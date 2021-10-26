Havadan karadan trafik gözaltında

“İzmir’i felç edecek olası bir grevin faturası toplu sözleşme görüşmelerini yürütenlerden çok Başkan Tunç Soyer’e kesilecektir. Soyer’in 1-2 gün içinde toplu sözleşmede tarafları ikna ederek uzlaşma sağlayacağına, metro-tramvay grevi başlamadan sorunu çözeceğine inanıyorum. Böyle de olmalıdır, çünkü İzmirli de olası bir grevin doğuracağı sıkıntıları hak etmiyor. Kolay gelsin!”
GERÇEK BİR MÜJDE
Greve saatler kala beklenen uzlaşma sağlandı ve Başkan Soyer’den açıklama geldi: “Sevgili hemşehrilerim, İzmir Metro A.Ş. ve İzmir Tramvayı emekçilerimizle anlaştığımızı müjdelemekten mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın mağdur olmadığı, işçilerimizin emeklerinin karşılığını aldığı bir sonuca varmaktan çok memnunum.”
Anlaşma gerçek bir müjde oldu, İzmirli hak etmediği sıkıntı çekmekten kurtuldu. Toplu sözleşmenin iyilikler getirmesini diliyorum. Taraflara teşekkürler!
ÖNERİ İZBAN’DAN FAZLA
Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında, tüm iyi niyetli adımlar ve sağlanan ciddi iyileştirmelere karşın sendikanın kendi sunduğu taslak dışında herhangi bir öneriye açık olmadığı ve görüşmeyi sona erdirdiği bildirilmiş. Açıklamada, taslağın 69 maddesinden 60’ında anlaşma sağlandığına dikkat çekilerek, “İzmir Metro A.Ş.’nin önerdiği zam oranı ortalama yüzde 31.9’dur. Kamuoyunca bilinmesi gereken bir diğer nokta ise aynı sendika ile İZBAN A.Ş.’de yaklaşık 6 ay önce yapılan toplu sözleşmede sendikanın kabul ettiği artış oranının yüzde 25.1 olduğudur” denilmiş.
KARAR İŞVEREN YÜZÜNDEN
Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral ise 627 üye adına sürdürülen görüşmelerde, tüm iyi niyetlerine karşın dokuz maddede anlaşma sağlanamadığını savunmuş:
“Müzakere yolunu hep açık tuttuğumuz bu süreçte işverenimizden sadaka değil, emeğimizin karşılığını, evimizi geçindirebileceğimiz ve insanca yaşayabileceğimiz ücretler talep ettik. Anlaşma yanlısı olmayan tutumlarından dolayı grev kararı almak zorunda bırakan işverenimize, hakkımızı verin dedik, duymadılar. Ücretlerimiz açlık seviyesinde dedik, duymadılar. Geçinemiyoruz dedik, duymadılar. Bizi ciddiye alıp taleplerimize kulak vermediler.”
TOP BAŞKAN SOYER’DE
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3.5 TONA BİR AKÜLÜ
83 bin üyeden ‘plastik kapak toplanıp bağışlanması ve bir tekerlekli sandalye alımına katkı’ istendi. Kampanyada plastik kapaklar 350 kiloya ulaştığında elle kullanılabilen, 3.5 tona ulaştığında ise akülü tekerlekli sandalye bağışı gerçekleştiriliyor.
TESLİM YERLERİ
Kampanya kapsamında ev ve işyerlerinde biriktirilen plastik şişe, damacana, şampuan, diş macunu, deodorant, yoğurt ve benzeri ambalaj kapaklarının Shell benzin istasyonlarına, MediaMarkt şubelerine ve Sultan Su bayilerine teslim edilmesi isteniyor.
FARKLI DESTEKLER
TOFD bu kapaklarla sonda, hasta bezi, minder gibi medikal malzeme desteği de sağlayabiliyor. Plastik kapakların teslimi sırasında da TOFD’nin 0537 655 52 82 numaralı WhatsApp hattına fotoğraf ve kilogram bilgisi gönderilerek kapakların kayıt altına alınması sağlanabiliyor.”
