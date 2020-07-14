Havai fişekler giderek azalacak

HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) gibi kuruluşlar uzun süredir havai fişeklerin yasaklanması için çaba gösteriyordu.
Gerekçeleri de kuşların ölümüne varan zararlara neden olması. Nitekim bazı belediyeler kutlamalarda havai fişek kullanılmayacağını açıklamıştı. Son olarak Sakarya’da 10 cana mal olan havai fişek fabrikası faciasında konu acı bir şekilde yine gündeme geldi. Belediyeler ardı ardına havai fişeğe karşı olduklarını açıkladı.
BELEDİYELER BIRAKIYOR
Bizim bölgede İzmir Büyükşehir, Çiğli, Güzelbahçe, Çeşme, Dikili, Manisa, Çanakkale, Datça, Marmaris, Milas, Didim belediyeleri herhangi bir nedenle havai fişek kullanılmayacağını açıkladı. (Daha fazla belediye de olabilir, bunlar benim öğrenebildiklerim. Farklı belediyeler olursa ileride açıklarım.) Bazı başkanlar da belediyelerin kullanmamasının yeterli olmayacağını, havai fişeğin genelde yasaklanmasına çalışacaklarını bildirdi.
SAYI ARTACAK GİBİ
Gerçekten de özel kutlamalarda bile havai fişek patlatıldığına tanık oluyoruz zaman zaman. Genelde havai fişek denetimi yapılıyor mu, kullanımı için izin gerekli mi tam ayrıntıları bilemiyorum. Ama mutlaka bir kuralı vardır diye düşünüyorum. Görünen o ki, havai fişeğe karşı olan belediyelerin sayısı giderek artacak.
GÖZTEPE’YE ALKIŞ
Bu arada İzmir’de Göztepe Kulübü bu konuda öncü oldu. Göztepe, HAYTAP ile kutlamalarda havai fişek kullanılmaması anlaşması yapmış. HAYTAP sosyal medya hesabından da açıklama yapılmış:
“İnsana, hayvana, çalışana, doğaya zararlı havai fişek kullanılmaması için İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yazdık. Göztepe Spor Kulübü kuruluş yıldönümünde her yıl havai fişekle kutlama yapar. Artık havai fişek yerine farklı alternatiflerin kullanılması için dilekçeyle başvurduk, Başkan Mehmet Sepil tarafından kabul edildi. Geçen günlerde de teşekkür için kulüpteydik. Başkan yardımcısı Talat Papatya’ya teşekkür plaketimizi verdik. İlk adım Göztepe’yle atıldı. Teşekkür ediyor, hiç bir kulüp ve belediyenin kullanmamasını diliyoruz.”
Bu isabetli anlaşma sonrası Göztepe Kulübü’nün de, taraftarın da renkli seçenekler bulacağına yürekten inanıyorum. Göztepe’ye alkış...
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BİR TEKRAR KONUSU
65 yaş ve üstündekilerin
tatil bilmecesi devam
DAHA önce de yazdım, ama sürekli sorular gelince konuyu yineliyorum. 65 yaş ve üstündekilere seyahat hakkı tanındı. Nasıl mı? “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi” alarak. Bu belge Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı’ndan ya da e-Devlet’ten İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek alınabilecekmiş. Valiliklere, kaymakamlıklara gitmeye gerek yokmuş.
ZORUNLU BELGELER
Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecekmiş.. Otel tatili için rezervasyon belgeleri, yazlık/devremülk için tapu örnekleri, kiralık ev/villa tatili için kira sözleşmesi, karavan için sahiplik belgesi ya da kira sözleşmesi zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yüklenecekmiş.
