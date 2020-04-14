Hafta sonları sokağa çıkma yasağı sürmeli

HAFTA sonu evlerdeydik, cuma gece yarısından itibaren iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Belki de daha uzun süreli sokağa çıkma yasağının provasını yaptı 31 ilde yaşayanlar. Yürekten destekliyorum. Nitekim uzmanlar da yasaktan, ama daha uzun süreli olandan yana. İki günlük yasağı başlangıcı sancılı oldu biraz; çünkü panik halinde kendini dışarı atıp fırınlara, marketlere, akaryakıt istasyonlarına koşanlar oldu. İnsanlar izdiham yarattı, maskesizler çoğunluktaydı, sosyal mesafeyi takan olmadı.
ASLINDA PANİK GEREKSİZDİ
Oysa 48 saat evlerden çıkılmadı. Ayrıca ekmek gibi acil gereksinimler için önlemler de alındı. Fırınlar üretimlerini sürdürdü, kimi yerde yerel yönetimler evlere ekmek götürdü, sokaklarda satanlar bile oldu. Yani paniğe gerek yoktu, ama oldu bir kere.
GÜZEL HAVALARA DİKKAT
Daha uzun sürelisine karar verilir mi bilemem. Ben havaların ısınmaya başladığı bugünlerde en azından hafta sonları sokağa çıkma yasağının sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu güzel havalarda insanlar hafta sonları kendilerini dışarı atar, gezmeye kalkar, sosyal mesafe gibi önemli kuralları da unutabilir.
ÖNCEDEN DUYURULABİLİR
Bana göre, belirlenen bir tarihe kadar hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulabilir, herkes paniğe kapılmadan hazırlığını, alışverişini yapar, izdiham yaşanmaz... Dedim ya, daha uzun sürelisi ilan edilir mi bilemem, ama en azından hafta sonları sokağa çıkma yasağının zararı olmaz herhalde.
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BİR ÖNERİ
İşsiz kalan gençler
tarlada çalışabilir
AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, koronavirüs salgını nedeniyle gıda ve tarım üretiminin öneminin bir kez daha anlaşıldığını bildirdi. Ülkelerin kendilerini dışarıya kapattığını, ithalatın durduğunu belirten Çerçioğlu, ekim mevsiminin geldiğini, çiftçiye tohum, ilaç, gübre, mazot desteği gerektiğini vurguladı, gıda sorunu yaşanmaması için de önlem ve önerilerini dile getirdi:
TOPRAK BOŞ KALMASIN
“Ege’de, Akdeniz’de, Çukurova’da, Karadeniz’de tarlalarda çalışan milyonlarca mevsimlik işçi var. Bunlara destek olmalıyız. 20’li yaşlarında esnafın yanında, hizmet sektöründe çalışan binlerce gencimiz işsiz kaldı. Bu gençlerimizi gerekli izolasyon ve sağlık önlemlerini alarak tarımda değerlendirmeliyiz. Verimli topraklarımız bu mevsimde boş kalmamalı, ekilmeli.”
ÇİFTÇİYE DESTEK DEVAM
Aydın’da krizden korunmak için kooperatifleşmeyi amaçlayan çiftçileri desteklediklerini belirten Çerçioğlu, “Kooperatifleşmek isteyen bütün çiftçilerimize tam destek veriyoruz. Şimdiye kadar ata tohumu elde ettiğimiz 3 milyon fide dağıttık. İmkânlarımız dahilinde tohum ve fide desteğine devam ediyoruz” dedi.
BİR ALKIŞ
Meslek lisesi
memleket meselesi
MESLEK liselerinin ne denli önemli olduğunu zaman zaman vurgulamaya çalışırım. Koç Grubu’nun, “Meslek lisesi, memleket meselesi” sloganını anımsatırım. Özellikle sanayide nitelikli ara eleman bulma konusunda meslek liselerinin önemi sık sık vurgulanır. Önemi ve çok gerekli olduğu, son koronavirüs salgınında da ortaya çıktı.
VİRÜSE KARŞI SEFERBERLİK
Meslek liselerinde salgınla mücadele için kollar sıvanmış, ülke genelinde 2 milyon maske, 100 ton dezenfektan üretilmiş. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilince öğrenciler çalışmayı bırakmış, öğretmenlerle usta eğitmenler üretimi sürdürüyormuş. Bu arada meslek lisesi sayısının artırılması planlanıyormuş. Fazla söze gerek yok: Meslek lisesi, memleket meselesi...