YAŞAMDAN KARELER
“İzmir’in tarihi dokusunu taşıyan, zamanın etkisiyle yıpranmış iki komşu Rum evinin aslına uygun restore edilmesiyle başlayan yolculuk, kaliteli ve iyi yaşam felsefesi ile birleşti. Sergiler, söyleşiler, toplantılar, arkadaş görüşmeleri ve çeşitli etkinliklerin merkezi olmayı hedefleyen, İzmir’in ilham veren ayrıcalıklı yeni buluşma noktası BonVivant, ‘Gümrük’ten Punta’ya Yaşamdan Kareler’ konulu fotoğraf sergisiyle açıldı.
DEĞERLİ KOLEKSİYONLAR
Kentin kültürel mirasının doyasıya hissedildiği sergide; Atatürk Kütüphanesi, İzmir Ticaret Odası, Library Of Congress Washington DC, Lucien Arkas, Fabio Tito, Selim Bonfil, Erkan Serçe, Mustafa Besimzade gibi çok değerli koleksiyonlar İzmir’i sevenlerle buluşuyor. Yıl sonuna kadar açık kalacak sergi, pazar dışında her gün 11.00 - 16.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.
MUTLULUK VE GURUR
Satılacak eserlerin geliri, İnci Vakfı’nın üniversite öğrencilerine sağlayacağı, ‘Genç Gelişim Eğitim ve Burs Programı’nda kullanılacak. Projeyi ekibiyle yaşama geçiren Perihan İnci, İzmir’in tarihi değerlerini ortaya çıkararak, kente kazandırmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını vurguladı. Yoga atölyeleri, resim ve heykel kursları, film okumaları gibi farklı konular ve disiplinlerde etkinliklerin gerçekleşeceği BonVivant, Avlu’daki lezzetli menüsüyle de hizmet veriyor.”
‘BEYAZ ALTIN’ GÖRÜLÜRDÜ
“Söke’den Didim, Milas ve Bodrum’a gidenler, Aşağı Büyük Menderes Ovası’nı ortadan ikiye ayıran 30 kilometre boyunca tarlalarla çevrili karayolundan geçer. Büyük Menderes’in binlerce yıldır getirdiği alüvyonlarla oluşan tarlalarda hemen her yıl bu mevsimde ‘beyaz altın’ denilen pamuk görülür. Büyük Menderes Nehri, en kurak yıllarından birini yaşadı.
ÜRÜN DESENİ DEĞİŞTİ
Kuraklık nedeniyle, Söke Ovası’ndaki tarlalarda pamukla birlikte, yoğun ayçiçek ekildiği görüldü.
Görsel şölen yaratan sarı ayçiçeklerini görenler, araçlarını durdurarak fotoğraf çekiyor. Hoşa giden durum aslında iklim değişikliğinin önemli göstergelerinden biridir. Bu yıl yeterli yağmur yağmadı, havzadaki barajlar yeteri kadar dolmadı, tarımda kısıtlı sulama programına geçildi. Yeterli su gelmemesi, Söke Ovası’ndaki ürün deseninin değişmesine yol açtı.
TÜLAY AKTAŞ GÜÇ BİRLİĞİ
Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu’nun konuşmasıyla başlayan törende, ölüm yıldönümü olan Tülay Aktaş ve STK’lara gönül veren, aramızdan ayrılanlar rahmet ve saygıyla anıldı, hayattakilere teşekkür edildi. ‘Ömür Boyu Gönüllülük ödülleri, merhume Aysın Sıdal, Çiğdem Beşkardeşler ve İnci Mutluer’e verildi. İzmir’in Gönüllüleri ödülü İzmir’e büyük emekleri olan Nedim Bubik, Nedim Uysal ve Jak Eskinazi’ye takdim edildi.
ÖNE ÇIKAN PROJELER
Törende, ödül sunulan STK’lar ve projeleri de şöyle: Teşvik ödülü: Fikrimiz Bornova- Sıfır Atık (Geleceği Paylaş İnisiyatifi), Jüri özel ödülü: Elimin Emeği Torunlar İçin (Urla Kızılay Derneği), Kemal Baysak Ödülü: El Ele Hep Birlikte (Çağdaş Balkan Kadınları Derneği), Sancar Maruflu Ödülü: Salgında Kanser Beklemez (MEMEKANDER; Meme Kanseriyle Savaşım Derneği), Tülay Aktaş Karşılıksız Hizmet Ödülü Üçüncüsü: Sesten Gönüle Gönüllü Koçluk Projesi (TÜRGÖK; Türkiye Görme Özürlüleri Kitaplığı), ikinci: KOD ’İnci Projesi (Cevdet İnce Vakfı), birinci: Hücre İşleme Merkezi Projesi (KİTVAK-Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı).”
