Bu zorlu dönemi fırsat bilenlere ‘insaf ve yuhh’

ÇEŞME Belediye Başkanı Ekrem Oran, vatandaşı fırsatçılara karşı uyaran bir duyuru yayınladı.
Bu kabus virüs günlerinde ve de kutsal Ramazan ayında vatandaşın iyi niyetini paraya çevirmek isteyen varsa, bir an önce yakalanacağından eminim. Bu fırsatçılığın çok az düzeyde kalmış olmasını umuyorum, yeltenen varsa, “İnsaf yahu, yuhh” diyorum..
HUKUK İŞLEMİ BAŞLATILDI
Ve Oran’ın duyurusu: “Değerli Çeşme ailem. Benim adıma ve belediyemizin ismini kullanarak ‘Bağış’ - ‘Yardım’ adı altında sizlerden para talep edenlere itibar etmeyiniz. Çeşme Belediyesi’nin hiç bir biriminin böyle bir çalışması yoktur. Tüm personelimizle, büyük bir dayanışma içerisinde bu zor günleri en az hasarla geçirmesi için mücadele ettiğimiz böyle bir dönemde, adımı ve makamımı kullanarak çıkar sağlamaya çalışan kişi veya kişiler hakkında gerekli hukuki işlem başlatılmıştır.”
BİR PORTRE
Matematikten
ipek böceğine
ÖDEMİŞ’in duayen gazetecisi Yüksel Balcı’yı konuk ederim arada sırada. Bugün de Yüksel Hoca’yı dinliyoruz;
“Uşak Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü 1979 mezunu Gülfer Keskin, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Gönlünde ev kadınlarını iş sahibi yapmak ve ekonomiye katkılarını sağlamak vardı. İzmir’de öğretmenliği sürdürürken, 2006’dan beri Ödemiş ve çevresinde ipekçiliği canlandırmak için harekete geçti. Köylerdeki evleri ziyaret ederek kadınlara ipekçiliğin önemini anlattı.
KADINLARI İKNA ETTİ
Geçmişte ipekçiliğin yoğun olduğu Birgi’de dönemin Belediye Başkanı Cumhur Şener’le bağlantı kurup destek istedi. Belediye salonunda Birgili kadınlara ipek böceği yetiştirme eğitimi verdi. 80’li yıllarda Birgi’de çok önemli olan bu gelir kaynağının canlandırılması için kadınları ikna etti. Keskin, ipek böceklerinin beslenmesi için Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’da 15 bin dut fidanı dikilmesini sağladı.
KABUK VE BİTKİLERLE BOYA
Gülfer Keskin, 2010’da kadın kooperatifi kurulmasında etkin rol oynadı. Kadınları, iğne oyalarında ipek iplik kullanmaya ikna etti. Ancak renkli iplik de gerekiyordu. Gülfer öğretmen, çözümü buldu. Akademik yayınlar ve ipek konusunda deneyimli ev kadınlarından edindiği bilgilerle nar ve ceviz kabukları, miniva bitkisi, yapışkan otuyla ipek boyamaya başladı.
SABANCI VAKFI KREDİSİ
Keskin ve arkadaşları işi giderek büyüttü. Kooperatif, 2013’te Sabancı Vakfı’ndan ‘İpekle geleceği dokumak’ adlı projeyle 105 bin lira hibe kredisi sağladı, ipek çekme tezgahları alındı. Kadınlar ipek çekmeyi ve dokumayı öğrendi, iğne oyaları yaptı. Kazanç sağladı. 2014’te fark yaratan kadınlar olarak Gülfer öğretmen CNN’in konuğu oldu, İspanya’da defilelere giderek ünlendi, İbiza’ya davet edildi, ipek boyamayı gösterdi.