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BİR ANIMSATMA
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BİR ALINTI
Nevin Bubik’ten: Ayakta duracak halin yokken, hayatta duracak nedenlerin varsa korkma, düşmezsin. (Mevlana)
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı sürmeli
HAFTA sonu evlerdeydik, cuma gece yarısından itibaren iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Belki de daha uzun süreli sokağa çıkma yasağının provasını yaptı 31 ilde yaşayanlar. Yürekten destekliyorum. Nitekim uzmanlar da yasaktan, ama daha uzun süreli olandan yana. İki günlük yasağı başlangıcı sancılı oldu biraz; çünkü panik halinde kendini dışarı atıp fırınlara, marketlere, akaryakıt istasyonlarına koşanlar oldu. İnsanlar izdiham yarattı, maskesizler çoğunluktaydı, sosyal mesafeyi takan olmadı.
ASLINDA PANİK GEREKSİZDİ
Oysa 48 saat evlerden çıkılmadı. Ayrıca ekmek gibi acil gereksinimler için önlemler de alındı. Fırınlar üretimlerini sürdürdü, kimi yerde yerel yönetimler evlere ekmek götürdü, sokaklarda satanlar bile oldu. Yani paniğe gerek yoktu, ama oldu bir kere.
GÜZEL HAVALARA DİKKAT
Daha uzun sürelisine karar verilir mi bilemem. Ben havaların ısınmaya başladığı bugünlerde en azından hafta sonları sokağa çıkma yasağının sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu güzel havalarda insanlar hafta sonları kendilerini dışarı atar, gezmeye kalkar, sosyal mesafe gibi önemli kuralları da unutabilir.
ÖNCEDEN DUYURULABİLİR
Bana göre, belirlenen bir tarihe kadar hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulabilir, herkes paniğe kapılmadan hazırlığını, alışverişini yapar, izdiham yaşanmaz... Dedim ya, daha uzun sürelisi ilan edilir mi bilemem, ama en azından hafta sonları sokağa çıkma yasağının zararı olmaz herhalde.
---------------------------
BİR ÖNERİ
İşsiz kalan gençler
tarlada çalışabilir
AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, koronavirüs salgını nedeniyle gıda ve tarım üretiminin öneminin bir kez daha anlaşıldığını bildirdi. Ülkelerin kendilerini dışarıya kapattığını, ithalatın durduğunu belirten Çerçioğlu, ekim mevsiminin geldiğini, çiftçiye tohum, ilaç, gübre, mazot desteği gerektiğini vurguladı, gıda sorunu yaşanmaması için de önlem ve önerilerini dile getirdi:
TOPRAK BOŞ KALMASIN
“Ege’de, Akdeniz’de, Çukurova’da, Karadeniz’de tarlalarda çalışan milyonlarca mevsimlik işçi var. Bunlara destek olmalıyız. 20’li yaşlarında esnafın yanında, hizmet sektöründe çalışan binlerce gencimiz işsiz kaldı. Bu gençlerimizi gerekli izolasyon ve sağlık önlemlerini alarak tarımda değerlendirmeliyiz. Verimli topraklarımız bu mevsimde boş kalmamalı, ekilmeli.”
ÇİFTÇİYE DESTEK DEVAM
Aydın’da krizden korunmak için kooperatifleşmeyi amaçlayan çiftçileri desteklediklerini belirten Çerçioğlu, “Kooperatifleşmek isteyen bütün çiftçilerimize tam destek veriyoruz. Şimdiye kadar ata tohumu elde ettiğimiz 3 milyon fide dağıttık. İmkânlarımız dahilinde tohum ve fide desteğine devam ediyoruz” dedi.
BİR ALKIŞ
Meslek lisesi
memleket meselesi
MESLEK liselerinin ne denli önemli olduğunu zaman zaman vurgulamaya çalışırım. Koç Grubu’nun, “Meslek lisesi, memleket meselesi” sloganını anımsatırım. Özellikle sanayide nitelikli ara eleman bulma konusunda meslek liselerinin önemi sık sık vurgulanır. Önemi ve çok gerekli olduğu, son koronavirüs salgınında da ortaya çıktı.
VİRÜSE KARŞI SEFERBERLİK
Meslek liselerinde salgınla mücadele için kollar sıvanmış, ülke genelinde 2 milyon maske, 100 ton dezenfektan üretilmiş. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilince öğrenciler çalışmayı bırakmış, öğretmenlerle usta eğitmenler üretimi sürdürüyormuş. Bu arada meslek lisesi sayısının artırılması planlanıyormuş. Fazla söze gerek yok: Meslek lisesi, memleket meselesi...
-----------------------
BİR ANIMSATMA
------
BİR ALINTI
Nevin Bubik’ten: Ayakta duracak halin yokken, hayatta duracak nedenlerin varsa korkma, düşmezsin. (Mevlana)