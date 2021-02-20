Kadınca dayanışma esnafı gülümsetti

TARİFSİZ duygular içindeyim. Çok korkmalı mıyım, yoksa içim rahatlamalı mı bilemiyorum... Neden mi böyleyim? Anlatayım, umarım hak verirsiniz. İzmir, bilindiği gibi, yeni haftaya ve de yeni aya sarsılarak girdi. Merkezi Karaburun açıkları olmak üzere, en büyüğü 5.1 şiddetinde olmak üzere art arda depremler oluştu. Şükürler olsun, can ve mal kaybı yaşanmadı, yaralanan olmadı. Herkese geçmiş olsun.



AKILLARA 30 EKİM GELDİ

Sarsıntılar, doğal olarak İzmir’de hemen herkesin aklına 30 Ekim’de yıkımlara neden olan ve 118 can alan deprem geldi. Bir kez daha asla yaşanmasını istemediğim, ancak kolay kolay da unutamadığım o depremi düşündüm ben de, “Şükür bu kez ucuz atlattık” dedim. Ama bu rahatlığım çok da uzun sürmedi. Çünkü uzmanlar, pazartesi sabahki depremleri yorumlamaya başladı. Onlardan birisi de, yorumuna güvenilen ve ne diyeceği merakla beklenen Prof. Dr. Ahmet Ercan’dı, özetleyeyim:



KORKUTMAK İSTEMİYOR DA

“Deprem fırtınası gibi bir olay var. Bu hiç iyiye işaret değil” demiş ve sürdürmüş: “5.1’lik depremin artçısı 4.8 olmaz. Oradaki gerginlik boşalımı sürecek demektir. Şu anda deprem fırtınası gibi bir olay var. Bu hiç iyiye işaret değil... Ben İzmirlileri korkutmak istemiyorum ama uyarmak istiyorum. Havalar güzel, İzmirliler yazlıklarına gitsinler. Karaburun’da bir yıkım olmasını falan beklemiyorum. Yıkım gücü 5.1’lik depremin şiddeti, Karaburun’da 3’tür. Oraları çok sağlam...”

YAPACAK BİR ŞEY DE YOK

