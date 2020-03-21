Fedakar sağlıkçıya saygı sevgi hoşgörü

BU koronavirüs kabus haline gelince önlemler sıklaştı.
Okullar, üniversiteler tatil edildi. AVM’ler boşaldı, bazıları çalışmalarına ara verdi. Marka mağazaların çoğu kapattı. Ligler ertelendi, etkinlikler iptal. Kafeler, barlar, diskolar, eğlence yerleri, kahvehaneler, restoranlar, spor salonları, yüzme havuzları, hamamlar kapalı. Örneğin İzmir’de Kordon, Kıbrıs Şehitleri gibi kalabalığıyla ünlü yerler ıssız. İnsanlar birbirine, birisine dokunmaya korkuyor. Fakat hastaneler; sağlık kuruluşları doğal olarak açık.
ZOR GÜNLERDE GÖREVDELER
Her daldaki doktor, hemşire, hastabakıcı, tüm sağlık çalışanları işbaşında. Muayene, müdahale için birebir temas zorunda. Endişelenseler de ateşli, nezleli, öksürenleri bırakmıyor. 112 ambulanslarındaki görevliler, gerekenlere ilk müdahaleyi yapıyor, taşımayı sürdürüyor. Acil servisler alarmda. En yüksek risk altında olan ve izinsiz çalışan sağlıkçılara saygıyla, anlayışla, hoşgörüyle yaklaşalım. Bu zor günlerde bizler için görev yerlerinde olduklarını unutmayalım.
ECZACILAR DA FARKSIZ
Eczacılar da farklı değil. Virüsten korunmayı bahane ederek eczane kapatanı gördünüz mü? Onlar da çalışanlarıyla riske karşın hastaya ilaç vermeyi, yardımı sürdürüyor. İzmir Eczacı Odası bazı önlemleri aldı. Hem eczacı ve çalışanlar, hem de gelenlerin sağlığı için. Eczanelerde aynı anda en fazla üç kişiye hizmet verilecek. Gelenler sırayla alınacak. Nöbetlerde kepenk arkasından veya nöbet penceresinden hizmet verilecek. Eczacılar da vatandaştan anlayış bekliyor.
ÖNEMLİ NOT: Vatandaşla son temasta olan sağlıkçılardan söz ettim. Yoksa bu zorlu günlerde risk altında görev yapanlar yok mu? Belediyelerin toplu ulaşım, su ve kanalizasyon, itfaiye, temizlik, sağlık işleri, fen işleri, zabıta birimlerinde çalışanlar, polis ve jandarma da görev başında. Hepsine kolay gelsin!
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BİR GÜZELLİK
Öykü Arin’den
sıcak öneriler
İZMİR’de lösemiye yakalanınca Türkiye’nin gündemine oturan ve herkesin sevgilisi olan Öykü Arin Antalya’da tedavi gördü. Koronavirüs yüzünden ev karantinasına giren, yaklaşık 1, 5 yıldır annesiyle ve tek başına eğlenmeyi öğrenen Öykü Arin, önerilerde bulundu.
NELER YAPABİLİRİZ
Annesi Eylem Şen Yazıcı’nın sosyal medyada paylaştığı Öykü Arin’in önerileri: “Dışarıda koronavirüs var ve çok tehlikeli. Herkes evde vakit geçirebilir. Evde puzzle, logo, resim yapabiliriz. Saklambaç oynayabiliriz. Kovalamaca ve monopol oynayabiliriz. Halı bile örebiliriz. Yastık savaşı yapabiliriz. Böyle şeyler yapabiliriz. Herkes evde kalsın. Yapıştırma yapabilir, oyuncak hayvanlarımızı konuşturabiliriz.”
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BİR KAMPANYA
Yaşlılar için:
‘Biz evdeyiz’
EGE Geriatri Derneği Başkanı ve Ege Üniversitesi Geriatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevnaz Şahin, risk grubunda olan ve evden çıkmamaları istenen yaşlıları biraz rahatlatmak için sosyal medyada “biz evdeyiz” kampanyası başlattıklarını belirtti. Şahin, “Özellikle 65 yaş ve üstü bireylerin evlerinde sevdikleriyle nasıl vakit geçirdiklerini #bizevdeyiz etiketiyle (hashtag) paylaşmalarını istiyoruz. İnstagram, Facebook ve Twitter’dan paylaşımlarımızla birbirimize misafir olalım, tek başına olmadığımızı hissedelim” dedi.
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BİR ALKIŞ
Beklenen oldu
maçlar ertelendi
FUTBOL maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. “Seyirciler korundu, ya futbolcular” demiştim. Nitekim bazı teknik direktör ve futbolcular maçların ertelenmesi gerektiğini söyledi. Buna karşı çıkanlar oldu, federasyon da kararı savundu. Ama önceki gün futbol, basketbol, voleybol ve hentbol karşılaşmaları ertelendi. Bana göre tam isabet!
