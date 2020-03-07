İzmir’den dünyaya: Haydi maratona

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Tunç Soyer’in en büyük hayali, İzmir’i bir dünya kenti olarak görmek. İşte bunun son somut kanıtı: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez düzenleyeceği “Maraton İzmir” tanıtıldı yaklaşık iki hafta önce. Maraton İzmir 12 Nisan’da 5 ve 10 kilometrelik koşularla gerçekleşecek. Bir gün önce ise Kültürpark içinde çocuk koşusu düzenlenecek.
EN UZUN MESAFELİ KOŞU
Maraton ve diğer koşulara 10 bin katılım bekleniyor. Başkan Tunç Soyer, çocuk koşusunun 100’ncü yılı kutlanacak 23 Nisan’ın altyapısını oluşturacağını söyledi o gün. Önce 12 Nisan’da, Körfez’in dolanarak gerçekleşecek, üç yılda uluslararası marka olması hedeflenen 42 kilometrelik maratonun İzmir’de düzenlenen en uzun mesafeli koşu olacağını söyleyeyim.
REKOR DENEMESİ İÇİN
Ve maratonu, destekleyicilerle tanıtan Başkan Tunç Soyer’den notlar:
“* 10-12 Nisan’da çok görkemli spor ve eğence şöleni yaşanacak.
* Maraton İzmir dünyada eğimi en düşük maraton parkuru olma özelliğini taşıyor. Dünyanın her yerinden maratoncular gelecek ve rekor denemeleri yapacak. İzmir’i, maratonuyla gelecek yıllarda çok konuşulacak bir şehir haline getirmek istiyoruz.
HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİ
* İzmir’in sorunlarını çözebilmek için ilk önce İzmir’in dünya kenti yapılması lazım. İzmir’in dünya kenti olması meselesini, İzmir’in tüm sorunlarından daha fazla önemsiyoruz. Dünyayı İzmir’e taşırsanız sorunlarla başa çıkma noktasında daha güçlü olursunuz. Önce bütün meseleleri çözelim sonra dünya kenti olalım ifadesi doğru değil. İzmir’i yaratıcı endüstrilerin, çağdaş teknolojilerin kenti yapacağız ve bütün dünyayı davet edeceğiz. Şehirdeki aksaklıkları da birlikte bitireceğiz.”
Soyer’in dünya kenti hayalinin son kanıtını o gün ilk ağızdan dinledik böylelikle. “Dünya kenti İzmir ne güzel olur, kolay gelsin” diyorum ben de.
Ve çok önemli bir not: Şimdiye kadar maratonzimir.org adresinden 2 bin koşucunun kayıt yaptırdığı Maraton İzmir’e katılan herkes için bir fidan dikilerek Maraton Ormanı oluşturulacak. “Biz koşarken bir orman doğacak, her koşucu bir fidan olacak...”
Dilerim ülke gündemine yine acılar oturmaz. Her şey yolunda gider ve bu maraton gerçekleşir...
BİR ŞAŞKINLIK
Üretici pazarını açık
tutmak çok mu zordu
URLA’da yaklaşık bir yıldır üreticilerin ürünlerini tüketiciye aracısız ulaştırdığı pazar, Ziraat Odası Meclisi kararıyla kapatılmış. Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, bazı üreticilerin, dışardan temin ettikleri ürünleri de pazarda sattıklarını, uyarılara rağmen bu soruna çözüm bulamadıklarını söylemiş.
Durumun haksız rekabete yol açtığını savunan Uslucan, “Meclis oy çokluğu ile pazarın kapatılması kararını almıştır. Pazarın devamı için gerekli mücadele verilmiştir fakat bazı üreticiler gerekli hassasiyeti göstermediği için süreç bunu gerektirmiştir” demiş.
ONLAR AYIKLANAMAZ MIYDI?
“Urlalılar ve pazardan alışveriş yapanlarla üreticiler bu karara ses çıkarmıyorsa mesele yok. Demek ki pazarın çok da isteklisi yokmuş. Belki de iyi olmuş” denilebilir. Ama pazarın sürmesi için aykırı davranmakta ısrarcı olan o tezgah sahipleri ayıklanamaz mıydı? Yetkililerden yardım alınamaz mıydı?
BİR KUTLAMA BİR DİLEK
YARIN 8 MART... DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ... KADINA ŞİDDET SONA ERSİN... TÜM KADINLAR HAK ETTİKLERİ İYİLİKLERE, GÜZELLİKLERE KAVUŞSUN... ACI ÇEKMESİN, GÖZYAŞI DÖKMESİN, YÜZLERİ HEP GÜLSÜN. TÜM KADINLARA SELAM... BU ÖZEL GÜNÜ KUTLUYORUM...
