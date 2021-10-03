Geçmişi asırlara dayanan ‘Kadim Anadolu Şifacılığı’

BİLGİ BİRİKİMİ ANADOLU
Yapımcı ve yönetmen Yurdakul’da söz: “Anadolu toprakları, dünyanın kıtalarını birbirine bağlayan doğal bir köprü. Binlerce yıldır bu köprüyü kullanan medeniyetler gelip geçerken ya da yerleşerek dünyanın her yerinden bilgi taşımış. Biriken bilgi dört bir yana dağılmış. Unutulmaya yüz tutmuş, aktarılmaktan ya vazgeçilmiş, ya da bilgiyi sonrasına taşıyacak kimse bulunamamış değerlerin kaybolmasına vicdanen göz yumamıyorum.
GÖNÜLLÜ HALK HEKİMLİĞİ
Bu değerlerden biri de, şifacılık kültürü. Orta Asya’dan, Antik Yunan’dan, Mısır’dan, Kafkaslar’dan ve pek çok kültürden taşınarak gelip Anadolu’da sentezlenmiş halk hekimliği, ocaklar aracılığıyla günümüze aktarılmış. Çağdaş hekimlikten önce bu ocaklar, insanlara ve evcil hayvanlara şifa sunmak için bu hizmeti gönüllü, karşılıksız sunmuş.
KENDİ ELLERİMİZ DEĞİL
Tanrı inancıyla bütünleşen ritüellerde, şifacıların tamamı şifa veren ellerin, kendilerinin değil Fatma Ana’nın elleri olduğunu söyleyerek başlıyor. Şifa için bedel beklemeden aracılık yaptıklarını şifa arayana açıkça belirtiyorlar. ‘Ocaklı’ olarak adlandırılıyorlar ve geleneğe göre görevi kadınlar yapıyor.
“Denize atılan çöpleri görünce tüylerimiz diken diken oluyor. Çevreyi ne kadar vahşi şekilde kirlettiğimizi görüyoruz. Buna hakkımız yok. Bize bu cennet vatanı bırakan atalarımızın hatırasına saygısızlık. Sonraki kuşaklar için çevreyi kirletmeyi acilen bırakmamız lazım.”
ŞUBAT 2015’E DÖNMEK
Soyer’in sokak süpürme resimlerini görünce yıllar öncesine, Şubat 2015’e gittim. Bir vatandaş çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, sabahın erken saatlerinde temizlik işçileriyle sokakları temizliyordu. Üstelik temizlik işçilerinin giysilerinden giymiş, başına da bere takmıştı. Farkına varanların ilgiyle izlediği Soyer, fotoğrafa izin vermemişti. Ancak gizlice bir fotoğraf çekilmesi de engellenememişti.
HABERCİLİK HEYECANIYLA
Ve o gün için önemli bir haberi paylaşmak istedim. Hürriyet’te yıllarca birlikte çalışmaktan onur ve mutluluk duyduğum, Posta Ege Bölge Temsilcisi Banu Şen, habercilik heyecanıyla işe el koymuştu:
“CHP’li Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer şaşırtmaya devam ediyor. Soyer bu kez tulum ve çizme giyip, başına bere takarak işçilerle birlikte sabahın erken saatlerinde sokaklarda temizlik yaparken görüntülendi. Olay, bir vatandaşın, çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.
Neden mi? Hürriyet Ege’de, geçenlerde, “Her Mevsim Ayvalık” temasıyla, dolu dolu bir gurme dosyası yer aldı. Arkadaşlarımın ellerine sağlık. Usta kalemlerle Ayvalık’ın güzelliklerini yansıtan dosya Belediye Başkanı Mesut Ergin’i mutlu etmiştir. Çünkü Ergin, göreve geldiğinden beri Ayvalık’ın olumlu yönlerinin ön plana çıkması için çaba gösteriyor. Nitekim dosyada da Ayvalık’ın güzelliklerine çağırıyordu herkesi. Bu güzel dosya, Başkan Ergin’in bir dizi mücadelesini de anımsattı bana. Adeta sabrı taşmış, “Gözünü Ayvalık’ın muhteşem güzelliğine dikenlere sesleniyorum! Artık bizden uzak durun. Elinizi, kolunuzu, ayağınızı, cüzdanlarınızı, gözünüzü kentimizin üzerinden çekin” diyordu. Eski haberlerden özet derlemeye bir göz atalım:
HEVESLER KURSAKLARDA KALACAK
* Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Tabiat Derneği, Bağyüzü Mahallesi’nde taşocağı açılması ve işletilmesi amacıyla verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararının iptali için dava açmış. Balıkesir 2’nci İdare Mahkemesi de iptal kararı vermiş. Belediye Başkanı Mesut Ergin, iptal kararının, benzer girişimde bulunmak isteyenlerin hevesini kursağında bırakacağını vurgulamış.
