‘Bu belaya karşı elimden ne gelir?’ deme zamanı

KORONAVİRÜS belası zengin-yoksul, patron-çalışan, iktidar-muhalefet, şu partili-bu partili gibi ayrım tanımıyor.
Ülke, kıta ayrımı da... Bela; tüm dünyanın başında... Bu yüzden her türlü karşıtlığı bir kenara bırakıp, el ele vererek, “Bu belaya karşı ne yapmalıyız?” demenin zamanıdır. Başta sağlık olmak üzere, her bakanlık kendi alanında önlemler alıp kamuoyuna açıklıyor. Çeşitli kısıtlamalar, ekonomik destekler duyuruluyor, “Evde kalın” çağrısı sık sık yineleniyor.
DESTEK OLABİLİRİZ
Ama herkesin de katkıda bulunabileceği bir şeyler vardır. “Benim elimden ne gelir?” demeliyiz. En azından çevresindeki yardıma gerek duyanları etkili ve yetkililere bildirmek bile katkıdır. Sağlıkçıları malzemesiz, gerek duyanları gıdasız, ilaçsız bırakmamak için açılan kampanyalara destek olunabilir. Yeni öneriler dile getirilebilir. Her şeyden önce evde kalalım, kendimize, birbirimize iyi bakalım, sağlıklı kalmaya çabalayalım. Hepimize kolay gelsin!
65+ YASAĞINA DAİR
NOT: İçimde kalmasın, 65 yaş ve üstündekilerle kronik hastalara getirilen sokağa çıkma yasağına değineyim. Kronik hastalara sözüm yok. Ama 65 yaş ve üstündekiler sokağa çıkınca ya parka, ya da sahil kenarına giderdi. Ya da zaman geldiğinde maaş için bankalara, ilaç için sağlık merkezi v e eczanelere. Onlar zorunlu ev hapsinde, 64.5 ve daha gençler sokağa çıkabiliyor. Bana biraz çelişki gibi geliyor, ama yapacak bir şey yok. Haaa, balkon dışında dışarı adım da atmadım.
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BİR DUYURU
KİTVAK’ın da
çorbada tuzu olacak
KİTVAK da (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) tüm sağlıkçılara malzeme yardımı için kolları sıvadı, “Şimdi paylaşma ve birbirimize destek zamanı, gönlünüzden ne koparsa” ilkesiyle kampanya başlattı. Toplu malzeme alınarak hastaneler ulaştırılacak.
MASKE, ÖNLÜK ve ELDİVEN alımı için:
* İş Bankası İzmir Alsancak Şubesi Hesap No: 1166215
Iban: TR65 0006 4000 0013 4011 1662 15
* Halk Bankası Konak - İzmir Şubesi Iban TR74 0001 2009 7340 0016 0000 08
* Ya da www.kitvak.org adresinden online bağış yapılabilir.
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BİR ANIMSATMA
İzmir Büyükşehir’den
dayanışmaya devam
İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin salgından etkilenenler için başlattığı dayanışma kampanyası sürüyor. Çeşitli kuruluşlarla vatandaşın ilgi gösterdiği kampanyaya bağış yapmak isteyenlerin 444 40 35 numaralı telefonu aramaları istenirken, yardımların lojistik merkez haline getirilen Kültürpark (Eski fuar alanı) 3 numaralı hole teslim edlebileceği açıklandı.
ÜRÜN ÖRNEKLERİ
Dileyenlerin lojistik merkeze paketli ve kullanım süresi geçmemiş kuru gıda ve hijyen ürünleri getirebileceği duyuruldu. “Marketlerin Ramazan paketlerinden veya kendi hazırlayacakları, yarımşar kiloluk peynir çeşitleri, birer kiloluk zeytinyağı, çay, şeker, pirinç, bulgur, mercimek, kuru fasulye, nohut ve temizlik ürünlerinin konulduğu paketler olabilir” denildi. Her ürünü içeren paketler yerine vatandaşlar tek kalemden diledikleri miktarda ürünü de merkeze teslim edebilecek.
BİR SORUN
65 yaş ve üstü üretici
tarlasına gidemiyor
SEFERİ Kadınlar Kooperatifi Başkanı Tuğba Karahanoğlu, 65 yaş ve üstü üreticilerin tarlaya gidemediğini vurguladı: “Korona önlemleri son derece akılcı ve başarılı. Yetkililer her soruna çözüm üretme çalışmasında.
ÖZEL İZİN VERİLEBİLİR
Kooperatifimizde çalıştığımız üreticilerimizin yüzde 30’u 65 yaş üstü. Sokağa çıkma yasağı gelince çoğu karı-koca çalışan 65 yaş üstü üreticilerimiz tarlalarına gidemedi. Tarlalarımız küçük, teknolojik hasat yapılmıyor. Fide ekimlerinin başlaması gerekiyor. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 65 yaş üstü üreticinin en azından tarlalarına gidebilmeleri için özel izin çıkarılabilir.”
