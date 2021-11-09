Herkese çağrımdır: Salgın önlemlerine ne olur dikkat!

GEREKLİ PARA TOPLANDI
“Sonunda mutlu sona ulaşıldı. Biga Ticaret Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan altı saatlik canlı yayında çok büyük bağış topladı. Bigalı iş insanı Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Ahmet Alp için gerekli 2.1 milyon dolar, yani 20 milyon liranın toplandığını duyurdu, ‘Bir ilçe bunu başardı, kaymakamlık, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve Şadan Doğan başta olmak üzere herkese tebrikler’ dedi.
YAŞ SINIRI AŞILMADAN
Ahmet Alp, 3 Aralık’taki doğum gününün öncesinde iki yaşına girmeden önce ilacına kavuşacak, tedavi için en kısa sürede Dubai’ye gidilecek. Baba Recep Güven, başta canlı yayında 2 milyon 200 bin lira topladığını söylediği Şadan Doğan ve tüm katkıda bulunanları teşekkür etti, ‘Çok mutluyuz. Bu şekilde olacağını tahmin edemiyorduk. Çok büyük bir miktardı’ dedi.
NEFESE NEFES OLMAK
SİYASET ÜSTÜ KİMLİK
“Derneğimiz temel felsefe olarak; ‘tüm başlangıçlarınız nala çakılan bir mıhın ileride bir vatanı kurtarma ihtimali kadar inançlı olur ise sonuç kesindir’ ilkesini benimsemektedir. Bu nedenle sloganımız; #birmıhbirVATANkurtarır. Derneğimiz siyaset üstü bir kimliğe sahip olarak, partilere, tüm etnik ve dini oluşumlara aynı mesafede duracaktır. Derneğimizin kurucu ve çalışanlardan aradığımız tek kriter, ülkemizin kuruluş değerlerine ve kurucularına saygılı, cumhuriyet ve demokrasi taraftarı olmalarıdır.”
İZMİR’DE CANLANACAK
Derneğin kurucusu, üst düzey yöneticilikler de üstlenmiş 40 yıllık iş insanı Nurettin İnal, salgın yasakları yüzünden İstanbul’daki çalışmalarını durduran derneği yeniden canlandırmak için kolları sıvamış. İnal, Eylül 2021’de İzmir merkezli çalışmaları başlatmış! “Doğru amaçlar doğrultusunda bir araya gelmiş planlı ve inançlı kadroların elde edemeyeceği sonuç olamaz. Her teşebbüs bir başarı hikayesidir, Tüm başlangıçlarınız nala çakılan bir mıhın ileride vatanı kurtarma ihtimali kadar inançlı olursa sonuç kesindir.”
BÖYLESİNİ YAŞAMADIM
Böyle deprem yaşamadım. Sarsıntı ne zaman sona erecek diye bekledim. Korkmak ne kelime? Tırstım... Hani, ‘Yaşamım film şeridi gibi geçiverdi’ denir ya... Ona bile fırsat bulamadım. Sarsıntı durunca karımla haberleştik. Bu gibi durumlarda ilk aşamada bencil oluyor insan, çocukların, yakınların iyilik haberlerini aldık, rahatladık. Sokağa indim ben de. Ve haberler, duyumlar... Felaketin merkezi Bayraklı. Yıkılan apartmanlar var. Can pazarı kurulmuş, acil yardım ve kurtarma ekipleri olabilecek hızla orada.
BU İŞİN SİYASETİ OLMAZ
Yitirilen canlar yerine gelmez... Tümüne rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil sağlık diliyorum. Umarım İzmir faciasından ders alınır, ‘Acil kentsel dönüşüm’ için elden gelen yapılır, sorumluların peşine düşülür. Sonuç olarak yastayız dostlar. Bu işin siyasal çekişme, parti farkı, ‘En iyi biz çalıştık’ tartışması olmaz. Gün birlik, dayanışma, yaraları sarma görevi günüdür. Geçmiş olsun İzmir’e ve herkese.”
