Gönüllü kadın gücüyle ‘insan hareketi’ birliği

İZMİR’de 25 yıldır işleri güçleri iyilik, yardım olan, çeşitli dallarda çalışan, temeli kadınlar olan bir yapıdan söz edeceğim: Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği. Çatısı altında yaklaşık 300 kuruluş olan birliğin dönem sözcüsü Fatoş Dayıoğlu’ndan dinleyelim:
ERKEK KATKISI DA VAR
“Çok sevgili Tülay Aktaş’ı sonsuzluğa uğurladıktan hemen sonra, sivil toplum a çalışmalarında yer alan kadınlar, ‘Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’ (TAGKGB) adıyla birliktelik oluşturdu. ‘Birlikten güç doğar’ ilkesiyle 1996’da İzmir’in kadınlarının çağdaş bakışı, istikrarlı, verimli çalışmaları, erkek dayanışmacıların katkılarıyla insan hareketi olarak gücü artarak sürüyor.
DAYANIŞMAYI ARTIRMAK
MİSYONUMUZ: İzmir’deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) yerel, ulusal ve uluslararası alanlardaki katılımlarını artırmak.
AMACIMIZ: Daha geniş kitlelere ulaşarak, sivil toplumun geliştirilmesi; dil, din, etnik köken, yaş veya cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkesin sadece ‘insan’ olduğu için değerli olduğuna inanarak; insanların fiziksel, sosyoekonomik, psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak, STK’lar arasında dayanışmayı artırmak. Bilgi ve deneyimin toplum yararına kullanılması.
HEDEFLERİMİZ: İzmir’de daha çok STK’ya ulaşmak, gönüllü sayısını çoğaltmak. İşleyişi ve kurumsal yapısı ile örnek olmak. ‘Gönüllülük’ hareketini güçlendirmek için her yıl Tülay Aktaş’ı anmak. ‘Karşılıksız Hizmet’, ‘İzmir’in Gönüllüleri’, ‘Ömür Boyu Gönüllülük’ ödülleri vermek.
İŞBİRLİĞİ YAYILIYOR
Güç birliğini oluşturan her STK’nın işbirliği yaptığı kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar da da dolaylı olarak bu çatı altında bulunmaktadır. Böylece ‘A’ derneğiyle işbirliği yapan kamu kurumları ‘B’ derneğine de işbirliği çağrısı yapabiliyor.
AYNI RUH TEK NEFES
Afetlerde güç birliği olarak hemen tek nefes olup, desteklerimizi en kısa zamanda ulaştırmaktayız. Ülkemizin Doğu’sundaki, olanakları kısıtlı olan köy, ilçe, il okullarının gereksinimlerini gidermek için de aynı ruhla birleşip hizmet üretmekteyiz. Katılımcı üyelerimiz, aile, kadın, çocuk, sağlık, engelli, eğitim, sanat, kültür, sosyal alanlarda çalışma yapan STK’lardan oluşmaktadır.( Daha çok bilgi için: bilgi@gonullukuruluslar.com ve www.gonullukuruluslargucbirligi.com)
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BİR YILDÖNÜMÜ ANISINA
Cumhuriyet seslerini
dünya dinleyecek
TÜLAY Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’nin 25. yılında, Belçika Türk Kadınlar Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü işbirliğiyle, kadınlarımız bir ilki gerçekleştiriyor. ‘Cumhuriyet’in Kadınları İzmir’de Söylüyor! Dünya Dinliyor’ programımız 7 Mart saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle ücretsiz buluşuyor.
UNUTULMAYACAK BİR KONSER
Türk Müziği Yorumcusu/Eğitimci Ümit Bulut yönetimindeki koromuz, Belçika Türk Kadınlar Derneği üyesi amatörler, ‘Manastır Türküsü, Vardar Ovası, Yanık Ömer, Gül dalında öten bülbülün olsam, Eğilmez başın gibi-Efem, Türk Kadını Marşı’ gibi şarkı ve türkülerin yer aldığı 23 eseri, geleneksel ve modern dans sunumlarıyla seslendirecek. Konser Youtube üzerinden de canlı izlenebilecek.”
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BİR ETKİNLİK
İzmir Mutfak Kültürü’nden
Köstem Müzesi’nde çok özel
İZMİR Mutfak Kültürü Derneği, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yarın 13.00-17.30 saatleri arasında, Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi ev sahipliğinde, “İzmir Gastronomi Dünyasında Kadın Eli”’ adıyla etkinlik düzenliyor. Kurucu Başkan Sibel Önbaş, kadınların gastronomi alanındaki başarılarını onurlandırmak istediklerini belirtti.
“7 Kadın 7 Lezzet” belgeseli izlenecek, etkinlik sponsoru Janroz Gelinlik’in yaratıcısı Matin Rezakhah başarı öyküsünü anlatacak.
İMZALAR VE ÖDÜLLER
Yaşam koçu Ayşe Ayten’in, “İçinizdeki Tanrıçayı Keşfedin” söyleşisinden sonra Grup Dost Yürek “Mutfaktaki Sesler” adıyla dinleti ve ritim gösteri sunacak. Nurhayat Akın Talay “Güzelbahçe Yemekleri”, Bahriye İplikçi “Annemin Ot Sepeti”, Derya Manav “Turkish Vegan Mutfak” kitaplarını imzalayacak. İzmir Mutfağı’na katkılarından olayı Neptün Soyer, Güler Köstem, Ayşen Nazlı, Hatice Mercan, Selma Ay, Aslı Gültekin, İpek Yatmaz ve Sibel Sezgin’e ödül verilecek.
