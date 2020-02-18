Gönüllü sokak muhtarları aranıyor

“Bir kentte yaşayanlar yerel yönetimlerin başarılı olmasını ister. Çünkü o başarı, hizmetlerin bireylere kolay ve rahat ulaşmasını sağlar, yaşamı güzelleştirir” demiştim. Tabii ki, bu başarı da iletişimle sağlanabilir.
Sosyal medyada buluşmuş bir grubun adı; “Bornova İçin El Ele.” Aslında, “Bornova Gönüllüleri” onlar. Gördükleri aksaklıkları, iletilen yakınmaları belediyeye taşıyorlar. Uzunca bir süre aktif olan ve üye sayısı bini aşan bu grubun yeni bir projesi var: “Sokak Muhtarları...” Yeni girişimi, grubun yöneticisi Murat Gökerti’den dinleyelim:
HERKESİN ELİ TAŞIN ALTINA
“Malum mahalle muhtarlarımızın yetki alanı geniş olmakla birlikte her sokağa yetişme şansları da yok. Bu nedenle her sokağa gönüllü muhtarlar arıyoruz... Çoğulcu yönetimin olmazsa olmazı iletişimdir. ‘Artık şikayet yok’ diyoruz ve bir projeye adım atıyoruz. Bornova’da yaşayan herkes taşın altına elini koyarak yaşam kalitemize olumlu katkı sağlayacak... Her sokağın bir sorumlusu olsun, sokağını, evi sahiplensin istiyoruz. Şikayeti veya önerilerini bize bildirsin. Biz de belediyenin ilgili birimlerine iletip takipçisi olalım... Sokak sorumluları ve belediye ile ortak çalışmaya gireceğiz... Sokak muhtarlarını bekliyoruz...”
Umarım her sokağa “muhtar” bulunur ve amaca ulaşılabilir. Kolay gelsin!
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BİR TEŞEKKÜR
Bir yakınmaya
acil yaklaşım
“Kent Doktorları” gibi vatandaşla yerel yöneticiler arasında bağ kurmayı öngören öneri ve bunu destekleyen somut örnek iletmiştim. Geçenlerde de bu öneriden yola çıkan Hürriyet Ege Yazı İşleri Müdürü Nejat Bekmen’in görsel ve gözlemleriyle önerilerini aktarmıştım. Bekmen, Karşıyaka’da Bostanlı-Beşikçioğlu arasındaki tramvay yolunda gördüğü olumsuzlukları iletmişti.
HEMEN İLGİ GÖSTERDİ
Bu yazı çıkar çıkmaz Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, konuyla ivedilikle ilgilenileceğini bir notla iletti. Nitekim, gece de Cengiz Topel’de aydınlatmanın faal olduğunu, diğer ayrıntıların da kontrol edileceğini bildirdi. Gökçe’ye duyarlılığı nedeniyle teşekkür ediyorum. Bir vatandaştan gelen olumsuzluk bildirimini hemen ciddiye alıp gerekeni yaptı.
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BİR BAŞARI HABERİ
Çok özel kitaplığa
NATO’dan bağış
TÜRKİYE Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK), projelerine bir yenisini ekledi. 16 yıl önce avukat Gültekin Yazgan ve bir grup arkadaşının kurduğu TÜRGÖK, görme özürlülerin eğitimlerine ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile sesli ve Braille (kabartma yazılı) kaynaklar üreten bir kitaplık. Amacı doğrultusunda pek çok kurumla işbirliği yaparak projeler üretiyor.
İLK TÜRK KURULUŞU
Nitekim TÜRGÖK, geçtiğimiz aylarda NATO Charity Team tarafından düzenlenen bir programa başvurdu ve hazırladığı proje hibe aldı. Brüksel’deki NATO Karargahı’nda törenle hibe çekini alan TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan, “Kitaplığımızın NATO’dan hibe almaya hak kazanan ilk Türk sivil toplum kuruluşu olarak bayrağımızı dalgalandırması bizleri çok gururlandırdı” dedi. TÜRGÖK’ün söz konusu projesi çocuk haklarını konu alan 10 kitaplık öykü setini, resimleri betimlenerek kabartma olarak basmayı ve ilgili yaş grubundaki görme özürlü çocuklara göndermeyi hedefliyor.
KİTAPLAR ADRESE GİDİYOR
Kitaplık, Türkiye’nin her yerine, ayrıca İngiltere, Hollanda, KKTC, ABD, Almanya’ya ücretsiz ve iadesiz hizmet veriyor. Sayıları 6 binleri aşan Kitaplık, üyelerine sesli ve kabartma (Braille) baskılı roman, E-KPSS, KPSS, İngilizce MP3 formatında sesli arkadaş dergisi hazırlanarak ücretsiz olarak adreslerine gönderiliyor.