NERDE YANLIŞ YAPTIK
Sonra da, “Biz nerde yanlış yaptık, nerede, nerede” diye seslenmişim: “Seferihisar açıklarında oluşan ve 70-80 kilometre uzaklıktaki Bayraklı’yı vurup 114 canımızı alan depreme gelelim. Hani, ‘Bornova veya Bayraklı merkez olaydı’ diye kabus sorular sorulan... TBMM’de tüm partilerin katılımıyla araştırma komisyonu kurulmuş. Dilerim, Kayahan’ın şarkısındaki gibi, ‘Biz nerde yanlış yaptık, nerede, nerede, nerede’ sorusuyla başlanır işe.
EN YETKİLİ AĞIZDAN
Geçenlerde İzmir Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsağulu ile sohbet olanağı buldum. Yıllar önce ilginç bir konu üzerine tanışmıştık. Neler yapıldığını, yapılacağını sordum. Öncelikle İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin trafiğe çok önem verdiğini ve büyük destek verdiğini iletti. İşte, Şamil Özsağulu’dan İzmir’de trafikle ilgili dinlediklerimden özet:
YAKALANMA RİSKİ ARTIRILDI
* İlimizde trafik yoğunluğunun azaltılması için mevcut alt yapı sorunları da göz önünde bulundurularak ana arterler hatalı parklardan arındırılmak suretiyle şerit disiplininin sağlanması hedeflenmiştir.
* Trafik polisinin ilin her kesiminde görünür olması sağlanarak vatandaşın trafik kurallarına uyma eğilimi artırılmış, sivil denetimlerle de algılanabilir yakalanma riski duygusunun en üst düzeye çıkarılması hedeflenmiştir.
HELİKOPTER VE DRONE
“İzmir’i felç edecek olası bir grevin faturası toplu sözleşme görüşmelerini yürütenlerden çok Başkan Tunç Soyer’e kesilecektir. Soyer’in 1-2 gün içinde toplu sözleşmede tarafları ikna ederek uzlaşma sağlayacağına, metro-tramvay grevi başlamadan sorunu çözeceğine inanıyorum. Böyle de olmalıdır, çünkü İzmirli de olası bir grevin doğuracağı sıkıntıları hak etmiyor. Kolay gelsin!”
GERÇEK BİR MÜJDE
Greve saatler kala beklenen uzlaşma sağlandı ve Başkan Soyer’den açıklama geldi: “Sevgili hemşehrilerim, İzmir Metro A.Ş. ve İzmir Tramvayı emekçilerimizle anlaştığımızı müjdelemekten mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın mağdur olmadığı, işçilerimizin emeklerinin karşılığını aldığı bir sonuca varmaktan çok memnunum.”
Anlaşma gerçek bir müjde oldu, İzmirli hak etmediği sıkıntı çekmekten kurtuldu. Toplu sözleşmenin iyilikler getirmesini diliyorum. Taraflara teşekkürler!
ÖNERİ İZBAN’DAN FAZLA
Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında, tüm iyi niyetli adımlar ve sağlanan ciddi iyileştirmelere karşın sendikanın kendi sunduğu taslak dışında herhangi bir öneriye açık olmadığı ve görüşmeyi sona erdirdiği bildirilmiş. Açıklamada, taslağın 69 maddesinden 60’ında anlaşma sağlandığına dikkat çekilerek, “İzmir Metro A.Ş.’nin önerdiği zam oranı ortalama yüzde 31.9’dur. Kamuoyunca bilinmesi gereken bir diğer nokta ise aynı sendika ile İZBAN A.Ş.’de yaklaşık 6 ay önce yapılan toplu sözleşmede sendikanın kabul ettiği artış oranının yüzde 25.1 olduğudur” denilmiş.
KARAR İŞVEREN YÜZÜNDEN
Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral ise 627 üye adına sürdürülen görüşmelerde, tüm iyi niyetlerine karşın dokuz maddede anlaşma sağlanamadığını savunmuş:
“Müzakere yolunu hep açık tuttuğumuz bu süreçte işverenimizden sadaka değil, emeğimizin karşılığını, evimizi geçindirebileceğimiz ve insanca yaşayabileceğimiz ücretler talep ettik. Anlaşma yanlısı olmayan tutumlarından dolayı grev kararı almak zorunda bırakan işverenimize, hakkımızı verin dedik, duymadılar. Ücretlerimiz açlık seviyesinde dedik, duymadılar. Geçinemiyoruz dedik, duymadılar. Bizi ciddiye alıp taleplerimize kulak vermediler.”
