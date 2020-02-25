‘Eğitimli kızlar umutlu yarınlar’ parolasıyla bağış için koşmak

1 MART’ta Antalya’da Runatolia 20 koşusu var. Katılanlar çeşitli vakıflar adına koşuyor ve burs sağlamaya çalışıyor. Ben o koşuya katılacak bir gönüllüden, Murat Kaynar’dan söz edeceğim, hem de kendi ağzından:
“Bodrum Tilkicik Koyları Girişimi sözcüsüyüm. 2016-2019 eylül ayları arasında Tilkicik Koyları’nda yapılmak istenilen Epique Island Marina Projesi’ni yöre sakinleri olarak iptal ettirdik. Sonunda kıyı imar planı da iptal edildi, işi sonlandırdık.
VAKIFLAR İÇİN KATILDI
25 senedir yazları 4 ay Gökçebel’deki Cennetköy Sitesi’ndeyim, 2013’te profesyonel hayatı bıraktım. Mart 2013’de ilk defa. Sonra da 2014 ve 2015’te Runatolia’da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) için koştum. 2016, 2017 ve 2018’de ise Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) için yine Runatolia’daydım. Rahmetli babam Halis Kaynar, Vehbi Koç ile Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) kurucularından olduğu için, mütevelli heyeti üyesi olarak 3 Mart 2019’da Runatolia’da ilk defa TEV kız öğrenci bursları için koştum. Koşularda eşim Süreyya Kaynar da bana eşlik etti. Koşucu değiliz. Eğitim ve de çevre koruması uğruna memleketimize aldıklarını geri ödemeye çalışan bir çiftiz. Nefesimiz yettiği kadar koşacağız veya benzeri girişimlerde bulunacağız.
CAROLINE KOÇ KATKISI
Geçen sene Runatolia 2019’da Süreyya ile rekorumuzu kırarak 178 bağışçımızdan TEV’e 162 bin 284 TL ve 30 kız üniversite öğrencisinin bir senelik bursunu sağlamıştık. 1 Mart’ta Antalya’da 10 bin metreyi yalnız koşacağım. Zira Süreyya’nın sağlık durumu izin vermiyor. En önemlisi, ‘Mustafa V. Koç Burs Fonu’ için koşacağım için ne kadar destek sağlarsam, Caroline Koç da o kadar bağış yapacak. Bir kız öğrencinin eğitim bursu 700, yıllık ise 6 bin 300 TL. Hedefim 26 kız öğrencinin bir senelik bursu. Caroline ile birlikte 52 burs fonu!
DAHA ÇOK ÖĞRENCİYE FIRSAT
Bağış kampanya sayfam şöyle:
//ipk.adimadim.org/kampanya/CC60351
(Bu linki tıklayarak bağışınızı kolaylıkla ve kredi kartıyla güvenli yapabilirsiniz. Eft-havale opsiyonu da var. Mottomuz ‘EĞİTİMLİ KIZLAR, UMUTLU YARINLAR!’ Amacımız daha fazla kız öğrenciye kendi ayakları üzerinde durabilme fırsatı sunmak ve eğitime erişebilmelerine destek olmak.
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BİR ÖNEMLİ SERGİ
Yalnız ve Yaralı
Bir Hayat
İZMİR’deki Folkart Gallery, yılın ilk sergisinde Fikret Mualla’ya ev sahipliği yapacak. “Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Mualla” adlı sergide sanatçının 55 eseri yer alacak. Sanatçının mektup, kitap ve kişisel eşyaları, kişisel ve kurumsal koleksiyonlardan derlenen eserleriyle buluşacak. Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir’in yaptığı sergi 28 Şubat–17 Mayıs arasında ücretsiz gezilebilecek. Sergi, pazartesi günleri dışında 6 gün, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatleri arasında açık.
SIRA DIŞI BİR FIRÇA
Türkiye sanat tarihinde “Paris Ekolü” olarak nitelenen dönemin sıra dışı fırçası Fikret Mualla sergisi için 400 sayfalık özel bir albüm de hazırlandı. Sergide Ara Güler’in çektiği Fikret Mualla porte fotoğrafları da yer alıyor. Fikret Mualla resimlerinin konularını, çoğunlukla kahveler, sirkler ve sokaklar gibi, Paris yaşamının gündelik ayrıntıları oluşturuyor. İçinde yaşadığı bohem çevrenin insanlarını resimlerine konu alan Mualla, daha çok guvaşa yakınlık duyup, bu teknikle çok hızlı çalışabilmiş. Ancak yağlı boyayı da sulu boya ve guvaş gibi ustalıkla kullanmasıyla tanınıyor.
