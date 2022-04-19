Emekle işlenen elek kızlara eğitim demek

BENAN Bilek ile Armağan Portakal’ın bir yıldır ayda bir düzenlediği ‘Yaşam Elekleri Atölyesi’nde mutlu sona ulaşıldı. Yıllardır her çalışma sezonunun sonunda bir sivil toplum kuruluşu için sergiyle taçlanan ‘Yaşam Elekleri Projesi’nde bu dönem 70 eser oluştu. Katılımcı 51 kadın, işledikleri 70 eleği EÇEV’in (Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ) ‘51 Kadından 51 Öğrenciye’ projesi için sergiliyorlar. 24 Nisan Pazar günü saat 16.00’da BonVivant’ta açılacak sergi yalnızca o gün ziyaret edilebilecek.
SERGİDE NELER VAR
İlk kez 18 yıl önce Benan Bilek’in yaptığı ve sanat dalına dönüşen, “Un Eleği Üzerine İplikler ile Resimler”, dört yıl önce Torlak Çiftliği’nin kurucusu Armağan Portakal’ın önerisiyle atölye çalışmasına dönüştü, yalnızca İzmir’den değil, farklı illerden de katılanlar oldu. Katılımcılar elek üzerine istedikleri resimleri aktardı, farklı işleme teknikleriyle renklendirdi. Yaşam Elekleri Sergisi eserleri, her yıl bir başka proje için bağışlanıyor. Bu yıl sergilenecek eleklerde de simgeler ve sevgiler bir arada. Katılımcıların bazıları evlerini, yaşam alanları resmederken, kimi hayallerini aktardı. Emeklerini ve eleklerini bağışlayan katılımcılar, kız çocuklarının eğitimlerine katkı mutluluğunu yaşıyor.
İŞTE O KADINLAR
‘Torlak Çiftliği Benan Bilek’le Yaşam Elekleri Atölyeleri’, her buluşmada en fazla sekiz kadının katılımıyla gerçekleşiyor. Katılımcı sayısı pandemi döneminde daha da kısıtlandı. Ve bu yılki sergide 70 eleği sevgi ve umutla işleyip bağışlayan 51 kadın: Anıl Can Özalp, Arzu Sarıgül, Aslı Karhan Liman, Ayla Demiray, Aylin Acar, Aylin Cankaflı, Aysevil Susuzlu, Ayşegül Kiper, Ayşın Aksu, Ayzıt Uysal, Banu Yüksel, Behire Ayduk, Belgin Akyavaş, Bernev Atlıer, Birsen Sarıgedik, Çağla Günay, Demet Günaydınlar, Dilek Parlak, Duygu Erdoğan, Ezgi Denizel Güven, Fatma Eken, Ferda Tilmensağır, Filiz Ömeroğlu, Funda Tunçer, Gülçin Koç Oymak, Gülgün Doğan Elçi, Handan Benli, Handan Küçükören, Hayal Vanlıoğlu, Hayriye Tombak, Hülya Aydoğan, Hülya Özkan, Hüsniye Şatafoğlu, Hüsniye Tuncer, Işık Doğusoy, Kübra Nalan Gurbet, Mine Gürel Yurttaş, Müge Ergin, Nilbert Yılmaz, Nilgün Kahya Demirsoy, Özge Yazıcılar, Renginar Kılıç, Saadet Tokgöz, Selmin Çıray, Sevilay Soysal, Sunay Celep, Şebnem Gündür, Şükran Ünal, Tijen Atasoy, Tülay Alan, Yasemin Reşitoğlu.
Emek ürünü eleklerini kızların eğitimi için bağışlayan 51 katılımcıyı kutluyorum. Sergideki eserlerin kısa sürede eğitim katkısına dönüşmesini diliyorum.
BİR GÖNÜLLÜ BULUŞMASI
EGE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI
EĞİTİMİN niteliğine odaklanmış ve bunu bilimsel ve çağdaş değerler çerçevesinde tanımlayan EÇEV * Çağdaş ve evrensel kültür değerleriyle donanmış * Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı * Çoğulcu bir toplumda yaşamasını bilen * Bilimsel düşünen, sorgulayıcı * Kendisiyle ve yaşadığı toplumla barışık * Emeğe saygılı * Katılımcı, üretken ve demokratik yaşamı özümsemiş * Edindiği bilgiyi kullanabilen * Devamlı öğrenebilen, kendini geliştirebilen * Sanatı ve teknolojiyi takip eden * Gezegenin ve canlıların sürdürülebilirliğini önemseyen bireylerin yetişmesine destek verir, buna yönelik eğitim programlarını yaşama geçirerek eğitim sistemine katkıda bulunmayı amaçlar.