YA OLANAK YOKSA
Anlayamadığım konu, kent dışında bir arkadaşınıza, yakınınıza konuk giderseniz, birisini ziyaret etmek isterseniz, “Şöyle bir yola koyulalım, beğendiğimiz güzel bir yerde kalırız” derseniz ne olacak? O belgeler kişiyi izlemek için isteniyor da, sunduğum seçeneklerde ne yapılacak? Gidilen yerde bir ay zorunlu kalınacak mı? Konuk olunacak yerin adresini bildirmek yetmiyor mu? Genelgede sayılan tatil türlerinden birisi şart mı? Yazlık ev/villa/ karavan edinme, kiralama, otel rezervasyonu olanağı yoksa nasıl bir yol izlenecek? Aklıma takıldı, yanıt bulamadım.
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BİR ALINTI
Afişte 1.5 metre
otobüste 1.5 karış
GAZETECİ Alaattin Gürırmak, sosyal medyada bir izlenimini paylaşmış: “(Maske mesafe ve hijyen) kurallarına bu belediye otobüs durağına asılmış uyarı afişinde yazıldığı gibi uyuyorum... Belediye otobüsü durağa geliyor biniyorum. Oturma yerlerine tek kişi oturuyorum... Hangi otobüse biniyorum? Güzelbahçe 8 ve 82 numara hatlı belediyemiz otobüslerine...
HER YERDEN YOLCU
Sonra Narlıdere’den, Balçova’dan geçerken her durakta yolcu bindiriliyor... Otobüste mesafe bu belediye afişinde yazdığı gibi 1.5 metre değil, bir buçuk karışa iniyor... Şoföre sesleniyorsun.... (Tek oturma ve çapraz oturma, aracın yarısı dolacak. Tam oturma yerleri dolmayacak... Ayakta kimse alınmayacak...) (Ohoooo) diyor şoför... (Hocam, ustam, abim... O dediğin kuralın iptal olması neredeyse bir ay oluyor...)
DURAKLARA ASILMASA
(Ama beni durup bindirdiğin otobüs durağında İzmir Büyükşehir Belediyesi uyarı afişinde öyle demiyor... Bir buçuk metre mesafen olsun uyarısını okuyorum... Otobüse biniyorum... Bir buçuk metre mesafe bir buçuk karışa iniyor...) Bari bu afişler duraklara asılmasın.”
Havai fişekler giderek azalacak
HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) gibi kuruluşlar uzun süredir havai fişeklerin yasaklanması için çaba gösteriyordu.
Gerekçeleri de kuşların ölümüne varan zararlara neden olması. Nitekim bazı belediyeler kutlamalarda havai fişek kullanılmayacağını açıklamıştı. Son olarak Sakarya’da 10 cana mal olan havai fişek fabrikası faciasında konu acı bir şekilde yine gündeme geldi. Belediyeler ardı ardına havai fişeğe karşı olduklarını açıkladı.
BELEDİYELER BIRAKIYOR
Bizim bölgede İzmir Büyükşehir, Çiğli, Güzelbahçe, Çeşme, Dikili, Manisa, Çanakkale, Datça, Marmaris, Milas, Didim belediyeleri herhangi bir nedenle havai fişek kullanılmayacağını açıkladı. (Daha fazla belediye de olabilir, bunlar benim öğrenebildiklerim. Farklı belediyeler olursa ileride açıklarım.) Bazı başkanlar da belediyelerin kullanmamasının yeterli olmayacağını, havai fişeğin genelde yasaklanmasına çalışacaklarını bildirdi.
SAYI ARTACAK GİBİ
Gerçekten de özel kutlamalarda bile havai fişek patlatıldığına tanık oluyoruz zaman zaman. Genelde havai fişek denetimi yapılıyor mu, kullanımı için izin gerekli mi tam ayrıntıları bilemiyorum. Ama mutlaka bir kuralı vardır diye düşünüyorum. Görünen o ki, havai fişeğe karşı olan belediyelerin sayısı giderek artacak.
