Duygu sömürüsüne karşı dikkatli olun

“AMAN dikkat” diye başlıyorum bugün. Neye mi dikkat edeceğiz? Özellikle bu salgın belasını fırsat bilip gözünü iyilikseverlerin cüzdanlarına diken uyanıklara... Fazla da yorum yapmayayım, bazı haber ve uyarılardan örnekler vereyim... İlki Torbalı’dan:
BAŞKANVEKİLİNİ ARAMIŞ
Torbalı’da yaşayan işadamlarını arayan ve kendini belediye başkan sekreteri veya yardımcısı olarak tanıtanlar 100 çocuk giydireceklerini, bunun için destek istediklerini söylüyormuş. Ve bu kez Torbalı Belediye Başkanvekili Mithat Tekin’i aramış, ‘Belediye başkanımız sizinle görüşmek istiyor. Pandemi nedeniyle artan ihtiyaç sahiplerinin çocuklarını giydireceğiz, destek verir misiniz’ demiş. Bozuntuya vermeyen Tekin, kendisinin başkanvekili olduğunu söyleyince tabii ki telefon kapanmış.
BELEDİYE PARA İSTEMEZ
Daha önce de benzeri girişimler yaşandığı için belediyeden yine uyarış gelmiş: ‘Torbalı Belediyesi başkanlık sekreterinin, başkan yardımcılarının ve bazı daire müdürlerinin ismi kullanılarak Torbalı halkından yardım talebinde bulunulduğu konusunda bazı şikayetler aldık. Torbalı halkının yardım talebinde bulunan bu dolandırıcılara itibar etmemesi kamuoyuna saygı ile duyurulur.’ Belediye Başkanvekili Mithat Tekin de, ‘Böyle bir olay bana kadar ulaştıysa daha nice kişilere zarar vermiştir. Vatandaşlarımızı bu tür girişimlere karşı uyarıyoruz. Torbalı Belediyesi kimseyi arayıp para ya da yardım talebinde bulunmaz’ demiş.
BAĞIŞ TOPLAMIYORUZ
Bir başka uyarı da Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’dan: “Sevgili Çeşme Ailem ve değerli misafirlerimiz; Benim ve belediyemizin adını kullanarak sizlerden bağış, yardım vb. şekillerde para toplamak isteyen dolandırıcılara lütfen itibar etmeyiniz. Ailemin hiçbir ferdinin böyle bir davranışa yeltenmeyeceği gibi belediyemizce de hiç bir şahıs, dernek ve kurum ile bağış toplama çalışması yoktur.”
DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi de salgın sürecinde oluşan toplumsal duyarlılığı kötüye kullanarak çıkar sağlamaya çalışanlara karşı vatandaşları uyarmış: ‘Son günlerde bazı hemşehrilerimizin kendini yetkili olarak tanıtan kimliği belirsiz kişilerce telefonla arandığı, askıda fatura uygulaması kapsamında ödeme yapmaya teşvik eder gibi görünerek dolandırıcılık girişiminde bulunduğu öğrenilmiştir. Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının hizmet ve uygulamaları doğrudan ve şeffaflık içerisinde kamuoyuyla paylaşılmakta, bu tür hizmetler için kesinlikle aracı kullanılmamaktadır.’
Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarının isim ve faaliyetlerini kişisel çıkarları için kullanarak halkı aldatma girişiminde bulunanlara yönelik yasal girişim başlatılacağı belirtilerek, yardımseverlik duygularını kötüye kullanmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması istenmiş.
LÖSEV’İ DE KULLANMIŞLAR
Ve son olarak çok çarpıcı bir örnek: LÖSEV’den yapılan açıklamada, kimi zaman dergi satan, sahte kimlik gösteren dolandırıcıların, sahte makbuz ile bağış toplamaya, kimi zaman saçlarını kazıtıp, maske takıp lösemili çocuk görüntüsü ile duygu sömürüsü yapmaya başladığı belirtildi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen ihbarları değerlendiren LÖSEV, ihbar sahiplerini kolluk güçlerine yönlendirirken, ‘LÖSEV asla sokakta para toplamaz, parayla gazete ve dergi satmaz, kapınıza gelerek bağış istemez’ uyarısında bulunmuş. Kurum adına gazete sattığını, bağış topladıklarını belirten kişilerle karşı karşıya gelen vatandaşın 155 polis imdat ve 0312 447 06 60 LÖSEV imdat telefonlarını araması gerektiği anımsatılmış.
Başta, “Dikkatli olun” dedim ya... Aman özellikle telefonla arayıp çeşitli bahanelerle para isteyen duygu sömürücülerine kanmayın... Belediyeler, kamu ve özel kuruluşlar yardım kampanyaları açarsa bunu yasal yollardan zaten duyurur...
BİR SERGİ
Geleneksel kültür
mirasını tanıtmak
KEÇE sanatçısı Emine Keskin, Ödemiş’in kurtuluşunun 98’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında Yıldız Kent Arşiv ve Müzesi’nde sergi açtı, eğitim çalışmaları düzenledi. Söz, büyük ilgi gören sergisi yarın kapacak olan Keskin’de:
ÖZEL EĞİTİMLER
“Geleneksel keçe sanatçısıyım. Kuşadası’nda Ege Bölgesi El Sanatlarını Koruma ve Yaşatma Derneği’nin kurucu başkanıyım. Özel eğitimler düzenliyorum. Halk Eğitim Merkezi’nde geleneksel keçe eğitimi verdim. Ülkemizi uluslararası Türk festivallerinde tanıtıyorum. Washington’da Türk Festivali, Atlantik Üniversitesi workshop ve fuarlarda yer aldım. Uluslararası sempozyum ve festivallerde defile, workshop ve stantlar açıyorum. Alaylı bir sanatçıyım. Ustam Konya’da yaşayan insan hazinesi Mehmet Girgiç’tır.
TEKSTİLİN ATASI
Kültürel mirasımız olan tekstilin atası Türk keçeciliğinin tasarım ürünleri ile kullandığım yün kalitesiyle yeniden canlandırıp ev ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak, marka değeri yüksek ürünleri üreterek korunup güncel kalmasını sağlamak istiyorum. Sağlıklı ürünler, çevre dostu, sürdürülebilir sanat modern yaşamın içinde ev ve giyim tekstil ürünleri üreterek tanınırlığını artırmak en büyük dileğim.”
Duygu sömürüsüne karşı dikkatli olun
“AMAN dikkat” diye başlıyorum bugün. Neye mi dikkat edeceğiz? Özellikle bu salgın belasını fırsat bilip gözünü iyilikseverlerin cüzdanlarına diken uyanıklara... Fazla da yorum yapmayayım, bazı haber ve uyarılardan örnekler vereyim... İlki Torbalı’dan:
BAŞKANVEKİLİNİ ARAMIŞ
Torbalı’da yaşayan işadamlarını arayan ve kendini belediye başkan sekreteri veya yardımcısı olarak tanıtanlar 100 çocuk giydireceklerini, bunun için destek istediklerini söylüyormuş. Ve bu kez Torbalı Belediye Başkanvekili Mithat Tekin’i aramış, ‘Belediye başkanımız sizinle görüşmek istiyor. Pandemi nedeniyle artan ihtiyaç sahiplerinin çocuklarını giydireceğiz, destek verir misiniz’ demiş. Bozuntuya vermeyen Tekin, kendisinin başkanvekili olduğunu söyleyince tabii ki telefon kapanmış.
BELEDİYE PARA İSTEMEZ
Daha önce de benzeri girişimler yaşandığı için belediyeden yine uyarış gelmiş: ‘Torbalı Belediyesi başkanlık sekreterinin, başkan yardımcılarının ve bazı daire müdürlerinin ismi kullanılarak Torbalı halkından yardım talebinde bulunulduğu konusunda bazı şikayetler aldık. Torbalı halkının yardım talebinde bulunan bu dolandırıcılara itibar etmemesi kamuoyuna saygı ile duyurulur.’ Belediye Başkanvekili Mithat Tekin de, ‘Böyle bir olay bana kadar ulaştıysa daha nice kişilere zarar vermiştir. Vatandaşlarımızı bu tür girişimlere karşı uyarıyoruz. Torbalı Belediyesi kimseyi arayıp para ya da yardım talebinde bulunmaz’ demiş.
