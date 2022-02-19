Kaan Efe’ye ve onun gibi çocuklara nefes olalım

ÇEŞİTLİ NEDENLER
Küresel ısınmanın yol açtığı kuraklık, sanayileşme, şehirleşme, tarım alanlarının genişletilmesi, aşırı otlatma, turizm, yurt dışına ihraç ve yurt içinde bilinçsiz toplanmaları nedeniyle tehlike altında. Endemik bitki, coğrafi özelliklerinin yarattığı iklim farklılıkları nedeniyle belirli bir bölgede ya da belirli bir ülkede yaşayan bitkilere deniyor. Türkiye, bitki örtüsü tür çeşitliliğinin yanı sıra endemik bitki türleri bakımından da çok zengindir. 64 ülkenin bulunduğu Avrupa kıtasında endemik bitki sayısı 2 bin 750. Bu sayı Türkiye’de 3 bin 776 olarak tespit edilmiştir. Bu bitkiler ilaç, gıda, parfüm ve kozmetik sanayinde kullanılarak insan yaşamında çok önemli rol oynuyor.
DİKKAT ÇEKME YARIŞMASI
* Market ya da bakkal alışverişine giderken İsmet’e uğrayabilir, önce halini hatırını, sonra bir ihtiyacı olup olmadığını sorabilirsiniz. İsmet’in de ihtiyaçlarını alabilir, böylece hem yaşamını kolaylaştırmış, hem de kendisine ailenizden biri olduğu hissini yaşatmış olursunuz...
* İsmet uygun oldukça parkın yanındaki Cumhur Usta’da yiyor öğle yemeklerini... Dilediğiniz zaman parka dik gelen, caddeye paralel 19. Sokak’taki bu esnaf lokantasına uğrayabilir, Cumhur Usta’ya İsmet için uygun olduğunuz miktarda ödeme yapabilirsiniz... Bir çeşit ‘askıda ekmek’ uygulaması...
PAYLAŞMANIN YOLU ÇOK
* Paylaşmanın sınırı yok... Kendinize iki gevrek alırken bir tane de İsmet için alabilirsiniz, evinize börek alıyorsanız bir porsiyon da İsmet için... Aklınıza ne gelirse, birazı da İsmet için...
TAKVİYE İSTİYORUZ
Oran kampanyayı, “Adresim Çeşme” sloganıyla yineledi de: “Resmi kayıtlara gre 46 bin 375 kişilik nüfusumuz var. Fakat geçen kışı biz 250-300 bin, yazı 850 bin ile bir milyon ortasında nüfusla geçirdik. Bu kışımızda da 200 binin altında değiliz. Aslında biz pandemiden bu yana Çeşme’de yaşayan ama adrese dayalı nüfus sisteminde Çeşme’de ikameti gözükmeyen vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Kayıtlarını alarak, Çeşmemizin bütün kamu kurumlarının bütçelerinin ve kadrolarının artması için takviye olmalarını istiyoruz. ”
O HABER İYİ GELİRDİ
Bu arada Başkan Ekrem Oran kovid illetine yakalandı. Ben de geçen yazımda iki konuyu birleştirdim:
“Başkan Ekrem Oran da, koronaya yakalandığını duyurdu. Öncelikle, ‘geçmiş olsun’ diyor, acil sağlık diliyorum Başkan Oran’a bir ilaç gerek. Ne mi? Şöyle bir düşünelim. Oran, ilçenin kayıtlı nüfusunun 50 binin üzerine çıkması için büyük çaba harcıyor. Şu aralar, ‘Çeşme’nin kayıtlı nüfusu 50 bini geçti’ diye bir haber Oran’a ilaç gibi gelmez mi, sahaya daha bir zinde dönmez mi?”
SEFERİHİSAR AŞTI
“Kısıtlamaların en makul sürede kaldırıldığı ülkeyiz. Temel kişisel korunma tedbirleri ve aşı dışında tüm kısıtlamaları kaldırdık. Hastalığın etkisini azalttığını görür görmez karantina süreleri ve tarama testleri dahil uygulamalarımızı güncelledik.”
“Salgın geri dönmemek üzere gündemimizden çıkıyor. Tüm dünyayı çepeçevre saran kurallar manzumesi artık tarih oluyor. Bu elbette tedbirsiz hareket edeceğimiz anlamına gelmez. Artık tedbir kişisel.”