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR
Güç Birliği, İzmir’de sosyal projelerin meşalesini yakan Tülay Aktaş’ın sonsuzluğa uğurlanmasından sonra oluşturulmuş. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’nin ilke ve amacı şöyle: “26 yıl önce çıktığımız bu yolda dil, din, etnik köken, yaş veya cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkesin sadece insan olduğu için değerli olduğuna inanarak; insanların fiziksel, sosyo-ekonomik, psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini sağlayarak, bu dayanışmayı gün be gün artırmayı hedefliyoruz. Bizden daha az şanslı olanların maddi-manevi ihtiyaçları karşısında el ele verip, şehrimizin sınırlarını aşarak yaralara merhem olmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ‘Birlikten kuvvet doğar.’
BİLGİ BİRİKİMİ ANADOLU
Yapımcı ve yönetmen Yurdakul’da söz: “Anadolu toprakları, dünyanın kıtalarını birbirine bağlayan doğal bir köprü. Binlerce yıldır bu köprüyü kullanan medeniyetler gelip geçerken ya da yerleşerek dünyanın her yerinden bilgi taşımış. Biriken bilgi dört bir yana dağılmış. Unutulmaya yüz tutmuş, aktarılmaktan ya vazgeçilmiş, ya da bilgiyi sonrasına taşıyacak kimse bulunamamış değerlerin kaybolmasına vicdanen göz yumamıyorum.
GÖNÜLLÜ HALK HEKİMLİĞİ
Bu değerlerden biri de, şifacılık kültürü. Orta Asya’dan, Antik Yunan’dan, Mısır’dan, Kafkaslar’dan ve pek çok kültürden taşınarak gelip Anadolu’da sentezlenmiş halk hekimliği, ocaklar aracılığıyla günümüze aktarılmış. Çağdaş hekimlikten önce bu ocaklar, insanlara ve evcil hayvanlara şifa sunmak için bu hizmeti gönüllü, karşılıksız sunmuş.
KENDİ ELLERİMİZ DEĞİL
BİLGİ BİRİKİMİ ANADOLU
Yapımcı ve yönetmen Yurdakul’da söz: “Anadolu toprakları, dünyanın kıtalarını birbirine bağlayan doğal bir köprü. Binlerce yıldır bu köprüyü kullanan medeniyetler gelip geçerken ya da yerleşerek dünyanın her yerinden bilgi taşımış. Biriken bilgi dört bir yana dağılmış. Unutulmaya yüz tutmuş, aktarılmaktan ya vazgeçilmiş, ya da bilgiyi sonrasına taşıyacak kimse bulunamamış değerlerin kaybolmasına vicdanen göz yumamıyorum.
GÖNÜLLÜ HALK HEKİMLİĞİ
Bu değerlerden biri de, şifacılık kültürü. Orta Asya’dan, Antik Yunan’dan, Mısır’dan, Kafkaslar’dan ve pek çok kültürden taşınarak gelip Anadolu’da sentezlenmiş halk hekimliği, ocaklar aracılığıyla günümüze aktarılmış. Çağdaş hekimlikten önce bu ocaklar, insanlara ve evcil hayvanlara şifa sunmak için bu hizmeti gönüllü, karşılıksız sunmuş.
KENDİ ELLERİMİZ DEĞİL
Tanrı inancıyla bütünleşen ritüellerde, şifacıların tamamı şifa veren ellerin, kendilerinin değil Fatma Ana’nın elleri olduğunu söyleyerek başlıyor. Şifa için bedel beklemeden aracılık yaptıklarını şifa arayana açıkça belirtiyorlar. ‘Ocaklı’ olarak adlandırılıyorlar ve geleneğe göre görevi kadınlar yapıyor.
“Denize atılan çöpleri görünce tüylerimiz diken diken oluyor. Çevreyi ne kadar vahşi şekilde kirlettiğimizi görüyoruz. Buna hakkımız yok. Bize bu cennet vatanı bırakan atalarımızın hatırasına saygısızlık. Sonraki kuşaklar için çevreyi kirletmeyi acilen bırakmamız lazım.”