TOP BAŞKAN SOYER’DE
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3.5 TONA BİR AKÜLÜ
83 bin üyeden ‘plastik kapak toplanıp bağışlanması ve bir tekerlekli sandalye alımına katkı’ istendi. Kampanyada plastik kapaklar 350 kiloya ulaştığında elle kullanılabilen, 3.5 tona ulaştığında ise akülü tekerlekli sandalye bağışı gerçekleştiriliyor.
TESLİM YERLERİ
Kampanya kapsamında ev ve işyerlerinde biriktirilen plastik şişe, damacana, şampuan, diş macunu, deodorant, yoğurt ve benzeri ambalaj kapaklarının Shell benzin istasyonlarına, MediaMarkt şubelerine ve Sultan Su bayilerine teslim edilmesi isteniyor.
FARKLI DESTEKLER
TOFD bu kapaklarla sonda, hasta bezi, minder gibi medikal malzeme desteği de sağlayabiliyor. Plastik kapakların teslimi sırasında da TOFD’nin 0537 655 52 82 numaralı WhatsApp hattına fotoğraf ve kilogram bilgisi gönderilerek kapakların kayıt altına alınması sağlanabiliyor.”
YAŞAMDAN KARELER
“İzmir’in tarihi dokusunu taşıyan, zamanın etkisiyle yıpranmış iki komşu Rum evinin aslına uygun restore edilmesiyle başlayan yolculuk, kaliteli ve iyi yaşam felsefesi ile birleşti. Sergiler, söyleşiler, toplantılar, arkadaş görüşmeleri ve çeşitli etkinliklerin merkezi olmayı hedefleyen, İzmir’in ilham veren ayrıcalıklı yeni buluşma noktası BonVivant, ‘Gümrük’ten Punta’ya Yaşamdan Kareler’ konulu fotoğraf sergisiyle açıldı.
DEĞERLİ KOLEKSİYONLAR
Kentin kültürel mirasının doyasıya hissedildiği sergide; Atatürk Kütüphanesi, İzmir Ticaret Odası, Library Of Congress Washington DC, Lucien Arkas, Fabio Tito, Selim Bonfil, Erkan Serçe, Mustafa Besimzade gibi çok değerli koleksiyonlar İzmir’i sevenlerle buluşuyor. Yıl sonuna kadar açık kalacak sergi, pazar dışında her gün 11.00 - 16.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.
MUTLULUK VE GURUR
Satılacak eserlerin geliri, İnci Vakfı’nın üniversite öğrencilerine sağlayacağı, ‘Genç Gelişim Eğitim ve Burs Programı’nda kullanılacak. Projeyi ekibiyle yaşama geçiren Perihan İnci, İzmir’in tarihi değerlerini ortaya çıkararak, kente kazandırmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını vurguladı. Yoga atölyeleri, resim ve heykel kursları, film okumaları gibi farklı konular ve disiplinlerde etkinliklerin gerçekleşeceği BonVivant, Avlu’daki lezzetli menüsüyle de hizmet veriyor.”
‘BEYAZ ALTIN’ GÖRÜLÜRDÜ
“Söke’den Didim, Milas ve Bodrum’a gidenler, Aşağı Büyük Menderes Ovası’nı ortadan ikiye ayıran 30 kilometre boyunca tarlalarla çevrili karayolundan geçer. Büyük Menderes’in binlerce yıldır getirdiği alüvyonlarla oluşan tarlalarda hemen her yıl bu mevsimde ‘beyaz altın’ denilen pamuk görülür. Büyük Menderes Nehri, en kurak yıllarından birini yaşadı.
ÜRÜN DESENİ DEĞİŞTİ
Kuraklık nedeniyle, Söke Ovası’ndaki tarlalarda pamukla birlikte, yoğun ayçiçek ekildiği görüldü.