ERKEN İYİMSERLİK Mİ
Koca’nın bu sözleri elbette hepimize moral verdi, içimiz ısındı yahu! Ancak işin bir de başka yüzü var. Sedat Ergin, Hürriyet’te uzun uzun Koca’nın sözleri ve aynı günün rakamlarıyla ayrıntılı yazdı. Günlük hastalanan sayısı 100 bini aştı. Yitik canlar 200 civarında. Bazı bilim insanları Bakan Koca’nın iyimserliğini erken bulmuş. Bu arada bakıyorum Avusturya’da 18 yaş üstüne aşı artık zorunluymuş. ABD’de 5 yaş altına aşı konuşuluyormuş. Danimarka’da tüm kısıtlamalar kaldırılmış, bu salgın illeti adeta yok sayılıyormuş. Doğal olarak kafalar biraz karışık.
DAVAYI KAZANDIK AMA
Şimdi çok önemli bir sorun var. Yurt dışından sağlanan birçok ilaç getirilemiyormuş, tedavisi yarım kalan hastalar varmış. Söz Avukat Beyza Aksoy’da: “Kanser ve birçok farklı hastalıkta Türkiye’de satılmayan ancak Türk Eczacılar Birliği (TEB) aracılığıyla getirilen ilaçların ithalinde büyük sıkıntı var. Hastalar düzenli tedaviyi yarıda kesmek zorunda kaldı. Örneğin çocuk hastam Ege, NF1 (Nörofibramastozis) hastası. FDA onaylı KOSELUGO adlı ilacı mahkemenin yürütmenin durdurulması kararıyla ücretsiz kullanıyordu. Sonunda Ankara 3. İdare Mahkemesi’ndeki davayı kazandık. Ancak dava kazanmamız bir şey ifade etmiyor.
LİSTE DIŞINDA BIRAKILDI
İlacı TEB’den siparişle getirtiyorduk. Aileye yine ilaç için başvurduğunda Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’nun 23 Ekim 2021 tarihli, ‘Yurt dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu’ hükümlerindeki şartları taşımayan ürünlerin liste dışında bırakıldığı, bu ürünlerin (ilaçların) eksiklikler tamamlandıktan sonra yeniden değerlendirilebileceği, tedarikçi firmaların ilaçların sertifikalarını sunamadığı, sertifikası olanların ise yüksek fiyatlarından dolayı temin edilmediği, bu sebeplerle ilaç siparişlerinin iptal edildiği belirtilmiştir.
BELGE SAĞLANMADI GEREKÇESİ
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve TEB’e başvurup çözüm aradık. Kurum, ‘Selumetinib etkin maddeli ilaç ülkemizde ruhsatlı olmayıp yurt dışından temin edilmektedir. Yurt dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu gereğince, tedarikçi ilgili belgeleri sağlamalıdır. İlgili ilacın temini ile ilgili Türk Eczacılar Birliği ile şifahen görüşmelerde gerekli belgelerin sağlanamadığı bilgisi alınmıştır’ denilerek, temin sıkıntısının kendileriyle ilgili olmadığı bildirilmiştir.
Değişimlerle sürüp gidiyor, hasta sayısı artıyor, yitirilen canların sayısı da istenilen düzeylere gelemiyor. 100 bin kişide görülen vaka sayısı rekorlara doğru gidiyor. Çeşitli ülkelerde sert önlemlere başvuruluyor, bazılarında aşı zorunlu olacak gibi...
Sonra dövizdeki dalgalanmalara bağlı ekonomik gelişmeler... Başta gıda olmak üzere çeşitli ürünlere art arda gelen zamlar... Elektrik ve doğalgaz faturalarından yakınmalar... Son olarak tüm yurdu etkileyen kış koşulları... Kapanan yollar... Ege’nin turizm merkezleri bile kardan beyaza büründü. İzmir için, “Kar yağmadan kar soğuğu yaşayan kent” deniliyor... Aklıma ilk gelenleri sıraladım. Sonuç olarak bugünlerde gündemimiz pek iç açıcı değil...