GÖZTEPE’YE ALKIŞ
Bu arada İzmir’de Göztepe Kulübü bu konuda öncü oldu. Göztepe, HAYTAP ile kutlamalarda havai fişek kullanılmaması anlaşması yapmış. HAYTAP sosyal medya hesabından da açıklama yapılmış:
“İnsana, hayvana, çalışana, doğaya zararlı havai fişek kullanılmaması için İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yazdık. Göztepe Spor Kulübü kuruluş yıldönümünde her yıl havai fişekle kutlama yapar. Artık havai fişek yerine farklı alternatiflerin kullanılması için dilekçeyle başvurduk, Başkan Mehmet Sepil tarafından kabul edildi. Geçen günlerde de teşekkür için kulüpteydik. Başkan yardımcısı Talat Papatya’ya teşekkür plaketimizi verdik. İlk adım Göztepe’yle atıldı. Teşekkür ediyor, hiç bir kulüp ve belediyenin kullanmamasını diliyoruz.”
Bu isabetli anlaşma sonrası Göztepe Kulübü’nün de, taraftarın da renkli seçenekler bulacağına yürekten inanıyorum. Göztepe’ye alkış...
-----
BİR TEKRAR KONUSU
65 yaş ve üstündekilerin
tatil bilmecesi devam
DAHA önce de yazdım, ama sürekli sorular gelince konuyu yineliyorum. 65 yaş ve üstündekilere seyahat hakkı tanındı. Nasıl mı? “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi” alarak. Bu belge Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı’ndan ya da e-Devlet’ten İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek alınabilecekmiş. Valiliklere, kaymakamlıklara gitmeye gerek yokmuş.
ZORUNLU BELGELER
Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecekmiş.. Otel tatili için rezervasyon belgeleri, yazlık/devremülk için tapu örnekleri, kiralık ev/villa tatili için kira sözleşmesi, karavan için sahiplik belgesi ya da kira sözleşmesi zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yüklenecekmiş.
YA OLANAK YOKSA
Anlayamadığım konu, kent dışında bir arkadaşınıza, yakınınıza konuk giderseniz, birisini ziyaret etmek isterseniz, “Şöyle bir yola koyulalım, beğendiğimiz güzel bir yerde kalırız” derseniz ne olacak? O belgeler kişiyi izlemek için isteniyor da, sunduğum seçeneklerde ne yapılacak? Gidilen yerde bir ay zorunlu kalınacak mı? Konuk olunacak yerin adresini bildirmek yetmiyor mu? Genelgede sayılan tatil türlerinden birisi şart mı? Yazlık ev/villa/ karavan edinme, kiralama, otel rezervasyonu olanağı yoksa nasıl bir yol izlenecek? Aklıma takıldı, yanıt bulamadım.
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BİR ALINTI
Afişte 1.5 metre
otobüste 1.5 karış
GAZETECİ Alaattin Gürırmak, sosyal medyada bir izlenimini paylaşmış: “(Maske mesafe ve hijyen) kurallarına bu belediye otobüs durağına asılmış uyarı afişinde yazıldığı gibi uyuyorum... Belediye otobüsü durağa geliyor biniyorum. Oturma yerlerine tek kişi oturuyorum... Hangi otobüse biniyorum? Güzelbahçe 8 ve 82 numara hatlı belediyemiz otobüslerine...
HER YERDEN YOLCU
Sonra Narlıdere’den, Balçova’dan geçerken her durakta yolcu bindiriliyor... Otobüste mesafe bu belediye afişinde yazdığı gibi 1.5 metre değil, bir buçuk karışa iniyor... Şoföre sesleniyorsun.... (Tek oturma ve çapraz oturma, aracın yarısı dolacak. Tam oturma yerleri dolmayacak... Ayakta kimse alınmayacak...) (Ohoooo) diyor şoför... (Hocam, ustam, abim... O dediğin kuralın iptal olması neredeyse bir ay oluyor...)
DURAKLARA ASILMASA
(Ama beni durup bindirdiğin otobüs durağında İzmir Büyükşehir Belediyesi uyarı afişinde öyle demiyor... Bir buçuk metre mesafen olsun uyarısını okuyorum... Otobüse biniyorum... Bir buçuk metre mesafe bir buçuk karışa iniyor...) Bari bu afişler duraklara asılmasın.”