AYDINLIK YARINLAR İÇİN
EÇEV, gücünü en büyük zenginliği olan gönüllülerinden almaktadır. EÇEV’de, geleceğe dair umutlarımızı yaşatmanın, aydınlık yarınları inşa etmenin öncelikli yolunun çağdaş eğitimden geçtiğine inanan gönüllüler bir araya gelmektedir. EÇEV ailesine birey veya kurum olarak gönüllü destek vermeyi isteyenler için: (0232) 425 97 97
NOT: BonVivant-Cumhuriyet Bulvarı No: 268 Alsancak Tel: (0232) 421 72 02
Emekle işlenen elek kızlara eğitim demek
BENAN Bilek ile Armağan Portakal’ın bir yıldır ayda bir düzenlediği ‘Yaşam Elekleri Atölyesi’nde mutlu sona ulaşıldı. Yıllardır her çalışma sezonunun sonunda bir sivil toplum kuruluşu için sergiyle taçlanan ‘Yaşam Elekleri Projesi’nde bu dönem 70 eser oluştu. Katılımcı 51 kadın, işledikleri 70 eleği EÇEV’in (Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ) ‘51 Kadından 51 Öğrenciye’ projesi için sergiliyorlar. 24 Nisan Pazar günü saat 16.00’da BonVivant’ta açılacak sergi yalnızca o gün ziyaret edilebilecek.
SERGİDE NELER VAR
İlk kez 18 yıl önce Benan Bilek’in yaptığı ve sanat dalına dönüşen, “Un Eleği Üzerine İplikler ile Resimler”, dört yıl önce Torlak Çiftliği’nin kurucusu Armağan Portakal’ın önerisiyle atölye çalışmasına dönüştü, yalnızca İzmir’den değil, farklı illerden de katılanlar oldu. Katılımcılar elek üzerine istedikleri resimleri aktardı, farklı işleme teknikleriyle renklendirdi. Yaşam Elekleri Sergisi eserleri, her yıl bir başka proje için bağışlanıyor. Bu yıl sergilenecek eleklerde de simgeler ve sevgiler bir arada. Katılımcıların bazıları evlerini, yaşam alanları resmederken, kimi hayallerini aktardı. Emeklerini ve eleklerini bağışlayan katılımcılar, kız çocuklarının eğitimlerine katkı mutluluğunu yaşıyor.
İŞTE O KADINLAR
‘Torlak Çiftliği Benan Bilek’le Yaşam Elekleri Atölyeleri’, her buluşmada en fazla sekiz kadının katılımıyla gerçekleşiyor. Katılımcı sayısı pandemi döneminde daha da kısıtlandı. Ve bu yılki sergide 70 eleği sevgi ve umutla işleyip bağışlayan 51 kadın: Anıl Can Özalp, Arzu Sarıgül, Aslı Karhan Liman, Ayla Demiray, Aylin Acar, Aylin Cankaflı, Aysevil Susuzlu, Ayşegül Kiper, Ayşın Aksu, Ayzıt Uysal, Banu Yüksel, Behire Ayduk, Belgin Akyavaş, Bernev Atlıer, Birsen Sarıgedik, Çağla Günay, Demet Günaydınlar, Dilek Parlak, Duygu Erdoğan, Ezgi Denizel Güven, Fatma Eken, Ferda Tilmensağır, Filiz Ömeroğlu, Funda Tunçer, Gülçin Koç Oymak, Gülgün Doğan Elçi, Handan Benli, Handan Küçükören, Hayal Vanlıoğlu, Hayriye Tombak, Hülya Aydoğan, Hülya Özkan, Hüsniye Şatafoğlu, Hüsniye Tuncer, Işık Doğusoy, Kübra Nalan Gurbet, Mine Gürel Yurttaş, Müge Ergin, Nilbert Yılmaz, Nilgün Kahya Demirsoy, Özge Yazıcılar, Renginar Kılıç, Saadet Tokgöz, Selmin Çıray, Sevilay Soysal, Sunay Celep, Şebnem Gündür, Şükran Ünal, Tijen Atasoy, Tülay Alan, Yasemin Reşitoğlu.
Emek ürünü eleklerini kızların eğitimi için bağışlayan 51 katılımcıyı kutluyorum. Sergideki eserlerin kısa sürede eğitim katkısına dönüşmesini diliyorum.
BİR GÖNÜLLÜ BULUŞMASI
EGE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI
EĞİTİMİN niteliğine odaklanmış ve bunu bilimsel ve çağdaş değerler çerçevesinde tanımlayan EÇEV * Çağdaş ve evrensel kültür değerleriyle donanmış * Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı * Çoğulcu bir toplumda yaşamasını bilen * Bilimsel düşünen, sorgulayıcı * Kendisiyle ve yaşadığı toplumla barışık * Emeğe saygılı * Katılımcı, üretken ve demokratik yaşamı özümsemiş * Edindiği bilgiyi kullanabilen * Devamlı öğrenebilen, kendini geliştirebilen * Sanatı ve teknolojiyi takip eden * Gezegenin ve canlıların sürdürülebilirliğini önemseyen bireylerin yetişmesine destek verir, buna yönelik eğitim programlarını yaşama geçirerek eğitim sistemine katkıda bulunmayı amaçlar.
AYDINLIK YARINLAR İÇİN
EÇEV, gücünü en büyük zenginliği olan gönüllülerinden almaktadır. EÇEV’de, geleceğe dair umutlarımızı yaşatmanın, aydınlık yarınları inşa etmenin öncelikli yolunun çağdaş eğitimden geçtiğine inanan gönüllüler bir araya gelmektedir. EÇEV ailesine birey veya kurum olarak gönüllü destek vermeyi isteyenler için: (0232) 425 97 97
NOT: BonVivant-Cumhuriyet Bulvarı No: 268 Alsancak Tel: (0232) 421 72 02