MUTLULUK VEREN İPTAL KARARI
* Son bir yılda pirina havuzlarının patladığını, demir madeni duvarlarının yıkıldığını, hortum, orman
yangını ve 21 Mayıs’taki büyük afette yüzlerce teknenin parçalandığını anımsatmış Ergin, Kozak Bölgesi’nin en güzel yerlerinden Bağyüzü’nde taş ocağı açılması için ÇED’le ilgili iptal kararını mutlulukla karşıladıklarını bildirmiş.
AŞI OL SAĞLIKLI KAL
Başkan Batur, “Aşı Olun Sağlıklı Kalın” sloganıyla tüm vatandaşları aşılanmaya çağırdı. Her vatandaşın aşısız yakınını da göreve davet etmesi gerektiğini savunan Batur’un okuduğu ortak bildiri özetle şöyle: “Bu hastalığı yenmenin tek çaresi aşı olmak. Aşı kampanyalarını hep birlikte desteklememiz gerekiyor. En kısa sürede başarı oranları yüzde 94’ün üzerinde olan aşıları olmalıyız.
BİR İNSANLIK GÖREVİ
Kimsenin bireysel özgürlüklerinin toplum sağlığına risk oluşturmasına izin verilemez, verilmemelidir. Aşısız Kovid’e yakalanıp bir yudum nefese muhtaç kalmamak için, sevdiklerinizle zamansız vedalaşmamak için, son pişmanlığı yaşamamak için lütfen aşınızı olun. Bu süreçte bu bir insanlık görevidir.”
ÖYLE GURURLUYUZ Kİ
“O kadar gururluyuz ki; yazın rehavetini eylül ayına girer girmez üzerimizden attık ve birbirinden başarılı etkinliklerle sonbahara ‘merhaba’ dedik. Önce 3 Eylül’de 90 yıldır Türkiye’nin geleceğine yön veren İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışını, gözümüz gibi koruduğumuz Kültürpark’ta yaptık.
FUAR YİNE AYNA OLDU
Fuar bir kez daha ülkemizi ve dünyayı İzmir’de birbirine bağladı. Bir kez daha konserlerden sergilere kadar kültürel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Bizler bir kez daha çimlerin üzerinden sahnedeki sanatçılarımıza eşlik ettik. Bir kez daha çocukluğumuzu andık. Fuar bir kez daha ayna oldu, dünyanın ve Türkiye’nin 90 yıllık tarihini bize yansıttı, hatırlattı.
PİRİŞTİNA İLE SOHBETTE
“Evet, İzmir Life 21’nci yayın yılına girdi. Bir kent kültürü dergisinin bu kadar uzun soluklu olması, kente sahip çıkanların desteği sayesinde başarıldı. Yazarı, çizeri, okuru hep birlikte bugünlere geldik... Hikaye şöyle başladı... 2000 yılının son aylarında bir gün, sevgili Ahmet Piriştina ile bir kahve içimi sırasında ‘Şu kent kitaplığı projesi ile çok büyük iş başarıyorsunuz, ancak bunların baskı sayıları az, kaç kişiye ulaşıyor? Bir kent kültürü dergisi yapılsa, İzmir’in güzellikleri tüm Türkiye’ye tanıtılsa’ demiştim...
ONU DA SEN YAP BİLADER
Başkan bunu hafif yollu bir eleştiri olarak algılamış olmalı ki; ‘Onu da sen yap bilader’ demiş ve eklemişti: ‘Ama öyle üç-beş sayı çıkartıp kaçmak yok, 25 sene çıkmalı.’ Hepimizin gülüşleri, Piriştina’nın martı ötüşlü kahkahaları arasında kaybolmuştu…
Sonrasında, Süleyman Gencel’in toparladığı çoğunluğu Evrensel Gazetesi’nden ayrılmış bir ekiple Mayıs 2001’de yola çıktık. Duygu Özsüphandağ Yayman, Halime Sürek Kahveci, Deniz Çaba, Turan Gültekin, Berk Altınışık ve reklamda Sevtap Cengiz ilk çekirdek ekipti. Nedim Atilla’nın o günlerdeki katkılarını da unutamam. Sonrasında ayrılanlar ve yeni katılanlarla kocaman bir aile olduk. Bugün bu ailenin neredeyse tamamı hiçbir ücret almadan dergiye katkı koymayı sürdürüyor.
