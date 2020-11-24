(Yeter de artar bile. Alt tarafı biraz gezinecekler, belki doktora gidecekler ya da ilaç almaya falan...) 20 yaş ve altı da artık 3 saat dışarıda... İşte salgına en büyük önlem! Restoran, lokanta, kafeler de paket servise bağlandı. Kahvehaneler kapandı. Hafta sonları da gündüz 10 saat sokağa çıkılabilecek.‘YETMEZ’ DİYEN DE VARŞaka bir yana... Dilerim yeni önlemlerin yararı olur, salgın frenlenir. Gerçi bazı bilim insanları, “yetmez” diyor. Elbette ben bilemem, etkililer ve yetkililer karar verecektir. Ama durumun vahim olduğu da gerçek. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ne diyor:VALİ: PATLAMA GERÇEKLEŞTİ“Deprem maalesef bütün pozitif ve sağlıklı insanların birbirine karışmasına sebep oldu. Bir patlama gerçekleşti. Vatandaşlarımızdan depremde gösterdikleri duruşu, kararlılığı burada da göstermeleri ve korona vakalarını el birliği ile azaltmalarını istiyorum. En başta kendi sağlığımızı ve canımızı korumamız lazım. İzmirli hemşehrilerimizin duyarlı ve bilinçli olduklarını biliyorum. Bundan sonraki süreçte de yine aynı duyarlılığı göstereceklerine inanıyorum.” (Korona testi pozitif çıkan Vali Köşger’e geçmiş olsun. Acil sağlık diliyorum.)İZMİRLİ’YE BAŞKAN RİCASIİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de depremde önlemlere çok dikkat edilemediğini vurguluyor: “Bu süreç salgının yayılım hızını artırdı. Aynı zamanda Türkiye genelinde de çok ciddi artış var. Önümüzdeki günler çok kritik.”Soyer zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmamasını istiyor: “Gönüllü karantina uygulanmasını rica ediyorum. Çok ciddi yayılma hızı ve hasta, hastanelerde yığılma var. İzmirlilerden rica ediyorum. Gönüllü karantinayı herkes başlatsın.”DIŞARI ÇIKMAMAYA ÇALIŞALIMBence de, öncelikle salgının bilincine varmalı, mümkün olduğunca evlerde kalmalıyız. Tabii ki maske, mesafe ve musluğu da unutmayalım. Kendimizin ve hepimizin sağlığı için, haydi herkes, “Gönüllü karantina” uygulamaya...-----BİR ÖNEMLİ SORUNEsnafa acildestek gerekBU salgın belasına karşı önlemler elbette alınacak, belki kısıtlamalar yoğunlaşacak. Kimsenin itiraz edecek hali yok. Ancak işin bir de başka tarafı var. Örneği restoran, kafe, lokantalar 10.00-20.00 saatleri arasında ancak paket ya da gel-al servis koşuluyla açık kalabiliyor. 20.00’den sonra telefon veya internet aracılığıyla paket servis sürebilecek. Oyun yasağından yakınılan kahvehaneler tamamen kapandı.HERKES ZORDABu da çoğu lokanta; kafe, restoranın da kapanması anlamına geliyor. Çünkü paket servis için çoğunun donanımı yok. Nitekim İzmir Kordon’daki çoğu işletmenin bu yüzden zorunlu tatile girdiği söyleniyor. Dolayısıyla işletmeciler ve çalışanlar zorda. Çoğu işletme personelini zorunlu izne gönderiyor. Bu yüzden esnaf önemli destek istiyor.AKLA GELEN ÖNLEMLER“Kira ödemelerinin ertelenmesi, stopaj vergilerinin iptal edilmesi, salgın süresince oluşan vergilerin silinmesi, elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde kolaylık sağlanması, sıfır faizli bir yıl sonra ödenmesine başlanacak kredi verilmesi, mevcut kredi borçlarının ertelenmesi yerine silinmesi” ilk akla gelen destek önerileri... Bu salgın belasıyla mücadele için zorunlu önlem alınırken, esnaf ve sanatkarın da mümkün olduğunca desteklenmesi herkese ilaç gibi gelecektir...-----BİR ORTAK HAYALKonak’taki binalar yıkılsaİzmir denizle buluşsaSEVGİLİ Işık Teoman, görüntülü paylaşmış sosyal medyadan: “Büyükşehir Belediyesi’nin binası sanırım yıkılacak. Hazır yıkılacakken, Başkan Tunç Soyer bir el atsa, oradaki binalar da yıkılsa... Yani gönlüm öyle istedi. Olmayacağını biliyorum ama, bakarsın olur mu? Olur! Şöyle bir ortam yaratılsa, İzmir denizle, deniz İzmirliyle buluşsa.”ÖNEMLİ MEYDAN KAZANILIRAynı düşüncedeyim. Benim gönlüm de öyle ister. Rahmetli Başkan Ahmet Piriştina’ya da önermiştim. “Belediye binası yıkılsın. Sonra yandaki Merkez Bankası (Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı), Vergi Dairesi, Sosyal Sigortalar binaları da yıkılır. İzmir ve memleket de önemli bir meydan kazanır. Belediye de Alsancak’ta, TEKEL’in sigara fabrikasına taşınır. Oranın mimarisi de belediyeye yakışır...” Piriştina ilgiyle dinler, “Olmaz” demezdi... Ne dersin Işık, güzel olur gerçekten değil mi?-----BİR HİZMETElektrik abonesinedaha hızlı iletişimAYDEM ve Gediz Perakende, müşterileriyle 7/24 daha hızlı iletişim sağlayacak. Aydem Perakende Aydın, Denizli ve Muğla’da 0850 575 00 01, Gediz Perakende ise İzmir ve Manisa’da 0850 575 00 02 numaralı WhatsApp iletişim hattıyla fatura ve abonelik işlemleri, bilgi güncelleme, kampanya ve indirimli elektrik gibi birçok konuda etkin hizmet sunacak. Aydem ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, “İletişim kanallarımızı artırarak müşterilerimizin bize daha kısa zamanda ve hızlı ulaşmalarına olanak sağlıyoruz” dedi.