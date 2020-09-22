Kadın dayanışmasına daha güçlü bir örnek

VE Ege’deki kadın dayanışması giderek güçleniyor.
34 dernek temsilcisi bir araya geldi, “Ege Kadın Dernekleri Federasyonu” kuruluşunu imzaladı. Söz, federasyon öncülerinden, Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurgül Uçar Aktuğ’da:
“(Doğa Ana) hepimizin aklına kadını getirir. Ona ne kadar kötü davranılsa da vermekten vazgeçmeyen kadın ve de hem var, hem yok olan kadın. İzmir’in üçüncü kadın ve Menemen Seyrek Belediyesi kurucu - kapatıcı başkanı olma onurunu taşıyan ben; 11 yıl gazetecilik, 12 yıl belediye başkanlığının ardından kadın olmanın zorluklarının tecrübelerini kız kardeşlerimizle paylaşıp, savrulan ve güçlerinin farkına varma çabası içinde olan kadın derneklerimizle güçlerimizi birleştirip federasyon olma yolculuğuna karar verdik.
İNSAN HAKKI SORUNU
Kadınların yaşadığı sıkıntılar aslında kadın sorunu değil, insan hakkı sorunu olduğuna Ege Belediye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı ve İzmir Konfederasyonu Başkanı Yalçın Kocabıyık da inanarak, federasyonun oluşumunda ciddi çaba gösterdi. Ne de olsa kız dedesiydi. Sorumlu bir dede olarak kızının yolunu açmalıydı. İyi de oldu.
FAKATSIZ YARARLANMA
Kadın bakış açısını içine sindiren yol arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerini kırmızı çizgilerimiz olarak alan federasyonumuzda, hedefimiz tüm kadınların sinerjisinden amasız, fakatsız ülke ve dünyanın faydalanması. 3 Nisan 1930’da ülkemizde kadınlar ilk kez belediye başkanı seçilme hakkına kavuştu. Dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinden önce... Ve ülkemizin ilk kadın belediye başkanı Artvin Kılıçkaya beldesi belediye başkanı Sadiye Ardahan... Yıl 2020, 90 yıl geçmiş... Demokrat, çağdaş İzmir’de 90 yılda 13 kadın belediye başkanı seçmişiz.
TÜM EGE’DE TOPLAM 26
Ege Bölgesi’nde 90 yılda toplam 26 kadın, belediye başkanı oldu. Afyon, 90 yılda kadın belediye başkanı ile tanışamadı. Ülke genelinde 90 yılda 19 yerel seçim geçirdik. 32 bin erkek, 150 kadın belediye başkanı seçtik. Sadece 150... Siyasette kadınların az olduğunu söylüyoruz. Çok kalıcı ya da can sıkıcı gelmiyor. Ama, ‘150 kadın, 32 bin erkek belediye başkanı seçtik’ sözü nerede olduğumuzu çok kolay anlatır. Canımızı, ruhumuzu sıkar, utandırır...
UTANÇ DUYUYORUM
Ben Türkiye’de 90 yılda 150 kadın belediye başkanı seçilmiş olmasından utanç duyuyorum. Bu rakamı hiç unutmayalım istiyorum. Her seferinde herkese hatırlatmayı cumhuriyetin kazanımlarını yaşamında görmüş bir kadın olarak borç biliyorum. Federasyonumuz, ülkenin yarısını oluşturan, hayatı paylaşan kadınların söz haklarını eşit paylaşmasında yardımcı olma çabasıyla bir araya geldi. Kısacası ben değil, biz varız. Yolumuz zor, dikenli, biliyoruz ama birlikte güzelliklere aydınlıklara ulaşmanın mümkün olduğuna da inanıyoruz.”
Fazla söze gerek yok, başarılar diliyorum, “Yolunuz açık olsun” diyorum. Kolay gelsin!
İşte kurucular
* Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi * İzmir Büyükşehir Muhtarlar Derneği * Sarızeybek Kültür Sanat Derneği * Ege Bölgesi Karadenizli Kadınlar Derneği * Kadınların Gücü Kültür Eğitim Yardım Derneği * Karşıyaka Kadın Gücü Derneği * Düşevim Bakıma Muhtaç Yaşlıları Koruma ve Yaşatma Derneği * Hasta Hakları Derneği * Bayraklı İzmirli Kadınlar Derneği * Demokratik Anneler Dayanışma Derneği * Müstakil İş Kadınları Derneği * İzmir Kadın Bürokrat ve Yöneticiler Derneği * Engelli Genç ve Kadınları Destekleme Kültür Derneği * Bornova Kadınlar Sosyal Kültürel Derneği * Demokrat Kadınlar Sosyal Yardım Derneği * Selluka Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği * Bedensel Engelliler Derneği * Korunmaya Muhtaç Çocukları Topluma Kazandırma Derneği * Çevre Kurtarma Derneği * Torbalı İş Kadınları Derneği * Manisalı Kadınlar Derneği * Karşıyakalılar Yardımlaşma Güç Birliği Derneği * Şevkateli Çağdaş Engelliler Yardımlaşma ve Kültür Derneği * Yörük Türkmen Kadınları Derneği * Meme Kanseri ile Savaşım Derneği * Karşıyaka Yardım Severler Derneği * Evde Bakım Hemşirecilik Derneği * KadGüç * İzmir Rumeli Kadınlar Derneği * Ege Girişimciliği Destekleme Eğitim Proje Derneği * İzmir Balkan Kadınları Derneği * Karşıyaka Balkan Kadınları Derneği * Buca Balkan Kadınları Derneği * İzmir Roman Kadınları Derneği.
