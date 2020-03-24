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Nedim Bubik

Nedim Bubik

nedimbubik@gmail.com

Ege Tıp’lı Prof’tan Ege Tıp’lı virüs savaşçıları için

24 Mart 2020

VİRÜS kabusu yaşadığımız bugünler; el ele verme, dayanışma, birbirimize yardım günleri...

 Başta sağlıkçılar olmak üzere, zorunlu olarak çalışanların işini kolaylaştırma, hoşgörüyle yaklaşma, saygı ve sevgi gösterme günleri... Bugün bir kampanyadan söz edeceğim. Kampanyanın öncüsü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yüksel Gürüz... Kendi üniversitesinde canla başla görev yapan sağlıkçılara yardımı hedefliyor. Söz Prof. Gürüz’de:

SİGARA YERİNE BAĞIŞ
“Dostlarım ve onların tüm dostlarına sesleniyorum; aşağıdaki hesap numarasına lütfen bir sigaranızdan vazgeçerek bağış yapın. Koruyucu maskenin tanesi yaklaşık iki paket sigara. Ayrıca sigara içen dostlarım sigara içmenin COVİD-19 hastalığını ağır geçirme ihtimali, içmeyenlere göre 14 kat daha fazla. Hem kendinize, hem biz hekimlere elinizi uzatın. Alkışlarınızla moralimizi yükselttiniz. Şimdi ise emeğimize katkı koyma zamanı. Hayır işinin azı çoğu olmaz.

ACİL GEREKSİNİMLER İÇİN
Dün bir sivil toplum örgütü adına 10 bin liralık maske ve koruyucu kıyafeti anestezi yoğun bakıma bağışladık. Prof. Dr. Mehmet Uyar kardeşim her zaman en iyiyi hak eden bir ekibin üyesidir. Hakları ödenemez. Katkınızın kıymeti küçümsenemez. Koronavirüs salgınına karşı fedakarca çalışan sağlık personeline destek olmak amacıyla bir yardım kampanyası başlatıyoruz. İlk etapta Ege Üniversitesi Hastanesi’nin koronavirüs salgınına karşı acil gereksinimlerini Ege Üniversitesi Yardım Derneği aracılığıyla karşılamayı hedefledik.

İŞTE HESAP NUMARALARI
Dekanlığın onayıyla başlattığımız kampanyaya Ege Üniversitesi Yardım Derneği’nin Ziraat Bankası TR98 0001 0014 4607 2204 0350 40 IBAN no’lu, başhekimliğin Ziraat Bankası Ege Tıp Şubesi TR920001001446072168935019 no’lu hesabına ‘Üniversite Hastanesi’ne COVID-19 mücadelesi için’ yazarak uygun gördüğünüz miktarda EFT/havale yapabilirsiniz.

CANA CAN KATMAYA DEVAM
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bu birlik ve dayanışma sürecinde satın alma işlemlerinde oluşacak zaman kaybını en aza indirmek için tüm vatandaşlarımızın desteğini yanında hissetmekten gurur duyacaktır. Ege Tıp, Türkiye’nin en büyük üniversite hastanesidir. Günde yaklaşık 25 bin kişi hizmet alır, hizmet verir, eğitime katılır. Yılda 1.5 milyondan fazla poliklinik hastası görür, 10 binlerce ameliyatla size sağlık katmaya çalışırız. BİZ SİZİN İÇİN KURULDUK, SİZİN İÇİN VAR OLDUK VE VAR OLDUKÇA DA CANINIZA CAN KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ. Desteğiniz için teşekkür ederiz.”

HERKESE YARDIM ÇAĞRISI
Prof. Dr. Yüksel Gürüz’le konuştum. Çağrısında da vurguladığı gibi, bu telaşlı günlerde, satın almalarda bazı aksaklıklar olabileceği varsayımıyla kampanya başlattıklarını vurguladı, “Amacımız gerçekten büyük fedakarlıkla, canla başla çalışan arkadaşlarımıza destek olmak, eksiklerini gidermek, sonuç olarak moral aşılamak” dedi. Gürüz, herkesi olanakları ölçüsünde yardıma çağırdı.

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BİR UYARI

Evde kal
sağlıklı kal

KORONAVİRÜS mücadelesinde vatandaşa sürekli, “Zorunlu kalmadıkça evden çıkmama” çağrısı yapılıyor. Sonunda 65 yaş ve üstündekilerle kronik hastalara sokağa çıkma yasağı getirildi. Belediyeler özellikle yaşlıların dışarı çıkmasını önlemek için sıkça gittikleri yerlerdeki bankları bile kaldırıyor.
ÖNEMLİ OLAN SAĞLIK
Aydın Büyükşehir Belediyesi de, “Evde kal, sağlıklı kal” mesajını merkez ve ilçelerde tüm ortak kullanım alanlarındaki parklara ve banklara koyuyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, vatandaşların zorunlu haller dışında dışarıya çıkmamaları çağrısını yineledi, “Bu tedbiri vatandaşlarımızın sağlığı için alıyoruz. Onların da gereken özeni göstereceğine eminiz” dedi. Ancak tüm uyarılara aldırmayanlar da gözleniyor.

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