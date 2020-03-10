Kabus yol bir türlü yapılamıyor mu?

“O yol var ya... Kapkara bir yaradır bende. Ciğerimizin bir parçasını yitirmiştik 13 Mart 2014’te. Yeğenim Tuncay Güryıldız’ı, 39 yaşında almıştı o yol. Anımsadıkça ve bu satırları yazarken yutkunmaktan boğazımı acıtan, gözlerimi dolduran, kimi yaşların sakalıma karışmasını engelleyemediğim fidanımızı...”
GELİŞME VARDI AMA
Böyle başladım hep Tire-Belevi yolunu yazarken. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği 20.5 kilometrelik o yol. Hiç bıkmadan gündeme getirdim. Dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yolun temelini attı, Tire’nin kurtuluş günü olan 4 Eylül 2018’de açılacağını bildirdi.
TARİH ERTELENDİ
Ama Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazlar yolu aksattı. Ve Bakan Arslan, “Yeni yükleniciyle 22/9/2017 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 6/10/2017 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak yapım çalışmalarına yeniden başlanmıştır. İşin proje bedeli 73 milyon 500 bin Türk Lirası olup 2019 yılı son çeyreğinde tamamlanması hedeflenmiştir” dedi.
BELKİ DE BİLGİ GELİR
Ancak bildiğim kadarıyla yine tamamlanamadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden belki de bir bilgi paylaşılır yolun geleceğiyle ilgili. Bu yolla ilgim, başta da aktardığım bir acı olaydandır. O fidanı yitirmemizden bu yana altı yıl geçti. O kabus yol tamamlanamadı.
HEP HAYAL KIRIKLIĞI
Bu yolla ilgili kimi zaman umutlarımı aktardım. Kimi zaman etkililere, yetkililere teşekkür ettim. Ama bir türlü, “Ve o yol yapıldı, artık sürücüler güvenle kullanabilir” diyemedim. Genelde hayal kırıklıklarını paylaştım. Dilerim bu son olur. O yol yapılır ve belki de acımıza bir minik teselli olur. Olur mu? O acı hafifler mi? Bilemiyorum. Hele yolla ilgili bir haber alalım da...
BİR ETKİNLİK
Ersözlü’nün
imza günü
GAZETECİ, şair, yazar Ünal Ersözlü’nün, onuncu kitabı “Yeryüzü Misafiri” yayımlandı: “Tanrı’nın Yaşam Kılavuzu, adlı kitabıyla bizi gölgemiz gibi takip eden kaderimizle ilişkimizi güzelleştirmeye davet eden Ünal Ersözlü, bu kez yeryüzünde bir misafir olan insanı, kendine dönmeye çağırıyor. ‘Yeryüzü Misafiri’, alemin özü olan insanın, kendini bilmekle neler yapabileceğini anlatıyor. İnsan, bu yeryüzü misafirliğini en dolu yaşamak için ne yapmalı?”
YERYÜZÜ MİSAFİRİ
Yeryüzü Misafiri’ni 14 Mart Cumartesi günü 15.00-18.00 saatleri arasında Alsancak Yakın Kitabevi’nde imzalayacak olan Ersözlü, “Sürekli insanlık acılarına tanıklık ettiğimiz bu günlerde; zaman bulabilen değerli dostları ve değerli okurlarımızı kitapla buluşmaya bekleriz” diyor.
SÖZ SİZİN
BİR DAVET
Kızların eğitimi
İçin bağışa çağrı
BİR hafta önce 10 bin metreyi 1 saat 3 dakika 49 saniyede tamamladım Antalya’da. Kampanyam 16 Mart gününe kadar devam ediyor. 153 destekçiden 132 bin 334 TL ile 21 kız öğrencinin bir senelik bursunu sağladım. Hedefim 179 destekçi ile 163 bin TL .
“Mustafa V. Koç Burs Fonu” için koştuğumdan, Caroline Koç, ben fona ne kadar destek toplamışsam, bir o kadar da kendisi bağış yapıyor. Bir kız öğrencinin bir aylık eğitim bursu 700, yıllık ise 6 bin 300 TL. EĞİTİMLİ KIZLAR, UMUTLU YARINLAR için şu İPK linkine girerek bağış yapılabilir: //ipk.adimadim.org/kampanya/CC60351 (Murat Kaynar)
Kabus yol bir türlü yapılamıyor mu?