Gönüllü kadın gücüyle ‘insan hareketi’ birliği
İZMİR’de 25 yıldır işleri güçleri iyilik, yardım olan, çeşitli dallarda çalışan, temeli kadınlar olan bir yapıdan söz edeceğim: Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği. Çatısı altında yaklaşık 300 kuruluş olan birliğin dönem sözcüsü Fatoş Dayıoğlu’ndan dinleyelim:
ERKEK KATKISI DA VAR
“Çok sevgili Tülay Aktaş’ı sonsuzluğa uğurladıktan hemen sonra, sivil toplum a çalışmalarında yer alan kadınlar, ‘Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’ (TAGKGB) adıyla birliktelik oluşturdu. ‘Birlikten güç doğar’ ilkesiyle 1996’da İzmir’in kadınlarının çağdaş bakışı, istikrarlı, verimli çalışmaları, erkek dayanışmacıların katkılarıyla insan hareketi olarak gücü artarak sürüyor.
DAYANIŞMAYI ARTIRMAK
MİSYONUMUZ: İzmir’deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) yerel, ulusal ve uluslararası alanlardaki katılımlarını artırmak.
AMACIMIZ: Daha geniş kitlelere ulaşarak, sivil toplumun geliştirilmesi; dil, din, etnik köken, yaş veya cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkesin sadece ‘insan’ olduğu için değerli olduğuna inanarak; insanların fiziksel, sosyoekonomik, psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak, STK’lar arasında dayanışmayı artırmak. Bilgi ve deneyimin toplum yararına kullanılması.
HEDEFLERİMİZ: İzmir’de daha çok STK’ya ulaşmak, gönüllü sayısını çoğaltmak. İşleyişi ve kurumsal yapısı ile örnek olmak. ‘Gönüllülük’ hareketini güçlendirmek için her yıl Tülay Aktaş’ı anmak. ‘Karşılıksız Hizmet’, ‘İzmir’in Gönüllüleri’, ‘Ömür Boyu Gönüllülük’ ödülleri vermek.
İŞBİRLİĞİ YAYILIYOR
Güç birliğini oluşturan her STK’nın işbirliği yaptığı kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar da da dolaylı olarak bu çatı altında bulunmaktadır. Böylece ‘A’ derneğiyle işbirliği yapan kamu kurumları ‘B’ derneğine de işbirliği çağrısı yapabiliyor.
AYNI RUH TEK NEFES
Afetlerde güç birliği olarak hemen tek nefes olup, desteklerimizi en kısa zamanda ulaştırmaktayız. Ülkemizin Doğu’sundaki, olanakları kısıtlı olan köy, ilçe, il okullarının gereksinimlerini gidermek için de aynı ruhla birleşip hizmet üretmekteyiz. Katılımcı üyelerimiz, aile, kadın, çocuk, sağlık, engelli, eğitim, sanat, kültür, sosyal alanlarda çalışma yapan STK’lardan oluşmaktadır.( Daha çok bilgi için: bilgi@gonullukuruluslar.com ve www.gonullukuruluslargucbirligi.com)
-------------------
BİR YILDÖNÜMÜ ANISINA
Cumhuriyet seslerini
dünya dinleyecek
TÜLAY Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’nin 25. yılında, Belçika Türk Kadınlar Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü işbirliğiyle, kadınlarımız bir ilki gerçekleştiriyor. ‘Cumhuriyet’in Kadınları İzmir’de Söylüyor! Dünya Dinliyor’ programımız 7 Mart saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle ücretsiz buluşuyor.
UNUTULMAYACAK BİR KONSER
Türk Müziği Yorumcusu/Eğitimci Ümit Bulut yönetimindeki koromuz, Belçika Türk Kadınlar Derneği üyesi amatörler, ‘Manastır Türküsü, Vardar Ovası, Yanık Ömer, Gül dalında öten bülbülün olsam, Eğilmez başın gibi-Efem, Türk Kadını Marşı’ gibi şarkı ve türkülerin yer aldığı 23 eseri, geleneksel ve modern dans sunumlarıyla seslendirecek. Konser Youtube üzerinden de canlı izlenebilecek.”
-----------------------------------
BİR ETKİNLİK
İzmir Mutfak Kültürü’nden
Köstem Müzesi’nde çok özel
İZMİR Mutfak Kültürü Derneği, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yarın 13.00-17.30 saatleri arasında, Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi ev sahipliğinde, “İzmir Gastronomi Dünyasında Kadın Eli”’ adıyla etkinlik düzenliyor. Kurucu Başkan Sibel Önbaş, kadınların gastronomi alanındaki başarılarını onurlandırmak istediklerini belirtti.
“7 Kadın 7 Lezzet” belgeseli izlenecek, etkinlik sponsoru Janroz Gelinlik’in yaratıcısı Matin Rezakhah başarı öyküsünü anlatacak.
İMZALAR VE ÖDÜLLER
Yaşam koçu Ayşe Ayten’in, “İçinizdeki Tanrıçayı Keşfedin” söyleşisinden sonra Grup Dost Yürek “Mutfaktaki Sesler” adıyla dinleti ve ritim gösteri sunacak. Nurhayat Akın Talay “Güzelbahçe Yemekleri”, Bahriye İplikçi “Annemin Ot Sepeti”, Derya Manav “Turkish Vegan Mutfak” kitaplarını imzalayacak. İzmir Mutfağı’na katkılarından olayı Neptün Soyer, Güler Köstem, Ayşen Nazlı, Hatice Mercan, Selma Ay, Aslı Gültekin, İpek Yatmaz ve Sibel Sezgin’e ödül verilecek.