Görsel şölen yaratan sarı ayçiçeklerini görenler, araçlarını durdurarak fotoğraf çekiyor. Hoşa giden durum aslında iklim değişikliğinin önemli göstergelerinden biridir. Bu yıl yeterli yağmur yağmadı, havzadaki barajlar yeteri kadar dolmadı, tarımda kısıtlı sulama programına geçildi. Yeterli su gelmemesi, Söke Ovası’ndaki ürün deseninin değişmesine yol açtı.
TÜLAY AKTAŞ GÜÇ BİRLİĞİ
Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu’nun konuşmasıyla başlayan törende, ölüm yıldönümü olan Tülay Aktaş ve STK’lara gönül veren, aramızdan ayrılanlar rahmet ve saygıyla anıldı, hayattakilere teşekkür edildi. ‘Ömür Boyu Gönüllülük ödülleri, merhume Aysın Sıdal, Çiğdem Beşkardeşler ve İnci Mutluer’e verildi. İzmir’in Gönüllüleri ödülü İzmir’e büyük emekleri olan Nedim Bubik, Nedim Uysal ve Jak Eskinazi’ye takdim edildi.
ÖNE ÇIKAN PROJELER
Törende, ödül sunulan STK’lar ve projeleri de şöyle: Teşvik ödülü: Fikrimiz Bornova- Sıfır Atık (Geleceği Paylaş İnisiyatifi), Jüri özel ödülü: Elimin Emeği Torunlar İçin (Urla Kızılay Derneği), Kemal Baysak Ödülü: El Ele Hep Birlikte (Çağdaş Balkan Kadınları Derneği), Sancar Maruflu Ödülü: Salgında Kanser Beklemez (MEMEKANDER; Meme Kanseriyle Savaşım Derneği), Tülay Aktaş Karşılıksız Hizmet Ödülü Üçüncüsü: Sesten Gönüle Gönüllü Koçluk Projesi (TÜRGÖK; Türkiye Görme Özürlüleri Kitaplığı), ikinci: KOD ’İnci Projesi (Cevdet İnce Vakfı), birinci: Hücre İşleme Merkezi Projesi (KİTVAK-Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı).”
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR
Güç Birliği, İzmir’de sosyal projelerin meşalesini yakan Tülay Aktaş’ın sonsuzluğa uğurlanmasından sonra oluşturulmuş. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’nin ilke ve amacı şöyle: “26 yıl önce çıktığımız bu yolda dil, din, etnik köken, yaş veya cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkesin sadece insan olduğu için değerli olduğuna inanarak; insanların fiziksel, sosyo-ekonomik, psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini sağlayarak, bu dayanışmayı gün be gün artırmayı hedefliyoruz. Bizden daha az şanslı olanların maddi-manevi ihtiyaçları karşısında el ele verip, şehrimizin sınırlarını aşarak yaralara merhem olmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ‘Birlikten kuvvet doğar.’
BİLGİ BİRİKİMİ ANADOLU
Yapımcı ve yönetmen Yurdakul’da söz: “Anadolu toprakları, dünyanın kıtalarını birbirine bağlayan doğal bir köprü. Binlerce yıldır bu köprüyü kullanan medeniyetler gelip geçerken ya da yerleşerek dünyanın her yerinden bilgi taşımış. Biriken bilgi dört bir yana dağılmış. Unutulmaya yüz tutmuş, aktarılmaktan ya vazgeçilmiş, ya da bilgiyi sonrasına taşıyacak kimse bulunamamış değerlerin kaybolmasına vicdanen göz yumamıyorum.
GÖNÜLLÜ HALK HEKİMLİĞİ
Bu değerlerden biri de, şifacılık kültürü. Orta Asya’dan, Antik Yunan’dan, Mısır’dan, Kafkaslar’dan ve pek çok kültürden taşınarak gelip Anadolu’da sentezlenmiş halk hekimliği, ocaklar aracılığıyla günümüze aktarılmış. Çağdaş hekimlikten önce bu ocaklar, insanlara ve evcil hayvanlara şifa sunmak için bu hizmeti gönüllü, karşılıksız sunmuş.