OKŞAYAN GÖRDÜM İYİ Mİ
9 EYLÜL ÇOK ÖNEMLİ
Haftayı farklı kılan en önemli gün tabii ki 9 Eylül... İzmir’in kurtuluşunun 99’ncu yıldönümü. Fuar o gün de dolu. Ancak dışarıda da ilk aklıma gelen, “Zafer Yürüyüşü”, “Fener alayı”, “Athena konseri” gibi on binlerce kişiyi toplayabilecek etkinlikler var.
DÜNYANIN GÖZÜ BİZDE
Ve 9 Eylül’de İzmir Kültür Zirvesi başlıyor. İzmir,Dünya Belediyeler Birliği temsilcilerini ağırlayacak. Ve İzmir’in adını tüm dünya yine duyacak. Zirvede oluşacak mesajlar İzmir’den duyurulacak tüm dünyaya. Zirve kapsamında da farklı etkinlikler düzenlenecek.
DOLU DOLU BİR HAFTA
Dedim ya, dolu dolu bir hafta. Ege’nin çeşitli il ve ilçelerinde de kurtuluş günleri kapsamında başta konser olmak üzere, zengin etkinlikler var. Zaten hafta sonu da sevindik. Kadın voleybolcularımız Avrupa üçüncüsü oldu. Erkek voleybolcular, üçte üç yaparak hedef ilerliyor. Milli futbolcular bile Cebelitarık’ı yenmeyi başardı.
KÜRESEL İŞLEVİ VAR
90’ncı Fuar’ın, tanıtım toplantısında da kafamda aynı soru vardı. İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Atatürk’ün gelecek planlarının hayata geçirilmesi için kurduğu Fuar’ın İzmir’i, Türkiye’yi aştığını, küresel işlev üstlendiğini dile getirdi. Alıcı, Türkiye’nin birçok yeniliği Fuar’da tanıdığını vurgularken, televizyon örneğini verdi.
DÜNYAYLA BAĞ BÜYÜYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fuar’ın İzmir’e bir kültür mirası olduğunu vurguladı, kafamdaki soruya özet yanıt verdi adeta:
* İEF’yi zamana uydurmak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki İEF büyüdükçe tüm Türkiye’nin dünya ile bağları da büyüyecek ve gelişecek. İEF’yi bu yıl, Atatürk’ün vizyonundan ilhamla ‘90 yıldır birlikte kutluyoruz, geleceği İzmir’de birlikte kuruyoruz’ temalarıyla açıyoruz.
Bana istediğiniz sitemi edin kardeşim. Küfür edin bana! Saydırın! Bu ses katliamı hayatlarımıza işkence kardeşim. Sorun saat 12.00 de kesilmesi filan da değil. Sorun desibel boyutu! Ege’de bu mekancıların kendi alanı dışına ses kaçırması bile hak olmamalı. Sadece kendi alanı duymalı, yalıtım mı yapar, sesi mi kısar. O onun sorunu, yapamazsa en ağır cezayı basın.”
Fazıl Say, sonradan mekan sahiplerine seslenmiş: “Size müzik seçiminiz konusunda bir şey diyen yok. Sen bu desibelde opera çalıyor olsan, ben yine aynı yazıyı yazacaktım. Konu müzik seçimi değil, benim hayatımda bu volümde sesi diretmen.”
