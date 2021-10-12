Etkinlik geliri gençlerin eğitim ve gelişimine katkı

İZMİR’de uzun yıllar faaliyet gösterdiği reklamcılıkla tanınan Rahim Yurdakul, belgesel yapımcılığı ve yönetmenliğine de el attı. Daha önce TRT için, tutkusu olan olta balıkçılığı ile ilgili, “Oltanın İki Ucu” adlı 18 bölümlük belgeseli çekti. Marmara, Ege ve Akdeniz’de çekilen belgesel beğeniyle izlenmişti. Geçenlerde yeni bitirdiği, dumanı üstünde belgeselinden konuştuk: “Kadim Anadolu Şifacılığı.”





BİLGİ BİRİKİMİ ANADOLU

Yapımcı ve yönetmen Yurdakul’da söz: “Anadolu toprakları, dünyanın kıtalarını birbirine bağlayan doğal bir köprü. Binlerce yıldır bu köprüyü kullanan medeniyetler gelip geçerken ya da yerleşerek dünyanın her yerinden bilgi taşımış. Biriken bilgi dört bir yana dağılmış. Unutulmaya yüz tutmuş, aktarılmaktan ya vazgeçilmiş, ya da bilgiyi sonrasına taşıyacak kimse bulunamamış değerlerin kaybolmasına vicdanen göz yumamıyorum.

GÖNÜLLÜ HALK HEKİMLİĞİ

Bu değerlerden biri de, şifacılık kültürü. Orta Asya’dan, Antik Yunan’dan, Mısır’dan, Kafkaslar’dan ve pek çok kültürden taşınarak gelip Anadolu’da sentezlenmiş halk hekimliği, ocaklar aracılığıyla günümüze aktarılmış. Çağdaş hekimlikten önce bu ocaklar, insanlara ve evcil hayvanlara şifa sunmak için bu hizmeti gönüllü, karşılıksız sunmuş.

KENDİ ELLERİMİZ DEĞİL