SON GÜNLERİN GÜZEL HABERİ
İşte böyle bir ortamda içimi ısıtan, sıcacık bir haberle karşılaştım. Ben de katkı için bir ucundan tutmaya çabalamıştım. Hani bir Öykü Arin kızımız vardı, tüm memlekete mal olan, herkesin sevdiği... Efendim okullar yarı yıl tatiline girdi ya, o da karne almış. Sosyal medyada gördüğüm, son günlerin en güzel haberini özetleyeyim:
“İzmir’de Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı’nın kızları Öykü Arin’e, yaklaşık dört yıl önce bir tür lösemi tanısı koyuldu. Tedavi sürecinde Öykü için uygun ilik nakli arayan aile, ‘Öykü Arin’e Umut Ol’ kampanyası başlattı. Antalya’daki tedavide baba Çağdaş Yazıcı’dan yarı uyumlu nakil gerçekleşti. İlik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Yaşamını İzmir’de sürdüren Öykü, doktorlarının izniyle bu yıl eylül ayında ilkokula başladı.
DERSLERİN HEPSİ PEKİYi
Yarı uyumlu nakil nedeniyle dönem dönem kronik ilik savaşı veren Öykü, tüm dersleri ‘pekiyi’ olan karnesini aldı. Öykü ilk karne sevincini yaşarken anne Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabında kızının fotoğraflarını paylaşarak, ‘Ve ilk ilkokul karnesini aldı. Artık bizim evde okuryazar biri daha var. Şuraya tarifsiz duygularla dolu kalbimi bırakıyorum’ dedi.
ADI SAKIN YANILTMASIN
“Bugün çok çok uzun yıllar Hürriyet Ege yazı işleri masasında karşı karşıya, göz göze çalıştığım Nedim abim yine beni konuk etti. Konum Villakent. Hani Menemen’in Seyrek Beldesi’ne bağlı olup, sonradan mahalle statüsü verilen Villakent. Dahası, adı nedeniyle duyanların ‘zengin mahallesi’ dediği, ama genelde emeklilerin yaşadığı yer...
HİZMETLER AĞIR AKSAK
Bunu laf olsun diye söylemedim. Gerçekten de hizmetlerden en az pay alan mahalle. Adı ‘villa’ ile başlıyor ya! Neyse, konumuz bu değil ama ucundan azıcık bağlı. Biz mahalle sakinleri baktık hizmetler diğer yerlere göre daha yavaş geliyor, sevgili Kamuran Bakkal’ın başkanlığında bir dernek kurduk. Muhtar Sevgi Zengin’le güçbirliği yapan Villakent Elele Derneği eliyle çok ve başarılı işler yapıldı. Benim konum son hareket.
150 KİŞİYE DAĞITIM
Çarşamba ve cumartesi günleri Basmane’deki dernek binasında buluşan gönüllüler, el birliği ile soğan, patates ve havucu soyuyor. Sonrasında kazandaki bu malzemelere mercimek ekleniyor. Pişen çorba, termoslara boşaltılıyor. Basmane, Otogar ve Alsancak bölgelerine dağılan ekipler, günde 150 kişiye çorba ve ekmek ikram ediyor.
BAL’DAN AVRUPA’YA KÖPRÜ
“Cansu Ergin, İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü’nde eğitim gördükten sonra, Ege Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Küçüklüğünde bale eğitimiyle oluşan dans tutkusundan yola çıkarak Berlin’de Danceworks, Prag’da Duncan Centre Çağdaş Dans Devlet Konservatuarı ve Lizbon Forum Danca Koreografi Yaratım ve Dans Araştırmaları Programı’nda burslu eğitim gördü. Avrupa’da önemli koreograf, eğitmen ve dansçılarla çalıştıktan sonra İzmir’e döndü, çağdaş dans sanatını yaymayı hedefledi. Dersler verdi, uluslararası katkıların da yer aldığı pek çok gösteri sundu. 2017 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Sanatları’nda modern dans yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2019’dan bu yana aynı bölümün doktora programında eğitimini sürdürüyor.
DÜNYA KENTLERİNDE SUNUM
Koreografik yaratımları Lizbon, Prag, Utrecht, Budapeşte, İstanbul, Karaçi, Sardinya, Münih, Berlin ve İzmir’de sunuldu, sahnelendi, Avrupa’da birçok festival ve platforma davet edildi. Halen Avrupa’nın en önemli çağdaş dans ağı olan DEPARTS üyesi olan Cansu, 2017-2018 yılında gerçekleştirilen PORTİZMİR NEFES Uluslararası İzmir Güncel Sanat Trienali’nin dans proje koordinatörlüğünü yürüttü.
