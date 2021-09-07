Güzellikleri yaşayalım ama salgını unutmadan

DÜNYACA ünlü, uluslararası sanatçımız Fazıl Say Datça ve Alaçatı’da gürültülü müzikten yakınmış. Gazetelerde, sosyal medyada yayınlanan haberlere göre Alaçatı için özetle şöyle demiş: “Mekanlar en çok desibel yapma yarışında. Saat 23.00- 23.30- 00.00 durması lazım? Yok, hayır devam. 00..45 ancak... 7 ayrı mekan, kendi çaldıklarını sonuna kadar açarsa, 30 kilometreden duyuluyor. Orada yaşanmaz kardeşim. Orada durulamaz. Sohbet edilemez. Orada düşünülemez! Cehennem bu. Ses cehennemi.







Bana istediğiniz sitemi edin kardeşim. Küfür edin bana! Saydırın! Bu ses katliamı hayatlarımıza işkence kardeşim. Sorun saat 12.00 de kesilmesi filan da değil. Sorun desibel boyutu! Ege’de bu mekancıların kendi alanı dışına ses kaçırması bile hak olmamalı. Sadece kendi alanı duymalı, yalıtım mı yapar, sesi mi kısar. O onun sorunu, yapamazsa en ağır cezayı basın.”

Fazıl Say, sonradan mekan sahiplerine seslenmiş: “Size müzik seçiminiz konusunda bir şey diyen yok. Sen bu desibelde opera çalıyor olsan, ben yine aynı yazıyı yazacaktım. Konu müzik seçimi değil, benim hayatımda bu volümde sesi diretmen.”

KİMSE KARŞI DEĞİL

Fazıl Say geçmişte de Alaçatı’da gürültüden yakınmıştı. Şimdi Say’ın yakınmalarına gelecek tepkileri merak ediyorum. İtiraz edenler mi çoğunlukta olacak, hak verenler mi? Aslında müziğe, özellikle eğlence yerlerinde, kimse karşı değil. Hatta 24.00 kısıtlamasının da kaldırılması gerek. Ama gerçekten de çevreyi rahatsız etmeyecek müzikten söz ediyoruz. Müzik adıyla sunulan gürültüden değil. Son olarak aklıma geldi. Alaçatı’daki gürültü sürekli gündeme gelir ya! Hani Çeşme Belediyesi de gürültü denetleme yetkisini almıştı. Alaçatı Turizm Derneği de üyelerini ve gelen konukları bu konuda uyarıyordu Yanlış anımsamıyorsam, gürültüyle mücadele konusunda iddialı sözler verilmişti. Belki de gerçekten gürültü yoktur. Dünya müzik sanatçısı Fazıl Say, o güne özgü bir şanssızlık yaşamıştır, ya da ona gürültü var gibi gelmiştir. Bilemedim. Vardır bir açıklaması!