Fedakar sağlıkçıya saygı sevgi hoşgörü
BU koronavirüs kabus haline gelince önlemler sıklaştı.
Okullar, üniversiteler tatil edildi. AVM’ler boşaldı, bazıları çalışmalarına ara verdi. Marka mağazaların çoğu kapattı. Ligler ertelendi, etkinlikler iptal. Kafeler, barlar, diskolar, eğlence yerleri, kahvehaneler, restoranlar, spor salonları, yüzme havuzları, hamamlar kapalı. Örneğin İzmir’de Kordon, Kıbrıs Şehitleri gibi kalabalığıyla ünlü yerler ıssız. İnsanlar birbirine, birisine dokunmaya korkuyor. Fakat hastaneler; sağlık kuruluşları doğal olarak açık.
ZOR GÜNLERDE GÖREVDELER
Her daldaki doktor, hemşire, hastabakıcı, tüm sağlık çalışanları işbaşında. Muayene, müdahale için birebir temas zorunda. Endişelenseler de ateşli, nezleli, öksürenleri bırakmıyor. 112 ambulanslarındaki görevliler, gerekenlere ilk müdahaleyi yapıyor, taşımayı sürdürüyor. Acil servisler alarmda. En yüksek risk altında olan ve izinsiz çalışan sağlıkçılara saygıyla, anlayışla, hoşgörüyle yaklaşalım. Bu zor günlerde bizler için görev yerlerinde olduklarını unutmayalım.
ECZACILAR DA FARKSIZ
Eczacılar da farklı değil. Virüsten korunmayı bahane ederek eczane kapatanı gördünüz mü? Onlar da çalışanlarıyla riske karşın hastaya ilaç vermeyi, yardımı sürdürüyor. İzmir Eczacı Odası bazı önlemleri aldı. Hem eczacı ve çalışanlar, hem de gelenlerin sağlığı için. Eczanelerde aynı anda en fazla üç kişiye hizmet verilecek. Gelenler sırayla alınacak. Nöbetlerde kepenk arkasından veya nöbet penceresinden hizmet verilecek. Eczacılar da vatandaştan anlayış bekliyor.
ÖNEMLİ NOT: Vatandaşla son temasta olan sağlıkçılardan söz ettim. Yoksa bu zorlu günlerde risk altında görev yapanlar yok mu? Belediyelerin toplu ulaşım, su ve kanalizasyon, itfaiye, temizlik, sağlık işleri, fen işleri, zabıta birimlerinde çalışanlar, polis ve jandarma da görev başında. Hepsine kolay gelsin!
-----
BİR GÜZELLİK
Öykü Arin’den
sıcak öneriler
İZMİR’de lösemiye yakalanınca Türkiye’nin gündemine oturan ve herkesin sevgilisi olan Öykü Arin Antalya’da tedavi gördü. Koronavirüs yüzünden ev karantinasına giren, yaklaşık 1, 5 yıldır annesiyle ve tek başına eğlenmeyi öğrenen Öykü Arin, önerilerde bulundu.
NELER YAPABİLİRİZ
Annesi Eylem Şen Yazıcı’nın sosyal medyada paylaştığı Öykü Arin’in önerileri: “Dışarıda koronavirüs var ve çok tehlikeli. Herkes evde vakit geçirebilir. Evde puzzle, logo, resim yapabiliriz. Saklambaç oynayabiliriz. Kovalamaca ve monopol oynayabiliriz. Halı bile örebiliriz. Yastık savaşı yapabiliriz. Böyle şeyler yapabiliriz. Herkes evde kalsın. Yapıştırma yapabilir, oyuncak hayvanlarımızı konuşturabiliriz.”
-----
BİR KAMPANYA
Yaşlılar için:
‘Biz evdeyiz’
EGE Geriatri Derneği Başkanı ve Ege Üniversitesi Geriatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevnaz Şahin, risk grubunda olan ve evden çıkmamaları istenen yaşlıları biraz rahatlatmak için sosyal medyada “biz evdeyiz” kampanyası başlattıklarını belirtti. Şahin, “Özellikle 65 yaş ve üstü bireylerin evlerinde sevdikleriyle nasıl vakit geçirdiklerini #bizevdeyiz etiketiyle (hashtag) paylaşmalarını istiyoruz. İnstagram, Facebook ve Twitter’dan paylaşımlarımızla birbirimize misafir olalım, tek başına olmadığımızı hissedelim” dedi.
-----
BİR ALKIŞ
Beklenen oldu
maçlar ertelendi
FUTBOL maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. “Seyirciler korundu, ya futbolcular” demiştim. Nitekim bazı teknik direktör ve futbolcular maçların ertelenmesi gerektiğini söyledi. Buna karşı çıkanlar oldu, federasyon da kararı savundu. Ama önceki gün futbol, basketbol, voleybol ve hentbol karşılaşmaları ertelendi. Bana göre tam isabet!