KİMSE KARŞI DEĞİL
Fazıl Say geçmişte de Alaçatı’da gürültüden yakınmıştı. Şimdi Say’ın yakınmalarına gelecek tepkileri merak ediyorum. İtiraz edenler mi çoğunlukta olacak, hak verenler mi? Aslında müziğe, özellikle eğlence yerlerinde, kimse karşı değil. Hatta 24.00 kısıtlamasının da kaldırılması gerek. Ama gerçekten de çevreyi rahatsız etmeyecek müzikten söz ediyoruz. Müzik adıyla sunulan gürültüden değil. Son olarak aklıma geldi. Alaçatı’daki gürültü sürekli gündeme gelir ya! Hani Çeşme Belediyesi de gürültü denetleme yetkisini almıştı. Alaçatı Turizm Derneği de üyelerini ve gelen konukları bu konuda uyarıyordu Yanlış anımsamıyorsam, gürültüyle mücadele konusunda iddialı sözler verilmişti. Belki de gerçekten gürültü yoktur. Dünya müzik sanatçısı Fazıl Say, o güne özgü bir şanssızlık yaşamıştır, ya da ona gürültü var gibi gelmiştir. Bilemedim. Vardır bir açıklaması!
BEDENİMİZİN SESLERİ
* “Titreşim tıbbının esas aldığı temel bilgi, ‘Her şey enerji ile titreşir, tüm enerjiler bir bilgi içerir.’ Bedenimiz de enerji alanı ile çevrilidir. Bedenimizden yükselen ses detone yani bozuk değilse sağlığımız yerindedir. Fiziksel bedenimizin herhangi bölgesinden detone ses yükseliyorsa hastalık başlamış demektir.
AÇLIK SÜRESİNİN YARARI
* İnsanın doğasına daha uygun şey, acıktıktan sonra yemekle buluşmasıdır. Yoksa sadece öğün vakti geldi diye yemek, kendimize en büyük zarardır. İki öğün, hatta zaman zaman tek öğünle gün geçiştirilmelidir. Nelerin yenilip, nelerin yenilmeyeceği kadar, yemeklerin zamanlanması da önemlidir. Bu süreçte aç kalma süresinin uzun tutulması, vücudumuzda çok yararlı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
BESLENME DÜZENİ ŞART
* Sadece kilo vermek için mi açlık diyeti yapmalıyız? Hedef kilo vermek değil, sağlıklı kalmak olmalı. Beslenme zamanlarının bu şekilde düzenlenmesi, kilo vermenin yanında, kronik yangıyı ve insülin direncini ortadan kaldırmak suretiyle başta kanser olmak üzere pek çok hastalığı engelleyecektir. Obezite dediğimiz olay, buzdağının görünen kısmıdır. Altında kansere kadar varabilen bir dizi hastalık kocaman bir dağ olarak durmaktadır.”
ÇANAKKALE ONUN İÇİN SEFERBER
Çanakkale’de, Biga’nın Kemer Köyü’nden SMA Tip 1 hastası Ahmet Alp bebek için neredeyse tüm kent ayakta. Kampanyalar, destek programları düzenleniyor, herkes olanakları ölçüsünde katkı koyuyor. Kimi harçlığını, kimi el işlerinden sağladığı geliri, kimi günlük hasılatını bağışlıyor. Çanakkale Belediyesi de bebeğin tedavisi amacıyla başlatılan kampanyaya katkı verdi, kentliler umut olmaya çağrıldı. Başkan Ülgür Gökhan, yardım için internette canlı programa da katıldı.
SAĞLIĞI EN GÜZEL HEDİYE
Gökhan, Babalar Günü’nde kendisine gelen, “Babalar gününüzü en içten dileklerimizle kutlar, Ahmet Alp’e umut olduğunuz için sonsuz teşekkür ederiz” yazılı afişle mesajı paylaşmış, duygularını da, “Babalar gününde aldığım güzel hediyeyi paylaşmak istedim. Kampanyanın en kısa zamanda tamamlanması ve Ahmet Alp’in sağlığına kavuşması kadar güzel hediye düşünemiyorum” diyerek dile getirmişti.
İŞ İNSANLARINA MEKTUP
Çanakkale Belediye Meclisi’nin son toplantısında Başkan Gökhan, Ahmet Alp için yardım çağrısını yineledi, iş insanlarına bu konuda mektup yazdığını belirterek, “Ahmet Alp için Çanakkaleli iş insanlarına mektup yazdım. Çok ciddi bağışlar geldi, tek seferde 50 bin lira, 100 bin lira gibi... Karınca kararınca, herkes bütçesi kadar bir hayır yapabilirse iyi olur diye düşünüyorum” dedi.