GİDEREK ÇOĞALIYOR
Bugünlerde, “Pozitifim”, “Hastalandım”, “Virüs beni/bizi de buldu” gibi haberler sıklaştı. Öncelikle bilim insanlarının baştan beri ısrarla ilettiği önlemleri özetleyelim: * Mutlaka maske takılmalı. * Tanınmayan kişilerle, mümkün oluğunca görüşülmemeli. * Dışarıda kapalı yerlerde yemek, çay, kahveden kaçınmalı, mutlaka oturulacaksa açık hava seçilmeli. * Düğün, nişan gibi törenlerde bulunmamak gerek. * Kalabalık araçlara binilmemeli. * Maskesiz kimselerle görüşülmemeli. * Burun ve ağız boşluğu sık sık temizlenmeli.
AŞI YAYGINLAŞMALI
Önlemler ve öğütler uzar gider. Tabii ki en önemli ve yaşamsal önlem de aşı. Aşının yaygınlaşması, gerekli dozların ihmal edilmemesi gerektiğini bilim insanları söylemekten bıktı. Bana göre de aşıdan asla ödün verilmemeli. Çünkü bu ara tutunacak en büyük dal aşı olmak ve (Maske, Mesafe, Musluk) üçlüsüne uymak.
OKYANUS’A MEYDAN OKUMA
“Kas gücüyle Okyanus’a meydan okuyor... Okyanuslardan kalan zamanında yaşamını ABD Seattle’da sürdüren İzmir Bornova Anadolu Lisesi (BAL) mezunu Erden Eruç, ‘Kas Gücüyle Devriâlem’ projesini 2012’de tamamlayıp 17 ayrı Guinness Dünya Rekoru’na imza attı. Eruç’a bu rekorlar yetmedi, kendi geliştirdiği kanosuyla Kaliforniya Crescent City’den ‘KaslaGit’ sloganıyla Pasifik Okyanusu’nu yine kürekle geçerek Mart 2022’de Hong Kong’a ulaşmayı, plastik atıklara dikkat çekmek istiyor. Rekortmen Türk, www.haberhurriyeti.com okurlarına selam gönderdi, okyanus maceralarını da paylaşacağını müjdeledi.
DÜNYADAKI TEK KİŞİ
Rekortmen sporcumuz Erden Eruç’u tanıyalım: Dünya üzerinde motorsuz ve yelkensiz bir kayıkla, sadece kendi kas gücünü kullanarak Atlas, Pasifik ve Hint okyanuslarını aşmayı başarmış tek kişi olan Erden Eruç, asker bir babanın ve hayatını çocuklarına adamak için bankacılığı bırakan bir annenin oğlu. 1961’de babasının görevi nedeniyle bulundukları Kıbrıs’ta doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamlayıp, Boğaziçi Üniversitesi’nde makine mühendisliği lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından ABD’ye gitti. 1999’da işletme alanında bir yüksek lisans derecesi daha aldı. Halen eşi Nancy ile ABD Seattle’de yaşıyor.
YİTİRDİĞİ ARKADAŞA SÖZ
Çocukluktan itibaren sporun birçok branşıyla yoğun ilgilenen Eruç, Eylül 2000’de Seattle’da birlikte kaya tırmanışındayken düşerek ölen arkadaşı Göran Kropp’un İsveç’teki cenaze töreninden dönerken uçakta bir dünya haritası çizdi. Altı kıtanın her birinde en yüksek zirveyi işaretleyip, kendine, ‘Onun kas gücüyle (bisiklet!) Everest’e gidip tırmandığı gibi, ben de bu zirvelerin hepsine kas gücüyle gideceğim’ diye söz verdi.
GÖRDÜKLERİMİZ ÇOK ÜZDÜ
“Geçtiğimiz hafta sonu şehrin karmaşasından uzaklaşıp biraz nefes almak için dostlarla birlikte Ödemiş Gölcük Yaylası’na çıktık. Ülkemizin sayılı güzelliklerinden biri olan Gölcük’te gördüklerim beni ve fotoğrafları çeken sevgili dostum Talat Aydilek’i çok ama çok üzdü.
HAVUZA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ
Göl kenarındaki eski Gölcük Oteli, ‘Tadilat yapılacak’ diye başlayan bir ihale sürecinde tamamen yıkılmış, yerine koca bir otel inşaatı başlamış. Dahası gölün tüm çevresi beton bir setle çevrilmiş, bir doğa harikası olmaktan çıkarılıp resmen bir havuza dönüştürülmüş. Aklımıza hemen Uzungöl’de yaşananlar geldi doğal olarak. ‘Gölcük’te Uzungöl gibi doğa katliamından nasibini alacak mı’ diye sorduk birbirimize. Fotoğraflara bakınca, üzüntümüzün nedeni anlaşılıyor zaten.
