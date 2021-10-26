Havadan karadan trafik gözaltında

İzmir’de olumlu bir gelişme olmamışsa ya da çözüm yolunda bir adım atılmazsa, büyük sıkıntı var. Çünkü, Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. ve Türk-İş’e bağlı Demiryol İş Sendikası ile yürütülen toplu iş görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı, 22 Ekim’de grev kararı alındı.



ÖNERİ İZBAN’DAN FAZLA

Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında, tüm iyi niyetli adımlar ve sağlanan ciddi iyileştirmelere karşın sendikanın kendi sunduğu taslak dışında herhangi bir öneriye açık olmadığı ve görüşmeyi sona erdirdiği bildirilmiş. Açıklamada, taslağın 69 maddesinden 60’ında anlaşma sağlandığına dikkat çekilerek, “İzmir Metro A.Ş.’nin önerdiği zam oranı ortalama yüzde 31.9’dur. Kamuoyunca bilinmesi gereken bir diğer nokta ise aynı sendika ile İZBAN A.Ş.’de yaklaşık 6 ay önce yapılan toplu sözleşmede sendikanın kabul ettiği artış oranının yüzde 25.1 olduğudur” denilmiş.

KARAR İŞVEREN YÜZÜNDEN

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral ise 627 üye adına sürdürülen görüşmelerde, tüm iyi niyetlerine karşın dokuz maddede anlaşma sağlanamadığını savunmuş:

“Müzakere yolunu hep açık tuttuğumuz bu süreçte işverenimizden sadaka değil, emeğimizin karşılığını, evimizi geçindirebileceğimiz ve insanca yaşayabileceğimiz ücretler talep ettik. Anlaşma yanlısı olmayan tutumlarından dolayı grev kararı almak zorunda bırakan işverenimize, hakkımızı verin dedik, duymadılar. Ücretlerimiz açlık seviyesinde dedik, duymadılar. Geçinemiyoruz dedik, duymadılar. Bizi ciddiye alıp taleplerimize kulak vermediler.”

TOP BAŞKAN SOYER’DE