ŞUBAT 2015’E DÖNMEK
Soyer’in sokak süpürme resimlerini görünce yıllar öncesine, Şubat 2015’e gittim. Bir vatandaş çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, sabahın erken saatlerinde temizlik işçileriyle sokakları temizliyordu. Üstelik temizlik işçilerinin giysilerinden giymiş, başına da bere takmıştı. Farkına varanların ilgiyle izlediği Soyer, fotoğrafa izin vermemişti. Ancak gizlice bir fotoğraf çekilmesi de engellenememişti.
HABERCİLİK HEYECANIYLA
Ve o gün için önemli bir haberi paylaşmak istedim. Hürriyet’te yıllarca birlikte çalışmaktan onur ve mutluluk duyduğum, Posta Ege Bölge Temsilcisi Banu Şen, habercilik heyecanıyla işe el koymuştu:
“CHP’li Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer şaşırtmaya devam ediyor. Soyer bu kez tulum ve çizme giyip, başına bere takarak işçilerle birlikte sabahın erken saatlerinde sokaklarda temizlik yaparken görüntülendi. Olay, bir vatandaşın, çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.
Neden mi? Hürriyet Ege’de, geçenlerde, “Her Mevsim Ayvalık” temasıyla, dolu dolu bir gurme dosyası yer aldı. Arkadaşlarımın ellerine sağlık. Usta kalemlerle Ayvalık’ın güzelliklerini yansıtan dosya Belediye Başkanı Mesut Ergin’i mutlu etmiştir. Çünkü Ergin, göreve geldiğinden beri Ayvalık’ın olumlu yönlerinin ön plana çıkması için çaba gösteriyor. Nitekim dosyada da Ayvalık’ın güzelliklerine çağırıyordu herkesi. Bu güzel dosya, Başkan Ergin’in bir dizi mücadelesini de anımsattı bana. Adeta sabrı taşmış, “Gözünü Ayvalık’ın muhteşem güzelliğine dikenlere sesleniyorum! Artık bizden uzak durun. Elinizi, kolunuzu, ayağınızı, cüzdanlarınızı, gözünüzü kentimizin üzerinden çekin” diyordu. Eski haberlerden özet derlemeye bir göz atalım:
HEVESLER KURSAKLARDA KALACAK
* Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Tabiat Derneği, Bağyüzü Mahallesi’nde taşocağı açılması ve işletilmesi amacıyla verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararının iptali için dava açmış. Balıkesir 2’nci İdare Mahkemesi de iptal kararı vermiş. Belediye Başkanı Mesut Ergin, iptal kararının, benzer girişimde bulunmak isteyenlerin hevesini kursağında bırakacağını vurgulamış.
MUTLULUK VEREN İPTAL KARARI
* Son bir yılda pirina havuzlarının patladığını, demir madeni duvarlarının yıkıldığını, hortum, orman
yangını ve 21 Mayıs’taki büyük afette yüzlerce teknenin parçalandığını anımsatmış Ergin, Kozak Bölgesi’nin en güzel yerlerinden Bağyüzü’nde taş ocağı açılması için ÇED’le ilgili iptal kararını mutlulukla karşıladıklarını bildirmiş.
AŞI OL SAĞLIKLI KAL
Başkan Batur, “Aşı Olun Sağlıklı Kalın” sloganıyla tüm vatandaşları aşılanmaya çağırdı. Her vatandaşın aşısız yakınını da göreve davet etmesi gerektiğini savunan Batur’un okuduğu ortak bildiri özetle şöyle: “Bu hastalığı yenmenin tek çaresi aşı olmak. Aşı kampanyalarını hep birlikte desteklememiz gerekiyor. En kısa sürede başarı oranları yüzde 94’ün üzerinde olan aşıları olmalıyız.
BİR İNSANLIK GÖREVİ
Kimsenin bireysel özgürlüklerinin toplum sağlığına risk oluşturmasına izin verilemez, verilmemelidir. Aşısız Kovid’e yakalanıp bir yudum nefese muhtaç kalmamak için, sevdiklerinizle zamansız vedalaşmamak için, son pişmanlığı yaşamamak için lütfen aşınızı olun. Bu süreçte bu bir insanlık görevidir.”