BAŞKAN NELER OLUYOR
Hemen Ödemiş Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü sevgili meslektaşım Cemile Özgüllü ile görüştüm konuyu. İzinde olmasına rağmen sağ olsun çok ilgilendi, kısa bir süre sonra da Başkan Mehmet Eriş aradı. Kendisine fotoğrafları gönderip, ‘Başkanım Gölcük’te neler oluyor’ diye sordum, işte cevapları:
Yaşamımızın kalan bölümündeki yeni bir yılın ilk günü... Önce 2021’e bir bakalım. 2020’den devraldığı salgın illetinin etkisi sürdü. Aşılar, dünyaya umut oldu. Ancak insanlığın bu umuttan gerektiğince ve yeterince beslendiği söylenemez. Bazı yerlerde aşı olmayana, karşı durana yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Tam biraz soluk aldığımızı sandığımızda salgın illetinin yeni değişimleri çıkıverdi ortaya.
YALNIZ SALGIN İLLETİ Mİ
Haaa yeri gelmişken, dün gece nasıldı? Çok kalabalıklara girmediniz değil mi? Yeni yılı karşılarken önlemleri unutmadınız umarım. Geçen yıl salgın illetiyle noktalanmadı elbette. Yurdumuzda seller, orman yangınları da anılacak geçen yılla. Ya kadın cinayetleri? İzmir’de bir önceki yılın mirası 30 Ekim depremi de unutulmuş değil...
UĞURLAR OLSUN SANA
Dövize bağlı ekonomideki dalgalanmalar, çeşitli temel maddelere gelen zamlar da tuzu biberiydi... Yitirdiğimiz canları saygıyla, sevgiyle analım. Yerleri dolmaz elbette, huzurla uyusunlar... Sonuç olarak 2021’e fazla da sözüm yok, Çok da üzülmedik gittiğine, uğurlar olsun...
“2021’de Kovid-19 sayesinde bağışıklık sistemimizi daha yakından tanıdık. Tanıdıkça da sevdik. Bağışıklık sistemimizin bizi hayatta tutmaya yaradığını öğrendik. Düşünsenize; Öğrenen, kendisini yenileyebilen, bedenimizi dışarıdan gelen tehditlere karşı koruyan, bizim için bedava çalışan bir sistem.
Bir mucize. Bir hediye.
ÖNCE KENDİNİZİ TANIYIN
Mucizeyi dışarıda aramak yerine ona sahip olduğumuzu anlayabilirsek, kıymetini de anlayabiliriz. 2022 için işte önerim: ‘Hayatta kalmak yetmez; ayakta kalmalıyız.’
İLK RESTORAN VE OTEL
Duymayan, bilmeyen, öğrenmeyen, haberi olmayan yoktur... Ama yine mini bir özet vermekte yarar var. Leyla Figen 1995’te geldiği Alaçatı’ya adeta sevdalanır. Eşi Şevki Figen’i de ortak eder bu sevdaya. Bir ev alırlar, taş ustalarıyla yeniletirler. Leyla Figen daha sonra bu evin karşısına Alaçatı’nın ilk turistik restoranı Agrilia’yı açar. Yakın arkadaşı Zeynep Öziçer’i de cesaretlendirir, Alaçatı’nın ilk oteli açılır.
19 YIL ÖNCE VEDA ETTİ
Leyla Figen’in ön ayak olması ve ilkleri yaşama geçirmesiyle Alaçatı, turizmin gözbebeklerinden olur. 1983’te evlendiği eşiyle Alaçatı’yı Koruma ve Güzelleştirme Derneği’ni de kuran Leyla Figen, 17 Ekim 2002’de 53 yaşındayken amansız hastalığa yenik düştü.
BEKLENTİ SÜRÜYOR
Bugün Leyla Figen’i neden anma gereği duydum? İzmir ve ülke iş dünyasının ağabeylerinden, yılların ilgili meslek örgütlerinde kurucu, yönetici olarak görev almış Şevki Figen’le kısa sohbet olanağı buldum. 19 yıl önce yitirdiği eşine aşkı hiç eskimeyen duayen iş insanı, her zamanki inceliği ve nezaketiyle, önemli bir beklentisini dile getirdi: Leyla Figen isminin Alaçatı’da yaşatılması, örneğin bir parka verilmesi.