YANGIN SONRASI SEL FELAKETİ
“Yangın yaraları nasıl sarılacak, kararan ormanlar yeniden yeşerebilecek mi” diye düşünür olduk, herkes yardım yarışına girdi, “Yapılacak çok iş var, yurduma kolay gelsin” dedim ben de. Ve yangın yarası çok tazeyken sel vurdu, Kastamonu ve Sinop civarını, tomruklar vurdu geçti. Bozkurt ilçesinde suyun üçüncü, dördüncü katlara yükseldiği söylendi. Görüntüler korkunçtu, sel suları apartmanları kağıttan yapılmış da deprem vurmuş gibi, yıkmıştı. Bu yazıyı yazarken yitirdiğimiz can 70, kayıp sayısı 77’ydi. Afet bölgesi ilan edildi oralar. Her yer balçıktı. Çaresizce bakıp kalıyoruz görüntülere.
SALGIN İLLETİNİ UNUTMAYALIM
BAKANLIK UYGUN BULMADI
“Adana’da 50 yaşındaki bir müvekkilime rahim ve yumuşak doku kanseri tanısı konuldu. Özel bir hastanedeki kemoterapi yeterli görülmeyince, onkoloğu ‘akıllı ilaç’ olarak bilinen ‘Tecentriq’ isimli ilacı uygun buldu. Hastalık ve kemoterapinin zayıf düşürdüğü kişinin bağışıklığını güçlendirmeyi, yalnızca kanserli hücreleri hedef alıp diğerlerine zarar vermeden tedaviyi öngören, yaşam süresini ve kalitesini artıran ilacın temini ve uygulanması için Sağlık Bakanlığı’na başvuruldu. Bakanlık ilacın kullanımını uygun bulmadı, başvurumuzu reddetti.
SGK BEDELİ VERMEK İSTEMEDİ
Sağlık Bakanlığı’na Ankara 8’inci İdare Mahkemesi’nde dava açtım. Mahkeme, bakanlığın işlemini durdurdu, 25 Şubat 2021’de davamızı kabul etti ve kazandık. Müvekkilim uzun süre ilacı ücretsiz kullandı, önemli iyileşme kaydedildi. İthal ilacın dozuna 12 bin 500 lira ödeyen, en az 6-7 doz daha gereken müvekkil adına ilacın bedelini karşılaması için Adana SGK İl Müdürlüğü’ne başvurduk, reddedildik.
MAHKEMEDEN ‘ÖDE’ KARARI
Ödediği bedelin geri ödenmesi ve yürütmenin durması istemiyle Adana 2’nci İdare Mahkemesi’nde dava açtık. Mahkeme, 4 Mayıs 2021’de SGK’nın ilaç bedelini ödemesine karar verdi. Müvekkilim uzun süre ilacı ücretsiz kullandı. 10 Haziran 2021’de haklılığımız kabul edildi, SGK’ya açtığımız davayı da kazanmış olduk. İlaç 15 bin-18 bin lira. 21 günde bir ödenmek zorunda. ‘Tecentriq’adlı ilacın dışında, kanser hastaları, ‘Keytruda, Optivo, Lynparza’ gibi yüksek bedelli ilaçları ne yazık ki satın alıyor.
Elbette bu denli büyük değildi. Ormancılarla bir röportajımız geldi aklıma. Manisa Spil’de, Kuşadası Pamucak’ta bütün işi 24 saat bir kuleden duman gözetlemek olanlar... Sabuncubeli’nde yollarla ormanlık arasındaki zakkumların özellikle sigara izmaritini önlemek için dikildiğini o zaman öğrendim. (Gözetleme kuleleriyle zakkum fidanlığı bugün de var mı?)
İYİ NİYETLİ BİR YARIŞ
Her kafadan, elbette iyi niyetle sesler geliyor... İşi yardım olanlar, “7.5 milyon fidan” diyor. İş dünyasının her kesiminde dur durak yok zaten. TOBB bir günde 15.5 milyon lira toplandığını, gereken şekilde harcanacağını bildiriyor. Her ağzını açan 100 binlerce, milyonlarca fidandan söz ediyor. Ayrıca yangın yerlerine gönderilen gıda maddesi, su, buz, gerekli donanım, alet, açıkta kalan vatandaşa giysi gibi yardımlardan tepeler oluştu. İzledikçe duygusala bağlıyor insan, boğazlar düğümleniveriyor.
