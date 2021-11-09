Herkese çağrımdır: Salgın önlemlerine ne olur dikkat!

ÇANAKKALE Biga’nın Kemer Köyü’nden SMA Tip 1 hastası Ahmet Alp bebek için neredeyse tüm kent ayaklandı. Kampanyalar, destek programları düzenlendi, herkes olanakları ölçüsünde katkı koydu. Kimi harçlığını, kimi el işlerinden sağladığı geliri, kimi günlük hasılatını bağışladı. Arada ben de duyurmaya çalıştım. Sonunda sosyal medyada Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın müjdesini gördüm, haber sitelerinden aktarıyorum:





GEREKLİ PARA TOPLANDI

“Sonunda mutlu sona ulaşıldı. Biga Ticaret Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan altı saatlik canlı yayında çok büyük bağış topladı. Bigalı iş insanı Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Ahmet Alp için gerekli 2.1 milyon dolar, yani 20 milyon liranın toplandığını duyurdu, ‘Bir ilçe bunu başardı, kaymakamlık, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve Şadan Doğan başta olmak üzere herkese tebrikler’ dedi.

YAŞ SINIRI AŞILMADAN

Ahmet Alp, 3 Aralık’taki doğum gününün öncesinde iki yaşına girmeden önce ilacına kavuşacak, tedavi için en kısa sürede Dubai’ye gidilecek. Baba Recep Güven, başta canlı yayında 2 milyon 200 bin lira topladığını söylediği Şadan Doğan ve tüm katkıda bulunanları teşekkür etti, ‘Çok mutluyuz. Bu şekilde olacağını tahmin edemiyorduk. Çok büyük bir miktardı’ dedi.

NEFESE NEFES OLMAK