KAFA DAĞITMAK İÇİN
Dövizin aşırı yükselmesinin neden olduğu ekonomik dalgalanma da tuzu biberi oldu olumsuzlukların... Başta gıda olmak üzere, çeşitli ürünlere ardı ardına gelen zamlar da gündeme oturdu. Herkesi derin düşünceler aldı. Ekonomiyle ilgili meslek örgütleri endişelerini dile getirmeye, acil önlem gerektiğini vurgulamaya başladı. Ve bu tabloda hepimize en çok ne gerekli? Elbette moral. “Peki nasıl olacak” diyenleri duyar gibiyim. Yaklaşan yeni yılı karşılama hazırlıkları az da olsa kafa dağıtır sanki.
TURİZMCİLER KEYİFLİ GİBİ
YARDIM VE BAĞIŞ İÇİN
“Su faturalarını ödemekte güçlük çeken kentlilerimiz, askıya fatura bırakmak için askidafatura.canakkale.bel.tr adresimizi ziyaret edebilir, mahalle muhtarlıkları ya da belediye hizmet binalarımızdaki iletişim masalarımıza başvurabilir veya 444 17 17 nolu çağrı merkezimizle iletişime geçebilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kentlilerimizin faturaları da yine askidafatura.canakkale.bel.tr adresinden veya 444 17 17 nolu çağrı merkezimiz ile iletişime geçilerek ödenebilir. Bu zor günleri dayanışma ile aşacağız...”
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BİR ÇAĞRI VAR
ÇEYREK ASIR BERABERDİK
Hürriyet Ege Yazi İşleri’nde, o masanın çevresinde, yaklaşık çeyrek asır geçirdik birlikte be Neco. Bir yazı işleri ailesiydik, deneyimli, bilgili, usta tüm arkadaşlarla. Sen, ailenin zamanı gelince haşarı olmasını bilen, eğlenceli, gülen, hatta çıtlayan, dans eden, küpe öncüsü çocuğu, abisiydin. Her türlü sıcaklığı yapardın da sıra işe, sayfalara gelince, olay değişirdi.
SATIRLARDI GÖZYAŞLARIM
Necom, huzurla uyu, melekler yoldaşın olsun. Resmiye’yle iki evladın Gizem ve Berkay’a sensizliğe dayanma gücü ve uzun yaşam diliyorum. Haaa, merak etme, ağlamadım. Gözyaşlarım bu satırlar. Güle güle dostum, arkadaşım, kardeşim... Uğurlar olsun...”
TAM DA DİLEDİĞİ GİBİ
Geçen Haziran ayındaki, “Bir acıyla dağlandık NEJAT” başlıklı yazımdan alıntılar ilettim. Nejat her zaman aklımda, unutulmazlar arasında. Anılarımız hep gözümün önünde. Ve geçenlerde bir haber. Sevgili Resmiye haberin kaynağı. Nejat’ın adını, tam da dilediği gibi, yaşatacak bir girişim. Özetle aktarıyorum:
KONUT FİYATI ARTIŞINDA
Araştırmaya göre dünyada son bir yılda konut fiyatları en çok artan ilk 10 kentten üçü Türkiye’denmiş. İzmir yüzde 30’luk artışla ikinci, İstanbul yüzde 26.4 ile dokuzuncu, Ankara yüzde 25.8 ile onuncu sıradaymış. Yineliyorum; İzmir öyle ya da böyle dünya ikincisi...
ADI YAZILDI BİR KERE
Listenin başında yüzde 30.8 ile Kanada’nın Halifax kenti yer alıyormuş. Anladınız beni değil mi? Hak verdiniz haberi duyduğumdaki şaşkınlığıma. Devam edelim... Emlakçılar İzmir’in sıralamadaki yerini, salgın illeti ve 30 Ekim depremi sonrası artan ilgiye bağlıyormuş. Neden, ne, nasıl olursa olsun, sonuç olarak İzmir’in bir dünya ikinciliği var artık.