İzmir’den dünyaya: Haydi maratona
BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Tunç Soyer’in en büyük hayali, İzmir’i bir dünya kenti olarak görmek. İşte bunun son somut kanıtı: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez düzenleyeceği “Maraton İzmir” tanıtıldı yaklaşık iki hafta önce. Maraton İzmir 12 Nisan’da 5 ve 10 kilometrelik koşularla gerçekleşecek. Bir gün önce ise Kültürpark içinde çocuk koşusu düzenlenecek.
EN UZUN MESAFELİ KOŞU
Maraton ve diğer koşulara 10 bin katılım bekleniyor. Başkan Tunç Soyer, çocuk koşusunun 100’ncü yılı kutlanacak 23 Nisan’ın altyapısını oluşturacağını söyledi o gün. Önce 12 Nisan’da, Körfez’in dolanarak gerçekleşecek, üç yılda uluslararası marka olması hedeflenen 42 kilometrelik maratonun İzmir’de düzenlenen en uzun mesafeli koşu olacağını söyleyeyim.
REKOR DENEMESİ İÇİN
Ve maratonu, destekleyicilerle tanıtan Başkan Tunç Soyer’den notlar:
“* 10-12 Nisan’da çok görkemli spor ve eğence şöleni yaşanacak.
* Maraton İzmir dünyada eğimi en düşük maraton parkuru olma özelliğini taşıyor. Dünyanın her yerinden maratoncular gelecek ve rekor denemeleri yapacak. İzmir’i, maratonuyla gelecek yıllarda çok konuşulacak bir şehir haline getirmek istiyoruz.
HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİ
* İzmir’in sorunlarını çözebilmek için ilk önce İzmir’in dünya kenti yapılması lazım. İzmir’in dünya kenti olması meselesini, İzmir’in tüm sorunlarından daha fazla önemsiyoruz. Dünyayı İzmir’e taşırsanız sorunlarla başa çıkma noktasında daha güçlü olursunuz. Önce bütün meseleleri çözelim sonra dünya kenti olalım ifadesi doğru değil. İzmir’i yaratıcı endüstrilerin, çağdaş teknolojilerin kenti yapacağız ve bütün dünyayı davet edeceğiz. Şehirdeki aksaklıkları da birlikte bitireceğiz.”
Soyer’in dünya kenti hayalinin son kanıtını o gün ilk ağızdan dinledik böylelikle. “Dünya kenti İzmir ne güzel olur, kolay gelsin” diyorum ben de.
Ve çok önemli bir not: Şimdiye kadar maratonzimir.org adresinden 2 bin koşucunun kayıt yaptırdığı Maraton İzmir’e katılan herkes için bir fidan dikilerek Maraton Ormanı oluşturulacak. “Biz koşarken bir orman doğacak, her koşucu bir fidan olacak...”
Dilerim ülke gündemine yine acılar oturmaz. Her şey yolunda gider ve bu maraton gerçekleşir...
BİR ŞAŞKINLIK
Üretici pazarını açık
tutmak çok mu zordu
URLA’da yaklaşık bir yıldır üreticilerin ürünlerini tüketiciye aracısız ulaştırdığı pazar, Ziraat Odası Meclisi kararıyla kapatılmış. Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, bazı üreticilerin, dışardan temin ettikleri ürünleri de pazarda sattıklarını, uyarılara rağmen bu soruna çözüm bulamadıklarını söylemiş.
Durumun haksız rekabete yol açtığını savunan Uslucan, “Meclis oy çokluğu ile pazarın kapatılması kararını almıştır. Pazarın devamı için gerekli mücadele verilmiştir fakat bazı üreticiler gerekli hassasiyeti göstermediği için süreç bunu gerektirmiştir” demiş.
ONLAR AYIKLANAMAZ MIYDI?
“Urlalılar ve pazardan alışveriş yapanlarla üreticiler bu karara ses çıkarmıyorsa mesele yok. Demek ki pazarın çok da isteklisi yokmuş. Belki de iyi olmuş” denilebilir. Ama pazarın sürmesi için aykırı davranmakta ısrarcı olan o tezgah sahipleri ayıklanamaz mıydı? Yetkililerden yardım alınamaz mıydı?
BİR KUTLAMA BİR DİLEK
YARIN 8 MART... DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ... KADINA ŞİDDET SONA ERSİN... TÜM KADINLAR HAK ETTİKLERİ İYİLİKLERE, GÜZELLİKLERE KAVUŞSUN... ACI ÇEKMESİN, GÖZYAŞI DÖKMESİN, YÜZLERİ HEP GÜLSÜN. TÜM KADINLARA SELAM... BU ÖZEL GÜNÜ KUTLUYORUM...