ÖYLE GURURLUYUZ Kİ
“O kadar gururluyuz ki; yazın rehavetini eylül ayına girer girmez üzerimizden attık ve birbirinden başarılı etkinliklerle sonbahara ‘merhaba’ dedik. Önce 3 Eylül’de 90 yıldır Türkiye’nin geleceğine yön veren İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışını, gözümüz gibi koruduğumuz Kültürpark’ta yaptık.
FUAR YİNE AYNA OLDU
Fuar bir kez daha ülkemizi ve dünyayı İzmir’de birbirine bağladı. Bir kez daha konserlerden sergilere kadar kültürel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Bizler bir kez daha çimlerin üzerinden sahnedeki sanatçılarımıza eşlik ettik. Bir kez daha çocukluğumuzu andık. Fuar bir kez daha ayna oldu, dünyanın ve Türkiye’nin 90 yıllık tarihini bize yansıttı, hatırlattı.
PİRİŞTİNA İLE SOHBETTE
“Evet, İzmir Life 21’nci yayın yılına girdi. Bir kent kültürü dergisinin bu kadar uzun soluklu olması, kente sahip çıkanların desteği sayesinde başarıldı. Yazarı, çizeri, okuru hep birlikte bugünlere geldik... Hikaye şöyle başladı... 2000 yılının son aylarında bir gün, sevgili Ahmet Piriştina ile bir kahve içimi sırasında ‘Şu kent kitaplığı projesi ile çok büyük iş başarıyorsunuz, ancak bunların baskı sayıları az, kaç kişiye ulaşıyor? Bir kent kültürü dergisi yapılsa, İzmir’in güzellikleri tüm Türkiye’ye tanıtılsa’ demiştim...
ONU DA SEN YAP BİLADER
Başkan bunu hafif yollu bir eleştiri olarak algılamış olmalı ki; ‘Onu da sen yap bilader’ demiş ve eklemişti: ‘Ama öyle üç-beş sayı çıkartıp kaçmak yok, 25 sene çıkmalı.’ Hepimizin gülüşleri, Piriştina’nın martı ötüşlü kahkahaları arasında kaybolmuştu…
Sonrasında, Süleyman Gencel’in toparladığı çoğunluğu Evrensel Gazetesi’nden ayrılmış bir ekiple Mayıs 2001’de yola çıktık. Duygu Özsüphandağ Yayman, Halime Sürek Kahveci, Deniz Çaba, Turan Gültekin, Berk Altınışık ve reklamda Sevtap Cengiz ilk çekirdek ekipti. Nedim Atilla’nın o günlerdeki katkılarını da unutamam. Sonrasında ayrılanlar ve yeni katılanlarla kocaman bir aile olduk. Bugün bu ailenin neredeyse tamamı hiçbir ücret almadan dergiye katkı koymayı sürdürüyor.
OKŞAYAN GÖRDÜM İYİ Mİ
9 EYLÜL ÇOK ÖNEMLİ
Haftayı farklı kılan en önemli gün tabii ki 9 Eylül... İzmir’in kurtuluşunun 99’ncu yıldönümü. Fuar o gün de dolu. Ancak dışarıda da ilk aklıma gelen, “Zafer Yürüyüşü”, “Fener alayı”, “Athena konseri” gibi on binlerce kişiyi toplayabilecek etkinlikler var.
DÜNYANIN GÖZÜ BİZDE
Ve 9 Eylül’de İzmir Kültür Zirvesi başlıyor. İzmir,Dünya Belediyeler Birliği temsilcilerini ağırlayacak. Ve İzmir’in adını tüm dünya yine duyacak. Zirvede oluşacak mesajlar İzmir’den duyurulacak tüm dünyaya. Zirve kapsamında da farklı etkinlikler düzenlenecek.
DOLU DOLU BİR HAFTA
Dedim ya, dolu dolu bir hafta. Ege’nin çeşitli il ve ilçelerinde de kurtuluş günleri kapsamında başta konser olmak üzere, zengin etkinlikler var. Zaten hafta sonu da sevindik. Kadın voleybolcularımız Avrupa üçüncüsü oldu. Erkek voleybolcular, üçte üç yaparak hedef ilerliyor. Milli futbolcular bile Cebelitarık’ı yenmeyi başardı.
