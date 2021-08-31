Gürültülü müzik yok da Say’a var gibi mi geldi

DÜNYACA ünlü, uluslararası sanatçımız Fazıl Say Datça ve Alaçatı’da gürültülü müzikten yakınmış. Gazetelerde, sosyal medyada yayınlanan haberlere göre Alaçatı için özetle şöyle demiş: “Mekanlar en çok desibel yapma yarışında. Saat 23.00- 23.30- 00.00 durması lazım? Yok, hayır devam. 00..45 ancak... 7 ayrı mekan, kendi çaldıklarını sonuna kadar açarsa, 30 kilometreden duyuluyor. Orada yaşanmaz kardeşim. Orada durulamaz. Sohbet edilemez. Orada düşünülemez! Cehennem bu. Ses cehennemi.
Bana istediğiniz sitemi edin kardeşim. Küfür edin bana! Saydırın! Bu ses katliamı hayatlarımıza işkence kardeşim. Sorun saat 12.00 de kesilmesi filan da değil. Sorun desibel boyutu! Ege’de bu mekancıların kendi alanı dışına ses kaçırması bile hak olmamalı. Sadece kendi alanı duymalı, yalıtım mı yapar, sesi mi kısar. O onun sorunu, yapamazsa en ağır cezayı basın.”
Fazıl Say, sonradan mekan sahiplerine seslenmiş: “Size müzik seçiminiz konusunda bir şey diyen yok. Sen bu desibelde opera çalıyor olsan, ben yine aynı yazıyı yazacaktım. Konu müzik seçimi değil, benim hayatımda bu volümde sesi diretmen.”
KİMSE KARŞI DEĞİL
Fazıl Say geçmişte de Alaçatı’da gürültüden yakınmıştı. Şimdi Say’ın yakınmalarına gelecek tepkileri merak ediyorum. İtiraz edenler mi çoğunlukta olacak, hak verenler mi? Aslında müziğe, özellikle eğlence yerlerinde, kimse karşı değil. Hatta 24.00 kısıtlamasının da kaldırılması gerek. Ama gerçekten de çevreyi rahatsız etmeyecek müzikten söz ediyoruz. Müzik adıyla sunulan gürültüden değil. Son olarak aklıma geldi. Alaçatı’daki gürültü sürekli gündeme gelir ya! Hani Çeşme Belediyesi de gürültü denetleme yetkisini almıştı. Alaçatı Turizm Derneği de üyelerini ve gelen konukları bu konuda uyarıyordu Yanlış anımsamıyorsam, gürültüyle mücadele konusunda iddialı sözler verilmişti. Belki de gerçekten gürültü yoktur. Dünya müzik sanatçısı Fazıl Say, o güne özgü bir şanssızlık yaşamıştır, ya da ona gürültü var gibi gelmiştir. Bilemedim. Vardır bir açıklaması!
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BİR SİMGE ETKİNLİK
İzmir’in fuarı
90 yaşında
BU hafta İzmir’in ana gündemi Fuar. (Elbette gündemin böyle kalmasını istiyoruz.) Efendim, İzmir Enternasyonal Fuarı, 3 Eylül Cuma günü 90’ncı kez açılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ’ın düzenlediği ve 12 Eylül’de kapanacak. Fuar’ın ana sponsoru Folkart, etkinlik sponsoru ise Migros.
KÜLTÜR ZİRVESİ DE VAR
Salgın illeti yüzünden yoğun sağlık önlemi alınacağı bildirilen İzmir Enternasyonal Fuarı’nın temaları, “90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz” ve “Geleceği İzmir’de Birlikte Kuruyoruz.” Fuar süresince uluslararası ticaretin en önemli buluşmalarından İzmir İş Günleri de iş dünyasını online buluşturacak. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi de Fuar’la eş zamanlı olarak İzmir’de düzenlenecek.
GELECEĞİ KURUYORUZ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fuar’ın İzmir İktisat Kongresi’nde temeli atılan büyük bir mirasın taşıyıcısı olduğunu vurgulamış: “Yeniliklerin sergilendiği, ailelerin felekten bir gün çaldığı, sevdaların yeşerdiği, tarifsiz duyguların yaşandığı bir yer oldu İzmir Enternasyonal Fuarı. Her İzmirli Kültürpark’a fuar zamanı çocuksu heyecanla koşar. Bu nedenle İzmir Fuar, Fuar da İzmir demektir. Bizler, bu ülkenin insanları, Türkiye’nin neresinde olursak olalım 90 yıldır aslında hep buradayız, birlikte kutluyoruz. Geleceği İzmir’de birlikte kuruyoruz.”
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BİR DUYURU
Eski bisikletler
yüz güldürsün
KARŞIYAKA Belediyesi, Bisan’ın katkılarıyla, “Eski Bisikletini İyiliğe Dönüştür” sloganıyla sosyal yardım projesi başlattı. Bağışçıların bisikletleri adreslerden alınıyor, Bisan’ın fabrikasında kapsamlı bakım ve yenilemeden sonra Karşıyaka Belediyesi’nce gerek duyan çocuklara ulaştırılıyor. Böylelikle depolarda ya da evlerin bir köşesinde unutulan bisikletler çocukların yüzünü güldürebiliyor. Projeye destek olmak isteyen Karşıyakalılar (0232) 367 00 60 numaralı telefonu arayarak eski bisikletini bağışlayabilir.
ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
Gürültülü müzik yok da Say’a var gibi mi geldi
DÜNYACA ünlü, uluslararası sanatçımız Fazıl Say Datça ve Alaçatı’da gürültülü müzikten yakınmış. Gazetelerde, sosyal medyada yayınlanan haberlere göre Alaçatı için özetle şöyle demiş: “Mekanlar en çok desibel yapma yarışında. Saat 23.00- 23.30- 00.00 durması lazım? Yok, hayır devam. 00..45 ancak... 7 ayrı mekan, kendi çaldıklarını sonuna kadar açarsa, 30 kilometreden duyuluyor. Orada yaşanmaz kardeşim. Orada durulamaz. Sohbet edilemez. Orada düşünülemez! Cehennem bu. Ses cehennemi.
Bana istediğiniz sitemi edin kardeşim. Küfür edin bana! Saydırın! Bu ses katliamı hayatlarımıza işkence kardeşim. Sorun saat 12.00 de kesilmesi filan da değil. Sorun desibel boyutu! Ege’de bu mekancıların kendi alanı dışına ses kaçırması bile hak olmamalı. Sadece kendi alanı duymalı, yalıtım mı yapar, sesi mi kısar. O onun sorunu, yapamazsa en ağır cezayı basın.”
Fazıl Say, sonradan mekan sahiplerine seslenmiş: “Size müzik seçiminiz konusunda bir şey diyen yok. Sen bu desibelde opera çalıyor olsan, ben yine aynı yazıyı yazacaktım. Konu müzik seçimi değil, benim hayatımda bu volümde sesi diretmen.”
KİMSE KARŞI DEĞİL
Fazıl Say geçmişte de Alaçatı’da gürültüden yakınmıştı. Şimdi Say’ın yakınmalarına gelecek tepkileri merak ediyorum. İtiraz edenler mi çoğunlukta olacak, hak verenler mi? Aslında müziğe, özellikle eğlence yerlerinde, kimse karşı değil. Hatta 24.00 kısıtlamasının da kaldırılması gerek. Ama gerçekten de çevreyi rahatsız etmeyecek müzikten söz ediyoruz. Müzik adıyla sunulan gürültüden değil. Son olarak aklıma geldi. Alaçatı’daki gürültü sürekli gündeme gelir ya! Hani Çeşme Belediyesi de gürültü denetleme yetkisini almıştı. Alaçatı Turizm Derneği de üyelerini ve gelen konukları bu konuda uyarıyordu Yanlış anımsamıyorsam, gürültüyle mücadele konusunda iddialı sözler verilmişti. Belki de gerçekten gürültü yoktur. Dünya müzik sanatçısı Fazıl Say, o güne özgü bir şanssızlık yaşamıştır, ya da ona gürültü var gibi gelmiştir. Bilemedim. Vardır bir açıklaması!
-----------------
BİR SİMGE ETKİNLİK
İzmir’in fuarı
90 yaşında
BU hafta İzmir’in ana gündemi Fuar. (Elbette gündemin böyle kalmasını istiyoruz.) Efendim, İzmir Enternasyonal Fuarı, 3 Eylül Cuma günü 90’ncı kez açılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ’ın düzenlediği ve 12 Eylül’de kapanacak. Fuar’ın ana sponsoru Folkart, etkinlik sponsoru ise Migros.
KÜLTÜR ZİRVESİ DE VAR
Salgın illeti yüzünden yoğun sağlık önlemi alınacağı bildirilen İzmir Enternasyonal Fuarı’nın temaları, “90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz” ve “Geleceği İzmir’de Birlikte Kuruyoruz.” Fuar süresince uluslararası ticaretin en önemli buluşmalarından İzmir İş Günleri de iş dünyasını online buluşturacak. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi de Fuar’la eş zamanlı olarak İzmir’de düzenlenecek.
GELECEĞİ KURUYORUZ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fuar’ın İzmir İktisat Kongresi’nde temeli atılan büyük bir mirasın taşıyıcısı olduğunu vurgulamış: “Yeniliklerin sergilendiği, ailelerin felekten bir gün çaldığı, sevdaların yeşerdiği, tarifsiz duyguların yaşandığı bir yer oldu İzmir Enternasyonal Fuarı. Her İzmirli Kültürpark’a fuar zamanı çocuksu heyecanla koşar. Bu nedenle İzmir Fuar, Fuar da İzmir demektir. Bizler, bu ülkenin insanları, Türkiye’nin neresinde olursak olalım 90 yıldır aslında hep buradayız, birlikte kutluyoruz. Geleceği İzmir’de birlikte kuruyoruz.”
---------------
BİR DUYURU
Eski bisikletler
yüz güldürsün
KARŞIYAKA Belediyesi, Bisan’ın katkılarıyla, “Eski Bisikletini İyiliğe Dönüştür” sloganıyla sosyal yardım projesi başlattı. Bağışçıların bisikletleri adreslerden alınıyor, Bisan’ın fabrikasında kapsamlı bakım ve yenilemeden sonra Karşıyaka Belediyesi’nce gerek duyan çocuklara ulaştırılıyor. Böylelikle depolarda ya da evlerin bir köşesinde unutulan bisikletler çocukların yüzünü güldürebiliyor. Projeye destek olmak isteyen Karşıyakalılar (0232) 367 00 60 numaralı telefonu arayarak eski bisikletini bağışlayabilir.
ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN