Duyanlara duymayanlara: İzmir dünya ikincisi

DÜNYAYI saran salgın illeti hız kesmiyor. Bizde günlük hasta sayısı 25 bin-30 bin arasında gidip geliyor. Her gün ortalama 200 can yitiriyoruz. Salgının şu ya da bu değişimi derken bir de başımıza Güney Afrika kökenli, ‘omikron’ çeşidi çıktı. Dünyanın bilim insanları bununla kafa yormaya başladı. Herkes bir şeyler söylüyor.





ÇOK SIKI DENETİM VARMIŞ

Avrupa’da olağanüstü önlemlere dönen ülkeler var. Bazılarında bir süreliğine sokağa çıkma yasağı bile uygulandı. Çoğu ülkenin aşı, test konusunda çok ciddi olduğunu, kesinlikle ödün verilmediğini öğreniyoruz. Özellikle herkese açık gidilen, kalabalık oluşabilen yerlerde çok sıkı denetim varmış. Ve de maske konusunda herkes çok titizmiş, insanlar birbirlerini uyarıyormuş. Bazı ülkelerde aşının zorunlu olması gündemde.

YAŞAMIMIZDA YER ALACAK

Salgın illetine arada sırada değiniyorum, çünkü en azından uzunca bir süre daha yaşamımızda olacağına inanıyorum. “Bu nedenle uyarılara, önlemlere kesinlikle uymamız gerekir” diye düşünüyorum. Bizim bilim insanlarımız da, “Mutlaka aşı” diye başlıyor söze, “Maske, mesafe, temizlik de olmazsa olmazımız” diyor.