KENDİ ELLERİMİZ DEĞİL
BİLGİ BİRİKİMİ ANADOLU
Yapımcı ve yönetmen Yurdakul’da söz: “Anadolu toprakları, dünyanın kıtalarını birbirine bağlayan doğal bir köprü. Binlerce yıldır bu köprüyü kullanan medeniyetler gelip geçerken ya da yerleşerek dünyanın her yerinden bilgi taşımış. Biriken bilgi dört bir yana dağılmış. Unutulmaya yüz tutmuş, aktarılmaktan ya vazgeçilmiş, ya da bilgiyi sonrasına taşıyacak kimse bulunamamış değerlerin kaybolmasına vicdanen göz yumamıyorum.
GÖNÜLLÜ HALK HEKİMLİĞİ
Bu değerlerden biri de, şifacılık kültürü. Orta Asya’dan, Antik Yunan’dan, Mısır’dan, Kafkaslar’dan ve pek çok kültürden taşınarak gelip Anadolu’da sentezlenmiş halk hekimliği, ocaklar aracılığıyla günümüze aktarılmış. Çağdaş hekimlikten önce bu ocaklar, insanlara ve evcil hayvanlara şifa sunmak için bu hizmeti gönüllü, karşılıksız sunmuş.
KENDİ ELLERİMİZ DEĞİL
Tanrı inancıyla bütünleşen ritüellerde, şifacıların tamamı şifa veren ellerin, kendilerinin değil Fatma Ana’nın elleri olduğunu söyleyerek başlıyor. Şifa için bedel beklemeden aracılık yaptıklarını şifa arayana açıkça belirtiyorlar. ‘Ocaklı’ olarak adlandırılıyorlar ve geleneğe göre görevi kadınlar yapıyor.
“Denize atılan çöpleri görünce tüylerimiz diken diken oluyor. Çevreyi ne kadar vahşi şekilde kirlettiğimizi görüyoruz. Buna hakkımız yok. Bize bu cennet vatanı bırakan atalarımızın hatırasına saygısızlık. Sonraki kuşaklar için çevreyi kirletmeyi acilen bırakmamız lazım.”
ŞUBAT 2015’E DÖNMEK
Soyer’in sokak süpürme resimlerini görünce yıllar öncesine, Şubat 2015’e gittim. Bir vatandaş çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, sabahın erken saatlerinde temizlik işçileriyle sokakları temizliyordu. Üstelik temizlik işçilerinin giysilerinden giymiş, başına da bere takmıştı. Farkına varanların ilgiyle izlediği Soyer, fotoğrafa izin vermemişti. Ancak gizlice bir fotoğraf çekilmesi de engellenememişti.
HABERCİLİK HEYECANIYLA
Ve o gün için önemli bir haberi paylaşmak istedim. Hürriyet’te yıllarca birlikte çalışmaktan onur ve mutluluk duyduğum, Posta Ege Bölge Temsilcisi Banu Şen, habercilik heyecanıyla işe el koymuştu:
“CHP’li Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer şaşırtmaya devam ediyor. Soyer bu kez tulum ve çizme giyip, başına bere takarak işçilerle birlikte sabahın erken saatlerinde sokaklarda temizlik yaparken görüntülendi. Olay, bir vatandaşın, çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.
Neden mi? Hürriyet Ege’de, geçenlerde, “Her Mevsim Ayvalık” temasıyla, dolu dolu bir gurme dosyası yer aldı. Arkadaşlarımın ellerine sağlık. Usta kalemlerle Ayvalık’ın güzelliklerini yansıtan dosya Belediye Başkanı Mesut Ergin’i mutlu etmiştir. Çünkü Ergin, göreve geldiğinden beri Ayvalık’ın olumlu yönlerinin ön plana çıkması için çaba gösteriyor. Nitekim dosyada da Ayvalık’ın güzelliklerine çağırıyordu herkesi. Bu güzel dosya, Başkan Ergin’in bir dizi mücadelesini de anımsattı bana. Adeta sabrı taşmış, “Gözünü Ayvalık’ın muhteşem güzelliğine dikenlere sesleniyorum! Artık bizden uzak durun. Elinizi, kolunuzu, ayağınızı, cüzdanlarınızı, gözünüzü kentimizin üzerinden çekin” diyordu. Eski haberlerden özet derlemeye bir göz atalım:
HEVESLER KURSAKLARDA KALACAK
* Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Tabiat Derneği, Bağyüzü Mahallesi’nde taşocağı açılması ve işletilmesi amacıyla verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararının iptali için dava açmış. Balıkesir 2’nci İdare Mahkemesi de iptal kararı vermiş. Belediye Başkanı Mesut Ergin, iptal kararının, benzer girişimde bulunmak isteyenlerin hevesini kursağında bırakacağını vurgulamış.