Kadın dayanışmasına daha güçlü bir örnek
VE Ege’deki kadın dayanışması giderek güçleniyor.
34 dernek temsilcisi bir araya geldi, “Ege Kadın Dernekleri Federasyonu” kuruluşunu imzaladı. Söz, federasyon öncülerinden, Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurgül Uçar Aktuğ’da:
“(Doğa Ana) hepimizin aklına kadını getirir. Ona ne kadar kötü davranılsa da vermekten vazgeçmeyen kadın ve de hem var, hem yok olan kadın. İzmir’in üçüncü kadın ve Menemen Seyrek Belediyesi kurucu - kapatıcı başkanı olma onurunu taşıyan ben; 11 yıl gazetecilik, 12 yıl belediye başkanlığının ardından kadın olmanın zorluklarının tecrübelerini kız kardeşlerimizle paylaşıp, savrulan ve güçlerinin farkına varma çabası içinde olan kadın derneklerimizle güçlerimizi birleştirip federasyon olma yolculuğuna karar verdik.
İNSAN HAKKI SORUNU
Kadınların yaşadığı sıkıntılar aslında kadın sorunu değil, insan hakkı sorunu olduğuna Ege Belediye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı ve İzmir Konfederasyonu Başkanı Yalçın Kocabıyık da inanarak, federasyonun oluşumunda ciddi çaba gösterdi. Ne de olsa kız dedesiydi. Sorumlu bir dede olarak kızının yolunu açmalıydı. İyi de oldu.
FAKATSIZ YARARLANMA
Kadın bakış açısını içine sindiren yol arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerini kırmızı çizgilerimiz olarak alan federasyonumuzda, hedefimiz tüm kadınların sinerjisinden amasız, fakatsız ülke ve dünyanın faydalanması. 3 Nisan 1930’da ülkemizde kadınlar ilk kez belediye başkanı seçilme hakkına kavuştu. Dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinden önce... Ve ülkemizin ilk kadın belediye başkanı Artvin Kılıçkaya beldesi belediye başkanı Sadiye Ardahan... Yıl 2020, 90 yıl geçmiş... Demokrat, çağdaş İzmir’de 90 yılda 13 kadın belediye başkanı seçmişiz.
TÜM EGE’DE TOPLAM 26
Ege Bölgesi’nde 90 yılda toplam 26 kadın, belediye başkanı oldu. Afyon, 90 yılda kadın belediye başkanı ile tanışamadı. Ülke genelinde 90 yılda 19 yerel seçim geçirdik. 32 bin erkek, 150 kadın belediye başkanı seçtik. Sadece 150... Siyasette kadınların az olduğunu söylüyoruz. Çok kalıcı ya da can sıkıcı gelmiyor. Ama, ‘150 kadın, 32 bin erkek belediye başkanı seçtik’ sözü nerede olduğumuzu çok kolay anlatır. Canımızı, ruhumuzu sıkar, utandırır...
UTANÇ DUYUYORUM
Ben Türkiye’de 90 yılda 150 kadın belediye başkanı seçilmiş olmasından utanç duyuyorum. Bu rakamı hiç unutmayalım istiyorum. Her seferinde herkese hatırlatmayı cumhuriyetin kazanımlarını yaşamında görmüş bir kadın olarak borç biliyorum. Federasyonumuz, ülkenin yarısını oluşturan, hayatı paylaşan kadınların söz haklarını eşit paylaşmasında yardımcı olma çabasıyla bir araya geldi. Kısacası ben değil, biz varız. Yolumuz zor, dikenli, biliyoruz ama birlikte güzelliklere aydınlıklara ulaşmanın mümkün olduğuna da inanıyoruz.”
Fazla söze gerek yok, başarılar diliyorum, “Yolunuz açık olsun” diyorum. Kolay gelsin!
İşte kurucular
* Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi * İzmir Büyükşehir Muhtarlar Derneği * Sarızeybek Kültür Sanat Derneği * Ege Bölgesi Karadenizli Kadınlar Derneği * Kadınların Gücü Kültür Eğitim Yardım Derneği * Karşıyaka Kadın Gücü Derneği * Düşevim Bakıma Muhtaç Yaşlıları Koruma ve Yaşatma Derneği * Hasta Hakları Derneği * Bayraklı İzmirli Kadınlar Derneği * Demokratik Anneler Dayanışma Derneği * Müstakil İş Kadınları Derneği * İzmir Kadın Bürokrat ve Yöneticiler Derneği * Engelli Genç ve Kadınları Destekleme Kültür Derneği * Bornova Kadınlar Sosyal Kültürel Derneği * Demokrat Kadınlar Sosyal Yardım Derneği * Selluka Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği * Bedensel Engelliler Derneği * Korunmaya Muhtaç Çocukları Topluma Kazandırma Derneği * Çevre Kurtarma Derneği * Torbalı İş Kadınları Derneği * Manisalı Kadınlar Derneği * Karşıyakalılar Yardımlaşma Güç Birliği Derneği * Şevkateli Çağdaş Engelliler Yardımlaşma ve Kültür Derneği * Yörük Türkmen Kadınları Derneği * Meme Kanseri ile Savaşım Derneği * Karşıyaka Yardım Severler Derneği * Evde Bakım Hemşirecilik Derneği * KadGüç * İzmir Rumeli Kadınlar Derneği * Ege Girişimciliği Destekleme Eğitim Proje Derneği * İzmir Balkan Kadınları Derneği * Karşıyaka Balkan Kadınları Derneği * Buca Balkan Kadınları Derneği * İzmir Roman Kadınları Derneği.