ARTIK ONLAR DÜŞÜNSÜN
Kaan Efe’ye ve onun gibi çocuklara nefes olalım
BUGÜN daha önce benzerlerine değindiğim, bazılarına yaşam şansı bulunan SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası çocuklarımızdan bir örnekle başlayacağım. Bergama’da Mehtap-Barış Şanal çiftinin çocukları Kaan Efe için herkes seferber. Kaan Efe’nin yaşamı, daha önce yurt dışında denenerek olumlu sonuç alınan “Zolgensma” adlı ilaca ulaşılmasına bağlı. Bu amaçla valilik izniyle bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek için Kınık Pazarı’nda bile el emeği ürünlerin satıldığı, “Kaan Efe’ye Nefes Ol” standı kurulmuş. Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer de bebeğin sağlığına kavuşmasına her zaman destek olacağını vurgulamış:
EL ELE VERECEĞİZ
“Bergama’da sağlık memuru olarak birlikte çalıştığımız Paşa Mercan abimizin torunu Kaan Efe yavrumuzun ilacına kavuşabilmesi için her zaman destek olacağız. Yurt dışında gen tedavisinde uygulanan Zolgensma ilacı, şimdiye kadar tedavisine kavuşan çocuklarda yüzde 96 oranında olumlu sonuç verdi. Herkesi birlik olmaya davet ediyorum. Instagram üzerinden @kaanefeyenefesol sayfasını takip ederek ve bağış için düzenlenen canlı yayınlara da katılarak Kaan Efe’ye destek olabilirsiniz. Valilik izniyle başlatılan bu kampanyada Kaan Efe için birlikte el ele vererek başaracağız.”
HAYDİ DESTEK OLALIM
Baba Barış Şanal ise, “Çocuğumuzun sağlığına kavuşması amacıyla yurt dışında Zolgensma tedavisi alması gerekiyor. Bu tedavi de 2 milyon 168 bin dolar civarında tutuyor. İnsanlık adına bütün hayırseverlerden kampanyaya destek vermelerini istiyoruz. Destek verin, evladım iyileşsin” çağrısında bulunmuş.
Kaan Efe ve onun gibi tüm çocuklara sağlık, kampanyaların da hedefine ulaşmasını diliyorum,
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BİR KARIŞIKLIK OLMASIN
Umut çabalarının
sürmesi gerekiyor
SMA hastası çocuklarla ilgili çeşitli yerlerde umut kampanyaları sürüyor. Ancak bu kampanyaları etkileyecek bir gelişme de oldu, daha doğrusu bir karışıklık. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapıldı. Değişiklik, “SMA hastalarının tüm ilacını devlet karşılıyor” diye yorumlandı, ancak Zolgensma ilacıyla gen tedavisini kapsamadığı bildirildi. Karar, bedeli bakanlıkça karşılanan “Spinraza” adlı ilaca erişim kolaylığı ve daha çok hastaya ulaşılması olanağı sağlamış. SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği (SMA-DER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ece Soyer Demir, konuya açıklık getirmiş:
BİR BÖLÜM RAHATLADI
“Tebliğe göre ilk dört doz hastaların başlangıç dozu olarak ücretsiz veriliyordu. Problem beşinci ve ondan sonraki idame dozlarında başlıyordu. İlaca ilk kez başlayacak hastaları etkilemedi ama solunum problemi devam eden, solunum cihazından ayrılamayan ya da fizik tedavi puanlamasında artış gösteremeyen hastalar bundan faydalanacak. Hastaların büyük çoğunluğunu çok rahatlattı.”
YARIM KALANLARA DEVAM
Düzenlemenin gen tedavisi Zolgensma’yı kapsamadığını da vurgulamış Demir: “Kararın Zolgensma ile ilgisi yok. Geri ödeme kapsamında bekleyen iki ilaç var; biri Zolgensma, diğeri ise Evrysdi. Bu karara göre Spinraza ilacının kullanım ilkeleri değişti. Daha önce beşinci doza giderken, solunum cihazından en az dört saat ayrılma ve sonrasında solunum ihtiyacında mutlaka azalma olması bekleniyordu. Fizik tedavide, solunum testlerinde artış olması şartı kaldırıldı. Şimdi geçmişte tedavisi yarım kalan çocuklar tedavilerini alabilecek, daha fazla SMA hastası tedavi görecek.”
Sonuç olarak yinelersek, karışıklık olmamasını dileyelim. Son düzenlemenin bedeli karşılanmayan gen tedavisi Zolgensma ile ilgisi yok. Sağlık umudu yurt dışındaki bu pahalı ilaç tedavisine bağlı çocuklar için yardım, destek, açılan kampanyalara bağışların sürmesi gerek.