HEPSİ ALINIR HERHALDE
Özetle, kenetlendik yine. “Kararan yerlerin yeniden yeşermesi için her şey yapılır. Uçaktır, helikopterdir, yangın söndürme için ne gerekiyorsa da artık hazır edilir herhalde. Sahi, büyükşehir belediyelerinin itfaiyelerine orman yangınına karşı uçak, helikopter alınamaz mı?” diye düşünüyorum yavaştan. Ancak biraz da fren gerek. Bol keseden söz vermek yerine, ortalık bir durulsun, “Nerede, neye ihtiyaç var, milyonlarca fidanın şimdi zamanı mı?” gibi sorulara yanıt gerek.
SEFERBERLİK GEREK
Ormanlar için bir şeyler yapmak istiyor ama yangın bölgelerine gidemiyorsunuz. Eliniz, kolunuz bağlı durmayacaksınız. Bulunduğunuz yer, il, ilçe, köy, mahalle neresi olursa olsun, ormanlık alanlardaki çöpleri toplayabilirsiniz. Özellikle cam, şişe kırığı, piller, plastik gibi yanıcı, yangın çıkarıcı her şeyi... Tabii ki doğaya çöp atmayacaksınız siz de, attırmayacaksınız. Arabanızdan sigara izmariti fırlatmayacaksınız. Yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde ormanlık alanlarda çöp toplama seferberliği düzenlenebilir. Okullar açılırsa, bu kampanyalara her yaştan öğrenciler katılabilir. En önemli konulardan biri: Ormanlara girilmesin, şu mangal merakına bir çare bulunsun. Örneğin havai fişek yasak, istenirse renkli gösteri için lazer var.
BU YANGIN MİLATTIR
“Ülkemizde son 18 aydır her türlü doğal afetle yüzleştik. Salgın hastalık, 30 Ekim İzmir depremi, seller, müsilaj ve yaşamakta olduğumuz büyük yangın. Artık Türkiye’de ekosistemle ilgili bir konu açıldığında, ‘Büyük yangından önce, büyük yangından sonra’ denilerek bu yangının bir milat olacağından şüphem yok. Ancak doğal afetlerin felakete dönüşmesinde şüphesiz en büyük pay bizimdir. Doğal afetler bundan sonra da olacak. Felaketlere dönüştürmemeyi öğrenmemiz lazım. Bu yangından da dersler çıkarıp bir daha böyle felaket yaşamamak için hazırlık gerektiğine inanıyorum.
BU SEFERKİ REKORTMEN
Yaşadığımız, Türkiye’nin en büyük orman yangını olmaya adaydır. Son yıllarda yangınlarda orman kaybımızın rekoru, 16 bini yine Manavgat bölgesinde olmak üzere, 29 bin 749 hektarla 2008’de kırılmıştı. Önemli özelliği ise son 30 yılın en kurak yılı olmasıydı. Yüzde 26 eksik yağışla yine çok kurak dönemdeyiz. Kabaca hesaplar, yanan alanın 120 bin hektarlarda olduğunu göstermektedir. En çok orman alanı kaybettiğimiz bu iki yılın ortak özelliği aşırı kurak olmasıdır.
YAKMAZ ZENGİNLEŞTİRİR
Türkiye’nin orman alanları, küresel ısınmanın şiddetlenmesiyle 2003’lü yıllardan günümüze 20.8 milyondan 23 milyon hektarlara çıkmıştır. Bu artış fide dikerek gerçekleştirilemez. İklim bilimini bilmeyen bazı kişiler, bu yangınların nedeni olarak küresel ısınmayı gösterse de, yağış artıran küresel ısınma orman yakmaz, aksine zenginleştirir ve genişletir.
SAÇMA SAPAN BAHANE
MEMLEKETE KOLAY GELSİN
Ormanı bilerek ya da bilmeyerek yakanların elleri kırılsın. Kasıtlı yakanlar daha da beter olsun. Alevlerin bastırılmasında, yangınların söndürülmesinde ihmali olanlar mutlaka hesap versin. Sorumluların yakasına yapışılsın. Bol keseden fidan, para yardımı sözü verenler soğukkanlı olsun, kargaşa yaratılmasın. Tüm yardımların gerekli yerlere ulaşması ve harcanması sağlansın. Ateşle savaşta can verenlere, şehitlerimize rahmet, yaralılara ve etkilenenlere acil sağlık diliyorum. Umarım yaralar bir an önce sarılır. Tüm memlekete kolay gelsin!