“O yol var ya... Kapkara bir yaradır bende. Ciğerimizin bir parçasını yitirmiştik 13 Mart 2014’te. Yeğenim Tuncay Güryıldız’ı, 39 yaşında almıştı o yol. Anımsadıkça ve bu satırları yazarken yutkunmaktan boğazımı acıtan, gözlerimi dolduran, kimi yaşların sakalıma karışmasını engelleyemediğim fidanımızı...”
GELİŞME VARDI AMA
Böyle başladım hep Tire-Belevi yolunu yazarken. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği 20.5 kilometrelik o yol. Hiç bıkmadan gündeme getirdim. Dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yolun temelini attı, Tire’nin kurtuluş günü olan 4 Eylül 2018’de açılacağını bildirdi.
TARİH ERTELENDİ
Ama Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazlar yolu aksattı. Ve Bakan Arslan, “Yeni yükleniciyle 22/9/2017 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 6/10/2017 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak yapım çalışmalarına yeniden başlanmıştır. İşin proje bedeli 73 milyon 500 bin Türk Lirası olup 2019 yılı son çeyreğinde tamamlanması hedeflenmiştir” dedi.
BELKİ DE BİLGİ GELİR
Ancak bildiğim kadarıyla yine tamamlanamadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden belki de bir bilgi paylaşılır yolun geleceğiyle ilgili. Bu yolla ilgim, başta da aktardığım bir acı olaydandır. O fidanı yitirmemizden bu yana altı yıl geçti. O kabus yol tamamlanamadı.
HEP HAYAL KIRIKLIĞI
Bu yolla ilgili kimi zaman umutlarımı aktardım. Kimi zaman etkililere, yetkililere teşekkür ettim. Ama bir türlü, “Ve o yol yapıldı, artık sürücüler güvenle kullanabilir” diyemedim. Genelde hayal kırıklıklarını paylaştım. Dilerim bu son olur. O yol yapılır ve belki de acımıza bir minik teselli olur. Olur mu? O acı hafifler mi? Bilemiyorum. Hele yolla ilgili bir haber alalım da...
BİR ETKİNLİK
Ersözlü’nün
imza günü
GAZETECİ, şair, yazar Ünal Ersözlü’nün, onuncu kitabı “Yeryüzü Misafiri” yayımlandı: “Tanrı’nın Yaşam Kılavuzu, adlı kitabıyla bizi gölgemiz gibi takip eden kaderimizle ilişkimizi güzelleştirmeye davet eden Ünal Ersözlü, bu kez yeryüzünde bir misafir olan insanı, kendine dönmeye çağırıyor. ‘Yeryüzü Misafiri’, alemin özü olan insanın, kendini bilmekle neler yapabileceğini anlatıyor. İnsan, bu yeryüzü misafirliğini en dolu yaşamak için ne yapmalı?”
YERYÜZÜ MİSAFİRİ
Yeryüzü Misafiri’ni 14 Mart Cumartesi günü 15.00-18.00 saatleri arasında Alsancak Yakın Kitabevi’nde imzalayacak olan Ersözlü, “Sürekli insanlık acılarına tanıklık ettiğimiz bu günlerde; zaman bulabilen değerli dostları ve değerli okurlarımızı kitapla buluşmaya bekleriz” diyor.
SÖZ SİZİN
BİR DAVET
Kızların eğitimi
İçin bağışa çağrı
BİR hafta önce 10 bin metreyi 1 saat 3 dakika 49 saniyede tamamladım Antalya’da. Kampanyam 16 Mart gününe kadar devam ediyor. 153 destekçiden 132 bin 334 TL ile 21 kız öğrencinin bir senelik bursunu sağladım. Hedefim 179 destekçi ile 163 bin TL .
“Mustafa V. Koç Burs Fonu” için koştuğumdan, Caroline Koç, ben fona ne kadar destek toplamışsam, bir o kadar da kendisi bağış yapıyor. Bir kız öğrencinin bir aylık eğitim bursu 700, yıllık ise 6 bin 300 TL. EĞİTİMLİ KIZLAR, UMUTLU YARINLAR için şu İPK linkine girerek bağış yapılabilir: //ipk.adimadim.org/kampanya/CC60351 (Murat Kaynar)