BİR TEBESSÜM
‘Bu belaya karşı elimden ne gelir?’ deme zamanı
KORONAVİRÜS belası zengin-yoksul, patron-çalışan, iktidar-muhalefet, şu partili-bu partili gibi ayrım tanımıyor.
Ülke, kıta ayrımı da... Bela; tüm dünyanın başında... Bu yüzden her türlü karşıtlığı bir kenara bırakıp, el ele vererek, “Bu belaya karşı ne yapmalıyız?” demenin zamanıdır. Başta sağlık olmak üzere, her bakanlık kendi alanında önlemler alıp kamuoyuna açıklıyor. Çeşitli kısıtlamalar, ekonomik destekler duyuruluyor, “Evde kalın” çağrısı sık sık yineleniyor.
DESTEK OLABİLİRİZ
Ama herkesin de katkıda bulunabileceği bir şeyler vardır. “Benim elimden ne gelir?” demeliyiz. En azından çevresindeki yardıma gerek duyanları etkili ve yetkililere bildirmek bile katkıdır. Sağlıkçıları malzemesiz, gerek duyanları gıdasız, ilaçsız bırakmamak için açılan kampanyalara destek olunabilir. Yeni öneriler dile getirilebilir. Her şeyden önce evde kalalım, kendimize, birbirimize iyi bakalım, sağlıklı kalmaya çabalayalım. Hepimize kolay gelsin!
65+ YASAĞINA DAİR
NOT: İçimde kalmasın, 65 yaş ve üstündekilerle kronik hastalara getirilen sokağa çıkma yasağına değineyim. Kronik hastalara sözüm yok. Ama 65 yaş ve üstündekiler sokağa çıkınca ya parka, ya da sahil kenarına giderdi. Ya da zaman geldiğinde maaş için bankalara, ilaç için sağlık merkezi v e eczanelere. Onlar zorunlu ev hapsinde, 64.5 ve daha gençler sokağa çıkabiliyor. Bana biraz çelişki gibi geliyor, ama yapacak bir şey yok. Haaa, balkon dışında dışarı adım da atmadım.
--------------------
BİR DUYURU
KİTVAK’ın da
çorbada tuzu olacak
KİTVAK da (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) tüm sağlıkçılara malzeme yardımı için kolları sıvadı, “Şimdi paylaşma ve birbirimize destek zamanı, gönlünüzden ne koparsa” ilkesiyle kampanya başlattı. Toplu malzeme alınarak hastaneler ulaştırılacak.
MASKE, ÖNLÜK ve ELDİVEN alımı için:
* İş Bankası İzmir Alsancak Şubesi Hesap No: 1166215
Iban: TR65 0006 4000 0013 4011 1662 15
* Halk Bankası Konak - İzmir Şubesi Iban TR74 0001 2009 7340 0016 0000 08
* Ya da www.kitvak.org adresinden online bağış yapılabilir.
-------------------------
BİR ANIMSATMA
İzmir Büyükşehir’den
dayanışmaya devam
İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin salgından etkilenenler için başlattığı dayanışma kampanyası sürüyor. Çeşitli kuruluşlarla vatandaşın ilgi gösterdiği kampanyaya bağış yapmak isteyenlerin 444 40 35 numaralı telefonu aramaları istenirken, yardımların lojistik merkez haline getirilen Kültürpark (Eski fuar alanı) 3 numaralı hole teslim edlebileceği açıklandı.
ÜRÜN ÖRNEKLERİ
Dileyenlerin lojistik merkeze paketli ve kullanım süresi geçmemiş kuru gıda ve hijyen ürünleri getirebileceği duyuruldu. “Marketlerin Ramazan paketlerinden veya kendi hazırlayacakları, yarımşar kiloluk peynir çeşitleri, birer kiloluk zeytinyağı, çay, şeker, pirinç, bulgur, mercimek, kuru fasulye, nohut ve temizlik ürünlerinin konulduğu paketler olabilir” denildi. Her ürünü içeren paketler yerine vatandaşlar tek kalemden diledikleri miktarda ürünü de merkeze teslim edebilecek.
BİR SORUN
65 yaş ve üstü üretici
tarlasına gidemiyor
SEFERİ Kadınlar Kooperatifi Başkanı Tuğba Karahanoğlu, 65 yaş ve üstü üreticilerin tarlaya gidemediğini vurguladı: “Korona önlemleri son derece akılcı ve başarılı. Yetkililer her soruna çözüm üretme çalışmasında.
ÖZEL İZİN VERİLEBİLİR
Kooperatifimizde çalıştığımız üreticilerimizin yüzde 30’u 65 yaş üstü. Sokağa çıkma yasağı gelince çoğu karı-koca çalışan 65 yaş üstü üreticilerimiz tarlalarına gidemedi. Tarlalarımız küçük, teknolojik hasat yapılmıyor. Fide ekimlerinin başlaması gerekiyor. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 65 yaş üstü üreticinin en azından tarlalarına gidebilmeleri için özel izin çıkarılabilir.”
BİR TEBESSÜM