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Amal, Kemeraltı ve Konak’a gidecek, zeybek öğrenecek. Kültürpark’ta İzmirlilerle buluşup açık hava konserlerini izleyecek, çocuklar ve mülteci arkadaşlarıyla oyunlar oynayacak Amal 8 Ağustos’ta Çeşme’den Türkiye’ye veda edecek.
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BİR İBRET YOLCULUK
İzmir’e özel konuk:
KENDİ KÜÇÜK YÜREĞİ BÜYÜK
Ben, “Bu MASAL efsane, şahane ve de bizlere umut” dedim... Ve bazı yorumlar: “Bravo kendi küçük, yüreği büyük yavrumuza, yapmış olduğu bu davranış bizleri de çok sevindirdi, hayvan sever olarak... Ana-baba ve elbette Masal Ela’yı kutlamamak mümkün mü? Canim yavrum güzel ruhun var olsun. Hay maşallah! İşte bu yüzden umutluyuz. Bu çocuklardan umudum var. Dünyayı sevgi kurtaracak, biz görmesek de torunlarımızın göreceği inancı ve umudunu taşıyorum. Hayatta en zor şeyi öğrenmiş, insan olmayı. Umarım her şey çok yolunda gider onun için... Aferin güzel kızım hayattaki en büyük zenginliğe sahipsin: VİCDANA. Allahım Masal Ela’nın gönlündeki aslanı hayatta gümbür gümbür kükretsin.”
GAZOZ PARASIYLA MAMA
GÜNDE 25 KAMYON MOLOZ
“Buca Belediyesi’nin tüm önlem ve çalışmalarına karşın, kaçak moloz dökümü kent merkezine kadar indi. Ekipler, her gün Seyhan Mahallesi’nde günde 25 kamyon moloz toplamaya başladı. Sorunun önüne geçilmesi için önlemler artırıldı, pankartlarla uyarı yazıları asılırken İzmir genelindeki ilgili sivil toplum kuruluşları göreve çağrıldı. Belediye, inşaat sektörüyle ilgili odalar, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla destek ve duyarlılık için yazışma süreci başlattı.
MERKEZE KADAR GELDİLER
Başkan Erhan Kılıç da çalışmaların ciddi parasal yük getirdiğini vurgulayıp kaçak moloz dökümüne isyan ediyor: ‘Tüm önlemlere rağmen maalesef Buca kaçak moloz döküm sahası haline geldi. Özellikle Kaynaklar bölgesinde yeşil alanın korunması için bariyerler kurduk, kamyonların girişlerini engelledik, alanları temizledik. Kaçak moloz dökümleri, şimdi kent merkezimizde artmaya başladı.
Geçmişi asırlara dayanan ‘Kadim Anadolu Şifacılığı’
İZMİR’de uzun yıllar faaliyet gösterdiği reklamcılıkla tanınan Rahim Yurdakul, belgesel yapımcılığı ve yönetmenliğine de el attı. Daha önce TRT için, tutkusu olan olta balıkçılığı ile ilgili, “Oltanın İki Ucu” adlı 18 bölümlük belgeseli çekti. Marmara, Ege ve Akdeniz’de çekilen belgesel beğeniyle izlenmişti. Geçenlerde yeni bitirdiği, dumanı üstünde belgeselinden konuştuk: “Kadim Anadolu Şifacılığı.”
BİLGİ BİRİKİMİ ANADOLU
Yapımcı ve yönetmen Yurdakul’da söz: “Anadolu toprakları, dünyanın kıtalarını birbirine bağlayan doğal bir köprü. Binlerce yıldır bu köprüyü kullanan medeniyetler gelip geçerken ya da yerleşerek dünyanın her yerinden bilgi taşımış. Biriken bilgi dört bir yana dağılmış. Unutulmaya yüz tutmuş, aktarılmaktan ya vazgeçilmiş, ya da bilgiyi sonrasına taşıyacak kimse bulunamamış değerlerin kaybolmasına vicdanen göz yumamıyorum.
GÖNÜLLÜ HALK HEKİMLİĞİ
Bu değerlerden biri de, şifacılık kültürü. Orta Asya’dan, Antik Yunan’dan, Mısır’dan, Kafkaslar’dan ve pek çok kültürden taşınarak gelip Anadolu’da sentezlenmiş halk hekimliği, ocaklar aracılığıyla günümüze aktarılmış. Çağdaş hekimlikten önce bu ocaklar, insanlara ve evcil hayvanlara şifa sunmak için bu hizmeti gönüllü, karşılıksız sunmuş.