KÜRESEL İŞLEVİ VAR
90’ncı Fuar’ın, tanıtım toplantısında da kafamda aynı soru vardı. İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Atatürk’ün gelecek planlarının hayata geçirilmesi için kurduğu Fuar’ın İzmir’i, Türkiye’yi aştığını, küresel işlev üstlendiğini dile getirdi. Alıcı, Türkiye’nin birçok yeniliği Fuar’da tanıdığını vurgularken, televizyon örneğini verdi.
DÜNYAYLA BAĞ BÜYÜYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fuar’ın İzmir’e bir kültür mirası olduğunu vurguladı, kafamdaki soruya özet yanıt verdi adeta:
* İEF’yi zamana uydurmak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki İEF büyüdükçe tüm Türkiye’nin dünya ile bağları da büyüyecek ve gelişecek. İEF’yi bu yıl, Atatürk’ün vizyonundan ilhamla ‘90 yıldır birlikte kutluyoruz, geleceği İzmir’de birlikte kuruyoruz’ temalarıyla açıyoruz.
Bana istediğiniz sitemi edin kardeşim. Küfür edin bana! Saydırın! Bu ses katliamı hayatlarımıza işkence kardeşim. Sorun saat 12.00 de kesilmesi filan da değil. Sorun desibel boyutu! Ege’de bu mekancıların kendi alanı dışına ses kaçırması bile hak olmamalı. Sadece kendi alanı duymalı, yalıtım mı yapar, sesi mi kısar. O onun sorunu, yapamazsa en ağır cezayı basın.”
Fazıl Say, sonradan mekan sahiplerine seslenmiş: “Size müzik seçiminiz konusunda bir şey diyen yok. Sen bu desibelde opera çalıyor olsan, ben yine aynı yazıyı yazacaktım. Konu müzik seçimi değil, benim hayatımda bu volümde sesi diretmen.”
KİMSE KARŞI DEĞİL
Fazıl Say geçmişte de Alaçatı’da gürültüden yakınmıştı. Şimdi Say’ın yakınmalarına gelecek tepkileri merak ediyorum. İtiraz edenler mi çoğunlukta olacak, hak verenler mi? Aslında müziğe, özellikle eğlence yerlerinde, kimse karşı değil. Hatta 24.00 kısıtlamasının da kaldırılması gerek. Ama gerçekten de çevreyi rahatsız etmeyecek müzikten söz ediyoruz. Müzik adıyla sunulan gürültüden değil. Son olarak aklıma geldi. Alaçatı’daki gürültü sürekli gündeme gelir ya! Hani Çeşme Belediyesi de gürültü denetleme yetkisini almıştı. Alaçatı Turizm Derneği de üyelerini ve gelen konukları bu konuda uyarıyordu Yanlış anımsamıyorsam, gürültüyle mücadele konusunda iddialı sözler verilmişti. Belki de gerçekten gürültü yoktur. Dünya müzik sanatçısı Fazıl Say, o güne özgü bir şanssızlık yaşamıştır, ya da ona gürültü var gibi gelmiştir. Bilemedim. Vardır bir açıklaması!
BEDENİMİZİN SESLERİ
* “Titreşim tıbbının esas aldığı temel bilgi, ‘Her şey enerji ile titreşir, tüm enerjiler bir bilgi içerir.’ Bedenimiz de enerji alanı ile çevrilidir. Bedenimizden yükselen ses detone yani bozuk değilse sağlığımız yerindedir. Fiziksel bedenimizin herhangi bölgesinden detone ses yükseliyorsa hastalık başlamış demektir.
AÇLIK SÜRESİNİN YARARI
* İnsanın doğasına daha uygun şey, acıktıktan sonra yemekle buluşmasıdır. Yoksa sadece öğün vakti geldi diye yemek, kendimize en büyük zarardır. İki öğün, hatta zaman zaman tek öğünle gün geçiştirilmelidir. Nelerin yenilip, nelerin yenilmeyeceği kadar, yemeklerin zamanlanması da önemlidir. Bu süreçte aç kalma süresinin uzun tutulması, vücudumuzda çok yararlı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
BESLENME DÜZENİ ŞART
* Sadece kilo vermek için mi açlık diyeti yapmalıyız? Hedef kilo vermek değil, sağlıklı kalmak olmalı. Beslenme zamanlarının bu şekilde düzenlenmesi, kilo vermenin yanında, kronik yangıyı ve insülin direncini ortadan kaldırmak suretiyle başta kanser olmak üzere pek çok hastalığı engelleyecektir. Obezite dediğimiz olay, buzdağının görünen kısmıdır. Altında kansere kadar varabilen bir dizi hastalık kocaman bir dağ olarak durmaktadır.”
