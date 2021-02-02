Evde yemek yapmıyorum esnafa destek veriyorum

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir Tarımı” modelini geçenlerde Ödemiş’te açıkladı, ülkeye örnek olacağını vurguladı. Modelin özelliklerinden, “Herkesin karnın doysun tarımı” başlığıyla söz etmiş, “Evet, nerede yaşarsak yaşayalım, karnımızı doyurmak zorundayız. Elbette güvenli, uygun fiyatlı gıdayla. Ve bunun için üreticiyi de, tüketiciye de hoşnut edecek tarım gerek” demiştim. Soyer, 28 tarımsal kooperatifle 338 milyon liralık ürün alımı öngören sözleşme imzaladı.



SERTEL: KIRSAL KALKINMA İÇİN

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir modelini AK Parti’li belediyelerin de uygulamaya başlaması gerektiğini savundu: “Bu model Türkiye’ye örnek olmalı. Yerelde AKP’li belediyeler de kendi bölgelerindeki çiftçiyi desteklemeli. Kırsal kalkınma ancak bu şekilde olur. Köyden kente göç de bu şekilde önlenir. Türkiye’deki tüm belediyeler tarıma destek versin.”

PARTİ POLİTİKASI OLUR MU

Sertel’in bu çağrısına AK Parti’den yanıt gelir mi, gelmez mi, bilemem elbette. Gerçi modelle ilgili bazı eleştiriler ile getirildi. Ben de kafama takılan bazı soruları da paylaşmak isterim:

“CHP Genel Merkezi, İzmir Tarımı modelini benimsemiş midir? Bu model bir parti politikası haline getirilecek midir? Bu modelle ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ayrıntılı rapor, bilgi gibi çalışma istenmiş midir? Sonuç olarak CHP’nin genel yönetiminin, ‘Başka bir tarım mümkün’ ilkesiyle şekillenen İzmir’in bu modeline yaklaşımı nedir? Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, herhangi bir yorumda bulunmuş mudur?”

Dedim ya, ben her kesimi mutlu edecek tarım modelinin başarılı olmasını isterim... Bu sorular sadece kafama takılıverdi. Herkese kolay gelsin!

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