‘Eğitimli kızlar umutlu yarınlar’ parolasıyla bağış için koşmak
1 MART’ta Antalya’da Runatolia 20 koşusu var. Katılanlar çeşitli vakıflar adına koşuyor ve burs sağlamaya çalışıyor. Ben o koşuya katılacak bir gönüllüden, Murat Kaynar’dan söz edeceğim, hem de kendi ağzından:
“Bodrum Tilkicik Koyları Girişimi sözcüsüyüm. 2016-2019 eylül ayları arasında Tilkicik Koyları’nda yapılmak istenilen Epique Island Marina Projesi’ni yöre sakinleri olarak iptal ettirdik. Sonunda kıyı imar planı da iptal edildi, işi sonlandırdık.
VAKIFLAR İÇİN KATILDI
25 senedir yazları 4 ay Gökçebel’deki Cennetköy Sitesi’ndeyim, 2013’te profesyonel hayatı bıraktım. Mart 2013’de ilk defa. Sonra da 2014 ve 2015’te Runatolia’da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) için koştum. 2016, 2017 ve 2018’de ise Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) için yine Runatolia’daydım. Rahmetli babam Halis Kaynar, Vehbi Koç ile Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) kurucularından olduğu için, mütevelli heyeti üyesi olarak 3 Mart 2019’da Runatolia’da ilk defa TEV kız öğrenci bursları için koştum. Koşularda eşim Süreyya Kaynar da bana eşlik etti. Koşucu değiliz. Eğitim ve de çevre koruması uğruna memleketimize aldıklarını geri ödemeye çalışan bir çiftiz. Nefesimiz yettiği kadar koşacağız veya benzeri girişimlerde bulunacağız.
CAROLINE KOÇ KATKISI
Geçen sene Runatolia 2019’da Süreyya ile rekorumuzu kırarak 178 bağışçımızdan TEV’e 162 bin 284 TL ve 30 kız üniversite öğrencisinin bir senelik bursunu sağlamıştık. 1 Mart’ta Antalya’da 10 bin metreyi yalnız koşacağım. Zira Süreyya’nın sağlık durumu izin vermiyor. En önemlisi, ‘Mustafa V. Koç Burs Fonu’ için koşacağım için ne kadar destek sağlarsam, Caroline Koç da o kadar bağış yapacak. Bir kız öğrencinin eğitim bursu 700, yıllık ise 6 bin 300 TL. Hedefim 26 kız öğrencinin bir senelik bursu. Caroline ile birlikte 52 burs fonu!
DAHA ÇOK ÖĞRENCİYE FIRSAT
Bağış kampanya sayfam şöyle:
//ipk.adimadim.org/kampanya/CC60351
(Bu linki tıklayarak bağışınızı kolaylıkla ve kredi kartıyla güvenli yapabilirsiniz. Eft-havale opsiyonu da var. Mottomuz ‘EĞİTİMLİ KIZLAR, UMUTLU YARINLAR!’ Amacımız daha fazla kız öğrenciye kendi ayakları üzerinde durabilme fırsatı sunmak ve eğitime erişebilmelerine destek olmak.
-----
BİR ÖNEMLİ SERGİ
Yalnız ve Yaralı
Bir Hayat
İZMİR’deki Folkart Gallery, yılın ilk sergisinde Fikret Mualla’ya ev sahipliği yapacak. “Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Mualla” adlı sergide sanatçının 55 eseri yer alacak. Sanatçının mektup, kitap ve kişisel eşyaları, kişisel ve kurumsal koleksiyonlardan derlenen eserleriyle buluşacak. Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir’in yaptığı sergi 28 Şubat–17 Mayıs arasında ücretsiz gezilebilecek. Sergi, pazartesi günleri dışında 6 gün, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatleri arasında açık.
SIRA DIŞI BİR FIRÇA
Türkiye sanat tarihinde “Paris Ekolü” olarak nitelenen dönemin sıra dışı fırçası Fikret Mualla sergisi için 400 sayfalık özel bir albüm de hazırlandı. Sergide Ara Güler’in çektiği Fikret Mualla porte fotoğrafları da yer alıyor. Fikret Mualla resimlerinin konularını, çoğunlukla kahveler, sirkler ve sokaklar gibi, Paris yaşamının gündelik ayrıntıları oluşturuyor. İçinde yaşadığı bohem çevrenin insanlarını resimlerine konu alan Mualla, daha çok guvaşa yakınlık duyup, bu teknikle çok hızlı çalışabilmiş. Ancak yağlı boyayı da sulu boya ve guvaş gibi ustalıkla kullanmasıyla tanınıyor.