ÇANAKKALE ONUN İÇİN SEFERBER
Çanakkale’de, Biga’nın Kemer Köyü’nden SMA Tip 1 hastası Ahmet Alp bebek için neredeyse tüm kent ayakta. Kampanyalar, destek programları düzenleniyor, herkes olanakları ölçüsünde katkı koyuyor. Kimi harçlığını, kimi el işlerinden sağladığı geliri, kimi günlük hasılatını bağışlıyor. Çanakkale Belediyesi de bebeğin tedavisi amacıyla başlatılan kampanyaya katkı verdi, kentliler umut olmaya çağrıldı. Başkan Ülgür Gökhan, yardım için internette canlı programa da katıldı.
SAĞLIĞI EN GÜZEL HEDİYE
Gökhan, Babalar Günü’nde kendisine gelen, “Babalar gününüzü en içten dileklerimizle kutlar, Ahmet Alp’e umut olduğunuz için sonsuz teşekkür ederiz” yazılı afişle mesajı paylaşmış, duygularını da, “Babalar gününde aldığım güzel hediyeyi paylaşmak istedim. Kampanyanın en kısa zamanda tamamlanması ve Ahmet Alp’in sağlığına kavuşması kadar güzel hediye düşünemiyorum” diyerek dile getirmişti.
İŞ İNSANLARINA MEKTUP
Çanakkale Belediye Meclisi’nin son toplantısında Başkan Gökhan, Ahmet Alp için yardım çağrısını yineledi, iş insanlarına bu konuda mektup yazdığını belirterek, “Ahmet Alp için Çanakkaleli iş insanlarına mektup yazdım. Çok ciddi bağışlar geldi, tek seferde 50 bin lira, 100 bin lira gibi... Karınca kararınca, herkes bütçesi kadar bir hayır yapabilirse iyi olur diye düşünüyorum” dedi.
YANGIN SONRASI SEL FELAKETİ
“Yangın yaraları nasıl sarılacak, kararan ormanlar yeniden yeşerebilecek mi” diye düşünür olduk, herkes yardım yarışına girdi, “Yapılacak çok iş var, yurduma kolay gelsin” dedim ben de. Ve yangın yarası çok tazeyken sel vurdu, Kastamonu ve Sinop civarını, tomruklar vurdu geçti. Bozkurt ilçesinde suyun üçüncü, dördüncü katlara yükseldiği söylendi. Görüntüler korkunçtu, sel suları apartmanları kağıttan yapılmış da deprem vurmuş gibi, yıkmıştı. Bu yazıyı yazarken yitirdiğimiz can 70, kayıp sayısı 77’ydi. Afet bölgesi ilan edildi oralar. Her yer balçıktı. Çaresizce bakıp kalıyoruz görüntülere.
SALGIN İLLETİNİ UNUTMAYALIM
Havadan karadan trafik gözaltında
İZMİR’de özellikle salgın illetinden sonra sürekli trafik yoğunluğundan söz edilir oldu. Yeni yol, çözüm, proje önerileri dile getiriliyor, bulaş endişesi yüzünden özel araçla dolaşımın gözde olduğu, toplu ulaşımdaki yolcu sayısının bir ara geçmişe oranla oldukça düştüğü dile getiriliyor. Bana göre özellikle aşının devreye girmesinden sonra toplu taşım araçlarına ilgi arttı gibi. Trafikten neden söz ediyorum bugün?
EN YETKİLİ AĞIZDAN
Geçenlerde İzmir Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsağulu ile sohbet olanağı buldum. Yıllar önce ilginç bir konu üzerine tanışmıştık. Neler yapıldığını, yapılacağını sordum. Öncelikle İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin trafiğe çok önem verdiğini ve büyük destek verdiğini iletti. İşte, Şamil Özsağulu’dan İzmir’de trafikle ilgili dinlediklerimden özet:
YAKALANMA RİSKİ ARTIRILDI
* İlimizde trafik yoğunluğunun azaltılması için mevcut alt yapı sorunları da göz önünde bulundurularak ana arterler hatalı parklardan arındırılmak suretiyle şerit disiplininin sağlanması hedeflenmiştir.
