İyilik üretimi için ‘Bir Hayat Kurtar’

İZMİR’deki çalışmalarını sosyal medyadan izliyordum Bir Hayat Kurtar Platformu’nun. Önce İstanbul merkezliymiş. 19 Aralık 2019’da Bir Hayat Kurtar Derneği kurulmuş. “Hayati bağış”, “öğrenim ve eğitim”, “hasta ve yaşlı”, “kadın ve çocuk”, “ engelli”, “ bağımlı”, “yardıma muhtaç hayvanlar”, “ağaçlandırma ve koruma”, “çevre ve iklim”, “doğal afet” konularında çalışma hedeflenmiş. Kuruluşta genel ilke de açıklanmış:
SİYASET ÜSTÜ KİMLİK
“Derneğimiz temel felsefe olarak; ‘tüm başlangıçlarınız nala çakılan bir mıhın ileride bir vatanı kurtarma ihtimali kadar inançlı olur ise sonuç kesindir’ ilkesini benimsemektedir. Bu nedenle sloganımız; #birmıhbirVATANkurtarır. Derneğimiz siyaset üstü bir kimliğe sahip olarak, partilere, tüm etnik ve dini oluşumlara aynı mesafede duracaktır. Derneğimizin kurucu ve çalışanlardan aradığımız tek kriter, ülkemizin kuruluş değerlerine ve kurucularına saygılı, cumhuriyet ve demokrasi taraftarı olmalarıdır.”
İZMİR’DE CANLANACAK
Derneğin kurucusu, üst düzey yöneticilikler de üstlenmiş 40 yıllık iş insanı Nurettin İnal, salgın yasakları yüzünden İstanbul’daki çalışmalarını durduran derneği yeniden canlandırmak için kolları sıvamış. İnal, Eylül 2021’de İzmir merkezli çalışmaları başlatmış! “Doğru amaçlar doğrultusunda bir araya gelmiş planlı ve inançlı kadroların elde edemeyeceği sonuç olamaz. Her teşebbüs bir başarı hikayesidir, Tüm başlangıçlarınız nala çakılan bir mıhın ileride vatanı kurtarma ihtimali kadar inançlı olursa sonuç kesindir.”
İzmir Mutfak Kültürü Derneği Başkanı, iletişim uzmanı Sibel Önbaş’ın da çalışmalara katıldığını görünce, öyküyü ondan dinledim:
YOLLARIN KESİŞMESİ
“Bir Hayat Kurtar Platformu ve kurucusu Nurettin İnal’la beş ay önce tanıştım. Gastronomi dünyasından tanıdığım çok değerli duayen şef Ergun Barlık aradı, yeme-içme sektörü ile ilgili bir projede benim de olmamı önerdi. Projenin fikir babası, çocukluk arkadaşı Nurettin İnal’dı. İzmir Bucalı olan İnal işletme eğitimi almış, satış-pazarlamada uzmanlaşmış İstanbul’da marka danışmanlığı yapmış tecrübeli bir iş insanı. Bir tam hizmet ajansının da sahibi. İnal’dan İstanbul’da başlattığı, Bir Hayat Kurtar Platformu ve dernekleşme hikayesini dinledim.
ULUSLARARASI PROJELER
İstanbul’da yarım kalan hikayesini İzmir’de yeniden yapılandırmak adına yol arkadaşlığı yapmaya karar verdim. İzmirli 30 yıllık bir iletişim uzmanı olarak, profesyonellerden oluşan bir ekiple iyilik üretmek adına bugüne kadar biriktirdiğim çok değerli dostlarıma bu oluşumu anlatmaya başladık. 45 günde 70’in üzerinde, her biri alanında uzman isimlerle bir araya geldik. Platform olarak ‘Uluslararası İhtisas Projeleri Derneği’ olma yolunda çalışmalarımızı adım adım sürdürüyoruz.
İNANÇ VE EKİP RUHU
Biz olabilmenin gücüyle, uzmanlarla hayatın farklı alanında çözüm olacak projeleri gerçekleştirmek bana göre çok kıymetli bir hedef. İnal’ın, ‘Dört yaşında Beste isminde bir torunum var. Bu dernek sayesinde yapacağımız iyilikler, dokunacağımız hayatlarla, ileride, (Benim dedem bu derneğin kurucularındandı) diyerek gurur duyması paha biçilmez bir değer’ demesi çok önemliydi. Benim de iki kızıma böylesine önemli bir mirası bırakmak gibi bir sorumlulukla yola çıktım. Bize inanan yol arkadaşlarımızla hayata bir iz bırakmak misyonuyla yola çıktık. Yolumuz uzun… Ama inançlı olmak ve ekip ruhu ile çalışmak çözümün büyük bir parçası.”
Fazla söze gerek yok. Bir Hayat Kurtar Grubu’na, iyilik üretme çalışmalarında başarı diliyorum. Yolları açık olsun, kolay gelsin!
