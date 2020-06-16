Dilinden düşmezdi be Ahmet: Memleket memleket memleket

GECELER kör dilsiz sanki / Konuşmaz oldu
Hüzünler koyduk üst üste / Ayrılık oldu
Bir avuntu biraz keder / Böyle bize neler oldu
Bu ayrılık bir de hasret / Çekilmez oldu
Ay karanlık hep karanlık / Yüzün bize döner oldu
Bir ihtimal daha vardı / Felaket oldu
Gitme gitme gitme kal bu şehirde / Gitme gitme yazık olur bize...
HEP DÜŞERSİN AKLIMA
2004’ten sonra her 15 Haziran geldiğinde Nazan Öncel’in, “Gitme” şarkısı ve yukarıdaki sözler takılır bana. (Ve de hemen hemen aynı yazıyı, günleri ve güncelleri değiştirerek yazarım) Sadece o gün değildir seni anmam. Her martı geçişinde düşersin aklıma. O martı çığlıklı kahkahanla... Şimdi yukarıdan bizi süzdüğünde kahkaha atabiliyor musun, içinden geliyor mu bilemem. Ahmet Piriştina, adam gibi adam... Daha doğrusu adam... Hep mi özlenir o adam? Hep mi gözler sulanır, boğaz ağrır yutkunmaktan? Ahh Ahmet, zamansız vedalaşmasaydın bizimle... Daha bir güzel olurdu her şey...
GÖZÜN ÜZERİMİZDEDİR
Sevgili Ahmet, burada olanı biteni anlatmak istemiyorum. Görüyorsundur, başımızda bir virüs salgını belası var. Öyle böyle değil. Önlemlere uyulmazsa merhametsiz, can alıyor... İşyerleri aylardır kapalıydı, yeni yeni açılıyor. İş insanları, esnaf, çalışanlar zorda. Yardımlar yapılıyor, borçlar erteleniyor, kredi olanakları tanınıyor... Yetecek mi, göreceğiz.
ELDEN GELEN YAPILIYOR
Bu bela günlerinde vatandaşa nefes olmak adına herkes elinden geleni yapıyor. Bir ara aklıma geldi. Sen de böyle durumlarda çözüm adamıydın. 1999 büyük Marmara depreminden 4-5 saat sonra karşılaşmıştık. “Talimat verdim yardımlar yola çıkıyor” demiştin, sonra deprem bölgesinde “İzmir” adlı çadırkent kurdurmuştun. Şimdi de etkililer, yetkililer çırpınıyor vatandaşa maske taktırmak, birbirlerinden uzak tutmak için. Önlemlere uysak büyük yol almış olacağız.
EL ELE VERME KENETLENME
Bu işin siyaseti, o partisi, bu partisi yok be Ahmet. Mesele, memleket meselesi. Vatandaşın geçim meselesi, iş dünyasının çarklarının dönmesi meselesi. Sen de gözlüyorsundur. Sonuç olarak memleket zorda, vatandaş zorda Ahmet... Ama pes etmek yok! Önce salgın belasına karşı önlemlerimizi alacağız. Sonra da unutmayacağız: “Mesele, her güçlüğün üstesinden gelmek, düze çıkıp güzel günlere yelken açmak için el ele vermek, kenetlenmek meselesi...” Dilerim, üstesinden geliriz be Ahmet. Biliyorum İzmir’i çok özlüyorsun, sevdalısın çünkü, hele bu zor günlerde yanında olmak isterdin. Ama İzmir’in sana özlemi de dinmiyor inan. Ve de olaydın yanımızda, inanıyorum ki dilinden düşmezdi be Ahmet: Memleket, memleket...
BİR KUTLAMA
Göztepe 95 yaşında… Nice yıllara
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BİR UYARI ÇALIŞMASI
Kemeraltı’nda sosyal
mesafeye dikkat
TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ) koronavirüs salgını yüzünden kapalı olan işyerlerinin açıldığı yeni normalleşme sürecinde, Kemeraltı’na gelenlerin sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi amacıyla, sokak ve dükkanlara yapıştırılacak 5 bin uyarı etiketi bastırdı.
AMAÇ SAĞLIKLI ALIŞVERİŞ
Etiketleri esnafa üyelerle birlikte dağıtan Tarihi Kemeraltı Derneği Başkanı Semih Girgin, “Bu süreçten çok olumsuz etkilenen esnafımızın yaralarını sarmaya çabalıyoruz. Sağlıklı alışveriş için çalışmalarımız devam edecek” dedi.
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BİR DUYURU
Koruncuk Vakfı
öğrenci bekliyor
KORUNCUK Vakfı, İstanbul ve İzmir tesislerine ortaokul ve lise düzeyinde bedelsiz okuttuğu kız öğrenciler için 2020-2021 yılı başvurularını başlattı. Vakfın Urla Barbaros Köyü’nde tesisi bulunuyor. Vakfın amacı, okumak istemekle birlikte aile nedenleriyle (Sosyal, ekonomik ve coğrafi) olanak bulamayan kız çocuklarının eğitimini sağlamak.