* Trafik polisinin ilin her kesiminde görünür olması sağlanarak vatandaşın trafik kurallarına uyma eğilimi artırılmış, sivil denetimlerle de algılanabilir yakalanma riski duygusunun en üst düzeye çıkarılması hedeflenmiştir.
HELİKOPTER VE DRONE
* İlimiz dahilinde yapılan denetimlerin daha etkin olması, trafik kazalarının azaltılması ve sürücüler üzerindeki algılanabilir yakalanma riski duygusunun artırılabilmesine yönelik helikopter ve drone destekli denetimlere ağırlık verilmiştir.
* İlimizde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları analiz edilmiştir. Alınan veriler doğrultusunda hedef planlı denetlemeler gerçekleştirilerek ölümlü ve yaralanmalı kazaların sayısında ciddi oranda düşüş sağlanmıştır.
MOTOSİKLETLER ÇOK ÖNEMLİ
* Pandemi ile birlikte kullanım oranı daha da artan motosiklet cinsi araçlar ilimizde meydana gelen ölümlü kazaların büyük oranını oluşturmaktadır. Bu nedenle motosiklet cinsi araçlar ve sürücüleri üzerindeki denetimlere ağırlık verilmiş, sürücülerin koruyucu tertibat kullanımı en üst düzeye çıkarılmıştır.
* Ayrıca motosiklet cinsi araçları kullanım amacı dışında kullanarak hurda malzeme taşıyan ve trafiği büyük ölçüde tehlikeye sokan motosiklet sürücülerine gerekli cezai işlemler uygulanarak araçlar trafikten men edilmiştir.
KIRLANGIÇLAR DAHA AKTİF
* Bisikletli Trafik Polisleri Tim Amirliği (Kırlangıçlar) daha aktif hale getirilerek ilimiz sahil şeridinde bulunan yaya ve bisiklet yollarının motosiklet sürücülerince kullanılmamasına yönelik denetimler yapılarak yaya ve bisiklet sürücülerinin daha huzurlu ve güvenli seyahat etmesi sağlanmıştır.
* 2021-2022 eğitim öğretim yılının örgün olarak başlaması ile birlikte öğrenci ve personel taşımacılığı yapan araç ve sürücülerinin mevzuata uygun şekilde taşımacılık yapıp yapmadıklarına yönelik denetimler yapılmıştır.
KORSANLARA AMAN YOK
* Yapılan denetimlerde korsan taşımacılık olarak tabir edilen ilgili belediyeden izin almadan taşımacılık yaptığı tespit edilen araç şoförlerine gerekli cezai işlemler uygulanarak araçlar trafikten men edilmiştir. Ayrıca ikiz plaka kullandığı tespit edilen iki korsan servis aracına da ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari ve adli işlemler uygulanmıştır.
* Kazaların azaltılması, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri adına denetimlerimiz devam etmektedir.
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BİR ALINTI
İnsanlar henüz toplu
ulaşıma yönelmiyor
BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir Ekonomik Koordinasyon Kurulu’ndaki konuşmasıyla ilgili haberden, trafik yoğunluğuyla ilgili bölümü de aktarayım: “Pandemi öncesinde kent içerisinde günde 1 milyon 900 bin yolcu taşınırken, pandemiden sonra bu rakam günlük 200 binlere kadar düştü. Yavaş yavaş bir artış yaşandı. 500-600-800 binlere doğru geldi.
SIKINTI BÜYÜDÜ
Daha yeni 1 milyon 600 binlere çıktık. Hala insanlar toplu ulaşıma yönelmiyor. Bu insanlar bu şehri terk etmedi. Bu şehirde yaşamaya devam ediyorlar. Yeni insanlar da geliyor ama herkes kendi özel aracıyla ulaşımı sağlıyor. Şehrin altyapısındaki ulaşım ağlarıyla ilgili var olan sıkıntılar, böylece çok daha fazla büyümüş oldu.”
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN