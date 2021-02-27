Çok yoruldu çok gençlik aşısı gerek

ŞUBAT başında İzmir’deki sel sonrası, “O selin yarasını kitapla saralım” demiştim: “İzmir’deki son sel, gazeteci İbrahim Irmak’ı da vurdu. Haber Hürriyeti Gazetesi’ni su bastı, büyük zarar oluştu. Irmak, kaybettiği oğlunun anısına kurulan kütüphaneler için toplanan kitapların zarar görmesine kahroldu. Çağlayan Irmak adına 12 kütüphane kuruldu, sırada iki tane daha vardı. İbrahim Irmak, ‘Orada çok çok kıymetli kitaplar vardı... Yaklaşık 7 bin kitabı yeniden nasıl sağlarım şimdi’ diyor. Ve benden çağrı: “Haydi kitap bağışına...”

ÇOK DEĞERLİ BİR NOT ALDIM

Bu yazıdan sonra ünlü spor insanı, gazeteci-yazar, Futbol Federasyonu eski başkanlarından Kemal Ulusu’dan çok değerli bir not aldım:

“Atatürk’ün kütüphanecisinin oğlu olarak ben de bir kitap ve kütüphane sevdalısıyım. Selçuk’tan Emine Bekdemir hanımefendi, hiç tanışmadığımız halde, ‘Atatürk’ün Yanı Başında’ kitabımı okuyup, rahmetli babacığım Nuri Ulusu adına kütüphane oluşturunca dostluğumuz başladı. Açtıkları kütüphanelere, çevremi de devreye sokarak kitaplar yollatmaya başladım ve bu destek gittikçe de büyüyor.”

BEŞ YIL ÖNCE ÇAKILDI KIVILCIM

Ulusu, notunda bu çabaya destek de isteyince, Bekdemir’le iletişim kurdum ve söz onda:

“Çocuklarımızla Okuyoruz Kitap Kulübü, 2016 Ocak ayında çoğunluğu öğretmen olan bir grup anne tarafından, çocukları ile aynı yazarın kitaplarını okuyup, birlikte yazarı ile kitabı konuşma, tartışma atölyeleri düzenleyerek geleceğe güzel anılarla hakim olmak amacıyla kurulmuştur.

AMAÇ İYİ OKUYUCU OLMAKTI