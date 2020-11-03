Çok fena sallandık canlarımız yandı

İZMİR Seferihisar ile Muğla Datça arasındaki deniz patlıcanı avı yasağı bugün sona eriyor.

Yarın başlayacak ve 1 Mayıs 2021’e kadar sürecek ava karşı Didim’de basın açıklamalarıyla başlatılan çalışmalar, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin soru önergesiyle TBMM’ye, şimdi de yargıya taşındı.



TEMİZLİK FABRİKASIDIR

Didim Sivil Gelişim Platformu çatısı altındaki Akbük Kültür ve Çevre Derneği (AKÇED), Didim Derneği, Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın deniz patlıcanı avına olanak veren tebliğin iptali için dava açtı. Platform adına açıklama yapan Didim Derneği Başkanı Mehmet Soysalan, “Denizlerimizde yılda 150 ton kumu filtre ederek temizleyen deniz patlıcanı, bir temizlik fabrikası gibi doğada sağlıklı dengenin korunmasını sağlar” dedi.



KABUL EDİLEMEZ

Bakanlık tebliğiyle özellikle halkın yoğun olarak denize girdiği ve turistik tüm sahil kesimlerinde söz konusu canlıların avlanabileceğini belirten Soysalan, bu durumun Didim’in doğal değerlerinin korunması ve gelişimi adına kabul edilemeyeceğini bildirdi.