Bu özellikte kız çocuğu varsa yönlendirebilir misiniz? Vakfın, www.koruncuk.org adresi ve 0 533 393 8791 / 0212 685 03 83 -84 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
Dilinden düşmezdi be Ahmet: Memleket memleket memleket
GECELER kör dilsiz sanki / Konuşmaz oldu
Hüzünler koyduk üst üste / Ayrılık oldu
Bir avuntu biraz keder / Böyle bize neler oldu
Bu ayrılık bir de hasret / Çekilmez oldu
Ay karanlık hep karanlık / Yüzün bize döner oldu
Bir ihtimal daha vardı / Felaket oldu
Gitme gitme gitme kal bu şehirde / Gitme gitme yazık olur bize...
HEP DÜŞERSİN AKLIMA
2004’ten sonra her 15 Haziran geldiğinde Nazan Öncel’in, “Gitme” şarkısı ve yukarıdaki sözler takılır bana. (Ve de hemen hemen aynı yazıyı, günleri ve güncelleri değiştirerek yazarım) Sadece o gün değildir seni anmam. Her martı geçişinde düşersin aklıma. O martı çığlıklı kahkahanla... Şimdi yukarıdan bizi süzdüğünde kahkaha atabiliyor musun, içinden geliyor mu bilemem. Ahmet Piriştina, adam gibi adam... Daha doğrusu adam... Hep mi özlenir o adam? Hep mi gözler sulanır, boğaz ağrır yutkunmaktan? Ahh Ahmet, zamansız vedalaşmasaydın bizimle... Daha bir güzel olurdu her şey...
GÖZÜN ÜZERİMİZDEDİR
Sevgili Ahmet, burada olanı biteni anlatmak istemiyorum. Görüyorsundur, başımızda bir virüs salgını belası var. Öyle böyle değil. Önlemlere uyulmazsa merhametsiz, can alıyor... İşyerleri aylardır kapalıydı, yeni yeni açılıyor. İş insanları, esnaf, çalışanlar zorda. Yardımlar yapılıyor, borçlar erteleniyor, kredi olanakları tanınıyor... Yetecek mi, göreceğiz.
ELDEN GELEN YAPILIYOR
Bu bela günlerinde vatandaşa nefes olmak adına herkes elinden geleni yapıyor. Bir ara aklıma geldi. Sen de böyle durumlarda çözüm adamıydın. 1999 büyük Marmara depreminden 4-5 saat sonra karşılaşmıştık. “Talimat verdim yardımlar yola çıkıyor” demiştin, sonra deprem bölgesinde “İzmir” adlı çadırkent kurdurmuştun. Şimdi de etkililer, yetkililer çırpınıyor vatandaşa maske taktırmak, birbirlerinden uzak tutmak için. Önlemlere uysak büyük yol almış olacağız.
EL ELE VERME KENETLENME
Bu işin siyaseti, o partisi, bu partisi yok be Ahmet. Mesele, memleket meselesi. Vatandaşın geçim meselesi, iş dünyasının çarklarının dönmesi meselesi. Sen de gözlüyorsundur. Sonuç olarak memleket zorda, vatandaş zorda Ahmet... Ama pes etmek yok! Önce salgın belasına karşı önlemlerimizi alacağız. Sonra da unutmayacağız: “Mesele, her güçlüğün üstesinden gelmek, düze çıkıp güzel günlere yelken açmak için el ele vermek, kenetlenmek meselesi...” Dilerim, üstesinden geliriz be Ahmet. Biliyorum İzmir’i çok özlüyorsun, sevdalısın çünkü, hele bu zor günlerde yanında olmak isterdin. Ama İzmir’in sana özlemi de dinmiyor inan. Ve de olaydın yanımızda, inanıyorum ki dilinden düşmezdi be Ahmet: Memleket, memleket...
BİR KUTLAMA
Göztepe 95 yaşında… Nice yıllara
-------------------------
BİR UYARI ÇALIŞMASI
Kemeraltı’nda sosyal
mesafeye dikkat
TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ) koronavirüs salgını yüzünden kapalı olan işyerlerinin açıldığı yeni normalleşme sürecinde, Kemeraltı’na gelenlerin sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi amacıyla, sokak ve dükkanlara yapıştırılacak 5 bin uyarı etiketi bastırdı.
AMAÇ SAĞLIKLI ALIŞVERİŞ
Etiketleri esnafa üyelerle birlikte dağıtan Tarihi Kemeraltı Derneği Başkanı Semih Girgin, “Bu süreçten çok olumsuz etkilenen esnafımızın yaralarını sarmaya çabalıyoruz. Sağlıklı alışveriş için çalışmalarımız devam edecek” dedi.
-----------------
BİR DUYURU
Koruncuk Vakfı
öğrenci bekliyor
KORUNCUK Vakfı, İstanbul ve İzmir tesislerine ortaokul ve lise düzeyinde bedelsiz okuttuğu kız öğrenciler için 2020-2021 yılı başvurularını başlattı. Vakfın Urla Barbaros Köyü’nde tesisi bulunuyor. Vakfın amacı, okumak istemekle birlikte aile nedenleriyle (Sosyal, ekonomik ve coğrafi) olanak bulamayan kız çocuklarının eğitimini sağlamak.
Bu özellikte kız çocuğu varsa yönlendirebilir misiniz? Vakfın, www.koruncuk.org adresi ve 0 533 393 8791 / 0212 685 03 83 -84 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.