İyilik üretimi için ‘Bir Hayat Kurtar’
İZMİR’deki çalışmalarını sosyal medyadan izliyordum Bir Hayat Kurtar Platformu’nun. Önce İstanbul merkezliymiş. 19 Aralık 2019’da Bir Hayat Kurtar Derneği kurulmuş. “Hayati bağış”, “öğrenim ve eğitim”, “hasta ve yaşlı”, “kadın ve çocuk”, “ engelli”, “ bağımlı”, “yardıma muhtaç hayvanlar”, “ağaçlandırma ve koruma”, “çevre ve iklim”, “doğal afet” konularında çalışma hedeflenmiş. Kuruluşta genel ilke de açıklanmış:
SİYASET ÜSTÜ KİMLİK
“Derneğimiz temel felsefe olarak; ‘tüm başlangıçlarınız nala çakılan bir mıhın ileride bir vatanı kurtarma ihtimali kadar inançlı olur ise sonuç kesindir’ ilkesini benimsemektedir. Bu nedenle sloganımız; #birmıhbirVATANkurtarır. Derneğimiz siyaset üstü bir kimliğe sahip olarak, partilere, tüm etnik ve dini oluşumlara aynı mesafede duracaktır. Derneğimizin kurucu ve çalışanlardan aradığımız tek kriter, ülkemizin kuruluş değerlerine ve kurucularına saygılı, cumhuriyet ve demokrasi taraftarı olmalarıdır.”
İZMİR’DE CANLANACAK
Derneğin kurucusu, üst düzey yöneticilikler de üstlenmiş 40 yıllık iş insanı Nurettin İnal, salgın yasakları yüzünden İstanbul’daki çalışmalarını durduran derneği yeniden canlandırmak için kolları sıvamış. İnal, Eylül 2021’de İzmir merkezli çalışmaları başlatmış! “Doğru amaçlar doğrultusunda bir araya gelmiş planlı ve inançlı kadroların elde edemeyeceği sonuç olamaz. Her teşebbüs bir başarı hikayesidir, Tüm başlangıçlarınız nala çakılan bir mıhın ileride vatanı kurtarma ihtimali kadar inançlı olursa sonuç kesindir.”
İzmir Mutfak Kültürü Derneği Başkanı, iletişim uzmanı Sibel Önbaş’ın da çalışmalara katıldığını görünce, öyküyü ondan dinledim:
YOLLARIN KESİŞMESİ
“Bir Hayat Kurtar Platformu ve kurucusu Nurettin İnal’la beş ay önce tanıştım. Gastronomi dünyasından tanıdığım çok değerli duayen şef Ergun Barlık aradı, yeme-içme sektörü ile ilgili bir projede benim de olmamı önerdi. Projenin fikir babası, çocukluk arkadaşı Nurettin İnal’dı. İzmir Bucalı olan İnal işletme eğitimi almış, satış-pazarlamada uzmanlaşmış İstanbul’da marka danışmanlığı yapmış tecrübeli bir iş insanı. Bir tam hizmet ajansının da sahibi. İnal’dan İstanbul’da başlattığı, Bir Hayat Kurtar Platformu ve dernekleşme hikayesini dinledim.
ULUSLARARASI PROJELER
İstanbul’da yarım kalan hikayesini İzmir’de yeniden yapılandırmak adına yol arkadaşlığı yapmaya karar verdim. İzmirli 30 yıllık bir iletişim uzmanı olarak, profesyonellerden oluşan bir ekiple iyilik üretmek adına bugüne kadar biriktirdiğim çok değerli dostlarıma bu oluşumu anlatmaya başladık. 45 günde 70’in üzerinde, her biri alanında uzman isimlerle bir araya geldik. Platform olarak ‘Uluslararası İhtisas Projeleri Derneği’ olma yolunda çalışmalarımızı adım adım sürdürüyoruz.
İNANÇ VE EKİP RUHU
Biz olabilmenin gücüyle, uzmanlarla hayatın farklı alanında çözüm olacak projeleri gerçekleştirmek bana göre çok kıymetli bir hedef. İnal’ın, ‘Dört yaşında Beste isminde bir torunum var. Bu dernek sayesinde yapacağımız iyilikler, dokunacağımız hayatlarla, ileride, (Benim dedem bu derneğin kurucularındandı) diyerek gurur duyması paha biçilmez bir değer’ demesi çok önemliydi. Benim de iki kızıma böylesine önemli bir mirası bırakmak gibi bir sorumlulukla yola çıktım. Bize inanan yol arkadaşlarımızla hayata bir iz bırakmak misyonuyla yola çıktık. Yolumuz uzun… Ama inançlı olmak ve ekip ruhu ile çalışmak çözümün büyük bir parçası.”
Fazla söze gerek yok. Bir Hayat Kurtar Grubu’na, iyilik üretme çalışmalarında başarı diliyorum. Yolları açık olsun, kolay gelsin!