sanatını icra etmeli, benzetecek olursak, terziliğe soyunmalıdır. Her hasta özeldir. Ona göre kıyafet dikilmelidir. Onun ruhuna, duygularına hitap edebilmeli ve fiziksel ihtiyaçlarını dengeleyebilmelidir. Titreşim tıbbının esas aldığı temel bilgi, ‘Her şey enerji ile titreşir, tüm enerjiler bir bilgi içerir.’ Bedenimiz de enerji alanı ile çevrilidir. Bedenimizden yükselen ses detone yani bozuk değilse sağlığımız yerindedir. Fiziksel bedenimizin herhangi bölgesinden detone ses yükseliyorsa hastalık başlamış demektir.”
VAKİT GELDİ DİYE YEMEYİN
“İnsanın doğasına daha uygun şey, acıktıktan sonra yemekle buluşmasıdır. Yoksa sadece öğün vakti geldi diye yemek, kendimize en büyük zarardır. İki öğün, hatta zaman zaman tek öğünle gün geçiştirilmelidir. Bedensel faaliyetlerimizi bize dayatılan saatlere göre değil de içinde yaşadığımız evrenle uyumlu çalışan, kusursuz işleyen iç saatimize göre ayarlamalıyız.”
“Hastalıkların tedavi sürecinde amiral gemim her zaman ‘beslenme’ olmuştur. Nelerin yenilip, nelerin yenilmeyeceği kadar, yemeklerin zamanlanması da önemlidir. Bu süreçte aç kalma süresinin uzun tutulması, vücudumuzda çok yararlı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.”
MUTLAKA HEKİM GÖZETİMİ
Şifanın, iyileşmenin tarihsel süreçte en çok kullandığı yöntemlerden biri olan açlık, yani oruç ya da günümüzdeki kullanımıyla ‘fasting.’ Açlığın hangi mekanizmalarla sağlığımızı iyileştirdiğini anlattım. Açlıkla birlikte kronik hastalık süreçlerinin yönetiminde, klinik uygulamalarımızda önerdiğimiz yaşam tarzı ve gıda destek ürünlerinden de bahsetmeyi uygun gördüm. Ancak hatırlatmak isterim ki, süreçler mutlaka bir hekim takibi altında sürdürülmelidir.”
OBEZİTE DEYİP GEÇMEYİN
“Sadece kilo vermek için mi açlık diyeti yapmalıyız? Hedef kilo vermek değil, sağlıklı kalmak olmalı. Beslenme zamanlarının bu şekilde düzenlenmesi, kilo vermenin yanında, kronik yangıyı ve insülin direncini ortadan kaldırmak suretiyle başta kanser olmak üzere pek çok hastalığı engelleyecektir. Obezite dediğimiz olay, buzdağının görünen kısmıdır. Altında kansere kadar varabilen bir dizi hastalık kocaman bir dağ olarak durmaktadır.”
RESİM MUTLU EDİYOR
Balanlı’nın resim sanatına tutkusu da, “Hekim yerine keşke ressam olsaydım” diyecek kadar büyük. Balanlı, “Elimde fırça varken zamanı unutuyorum. Resim beni sadece dinlendirmiyor, mutlu ediyor” diyor. Resimleri kliniğinde de görülebilen Dr. Murat Balanlı’nın eserleri çok sayıda kişisel ve karma sergilerde yer aldı.
Dr. Balanlı’nın, özet tavsiyesini başlıkta ilettim... Hepimize sağlıklı günler...
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BİR DUYURU
Herkese açık
arıcılık kursu
FOÇA Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin çağrısı: “Arıcılık yapmaya hazır mısınız? Arılar hayatımızda ciddi bir öneme sahip. Biz de bu bilincin yaygınlaşması ve bir istihdam kolu oluşturmak için kolları sıvayıp, Büyükşehir’den aldığımız güç ve destekle arıcılık kursuna başlıyoruz. Kursumuza tüm halkımız ve ortaklarımız katılabilir. Başka bir tarım mümkün. 12-13-14 Temmuz’da 09.00-13.00 saatlerinde Bağarası çok amaçlı salonda buluşalım.”
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BİR ANIMSATMA
Öğrencilere bayram
desteği olabilirsiniz
BALEV (Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı) olarak sizlerden gelen katkıları kardeşlerimize iletmeyi bir gönül borcu görüyoruz. Bağışlarınızı vakfımıza yapabilirsiniz. Bu bayramda da öğrencilerimizin yüzü gülümsemeyle dolsun. Tüm gönüllülerimizin desteğini bekliyoruz.
Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı: İş Bankası: TR89 0006 4000 0013 4131 0072 46
Online bağış desteği: https://fonzip.com/balev/bal-egitim-vakfi