MUTLULUK VEREN İPTAL KARARI
* Son bir yılda pirina havuzlarının patladığını, demir madeni duvarlarının yıkıldığını, hortum, orman
yangını ve 21 Mayıs’taki büyük afette yüzlerce teknenin parçalandığını anımsatmış Ergin, Kozak Bölgesi’nin en güzel yerlerinden Bağyüzü’nde taş ocağı açılması için ÇED’le ilgili iptal kararını mutlulukla karşıladıklarını bildirmiş.
AŞI OL SAĞLIKLI KAL
Başkan Batur, “Aşı Olun Sağlıklı Kalın” sloganıyla tüm vatandaşları aşılanmaya çağırdı. Her vatandaşın aşısız yakınını da göreve davet etmesi gerektiğini savunan Batur’un okuduğu ortak bildiri özetle şöyle: “Bu hastalığı yenmenin tek çaresi aşı olmak. Aşı kampanyalarını hep birlikte desteklememiz gerekiyor. En kısa sürede başarı oranları yüzde 94’ün üzerinde olan aşıları olmalıyız.
BİR İNSANLIK GÖREVİ
Kimsenin bireysel özgürlüklerinin toplum sağlığına risk oluşturmasına izin verilemez, verilmemelidir. Aşısız Kovid’e yakalanıp bir yudum nefese muhtaç kalmamak için, sevdiklerinizle zamansız vedalaşmamak için, son pişmanlığı yaşamamak için lütfen aşınızı olun. Bu süreçte bu bir insanlık görevidir.”
ÖYLE GURURLUYUZ Kİ
“O kadar gururluyuz ki; yazın rehavetini eylül ayına girer girmez üzerimizden attık ve birbirinden başarılı etkinliklerle sonbahara ‘merhaba’ dedik. Önce 3 Eylül’de 90 yıldır Türkiye’nin geleceğine yön veren İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışını, gözümüz gibi koruduğumuz Kültürpark’ta yaptık.
FUAR YİNE AYNA OLDU
Fuar bir kez daha ülkemizi ve dünyayı İzmir’de birbirine bağladı. Bir kez daha konserlerden sergilere kadar kültürel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Bizler bir kez daha çimlerin üzerinden sahnedeki sanatçılarımıza eşlik ettik. Bir kez daha çocukluğumuzu andık. Fuar bir kez daha ayna oldu, dünyanın ve Türkiye’nin 90 yıllık tarihini bize yansıttı, hatırlattı.
PİRİŞTİNA İLE SOHBETTE
“Evet, İzmir Life 21’nci yayın yılına girdi. Bir kent kültürü dergisinin bu kadar uzun soluklu olması, kente sahip çıkanların desteği sayesinde başarıldı. Yazarı, çizeri, okuru hep birlikte bugünlere geldik... Hikaye şöyle başladı... 2000 yılının son aylarında bir gün, sevgili Ahmet Piriştina ile bir kahve içimi sırasında ‘Şu kent kitaplığı projesi ile çok büyük iş başarıyorsunuz, ancak bunların baskı sayıları az, kaç kişiye ulaşıyor? Bir kent kültürü dergisi yapılsa, İzmir’in güzellikleri tüm Türkiye’ye tanıtılsa’ demiştim...