Gönüllü sokak muhtarları aranıyor
“Bir kentte yaşayanlar yerel yönetimlerin başarılı olmasını ister. Çünkü o başarı, hizmetlerin bireylere kolay ve rahat ulaşmasını sağlar, yaşamı güzelleştirir” demiştim. Tabii ki, bu başarı da iletişimle sağlanabilir.
Sosyal medyada buluşmuş bir grubun adı; “Bornova İçin El Ele.” Aslında, “Bornova Gönüllüleri” onlar. Gördükleri aksaklıkları, iletilen yakınmaları belediyeye taşıyorlar. Uzunca bir süre aktif olan ve üye sayısı bini aşan bu grubun yeni bir projesi var: “Sokak Muhtarları...” Yeni girişimi, grubun yöneticisi Murat Gökerti’den dinleyelim:
HERKESİN ELİ TAŞIN ALTINA
“Malum mahalle muhtarlarımızın yetki alanı geniş olmakla birlikte her sokağa yetişme şansları da yok. Bu nedenle her sokağa gönüllü muhtarlar arıyoruz... Çoğulcu yönetimin olmazsa olmazı iletişimdir. ‘Artık şikayet yok’ diyoruz ve bir projeye adım atıyoruz. Bornova’da yaşayan herkes taşın altına elini koyarak yaşam kalitemize olumlu katkı sağlayacak... Her sokağın bir sorumlusu olsun, sokağını, evi sahiplensin istiyoruz. Şikayeti veya önerilerini bize bildirsin. Biz de belediyenin ilgili birimlerine iletip takipçisi olalım... Sokak sorumluları ve belediye ile ortak çalışmaya gireceğiz... Sokak muhtarlarını bekliyoruz...”
Umarım her sokağa “muhtar” bulunur ve amaca ulaşılabilir. Kolay gelsin!
-----
BİR TEŞEKKÜR
Bir yakınmaya
acil yaklaşım
“Kent Doktorları” gibi vatandaşla yerel yöneticiler arasında bağ kurmayı öngören öneri ve bunu destekleyen somut örnek iletmiştim. Geçenlerde de bu öneriden yola çıkan Hürriyet Ege Yazı İşleri Müdürü Nejat Bekmen’in görsel ve gözlemleriyle önerilerini aktarmıştım. Bekmen, Karşıyaka’da Bostanlı-Beşikçioğlu arasındaki tramvay yolunda gördüğü olumsuzlukları iletmişti.
HEMEN İLGİ GÖSTERDİ
Bu yazı çıkar çıkmaz Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, konuyla ivedilikle ilgilenileceğini bir notla iletti. Nitekim, gece de Cengiz Topel’de aydınlatmanın faal olduğunu, diğer ayrıntıların da kontrol edileceğini bildirdi. Gökçe’ye duyarlılığı nedeniyle teşekkür ediyorum. Bir vatandaştan gelen olumsuzluk bildirimini hemen ciddiye alıp gerekeni yaptı.
-----
BİR BAŞARI HABERİ
Çok özel kitaplığa
NATO’dan bağış
TÜRKİYE Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK), projelerine bir yenisini ekledi. 16 yıl önce avukat Gültekin Yazgan ve bir grup arkadaşının kurduğu TÜRGÖK, görme özürlülerin eğitimlerine ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile sesli ve Braille (kabartma yazılı) kaynaklar üreten bir kitaplık. Amacı doğrultusunda pek çok kurumla işbirliği yaparak projeler üretiyor.
İLK TÜRK KURULUŞU
Nitekim TÜRGÖK, geçtiğimiz aylarda NATO Charity Team tarafından düzenlenen bir programa başvurdu ve hazırladığı proje hibe aldı. Brüksel’deki NATO Karargahı’nda törenle hibe çekini alan TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan, “Kitaplığımızın NATO’dan hibe almaya hak kazanan ilk Türk sivil toplum kuruluşu olarak bayrağımızı dalgalandırması bizleri çok gururlandırdı” dedi. TÜRGÖK’ün söz konusu projesi çocuk haklarını konu alan 10 kitaplık öykü setini, resimleri betimlenerek kabartma olarak basmayı ve ilgili yaş grubundaki görme özürlü çocuklara göndermeyi hedefliyor.
KİTAPLAR ADRESE GİDİYOR
Kitaplık, Türkiye’nin her yerine, ayrıca İngiltere, Hollanda, KKTC, ABD, Almanya’ya ücretsiz ve iadesiz hizmet veriyor. Sayıları 6 binleri aşan Kitaplık, üyelerine sesli ve kabartma (Braille) baskılı roman, E-KPSS, KPSS, İngilizce MP3 formatında sesli arkadaş dergisi hazırlanarak ücretsiz olarak adreslerine gönderiliyor.