Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Nedim BUBİK>Havai fişekler giderek azalacak
"Nedim Bubik" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Nedim Bubik" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Nedim Bubik

Nedim Bubik

nedimbubik@gmail.com

Havai fişekler giderek azalacak

14 Temmuz 2020

HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) gibi kuruluşlar uzun süredir havai fişeklerin yasaklanması için çaba gösteriyordu.

Gerekçeleri de kuşların ölümüne varan zararlara neden olması. Nitekim bazı belediyeler kutlamalarda havai fişek kullanılmayacağını açıklamıştı. Son olarak Sakarya’da 10 cana mal olan havai fişek fabrikası faciasında konu acı bir şekilde yine gündeme geldi. Belediyeler ardı ardına havai fişeğe karşı olduklarını açıkladı.

BELEDİYELER BIRAKIYOR
Bizim bölgede İzmir Büyükşehir, Çiğli, Güzelbahçe, Çeşme, Dikili, Manisa, Çanakkale, Datça, Marmaris, Milas, Didim belediyeleri herhangi bir nedenle havai fişek kullanılmayacağını açıkladı. (Daha fazla belediye de olabilir, bunlar benim öğrenebildiklerim. Farklı belediyeler olursa ileride açıklarım.) Bazı başkanlar da belediyelerin kullanmamasının yeterli olmayacağını, havai fişeğin genelde yasaklanmasına çalışacaklarını bildirdi.

SAYI ARTACAK GİBİ
Gerçekten de özel kutlamalarda bile havai fişek patlatıldığına tanık oluyoruz zaman zaman. Genelde havai fişek denetimi yapılıyor mu, kullanımı için izin gerekli mi tam ayrıntıları bilemiyorum. Ama mutlaka bir kuralı vardır diye düşünüyorum. Görünen o ki, havai fişeğe karşı olan belediyelerin sayısı giderek artacak.

GÖZTEPE’YE ALKIŞ
Bu arada İzmir’de Göztepe Kulübü bu konuda öncü oldu. Göztepe, HAYTAP ile kutlamalarda havai fişek kullanılmaması anlaşması yapmış. HAYTAP sosyal medya hesabından da açıklama yapılmış:
“İnsana, hayvana, çalışana, doğaya zararlı havai fişek kullanılmaması için İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yazdık. Göztepe Spor Kulübü kuruluş yıldönümünde her yıl havai fişekle kutlama yapar. Artık havai fişek yerine farklı alternatiflerin kullanılması için dilekçeyle başvurduk, Başkan Mehmet Sepil tarafından kabul edildi. Geçen günlerde de teşekkür için kulüpteydik. Başkan yardımcısı Talat Papatya’ya teşekkür plaketimizi verdik. İlk adım Göztepe’yle atıldı. Teşekkür ediyor, hiç bir kulüp ve belediyenin kullanmamasını diliyoruz.”
Bu isabetli anlaşma sonrası Göztepe Kulübü’nün de, taraftarın da renkli seçenekler bulacağına yürekten inanıyorum. Göztepe’ye alkış...

-----

BİR TEKRAR KONUSU
65 yaş ve üstündekilerin
tatil bilmecesi devam

DAHA önce de yazdım, ama sürekli sorular gelince konuyu yineliyorum. 65 yaş ve üstündekilere seyahat hakkı tanındı. Nasıl mı? “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi” alarak. Bu belge Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı’ndan ya da e-Devlet’ten İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek alınabilecekmiş. Valiliklere, kaymakamlıklara gitmeye gerek yokmuş.

ZORUNLU BELGELER
Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecekmiş.. Otel tatili için rezervasyon belgeleri, yazlık/devremülk için tapu örnekleri, kiralık ev/villa tatili için kira sözleşmesi, karavan için sahiplik belgesi ya da kira sözleşmesi zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yüklenecekmiş.

YA OLANAK YOKSA
Anlayamadığım konu, kent dışında bir arkadaşınıza, yakınınıza konuk giderseniz, birisini ziyaret etmek isterseniz, “Şöyle bir yola koyulalım, beğendiğimiz güzel bir yerde kalırız” derseniz ne olacak? O belgeler kişiyi izlemek için isteniyor da, sunduğum seçeneklerde ne yapılacak? Gidilen yerde bir ay zorunlu kalınacak mı? Konuk olunacak yerin adresini bildirmek yetmiyor mu? Genelgede sayılan tatil türlerinden birisi şart mı? Yazlık ev/villa/ karavan edinme, kiralama, otel rezervasyonu olanağı yoksa nasıl bir yol izlenecek? Aklıma takıldı, yanıt bulamadım.

-----

BİR ALINTI

Afişte 1.5 metre
otobüste 1.5 karış

GAZETECİ Alaattin Gürırmak, sosyal medyada bir izlenimini paylaşmış: “(Maske mesafe ve hijyen) kurallarına bu belediye otobüs durağına asılmış uyarı afişinde yazıldığı gibi uyuyorum... Belediye otobüsü durağa geliyor biniyorum. Oturma yerlerine tek kişi oturuyorum... Hangi otobüse biniyorum? Güzelbahçe 8 ve 82 numara hatlı belediyemiz otobüslerine...

HER YERDEN YOLCU
Sonra Narlıdere’den, Balçova’dan geçerken her durakta yolcu bindiriliyor... Otobüste mesafe bu belediye afişinde yazdığı gibi 1.5 metre değil, bir buçuk karışa iniyor... Şoföre sesleniyorsun.... (Tek oturma ve çapraz oturma, aracın yarısı dolacak. Tam oturma yerleri dolmayacak... Ayakta kimse alınmayacak...) (Ohoooo) diyor şoför... (Hocam, ustam, abim... O dediğin kuralın iptal olması neredeyse bir ay oluyor...)

DURAKLARA ASILMASA
(Ama beni durup bindirdiğin otobüs durağında İzmir Büyükşehir Belediyesi uyarı afişinde öyle demiyor... Bir buçuk metre mesafen olsun uyarısını okuyorum... Otobüse biniyorum... Bir buçuk metre mesafe bir buçuk karışa iniyor...) Bari bu afişler duraklara asılmasın.”

X
Nedim BUBİK Nedim BUBİKTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Mısırın Z kuşağının yolsuzlukla savaşıErtuğrul ÖZKÖKMısır'ın 'Z' kuşağının yolsuzlukla savaşı14.07.2020
Sürü bağışıklığı yalan mıÖmür GEDİKSürü bağışıklığı yalan mı?14.07.2020
Eşimle boşandığım için pişmanımGüzin AblaEşimle boşandığım için pişmanım14.07.2020
Serdar Ortaç’ın 50 yaş muhasebesiSavaş ÖZBEYSerdar Ortaç’ın 50 yaş muhasebesi14.07.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.