ONU DA SEN YAP BİLADER
Başkan bunu hafif yollu bir eleştiri olarak algılamış olmalı ki; ‘Onu da sen yap bilader’ demiş ve eklemişti: ‘Ama öyle üç-beş sayı çıkartıp kaçmak yok, 25 sene çıkmalı.’ Hepimizin gülüşleri, Piriştina’nın martı ötüşlü kahkahaları arasında kaybolmuştu…
Sonrasında, Süleyman Gencel’in toparladığı çoğunluğu Evrensel Gazetesi’nden ayrılmış bir ekiple Mayıs 2001’de yola çıktık. Duygu Özsüphandağ Yayman, Halime Sürek Kahveci, Deniz Çaba, Turan Gültekin, Berk Altınışık ve reklamda Sevtap Cengiz ilk çekirdek ekipti. Nedim Atilla’nın o günlerdeki katkılarını da unutamam. Sonrasında ayrılanlar ve yeni katılanlarla kocaman bir aile olduk. Bugün bu ailenin neredeyse tamamı hiçbir ücret almadan dergiye katkı koymayı sürdürüyor.
OKŞAYAN GÖRDÜM İYİ Mİ
9 EYLÜL ÇOK ÖNEMLİ
Haftayı farklı kılan en önemli gün tabii ki 9 Eylül... İzmir’in kurtuluşunun 99’ncu yıldönümü. Fuar o gün de dolu. Ancak dışarıda da ilk aklıma gelen, “Zafer Yürüyüşü”, “Fener alayı”, “Athena konseri” gibi on binlerce kişiyi toplayabilecek etkinlikler var.
DÜNYANIN GÖZÜ BİZDE
Ve 9 Eylül’de İzmir Kültür Zirvesi başlıyor. İzmir,Dünya Belediyeler Birliği temsilcilerini ağırlayacak. Ve İzmir’in adını tüm dünya yine duyacak. Zirvede oluşacak mesajlar İzmir’den duyurulacak tüm dünyaya. Zirve kapsamında da farklı etkinlikler düzenlenecek.
DOLU DOLU BİR HAFTA
Dedim ya, dolu dolu bir hafta. Ege’nin çeşitli il ve ilçelerinde de kurtuluş günleri kapsamında başta konser olmak üzere, zengin etkinlikler var. Zaten hafta sonu da sevindik. Kadın voleybolcularımız Avrupa üçüncüsü oldu. Erkek voleybolcular, üçte üç yaparak hedef ilerliyor. Milli futbolcular bile Cebelitarık’ı yenmeyi başardı.
KÜRESEL İŞLEVİ VAR
90’ncı Fuar’ın, tanıtım toplantısında da kafamda aynı soru vardı. İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Atatürk’ün gelecek planlarının hayata geçirilmesi için kurduğu Fuar’ın İzmir’i, Türkiye’yi aştığını, küresel işlev üstlendiğini dile getirdi. Alıcı, Türkiye’nin birçok yeniliği Fuar’da tanıdığını vurgularken, televizyon örneğini verdi.
DÜNYAYLA BAĞ BÜYÜYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fuar’ın İzmir’e bir kültür mirası olduğunu vurguladı, kafamdaki soruya özet yanıt verdi adeta:
* İEF’yi zamana uydurmak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki İEF büyüdükçe tüm Türkiye’nin dünya ile bağları da büyüyecek ve gelişecek. İEF’yi bu yıl, Atatürk’ün vizyonundan ilhamla ‘90 yıldır birlikte kutluyoruz, geleceği İzmir’de birlikte kuruyoruz’ temalarıyla açıyoruz.
Herkese çağrımdır: Salgın önlemlerine ne olur dikkat!
SALGIN illetiyle ilgili bir gevşeme var gibi geliyor bana. Ama İstanbul’la gidip gelenler izlenimlerini paylaşınca İzmir adına biraz rahatlıyorum. Çünkü, “İstanbul’da salgın unutulmuş gibi. Maskeye dikkat eden yok, mekanlar tıklım tıklım. İzmir yine çok çok iyi” deniyor. Rakamları anımsayalım. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 23-29 Ekim arasında bölgemizde, 100 bin kişiye düşen hasta sayısı şöyle:
İLLERE GÖRE TABLO
Balıkesir: 360.64, Uşak: 188.13, Manisa: 211.29, Denizli: 162.74, Çanakkale: 222.33, İzmir: 64.81, Aydın: 49.24, Muğla: 50.86.