BAĞIŞ TOPLAMIYORUZ
Bir başka uyarı da Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’dan: “Sevgili Çeşme Ailem ve değerli misafirlerimiz; Benim ve belediyemizin adını kullanarak sizlerden bağış, yardım vb. şekillerde para toplamak isteyen dolandırıcılara lütfen itibar etmeyiniz. Ailemin hiçbir ferdinin böyle bir davranışa yeltenmeyeceği gibi belediyemizce de hiç bir şahıs, dernek ve kurum ile bağış toplama çalışması yoktur.”
DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi de salgın sürecinde oluşan toplumsal duyarlılığı kötüye kullanarak çıkar sağlamaya çalışanlara karşı vatandaşları uyarmış: ‘Son günlerde bazı hemşehrilerimizin kendini yetkili olarak tanıtan kimliği belirsiz kişilerce telefonla arandığı, askıda fatura uygulaması kapsamında ödeme yapmaya teşvik eder gibi görünerek dolandırıcılık girişiminde bulunduğu öğrenilmiştir. Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının hizmet ve uygulamaları doğrudan ve şeffaflık içerisinde kamuoyuyla paylaşılmakta, bu tür hizmetler için kesinlikle aracı kullanılmamaktadır.’
Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarının isim ve faaliyetlerini kişisel çıkarları için kullanarak halkı aldatma girişiminde bulunanlara yönelik yasal girişim başlatılacağı belirtilerek, yardımseverlik duygularını kötüye kullanmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması istenmiş.
LÖSEV’İ DE KULLANMIŞLAR
Ve son olarak çok çarpıcı bir örnek: LÖSEV’den yapılan açıklamada, kimi zaman dergi satan, sahte kimlik gösteren dolandırıcıların, sahte makbuz ile bağış toplamaya, kimi zaman saçlarını kazıtıp, maske takıp lösemili çocuk görüntüsü ile duygu sömürüsü yapmaya başladığı belirtildi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen ihbarları değerlendiren LÖSEV, ihbar sahiplerini kolluk güçlerine yönlendirirken, ‘LÖSEV asla sokakta para toplamaz, parayla gazete ve dergi satmaz, kapınıza gelerek bağış istemez’ uyarısında bulunmuş. Kurum adına gazete sattığını, bağış topladıklarını belirten kişilerle karşı karşıya gelen vatandaşın 155 polis imdat ve 0312 447 06 60 LÖSEV imdat telefonlarını araması gerektiği anımsatılmış.
Başta, “Dikkatli olun” dedim ya... Aman özellikle telefonla arayıp çeşitli bahanelerle para isteyen duygu sömürücülerine kanmayın... Belediyeler, kamu ve özel kuruluşlar yardım kampanyaları açarsa bunu yasal yollardan zaten duyurur...
BİR SERGİ
Geleneksel kültür
mirasını tanıtmak
KEÇE sanatçısı Emine Keskin, Ödemiş’in kurtuluşunun 98’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında Yıldız Kent Arşiv ve Müzesi’nde sergi açtı, eğitim çalışmaları düzenledi. Söz, büyük ilgi gören sergisi yarın kapacak olan Keskin’de:
ÖZEL EĞİTİMLER
“Geleneksel keçe sanatçısıyım. Kuşadası’nda Ege Bölgesi El Sanatlarını Koruma ve Yaşatma Derneği’nin kurucu başkanıyım. Özel eğitimler düzenliyorum. Halk Eğitim Merkezi’nde geleneksel keçe eğitimi verdim. Ülkemizi uluslararası Türk festivallerinde tanıtıyorum. Washington’da Türk Festivali, Atlantik Üniversitesi workshop ve fuarlarda yer aldım. Uluslararası sempozyum ve festivallerde defile, workshop ve stantlar açıyorum. Alaylı bir sanatçıyım. Ustam Konya’da yaşayan insan hazinesi Mehmet Girgiç’tır.
TEKSTİLİN ATASI
Kültürel mirasımız olan tekstilin atası Türk keçeciliğinin tasarım ürünleri ile kullandığım yün kalitesiyle yeniden canlandırıp ev ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak, marka değeri yüksek ürünleri üreterek korunup güncel kalmasını sağlamak istiyorum. Sağlıklı ürünler, çevre dostu, sürdürülebilir sanat modern yaşamın içinde ev ve giyim tekstil ürünleri üreterek tanınırlığını artırmak en büyük dileğim.”