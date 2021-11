Güzelyalı’da Atatürk için farklı saygı ve anma töreni

SALGIN illetiyle ilgili bir gevşeme var gibi geliyor bana. Ama İstanbul’la gidip gelenler izlenimlerini paylaşınca İzmir adına biraz rahatlıyorum. Çünkü, “İstanbul’da salgın unutulmuş gibi. Maskeye dikkat eden yok, mekanlar tıklım tıklım. İzmir yine çok çok iyi” deniyor. Rakamları anımsayalım. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 23-29 Ekim arasında bölgemizde, 100 bin kişiye düşen hasta sayısı şöyle:





İLLERE GÖRE TABLO

Balıkesir: 360.64, Uşak: 188.13, Manisa: 211.29, Denizli: 162.74, Çanakkale: 222.33, İzmir: 64.81, Aydın: 49.24, Muğla: 50.86.

Bir önceki tabloya göre Çanakkale’de gözle görülür artış var, Uşak’ta da azalma. Diğerlerinde kayda değer olmayan iniş ve çıkışlar var. Ancak genel tabloya bakıldığında, her gün 200 civarında can yitirdiğimizi, yeni hasta sayısının 30 bine yaklaştığını görüyoruz.

Rakamlara bakarken, futbol ve basketbol maçlarında, stat ve salonlara tam kapasite seyirci alınacağını öğrendim. Tiyatro, konser gibi etkinliklerde de seyirci kısıtlaması kalkıyormuş. Başta aşı olmak üzere gerekli tüm denetimler yapılacak, önlemlere dikkat edilecekmiş. Bir yandan içim ferahladı gibi. “Demek ki her şey yolunda” diye düşündüm. Ama gözüm rakamlara gidince bu düşünceyi hemen kovaladım kafamdan.

HERKES KENDİNDEN SORUMLU