Bir önceki tabloya göre Çanakkale’de gözle görülür artış var, Uşak’ta da azalma. Diğerlerinde kayda değer olmayan iniş ve çıkışlar var. Ancak genel tabloya bakıldığında, her gün 200 civarında can yitirdiğimizi, yeni hasta sayısının 30 bine yaklaştığını görüyoruz.
Rakamlara bakarken, futbol ve basketbol maçlarında, stat ve salonlara tam kapasite seyirci alınacağını öğrendim. Tiyatro, konser gibi etkinliklerde de seyirci kısıtlaması kalkıyormuş. Başta aşı olmak üzere gerekli tüm denetimler yapılacak, önlemlere dikkat edilecekmiş. Bir yandan içim ferahladı gibi. “Demek ki her şey yolunda” diye düşündüm. Ama gözüm rakamlara gidince bu düşünceyi hemen kovaladım kafamdan.
HERKES KENDİNDEN SORUMLU
Herkese sesleniyorum. Ne olur dikkat! Kimsenin kendisine kendisinden başka faydası yok. Öncelikle zamanı geldikçe aşımızı olalım. Maskemizi unutmayalım, sosyal mesafeye-kalabalıklardan uzak durmaya dikkat edelim, elbette temizliği asla ihmal etmeyelim. Herkese sağlık diliyorum.
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SÖZ SİZİN
BİR İSTEK
Trafikte giderek artan
o araçlar denetlensin
KONUMUZ, son günlerde çok sık gördüğümüz, özellikle gençler arasında yaygınlaşan, “Elektrikli scooter” denilen araçlar. Uzun yıllar başta ABD olmak üzere, yurtdışı ve içinde üst düzey özel sektör yöneticiliği yapan, İzmir’e çok sayıda yabancı sermaye yatırımı gelmesini sağlayan, okul kazandıran Nihat Gündüz’ün görüşlerini iletiyorum:
YÜREKLER AĞIZLARDA
“Karşıyaka Mavişehir civarında e-scooter kullanan gençler ölümlerle karşı karşıya geliyor. Tehlikeli kullanımlarla, yüreklerimiz ağzımızda. Özellikle okulların tekrar açılarak, öğrencilerin dönmesiyle bu araçların kullanımı sıklaştı. Yüksek güçlü elektrikli scooter kullanan gençler ve çocuklarımızın yanlışları ve beklenen tehlikeler...
YANLIŞLAR VE TEHLİKELER
* Kask takmıyorlar * İki kişi biniyorlar * Süratleri neredeyse saatte 20-30 kilometreye kadar çıkıyor * Cadde ve sokaklarda yoğun trafik içinde kullanıyorlar * Kaldırımlarda, parklarda yüksek süratte yayalara çarpıp yaralama veya düşürerek beyin kanamasına sebep olabilecek kadar riskler yaratıyorlar * Hiçbir kural ve kaideye riayet etmeden, başta kendileri olmak olmak üzere, herkesi ölüm tehlikelerine maruz bırakıyorlar.”
İZMİR’DE DE UYGULANSIN
İstanbul’da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası, bu araçlarla ilgili başlatılan sıkı denetimin İzmir’de de uygulanması gerektiğini vurgulayan Gündüz, “Avrupa’daki kullanma standartlarının ülkemizde de uygulamaya sokularak doğacak faciaların önlenmesi, kullanıcılara kask mecburiyeti konulması, trafiğe çıkmalarının yasaklanması gerekmektedir” diyor.
YASAKLAR GETİRİLDİ AMA
Gündüz, bu araçlarla ilgili düzenlemenin yürürlüğe girdiğini anımsatıyor. Düzenlemeye göre scooter yasakları şöyle: “Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi. Otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km üzerinde olan karayollarında sürülmesi. İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi. Yaya yollarında sürülmesi. Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi -İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketlerle sürülmesi. Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi. Yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi. Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması. Sürücü dışında başka kişilerin taşınması. Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması.”
Gündüz’ün haklı endişelerini paylaşırken, ,bu araçlarla ilgili herkesi ferahlatacak önlem ve denetimleri gerçekleşeceğine inanıyorum. Herkese kolay gelsin!