GİRİŞİMİN SONU YOK
2009’da Ödemiş Anadolu Teknik Lisesi’nden emekli olan Keskin, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksek Okulu’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı gönüllüsü de olan Keskin, 40 ortaklı kooperatifin yöneticiliğinden ayrıldı. Ancak girişimci kadınlar Keskin’i yalnız bırakmadı. Bu kez 20 girişimci kadın Birgi’de, ‘Bir Gizem’ adlı bir atölye açtı.
DEĞERLER ORTAYA ÇIKSIN
Sandık çeyiz değerlerini gün yüzüne çıkarıp dokuma ustaları yetiştirmeyi amaçlayan grup, ipekten iğne oyaları, hediyelik eşyalar üretiyor. Kadınlar kültürü ortaya çıkarırken, özgüvenlerini artırıyor, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Ödemişli olan iki çocuk annesi Gülfer öğretmen, Belediye eski Başkanı Bekir Keskin’in eşi. Yolun açık olsun öğretmenim.”
BİR İŞLEM
O tartışmalı yerde
malzeme sökümü
DİDİM Altınkum’da Vakıflar’ın yıllardır harap duran tesisleriyle ilgili haberler hep ilgimi çeker. İşte Ses Gazetesi’nden Hüseyin Çalışkan’ın haberinden özet: “Kullanılmayan tesislerde çatıları kaplayan asbestli (eternit) malzeme özel bir firma tarafından söküldü. İstanbul Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü izin yazısı ile tesislerde yaklaşık 2 bin 500 kilogramlık asbestli malzeme ekiplerce kaldırıldı.
EKİPLER NÖBET TUTTU
Atıl binada devam eden söküm esnasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik tedbiri alırken, belediye ekipleri de olası bir kaçak yıkıma izin verilmemesi noktasında söküm yapılana kadar bölgede nöbet tuttu. Söküm yapılan asbestli malzeme iş makineleriyle TIR’a yüklendi.
Geçtiğimiz günlerde bölgede yapılan bu söküm vatandaşlar tarafından belediyeye ihbar edilmiş ve işlem durdurulmuştu. Mevcut yapılan işlemin ise izinli olarak yapıldığı öğrenildi.”
Bu zorlu dönemi fırsat bilenlere ‘insaf ve yuhh’
ÇEŞME Belediye Başkanı Ekrem Oran, vatandaşı fırsatçılara karşı uyaran bir duyuru yayınladı.
Bu kabus virüs günlerinde ve de kutsal Ramazan ayında vatandaşın iyi niyetini paraya çevirmek isteyen varsa, bir an önce yakalanacağından eminim. Bu fırsatçılığın çok az düzeyde kalmış olmasını umuyorum, yeltenen varsa, “İnsaf yahu, yuhh” diyorum..
HUKUK İŞLEMİ BAŞLATILDI
Ve Oran’ın duyurusu: “Değerli Çeşme ailem. Benim adıma ve belediyemizin ismini kullanarak ‘Bağış’ - ‘Yardım’ adı altında sizlerden para talep edenlere itibar etmeyiniz. Çeşme Belediyesi’nin hiç bir biriminin böyle bir çalışması yoktur. Tüm personelimizle, büyük bir dayanışma içerisinde bu zor günleri en az hasarla geçirmesi için mücadele ettiğimiz böyle bir dönemde, adımı ve makamımı kullanarak çıkar sağlamaya çalışan kişi veya kişiler hakkında gerekli hukuki işlem başlatılmıştır.”
BİR PORTRE
Matematikten
ipek böceğine
ÖDEMİŞ’in duayen gazetecisi Yüksel Balcı’yı konuk ederim arada sırada. Bugün de Yüksel Hoca’yı dinliyoruz;
“Uşak Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü 1979 mezunu Gülfer Keskin, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Gönlünde ev kadınlarını iş sahibi yapmak ve ekonomiye katkılarını sağlamak vardı. İzmir’de öğretmenliği sürdürürken, 2006’dan beri Ödemiş ve çevresinde ipekçiliği canlandırmak için harekete geçti. Köylerdeki evleri ziyaret ederek kadınlara ipekçiliğin önemini anlattı.
