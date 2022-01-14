Çağdaş dansta İzmir markası

ELİM pek gitmese de, zaman zaman şu salgın illetinden söz etmeden yapamıyorum. Bugünlerdeki hasta sayısı rakamlarını ayrıntılı vermeyeceğim, kısaca günlük sayı 60 bini aştı. Her gün de ortalama 150 can yitiriyoruz. Salgın illetinin bir türüne önlem alınmaya çalışılırken, yeni bir değişimi ortaya çıkıyor. Son olarak “omikron” adı verilen değişimi gündemde. Virüs insanlıkla alay ediyor sanki.





GİDEREK ÇOĞALIYOR

Bugünlerde, “Pozitifim”, “Hastalandım”, “Virüs beni/bizi de buldu” gibi haberler sıklaştı. Öncelikle bilim insanlarının baştan beri ısrarla ilettiği önlemleri özetleyelim: * Mutlaka maske takılmalı. * Tanınmayan kişilerle, mümkün oluğunca görüşülmemeli. * Dışarıda kapalı yerlerde yemek, çay, kahveden kaçınmalı, mutlaka oturulacaksa açık hava seçilmeli. * Düğün, nişan gibi törenlerde bulunmamak gerek. * Kalabalık araçlara binilmemeli. * Maskesiz kimselerle görüşülmemeli. * Burun ve ağız boşluğu sık sık temizlenmeli.



AŞI YAYGINLAŞMALI

Önlemler ve öğütler uzar gider. Tabii ki en önemli ve yaşamsal önlem de aşı. Aşının yaygınlaşması, gerekli dozların ihmal edilmemesi gerektiğini bilim insanları söylemekten bıktı. Bana göre de aşıdan asla ödün verilmemeli. Çünkü bu ara tutunacak en büyük dal aşı olmak ve (Maske, Mesafe, Musluk) üçlüsüne uymak.

