Daha yaşanılır kentler için ‘Gönüllü gözler’

BİR kentte yaşayan herkes yerel yönetimlerin başarılı olmasını ister.
Çünkü başarı, o kentteki bireylerin yaşamlarının güzelleşmesi, kolaylaşması, sıkıntıların en aza indirilmesi demektir. Hani, “Belediyelere Kent Doktorları” demiş bir öneriden söz etmiştim. Belediyeler gönüllü kent denetçileri görevlendirip, gözlemlerini aktarmalarını isteyebilir. Bu denetçiler belediye başkanlarının kentlerdeki gözü, kulağı olabilir. Gördükleri aksaklıkları, eksiklikleri ilgili birimlere iletebilir, yakınmaların giderilmesine aracılık edebilir. Bugün Hürriyet EGE Yazı İşleri Müdürü Nejat Bekmen’i konuk ediyorum, gözlemleri ve önerileriyle:
YAPILANLARA YAZIK OLMASIN
“Geçtiğimiz hafta Gürol Tolunay’ın sıfatlandırdığı ‘Kent Doktoru’na katkı olması adına ben de küçük bir destek vermek istedim. Belediyelerin birinci görevi insanların yaşamlarını kolaylaştırmak, kentlerin görsel yapısını albenili hale getirmektir. Bu da yapılan işlerin sürekli takibiyle olur. Belediye olarak kentte güzel bir proje yapıyorsunuz, ama bunu denetlemiyorsanız, o iş çöpe atılmak durumunda kalır. İşte, ‘Kent Doktoru’ projesine, herkes yaşadığı yerden küçük de olsa destek verirse, sorunlar en aza indirilebilir. Kentimiz daha yaşanılası bir hal alır.
İŞTE TRAMVAY YOLU ÖRNEĞİ
Karşıyaka Atakent’te yaşayan bir birey olarak ben de yolumun üzerinde gördüğüm küçük aksaklıkların bazılarından bahsetmek istiyorum. Bostanlı’da Çarşı ile Beşikçioğlu durakları arasındaki tramvay yolu Ocak 2017’de tamamlandı. Yolun kenarındaki palmiye ağaçlarının ilk ışıklandırılmasındaki güzellik şimdilerde yok... Yürüyüş yolunun her bir metrekaresi çökmüş, beton dubaları sökülmüş, kaldırım taşları kalkmış ve yollar ise pislik içinde... Kenardaki palmiyelerin oturak yerleri zarar görmüş, çöp bidonları ise içler acısı durumda...
HER AŞAMADA DENETİM GEREK
Ayrıca, fotoğrafını çekmeyip buradan aktarmak istediğim bir yer daha var. 2018 yılı sonlarında yıl hizmete açılan Bostanlı Rekreasyon Alanı... Burası yürüyüş yolu ve piknik alanı. Ancak yollar kazınmış, yeşillikler sökülmüş durumda. Görevlilerin sadece alıcı gözüyle bakmasını istiyorum. Kanımca bu görüntüleri düzeltmek çok zor olmasa gerek. Kentler bazen yapılacak küçücük dokunuşlarla ayağa kalkabilir. Ama bunun yapılabilmesi için de sürekli denetim mekanizmasının her noktada iyi çalışıyor olması gerekir.
ÇAĞRILARA KULAK VERİLMELİ
Bazı ilçe belediyeleri WhatsApp hattı kurarak vatandaşların ilettiği küçük sorunları bu yolla çözüm yoluna gidiyor. Ancak, bu şekilde çözülemeyecek sorunlar da var. Onun için ‘Kent Doktoru’ projesi kentin en küçük noktasına kadar çalışmalı. Belediyelerimiz bu tür uyarı türündeki çağrılara kulak verip sorunları giderirse, yaşamımızın daha güzel olacağı inancını taşıyorum.”
Bekmen’e katılıyorum. ‘Kent Doktoru’ önerisi üzerinde biraz daha düşünülür, olumlu sonuçlar alınacağına akıllar yatarsa, belki aynı amaca yönelik başka görüşler de ortaya çıkar. Önemli olan kentlerdeki hemşerilerin yaşamlarının güzelleşmesi, belediye çalışmalarının amacına ulaşması. Herkese kolay gelsin!
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BİR SORU
Kart dolum noktaları
giderek azalıyor
İZMİR’de toplu ulaşımda “İzmirim Kart” kullanılıyor. Bu karttan yararlanmak için kontör yüklemesi gerekiyor. Bu işlem internet üzerinden de yapılabiliyor. Ama herkes intertetten dolum yapamayabilir. Bu yüzden dolum noktalarına gidip, verebilecekleri ücret karşılığında işlemi gerçekleştiriyorlar. Metro istasyonları ve vapur iskelelerinde otomatik dolum da yapılabiliyor.
YAYGINLAŞACAK MI ACABA
Güzelyalı ve Göztepe çevresinde özel dolum noktaları azaldı. Bazı market ve büfeler İzmirim Kart dolumunu bıraktı. Bu bölgede Valikonağı’nda bir market, Göztepe İskelesi ve metro istasyonlarında kart doldurulabiliyor. Tramvayı kullanmak isteyenlere kart doldurmak için üst geçidi aşıp iskeleye ulaşmak ya da metro istasyonlarına gitmek zor gelebiliyor. Tramvay istasyonlarına da güvenlik gerekçesiyle otomatik dolum makinesi konulamıyor herhalde... Dolum noktalarının çoğaltılması düşünülüyor mu?