KADINLARI İKNA ETTİ
Geçmişte ipekçiliğin yoğun olduğu Birgi’de dönemin Belediye Başkanı Cumhur Şener’le bağlantı kurup destek istedi. Belediye salonunda Birgili kadınlara ipek böceği yetiştirme eğitimi verdi. 80’li yıllarda Birgi’de çok önemli olan bu gelir kaynağının canlandırılması için kadınları ikna etti. Keskin, ipek böceklerinin beslenmesi için Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’da 15 bin dut fidanı dikilmesini sağladı.
KABUK VE BİTKİLERLE BOYA
Gülfer Keskin, 2010’da kadın kooperatifi kurulmasında etkin rol oynadı. Kadınları, iğne oyalarında ipek iplik kullanmaya ikna etti. Ancak renkli iplik de gerekiyordu. Gülfer öğretmen, çözümü buldu. Akademik yayınlar ve ipek konusunda deneyimli ev kadınlarından edindiği bilgilerle nar ve ceviz kabukları, miniva bitkisi, yapışkan otuyla ipek boyamaya başladı.
SABANCI VAKFI KREDİSİ
Keskin ve arkadaşları işi giderek büyüttü. Kooperatif, 2013’te Sabancı Vakfı’ndan ‘İpekle geleceği dokumak’ adlı projeyle 105 bin lira hibe kredisi sağladı, ipek çekme tezgahları alındı. Kadınlar ipek çekmeyi ve dokumayı öğrendi, iğne oyaları yaptı. Kazanç sağladı. 2014’te fark yaratan kadınlar olarak Gülfer öğretmen CNN’in konuğu oldu, İspanya’da defilelere giderek ünlendi, İbiza’ya davet edildi, ipek boyamayı gösterdi.
GİRİŞİMİN SONU YOK
2009’da Ödemiş Anadolu Teknik Lisesi’nden emekli olan Keskin, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksek Okulu’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı gönüllüsü de olan Keskin, 40 ortaklı kooperatifin yöneticiliğinden ayrıldı. Ancak girişimci kadınlar Keskin’i yalnız bırakmadı. Bu kez 20 girişimci kadın Birgi’de, ‘Bir Gizem’ adlı bir atölye açtı.
DEĞERLER ORTAYA ÇIKSIN
Sandık çeyiz değerlerini gün yüzüne çıkarıp dokuma ustaları yetiştirmeyi amaçlayan grup, ipekten iğne oyaları, hediyelik eşyalar üretiyor. Kadınlar kültürü ortaya çıkarırken, özgüvenlerini artırıyor, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Ödemişli olan iki çocuk annesi Gülfer öğretmen, Belediye eski Başkanı Bekir Keskin’in eşi. Yolun açık olsun öğretmenim.”
BİR İŞLEM
O tartışmalı yerde
malzeme sökümü
DİDİM Altınkum’da Vakıflar’ın yıllardır harap duran tesisleriyle ilgili haberler hep ilgimi çeker. İşte Ses Gazetesi’nden Hüseyin Çalışkan’ın haberinden özet: “Kullanılmayan tesislerde çatıları kaplayan asbestli (eternit) malzeme özel bir firma tarafından söküldü. İstanbul Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü izin yazısı ile tesislerde yaklaşık 2 bin 500 kilogramlık asbestli malzeme ekiplerce kaldırıldı.
EKİPLER NÖBET TUTTU
Atıl binada devam eden söküm esnasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik tedbiri alırken, belediye ekipleri de olası bir kaçak yıkıma izin verilmemesi noktasında söküm yapılana kadar bölgede nöbet tuttu. Söküm yapılan asbestli malzeme iş makineleriyle TIR’a yüklendi.
Geçtiğimiz günlerde bölgede yapılan bu söküm vatandaşlar tarafından belediyeye ihbar edilmiş ve işlem durdurulmuştu. Mevcut yapılan işlemin ise izinli olarak yapıldığı öğrenildi.”