KENDİ ELLERİMİZ DEĞİL
Tanrı inancıyla bütünleşen ritüellerde, şifacıların tamamı şifa veren ellerin, kendilerinin değil Fatma Ana’nın elleri olduğunu söyleyerek başlıyor. Şifa için bedel beklemeden aracılık yaptıklarını şifa arayana açıkça belirtiyorlar. ‘Ocaklı’ olarak adlandırılıyorlar ve geleneğe göre görevi kadınlar yapıyor.
BİLİMSEL EKİPLE AKTARMAK
Küçük sapmalar dışında bu gelenek Yörük kültürü ile bütünleşmiş görülüyor. Folklorik bir değere dönüşmekle beraber, bu kültürün aktarımı sonlanmaya başlamış. Belgeseli kurgulama sürecim bu sonuç üzerine oldu. Mümkün olduğunca bu değerleri, yöntemlerin kaynağını, ritüelleri ve uygulama yöntemlerini geleceğin hafızasına aktarmak için bilim insanlarının da olduğu bir ekiple çalıştık.
BİTKİ TÜRÜ AVRUPA’DAN FAZLA
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik A.D. üyesi Doç. Dr. Bintuğ Öztürk danışmanlığında, bilimin ışığından ayrılmadan, daha ziyade gelenek incelemesi yaptık. Hocamın aktardığı bilgiye göre, Anadolu toprakları şifa kaynağı olarak kullanılan bitki çeşitliliği açısından çok zengin. Türkiye florasında 12 bin farklı bitki türü var. 3 bin 500’den fazlası, dünyada sadece Türkiye’de yetişiyor. Bu çeşitlilik neredeyse tüm Avrupa florasından fazla.
DÜNYA TIBBI KAYNAKLARI
Anadolu Florası’nda yer alan bitkiler ve bunların kullanımı konusundaki bilinen yazılı ilk kaynakların geçmişi; Sümerler (M.Ö: 4000-3000 / 2350), Babiller (Amurlar) (M.Ö. 2000 – 539), Asurlar (M.Ö: 2000 - 612) ve Hititler (M.Ö. 1800-1200) döneminden kalan kil tabletlere kadar uzanıyor. (Uncu, 2013). Şanlıurfa’nın güneyindeki antik Ninova kentinde bulunan kil tabletler, içerdikleri tıbbi bitkiler ve reçetelerle, dünya tıp tarihinin en kadim kaynakları arasında yer almış.
EN ÖNEMLİ ÜÇLÜ BİZDEN
Antik tıp tarihinin üç önemli karakterden ilki ve en ünlüsü ise Muğla-İstanköylü (Kos) Hipokrates. İzmir-Bergamalı Galenos ise eczacılığın babası sayılmakta. Dünyanın ilk sistematik ilaç bilgi kaynağı olarak kabul edilen MateriaMedica’nın yazarı Dioscorides ise, Anavarza/Kozanlı. Dünya tıp tarihinin en önemli kilometre taşları arasında yer alan bu üçlünün tüm eserleri Anadolu kültür mirasının en gözde meyveleri arasında yer almakta.
UNUTULMASINA GÖZ YUMMAYIZ
Oldukça eskiye uzanan ve zengin bitkisel biyo çeşitliliğine sahip olan Anadolu’nun halk kültürü ve etno botaniği ile ilgili kaynakları, gelenekleri, uygulamaları görmezden gelip, unutulmasına göz yumamazdık. ‘Böyle bir uygulama var, alalım bunu uygulayalım’ demek doğru mu? Asla doğru değil.
BU KEZ BAKANLIK DESTEĞİ
Ancak bu kültürün kayıt altına alınarak, bilim konusu olması gerektiğini düşünüyoruz. Proje için, Ege’nin büyük bölümü tarandı. Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ekonomik desteği ile gerçekleşti. Çok geniş coğrafyaya yayılmış bu bilgileri derlemek ekonomik açıdan zor. Yeni kaynaklar yaratarak, tüm Anadolu’yu kayıt altına almayı hedefliyoruz. Umarım projenin bütününe kaynak yaratacak duyarlı kuruluş ve kişiler sesimizi duyar.”