Daha yaşanılır kentler için ‘Gönüllü gözler’
BİR kentte yaşayan herkes yerel yönetimlerin başarılı olmasını ister.
Çünkü başarı, o kentteki bireylerin yaşamlarının güzelleşmesi, kolaylaşması, sıkıntıların en aza indirilmesi demektir. Hani, “Belediyelere Kent Doktorları” demiş bir öneriden söz etmiştim. Belediyeler gönüllü kent denetçileri görevlendirip, gözlemlerini aktarmalarını isteyebilir. Bu denetçiler belediye başkanlarının kentlerdeki gözü, kulağı olabilir. Gördükleri aksaklıkları, eksiklikleri ilgili birimlere iletebilir, yakınmaların giderilmesine aracılık edebilir. Bugün Hürriyet EGE Yazı İşleri Müdürü Nejat Bekmen’i konuk ediyorum, gözlemleri ve önerileriyle:
YAPILANLARA YAZIK OLMASIN
“Geçtiğimiz hafta Gürol Tolunay’ın sıfatlandırdığı ‘Kent Doktoru’na katkı olması adına ben de küçük bir destek vermek istedim. Belediyelerin birinci görevi insanların yaşamlarını kolaylaştırmak, kentlerin görsel yapısını albenili hale getirmektir. Bu da yapılan işlerin sürekli takibiyle olur. Belediye olarak kentte güzel bir proje yapıyorsunuz, ama bunu denetlemiyorsanız, o iş çöpe atılmak durumunda kalır. İşte, ‘Kent Doktoru’ projesine, herkes yaşadığı yerden küçük de olsa destek verirse, sorunlar en aza indirilebilir. Kentimiz daha yaşanılası bir hal alır.
İŞTE TRAMVAY YOLU ÖRNEĞİ
Karşıyaka Atakent’te yaşayan bir birey olarak ben de yolumun üzerinde gördüğüm küçük aksaklıkların bazılarından bahsetmek istiyorum. Bostanlı’da Çarşı ile Beşikçioğlu durakları arasındaki tramvay yolu Ocak 2017’de tamamlandı. Yolun kenarındaki palmiye ağaçlarının ilk ışıklandırılmasındaki güzellik şimdilerde yok... Yürüyüş yolunun her bir metrekaresi çökmüş, beton dubaları sökülmüş, kaldırım taşları kalkmış ve yollar ise pislik içinde... Kenardaki palmiyelerin oturak yerleri zarar görmüş, çöp bidonları ise içler acısı durumda...
HER AŞAMADA DENETİM GEREK
Ayrıca, fotoğrafını çekmeyip buradan aktarmak istediğim bir yer daha var. 2018 yılı sonlarında yıl hizmete açılan Bostanlı Rekreasyon Alanı... Burası yürüyüş yolu ve piknik alanı. Ancak yollar kazınmış, yeşillikler sökülmüş durumda. Görevlilerin sadece alıcı gözüyle bakmasını istiyorum. Kanımca bu görüntüleri düzeltmek çok zor olmasa gerek. Kentler bazen yapılacak küçücük dokunuşlarla ayağa kalkabilir. Ama bunun yapılabilmesi için de sürekli denetim mekanizmasının her noktada iyi çalışıyor olması gerekir.
ÇAĞRILARA KULAK VERİLMELİ
Bazı ilçe belediyeleri WhatsApp hattı kurarak vatandaşların ilettiği küçük sorunları bu yolla çözüm yoluna gidiyor. Ancak, bu şekilde çözülemeyecek sorunlar da var. Onun için ‘Kent Doktoru’ projesi kentin en küçük noktasına kadar çalışmalı. Belediyelerimiz bu tür uyarı türündeki çağrılara kulak verip sorunları giderirse, yaşamımızın daha güzel olacağı inancını taşıyorum.”
Bekmen’e katılıyorum. ‘Kent Doktoru’ önerisi üzerinde biraz daha düşünülür, olumlu sonuçlar alınacağına akıllar yatarsa, belki aynı amaca yönelik başka görüşler de ortaya çıkar. Önemli olan kentlerdeki hemşerilerin yaşamlarının güzelleşmesi, belediye çalışmalarının amacına ulaşması. Herkese kolay gelsin!
-----
BİR SORU
Kart dolum noktaları
giderek azalıyor
İZMİR’de toplu ulaşımda “İzmirim Kart” kullanılıyor. Bu karttan yararlanmak için kontör yüklemesi gerekiyor. Bu işlem internet üzerinden de yapılabiliyor. Ama herkes intertetten dolum yapamayabilir. Bu yüzden dolum noktalarına gidip, verebilecekleri ücret karşılığında işlemi gerçekleştiriyorlar. Metro istasyonları ve vapur iskelelerinde otomatik dolum da yapılabiliyor.
YAYGINLAŞACAK MI ACABA
Güzelyalı ve Göztepe çevresinde özel dolum noktaları azaldı. Bazı market ve büfeler İzmirim Kart dolumunu bıraktı. Bu bölgede Valikonağı’nda bir market, Göztepe İskelesi ve metro istasyonlarında kart doldurulabiliyor. Tramvayı kullanmak isteyenlere kart doldurmak için üst geçidi aşıp iskeleye ulaşmak ya da metro istasyonlarına gitmek zor gelebiliyor. Tramvay istasyonlarına da güvenlik gerekçesiyle otomatik dolum makinesi konulamıyor herhalde... Dolum noktalarının çoğaltılması düşünülüyor mu?